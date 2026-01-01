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बैठक के प्रकार

स्टाफ मीटिंग क्या है?

पढ़ने का समय: 6 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Group casual

स्टाफ मीटिंग क्या है?

यह आपके लिए अपने सभी कर्मचारियों को एक साथ लाने का अवसर है। यह किसी परियोजना पर चर्चा करने, कर्मचारी समीक्षाएँ आयोजित करने या हालचाल जानने के लिए हो सकता है।

स्टाफ बैठकें नियमित रूप से हो सकती हैं या नहीं, और ये विभिन्न रूपों और आकारों में हो सकती हैं। व्यवसाय में, स्टाफ बैठकों का एक सबसे आम कारण परियोजनाओं की समीक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, बाधाओं पर चर्चा करना और किसी भी चिंता को व्यक्त करना है।

यह कितनी बार होता है, यह मुख्य रूप से आपके पास मौजूद परियोजना के प्रकार, कंपनी के आकार और आपके वर्तमान लक्ष्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सीमित कर्मचारियों वाला एक टेक स्टार्टअप 500 कर्मचारियों वाले प्रत्येक विभाग वाले व्यवसाय की तुलना में अक्सर मिलना आसान पाएगा।

अपने मुफ़्त Doodle खाते से मिनटों में मिलें

आपकी स्टाफ बैठकों में, चाहे उनका आकार कोई भी हो, सकारात्मक माहौल बनाए रखना सुनिश्चित करें – इस तरह आप सभी से अधिकतम लाभ उठा सकेंगे और उन्हें खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे।

अपनी बैठक शुरू करने से पहले एक एजेंडा तैयार करें जिसमें चर्चा किए जाने वाले बिंदुओं का विवरण हो। यदि आप नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं तो यह एक स्थायी एजेंडा हो सकता है जो महत्वपूर्ण अपडेट्स को शामिल करता है। अपनी चर्चा के प्रारूप, लक्ष्यों और दायरे की योजना बनाने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि यह कितनी मूल्यवान है। यह आपको सभी बातों को सही दिशा में बनाए रखने और प्रत्येक विषय से बहुत दूर भटकने से रोकने में भी मदद करेगा।

एक सफल स्टाफ बैठक के लिए किसी को इसकी अध्यक्षता करनी होगी – या तो आप स्वयं या आपके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। सुनिश्चित करें कि यदि यह आप नहीं हैं, तो वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बातचीत को सुगम बना सके, बैठक को केंद्रित रख सके और सभी को बोलने का अवसर दे सके।

आपको हर बैठक में हमेशा सभी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बैठक का उद्देश्य स्पष्ट रखें ताकि लोग इसमें शामिल न हों अगर उनके पास कोई योगदान न हो। अपनी टीम से पूछें कि क्या वे पहले से कुछ तैयार करना चाहते हैं और उन्हें बातचीत का नेतृत्व करने, महत्वपूर्ण अपडेट साझा करने, प्रस्ताव रखने और कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर निर्णय लेने का अवसर दें।

नियमित रूप से प्रतिक्रिया मांगना सुनिश्चित करें ताकि आप बैठकों को लगातार सुधार सकें और उन्हें उत्पादक बना सकें। अगर किसी को इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बैठक का कोई मतलब नहीं है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

आप अपनी स्टाफ मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं?

चाहे आपके पास कितने भी कर्मचारी हों, उन्हें सभी को एक साथ इकट्ठा करना अक्सर असंभव लगता है। Doodle आसान बनाता है।

ग्रुप पोल यह आपको कुछ ही मिनटों में अपनी टीम को इकट्ठा करने की सुविधा देता है – नियमित रूप से या एक बार के लिए। बस उन समयों की सीमा चुनें जब आप उपलब्ध हैं और उन्हें उन लोगों को भेजें जिनकी आपको आवश्यकता है। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या उपयुक्त है और फिर आप मिलने का समय तय कर लेंगे।

एक Doodle Professional टीम्स प्लान आपके स्टाफ के लिए शेड्यूलिंग को स्वचालित बनाना आसान बनाता है। आप उनके मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ सकते हैं, विज्ञापनों को हटा सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि वे कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल इस्तेमाल करें। साथ ही, एडमिन कंसोल के साथ, आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं ताकि यह देख सकें कि वे कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं।

Doodle यह आपके कर्मचारियों के लिए मिलना और आपके लिए उनका प्रबंधन करना आसान बनाता है। कोई ईमेल आदान-प्रदान नहीं, बस आपके पास महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक खाली समय। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।

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