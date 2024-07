Che cos'è una riunione del personale?

È un'occasione per riunire tutti coloro che lavorano per voi. Può trattarsi di discutere di un progetto, di fare una revisione dei dipendenti o di fare una chiacchierata.

Le riunioni del personale possono svolgersi regolarmente o meno e possono avere forme e dimensioni diverse. Nel mondo degli affari, uno dei motivi più comuni per cui si tengono le riunioni del personale è quello di rivedere i progetti e assicurarsi che tutto proceda secondo i piani, di discutere gli ostacoli e di esprimere eventuali preoccupazioni.

La frequenza delle riunioni dipende soprattutto dal tipo di progetto in corso, dalle dimensioni dell'azienda e dagli obiettivi attuali. Ad esempio, per una startup tecnologica con pochi dipendenti sarà più facile riunirsi spesso rispetto a un'azienda con 500 persone per reparto.

Nelle riunioni del personale, indipendentemente dalle dimensioni, assicuratevi di creare un'atmosfera positiva: in questo modo otterrete il massimo da tutti e li incoraggerete a parlare apertamente.

Prima di iniziare la riunione, preparate un ordine del giorno con i dettagli di ciò che deve essere discusso. Se vi riunite regolarmente, può trattarsi di un ordine del giorno permanente, che comprende gli aggiornamenti più importanti. Pianificare il formato, gli obiettivi e l'ambito della discussione vi aiuterà a capire il valore che essa fornisce. Inoltre, vi aiuterà a mantenere il filo del discorso e a non allontanarvi troppo da ogni argomento.

Per il successo di una riunione del personale è necessario che qualcuno la presieda: voi o qualcuno da voi nominato. Assicuratevi che, se non siete voi, sia qualcuno in grado di facilitare la conversazione, di mantenere l'attenzione sulla riunione e di dare a tutti la possibilità di parlare.

Non sempre è necessario che tutto il personale partecipi a ogni riunione, quindi assicuratevi che lo scopo della riunione sia chiaro, in modo che le persone possano saltarla se non hanno nulla da portare. Chiedete al vostro team se vuole preparare qualcosa in anticipo e date loro la possibilità di condurre le conversazioni, condividere aggiornamenti significativi, offrire proposte e decidere i punti d'azione.

Assicuratevi di chiedere regolarmente un feedback, in modo da poter perfezionare continuamente le riunioni e renderle produttive. Non ha senso fare una riunione se nessuno ne ricava nulla.

Come programmate le riunioni del personale?

Indipendentemente dal numero di dipendenti, spesso può sembrare impossibile riunirli tutti. Doodle lo rende facile.

Con Sondaggio di gruppo potete riunire il vostro team in pochi minuti, regolarmente o una tantum. È sufficiente selezionare l'intervallo di tempo in cui siete liberi e inviarlo alle persone di cui avete bisogno. Saranno loro a decidere cosa va bene per loro e voi avrete un orario per incontrarvi.

Un piano Doodle Professional Teams rende più facile per il vostro staff automatizzare la programmazione. Potete aggiungere il vostro marchio agli inviti alle riunioni, eliminare gli annunci e decidere quale strumento di videoconferenza utilizzare. Inoltre, grazie all'Admin Console, è possibile creare dei report per vedere quante riunioni si tengono.

Doodle semplifica le riunioni del personale e la sua gestione. Niente e-mail avanti e indietro, solo più tempo libero per concentrarsi su cose più importanti. Provatelo gratuitamente oggi stesso.