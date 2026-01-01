Wizyta na placu budowy to fizyczna kontrola placu budowy. Stanowi ona dla zespołu projektowego odpowiedzialnego za realizację inwestycji okazję do zapoznania się z postępami prac oraz zidentyfikowania ewentualnych problemów.

Mogą je przeprowadzać kierownik projektu, inżynier, architekt lub dowolny inny członek zespołu projektowego.

Odwiedzanie obiektów na miejscu niesie ze sobą wiele korzyści. Pomaga to:

Należy zadbać o to, by projekt przebiegał zgodnie z harmonogramem i mieścił się w budżecie.

Zidentyfikuj i rozwiąż wszelkie potencjalne problemy.

Należy utrzymywać kontakt z klientem i wykonawcą.

Zdobądź lepsze zrozumienie projektu.

Nawiązuj relacje z klientem i wykonawcą.

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Jak zaplanować i koordynować wizytę na miejscu

Planowanie i koordynacja wizyty na miejscu może wymagać nieco wysiłku, ale ważne jest, aby zrobić to właściwie, aby jak najlepiej wykorzystać tę wizytę. Oto kilka wskazówek:

Określ jasny cel wizyty. Co chcesz osiągnąć, udając się na miejsce?

Określ, kto powinien wziąć udział w wizycie. Zależy to od celu wizyty, ale upewnij się, że osoby, które się na nią wybierają, mają ku temu konkretny powód.

Należy zaplanować wizytę na taki termin, kiedy obiekt będzie dostępny, a prace będą w toku.

Proszę wysłać przypomnienie do wszystkich osób, które wezmą udział w wizycie. Powinno ono zawierać cel wizyty, datę, godzinę oraz miejsce.

Wskazówki dotyczące organizacji wizyty na miejscu

Skoro już zapisałeś tę wizytę w kalendarzu, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci sprawić, by była ona owocna.

Weź ze sobą notes i długopis, żeby robić notatki. Nie próbuj zapamiętywać wszystkiego. Jeśli pojawią się sprawy, którymi będziesz musiał się zająć po powrocie do biura, musisz znać wszystkie szczegóły.

Zrób zdjęcia placu budowy. Może to pomóc w udokumentowaniu wykonanych prac oraz w wykryciu ewentualnych problemów.

Zadawaj pytania. Osoby pracujące na terenie budowy to eksperci. Zapytaj ich o wykonywane prace oraz o warunki panujące na budowie.

Okaż szacunek. Osoby pracujące nad tą stroną są bardzo zajęte. Szanuj ich czas i pracę. Zastanów się nad tym, planowanie poświęcić im trochę czasu z wyprzedzeniem, żeby porozmawiać.

Zachowajcie bezpieczeństwo. Oznacza to noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego i przestrzeganie wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Bądź spostrzegawczy. Oznacza to zwracanie uwagi zarówno na wykonaną pracę, jak i na wszelkie potencjalne problemy. Nie ma nic gorszego niż zgłaszanie problemu, którego w rzeczywistości nie ma.

Bądź otwarty w komunikacji. Oznacza to na bieżąco informowanie klienta i wykonawcy o swoich ustaleniach.

Wirtualne wizyty na miejscu

W niektórych przypadkach przeprowadzenie wizyty na miejscu może okazać się niemożliwe. W takich sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia wirtualnej wizyty na miejscu.

Spotkania te można organizować za pomocą oprogramowania do wideokonferencji, takiego jak Zoom lub Google Meet . Dzięki temu możesz obejrzeć obiekt i nawiązać kontakt z osobami tam pracującymi.

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