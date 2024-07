Hvad er et personalemøde?

Det er en mulighed for at samle alle, der arbejder for dig. Det kan være for at drøfte et projekt, foretage medarbejdervurderinger eller have en catch-up.

Personalemøder kan finde sted regelmæssigt eller ikke og kan have mange forskellige former og størrelser. I erhvervslivet er en af de mest almindelige årsager til personalemøder at gennemgå projekter og sikre, at alt går efter planen, at man taler om blokeringer og lufter eventuelle bekymringer.

Hvor ofte det sker, afhænger mest af den type projekt, du har ved hånden, virksomhedens størrelse og dine aktuelle mål. For eksempel vil en teknisk startup med få ansatte have lettere ved at mødes ofte sammenlignet med en virksomhed med 500 personer pr. afdeling.

På dine personalemøder, uanset størrelse, skal du sørge for at skabe en positiv atmosfære - på den måde får du mest muligt ud af alle og tilskynder dem til at tale åbent.

Før du starter dit møde, skal du lave en dagsorden, der beskriver, hvad der skal drøftes. Hvis I mødes regelmæssigt, kan det være en stående dagsorden, der dækker vigtige opdateringer. Hvis du planlægger formatet, målene og omfanget af din diskussion, vil det hjælpe dig med at forstå den værdi, den giver. Det kan også hjælpe dig med at holde det hele på sporet og ikke afvige for langt fra hvert emne.

Et vellykket personalemøde skal have nogen til at lede det - enten dig eller en person, som du udpeger. Sørg for, at hvis det ikke er dig, så er det en person, der kan lette samtalen, holde mødet fokuseret og give alle en chance for at komme til orde.

Du har måske ikke altid brug for alle dine medarbejdere til hvert møde, så sørg for, at formålet med mødet er klart, så folk kan springe det over, hvis de ikke har noget at bidrage med. Spørg dit team, om de ønsker at forberede noget på forhånd, og giv dem en chance for at lede samtaler, dele vigtige opdateringer, komme med forslag og beslutte handlingspunkter.

Sørg for at bede om feedback regelmæssigt, så du løbende kan forbedre møderne og gøre dem produktive. Der er ingen mening med at mødes, hvis ingen får noget ud af det.

Hvordan planlægger du dit personalemøde?

Uanset hvor mange medarbejdere du har, kan det ofte virke umuligt at samle dem alle sammen. Doodle gør det nemt.

