O que é uma reunião de pessoal?

Esta é uma oportunidade para você reunir todos os que trabalham para você. Isso poderia ser para discutir um projeto, conduzir revisões de funcionários ou ter uma conversa sobre o assunto.

As reuniões de pessoal podem acontecer regularmente ou não e podem vir em muitas formas e tamanhos diferentes. Nos negócios, uma das razões mais comuns para as reuniões de pessoal é rever os projetos e garantir que tudo vai ser planejado, conversar através de bloqueadores e transmitir quaisquer preocupações.

A freqüência com que isso acontece depende principalmente do tipo de projeto que você tem em mãos, do tamanho da empresa e de seus objetivos atuais. Por exemplo, uma empresa de tecnologia com funcionários limitados achará mais fácil atender com freqüência do que uma empresa com 500 pessoas por departamento.

Em suas reuniões de pessoal, independentemente do tamanho, não deixe de criar uma atmosfera positiva - é assim que você obterá o máximo de todos e os incentivará a falar abertamente.

Antes de iniciar sua reunião, faça uma agenda que detalhe o que precisa ser discutido. Se você estiver se reunindo regularmente, esta pode ser uma agenda permanente que cobre atualizações importantes. O planejamento do formato, metas e escopo de sua discussão o ajudará a compreender o valor que ela proporciona. Também pode ajudá-lo a manter tudo no caminho certo e não se desviar muito de cada tópico.

Uma reunião de pessoal bem sucedida precisará de alguém para presidi-la - ou você ou alguém que você indique. Se não for você, é alguém que possa facilitar a conversa, manter a reunião focalizada e dar a todos uma chance de falar.

Você pode nem sempre precisar de todo seu pessoal em cada reunião, portanto, certifique-se de que o propósito da reunião seja claro para que as pessoas possam ignorá-lo se não tiverem nada para trazer. Pergunte a sua equipe se eles querem preparar alguma coisa com antecedência e dê a eles uma chance de liderar conversas, compartilhar atualizações significativas, oferecer propostas e decidir sobre itens de ação.

Não deixe de pedir feedback regularmente para que você possa continuamente refinar as reuniões e torná-las produtivas. Não vale a pena reunir-se se ninguém estiver recebendo nada disso.

Como você marca sua reunião de pessoal?

