Czym jest spotkanie pracowników?

To dla Ciebie okazja, by zgromadzić wszystkich swoich pracowników. Może to być okazja do omówienia projektu, przeprowadzenia rozmów oceniających z pracownikami lub po prostu do pogadania.

Spotkania pracowników mogą odbywać się regularnie lub sporadycznie i przybierać różne formy oraz mieć różną skalę. W biznesie jednym z najczęstszych powodów organizowania spotkań pracowników jest przegląd projektów i upewnienie się, że wszystko przebiega zgodnie z planem, omówienie przeszkód oraz wyrażenie ewentualnych obaw.

To, jak często się to zdarza, zależy głównie od rodzaju realizowanego projektu, wielkości firmy oraz aktualnych celów. Na przykład startupowi technologicznemu zatrudniającemu niewielką liczbę pracowników łatwiej będzie organizować częste spotkania niż firmie, w której każdy dział liczy 500 osób.

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Podczas spotkań zespołu, niezależnie od liczby uczestników, zadbaj o stworzenie pozytywnej atmosfery – w ten sposób wydobędziesz z każdego to, co najlepsze, i zachęcisz wszystkich do otwartej rozmowy.

Zanim rozpoczniesz spotkanie, przygotuj porządek obrad, w którym szczegółowo określisz, jakie kwestie należy omówić. Jeśli spotkania odbywają się regularnie, może to być stały porządek obrad obejmujący najważniejsze aktualności. Zaplanowanie formatu, celów i zakresu dyskusji pomoże Ci zrozumieć, jaką wartość wnosi ona dla zespołu. Pomoże Ci to również utrzymać spotkanie na właściwym torze i nie zbaczać zbytnio z tematu.

Aby spotkanie pracowników przebiegło pomyślnie, potrzebna jest osoba, która będzie mu przewodniczyć – albo Ty, albo ktoś, kogo wyznaczysz. Jeśli nie będziesz to Ty, upewnij się, że będzie to osoba, która potrafi moderować dyskusję, utrzymać skupienie na temacie spotkania i dać każdemu szansę zabrania głosu.

Nie zawsze konieczne jest, aby wszyscy pracownicy uczestniczyli w każdym spotkaniu, dlatego upewnij się, że cel spotkania jest jasno określony, tak aby osoby, które nie mają nic do wniesienia, mogły z niego zrezygnować. Zapytaj swój zespół, czy chcą coś przygotować z wyprzedzeniem, i daj im szansę na poprowadzenie dyskusji, przekazanie istotnych informacji, przedstawienie propozycji oraz ustalenie działań do realizacji.

Pamiętaj, aby regularnie prosić o opinie, dzięki czemu będziesz mógł na bieżąco udoskonalać spotkania i sprawić, by były one produktywne. Nie ma sensu organizować spotkań, jeśli nikt nic z nich nie wyniesie.

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Jak organizujecie spotkania zespołu?

Niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudniasz, często wydaje się, że zebranie ich wszystkich w jednym miejscu jest niemożliwe. Doodle to ułatwia.

Group Poll pozwala zebrać zespół w ciągu kilku minut – zarówno na stałe, jak i jednorazowo. Wystarczy wybrać przedział czasowy, w którym masz wolne, i przesłać go osobom, z którymi chcesz się spotkać. Oni sami zdecydują, który termin im odpowiada, a ty będziesz mieć ustalony termin spotkania.

A Doodle Professional Plan „Teams” ułatwia pracownikom automatyzację planowania spotkań. Możesz dostosować zaproszenia na spotkania do wizerunku firmy, wyłączyć reklamy oraz zdecydować, z jakiego narzędzia do wideokonferencji będą korzystać. Ponadto dzięki konsoli administracyjnej możesz generować raporty, aby sprawdzić, ile spotkań odbywają pracownicy.