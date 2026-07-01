Vad är ett personalmöte?

Det här är ett tillfälle för dig att samla alla som arbetar för dig. Det kan handla om att diskutera ett projekt, genomföra medarbetarsamtal eller bara ta en pratstund.

Personalmöten kan hållas regelbundet eller sporadiskt och kan se ut på många olika sätt. I näringslivet är ett av de vanligaste skälen till personalmöten att gå igenom projekt och se till att allt går enligt plan, diskutera hinder och ta upp eventuella farhågor.

Hur ofta detta sker beror främst på vilken typ av projekt du arbetar med, företagets storlek och dina aktuella mål. Till exempel är det lättare för ett teknikstartup med få anställda att träffas ofta jämfört med ett företag som har 500 anställda per avdelning.

Skapa ett möte Sätt ihop ett möte på några minuter med ditt eget kostnadsfria Doodle-konto

Se till att skapa en positiv stämning vid era personalmöten, oavsett hur många ni är – det är så ni får ut det bästa av alla och uppmuntrar dem att prata öppet.

Innan du inleder mötet bör du upprätta en dagordning som i detalj beskriver vad som behöver diskuteras. Om ni har regelbundna möten kan det räcka med en fast dagordning som täcker viktiga uppdateringar. Att planera diskussionens upplägg, mål och omfattning hjälper dig att förstå vilket värde mötet tillför. Det kan också hjälpa dig att hålla mötet på rätt spår och undvika att avvika för mycket från varje enskilt ämne.

För att ett personalmöte ska bli lyckat krävs det att någon leder det – antingen du själv eller någon du utser. Se till att det, om det inte är du, är någon som kan leda diskussionen, hålla mötet på rätt spår och ge alla en chans att komma till tals.

Det är inte alltid nödvändigt att alla medarbetare deltar i varje möte, så se till att syftet med mötet är tydligt så att de som inte har något att bidra med kan välja att inte delta. Fråga ditt team om de vill förbereda något i förväg och ge dem möjlighet att leda diskussionerna, dela med sig av viktiga uppdateringar, lägga fram förslag och besluta om åtgärder.

Se till att regelbundet be om synpunkter så att du kontinuerligt kan förbättra mötena och göra dem produktiva. Det är meningslöst att ha möten om ingen får ut något av dem.

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Hur planerar ni era personalmöten?

Oavsett hur många medarbetare man har kan det ofta kännas omöjligt att samla alla på ett ställe. Doodle gör det enkelt.

Group Poll Med den här funktionen kan du samla ditt team på bara några minuter – antingen regelbundet eller vid ett enstaka tillfälle. Välj helt enkelt de tidsintervall då du är ledig och skicka dem till de personer du behöver. De väljer sedan vad som passar dem bäst, och så har ni en tid för mötet.

A Doodle Professional Med Teams-planen blir det enklare för dina medarbetare att automatisera schemaläggningen. Du kan anpassa mötesinbjudningarna med ditt eget varumärke, ta bort annonser och bestämma vilket verktyg för videokonferenser de ska använda. Dessutom kan du med Admin Console ta fram rapporter för att se hur många möten de har.