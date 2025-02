O que é uma força-tarefa?

Os grupos de trabalho são grupos de trabalho que normalmente constituem especialistas em determinadas áreas reunidas para um objetivo específico. Normalmente, eles serão dissolvidos após completar o objetivo designado.

Por exemplo, uma força-tarefa criada para encontrar novos escritórios de uma empresa pode incluir um corretor comercial, um assessor, um membro da diretoria, um administrador e uma pessoa com conhecimento do que a organização precisa. Cada pessoa da equipe tem que completar seu objetivo específico.

As forças-tarefa são utilizadas por muitas organizações diferentes, portanto, vêm em muitas formas e tamanhos diferentes. O principal é garantir que você tenha as pessoas certas para a tarefa. Muitas pessoas, especialmente se não forem contribuir para seu objetivo final, só irão retardar as coisas.

O que acontece em uma reunião da força-tarefa?

As reuniões da força-tarefa são cruciais para alcançar o objetivo final. Isso porque elas são a base para a construção de relacionamentos, aprendizagem, resolução de problemas, resolução de conflitos, inovação e celebração de sucessos.

Uma reunião da força-tarefa deve ser um espaço acolhedor onde a apresentação de idéias e preocupações é ativamente encorajada.

Quando a reunião está se realizando, há uma boa chance de que nem todos se conheçam. Comece com um quebra-gelo, para que todos possam se apresentar e acalmar os nervos que possam ter.

Tente garantir que sua força-tarefa se reúna regularmente. Isto pode ser feito mensalmente ou semanalmente. O fechamento na mesma hora e dia a cada semana tornará isso mais provável.

Como cada membro da força-tarefa está lá por causa de sua própria área de especialização, reveze-se para dar a volta na sala e fazer com que todos atualizem seu progresso e se tiverem algum bloqueador.

Certifique-se de que alguém está tomando notas e, quando a reunião estiver chegando ao fim, decida quais pontos de ação precisam ser completados antes da próxima reunião. Isto pode envolver uma reunião de intervalo menor com apenas alguns poucos membros. Sempre acompanhe-os se for esse o caso.

Como você marca sua reunião de força-tarefa?

Sua força-tarefa provavelmente será formada por pessoas de diferentes partes do seu negócio ou possivelmente até mesmo externas. Encontrar um horário regular para eles se reunirem pode ser um desafio, mas é aí que entra Doodle.

Com nossa ferramenta Group Poll, você pode montar sua força-tarefa em pouco tempo. Basta selecionar uma série de vezes que você está livre e enviá-la aos seus participantes. Eles escolherão o que funciona para eles e em minutos você terá um tempo.

A Doodle Professional O plano de equipe também pode ajudar a levar sua força-tarefa para o próximo nível. Cada membro poderá se reunir one-on-one entre si ou com partes interessadas externas, criar ilimitadas Booking Pages para automatizar sua agenda, assim como adicionar sua marca da empresa aos convites para reuniões.

Doodle torna possível reunir sua força-tarefa em apenas alguns cliques. Sem e-mails para frente e para trás, sem mais estresse, apenas mais tempo livre para que você possa se concentrar em coisas mais importantes. Experimente hoje gratuitamente.