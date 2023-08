Che cos'è una visita in loco?

Un sopralluogo è un'ispezione fisica di un cantiere. È un'opportunità per il team di progetto che sta dietro alla costruzione di vedere i lavori in corso e di identificare eventuali problemi potenziali.

Può essere condotta dal project manager, dall'ingegnere, dall'architetto o da qualsiasi altro membro del team di progetto.

Le visite in cantiere presentano numerosi vantaggi. Possono aiutare a:

Assicurare che il progetto sia in linea con i tempi e con il budget.

Identificare e affrontare qualsiasi problema potenziale.

Comunicare con il cliente e l'appaltatore.

Acquisire una migliore comprensione del progetto.

Costruire relazioni con il cliente e l'appaltatore.

Come pianificare e coordinare una visita in cantiere

Pianificare e coordinare un sopralluogo può essere un po' faticoso, ma è importante farlo in modo corretto per ottenere il massimo dalla visita. Ecco alcuni consigli:

Stabilite uno scopo chiaro per la visita. Cosa sperate di ottenere recandovi sul posto?

Identificate chi deve partecipare. Questo dipenderà dallo scopo della visita, ma assicuratevi che chi vi partecipa lo faccia per un motivo.

Assicuratevi di programmare la visita in un momento in cui il sito è accessibile e i lavori sono in corso.

Inviate un promemoria a tutti coloro che parteciperanno alla visita. Il promemoria deve includere lo scopo della visita, la data, l'ora e il luogo.

Consigli per l'organizzazione della visita al sito

Ora che la visita è stata segnata in agenda, ecco alcuni consigli per assicurarsi che sia produttiva.

Portate con voi una cartellina e una penna per prendere appunti. Non cercate di ricordare tutto. Se ci sono problemi che dovrete affrontare quando tornerete in ufficio, dovete avere i dettagli.

Fate delle foto del sito. Questo può essere utile per documentare il lavoro svolto e per identificare eventuali problemi.

Fate domande. Le persone che lavorano sul sito sono gli esperti. Fate loro domande sul lavoro che stanno svolgendo e sulle condizioni del sito.

Siate rispettosi. Le persone che lavorano sul cantiere sono impegnate. Rispettate il loro tempo e il loro lavoro. Pensate a programmare un po' di tempo con loro in anticipo per parlare.

Siate sicuri. Ciò significa indossare l'attrezzatura di sicurezza appropriata e seguire tutte le procedure di sicurezza.

Essere attenti. Ciò significa prendere nota del lavoro svolto e di eventuali problemi. Non c'è niente di peggio che sollevare un problema quando non c'è.

Essere comunicativi. Questo significa tenere informati il cliente e l'appaltatore sulle vostre scoperte.

Visite virtuali in cantiere

In alcuni casi, potrebbe non essere possibile effettuare una visita in loco. In questi casi, potreste essere in grado di effettuare un sopralluogo virtuale.

Queste possono essere condotte utilizzando un software di videoconferenza, come Zoom o Google Meet. In questo modo è possibile vedere il sito e interagire con le persone che vi lavorano.

