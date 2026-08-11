Was ist eine Ortsbesichtigung?

Eine Baustellenbesichtigung ist eine physische Inspektion einer Baustelle. Sie bietet dem Projektteam, das hinter dem Bau steht, die Gelegenheit, die laufenden Arbeiten zu sehen und mögliche Probleme zu erkennen.

Sie kann vom Projektleiter, dem Ingenieur, dem Architekten oder einem anderen Mitglied des Projektteams durchgeführt werden.

Die Durchführung von Baustellenbesichtigungen hat viele Vorteile. Sie können dazu beitragen:

Sie können sicherstellen, dass das Projekt im Zeit- und Kostenrahmen bleibt.

mögliche Probleme zu erkennen und zu lösen.

Kommunikation mit dem Kunden und dem Auftragnehmer.

Ein besseres Verständnis für das Projekt zu erlangen.

Aufbau von Beziehungen mit dem Kunden und dem Auftragnehmer.

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Wie plant und koordiniert man eine Baustellenbesichtigung?

Die Planung und Koordinierung einer Baustellenbesichtigung kann ein wenig Arbeit bedeuten, aber es ist wichtig, sie richtig durchzuführen, um das Beste aus der Besichtigung herauszuholen. Hier sind ein paar Tipps:

Legen Sie ein klares Ziel für den Besuch fest. Was wollen Sie mit dem Besuch vor Ort erreichen?

Bestimmen Sie, wer teilnehmen muss. Dies hängt vom Zweck des Besuchs ab, aber stellen Sie sicher, dass diejenigen, die teilnehmen, dies aus einem bestimmten Grund tun.

Planen Sie den Besuch zu einem Zeitpunkt, an dem die Baustelle zugänglich ist und die Arbeiten im Gange sind.

Schicken Sie eine Erinnerung an alle, die an der Besichtigung teilnehmen werden. Darin sollten der Zweck der Besichtigung, das Datum, die Uhrzeit und der Ort genannt werden.

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Tipps zur Organisation der Besichtigung

Jetzt, wo Sie Ihren Besuch im Terminkalender haben, finden Sie hier einige Tipps, um sicherzustellen, dass der Besuch produktiv verläuft.

Nehmen Sie ein Klemmbrett und einen Stift mit, um sich Notizen zu machen. Versuchen Sie nicht, sich alles zu merken. Wenn es Probleme gibt, mit denen Sie sich bei Ihrer Rückkehr ins Büro befassen müssen, brauchen Sie die Details.

Machen Sie Fotos von der Baustelle. Dies kann hilfreich sein, um die geleistete Arbeit zu dokumentieren und mögliche Probleme zu erkennen.

Stellen Sie Fragen. Die Leute, die auf der Baustelle arbeiten, sind die Experten. Stellen Sie ihnen Fragen zu den Arbeiten und zu den Bedingungen auf der Baustelle.

Seien Sie respektvoll. Die Leute, die auf der Baustelle arbeiten, sind sehr beschäftigt. Seien Sie respektvoll gegenüber ihrer Zeit und ihrer Arbeit. Denken Sie daran, einen Termin für ein Gespräch mit ihnen zu vereinbaren.

Seien Sie sicher. Das bedeutet, dass du die richtige Schutzausrüstung trägst und alle Sicherheitsmaßnahmen befolgst.

Sei aufmerksam. Das bedeutet, dass Sie die geleistete Arbeit und mögliche Probleme zur Kenntnis nehmen. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Problem anzusprechen, wenn es gar nicht vorhanden ist.

Seien Sie kommunikativ. Das bedeutet, dass Sie den Kunden und den Auftragnehmer über Ihre Ergebnisse auf dem Laufenden halten.

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Virtuelle Besuche vor Ort

In manchen Fällen ist es nicht möglich, eine Besichtigung vor Ort durchzuführen. In diesen Fällen können Sie vielleicht eine virtuelle Besichtigung durchführen.

Diese können mit Videokonferenzsoftware wie Zoom oder Google Meet durchgeführt werden. Auf diese Weise können Sie den Standort besichtigen und mit den dort arbeitenden Personen interagieren.

Doodle zur Organisation Ihres nächsten Besuchs vor Ort

Doodle ist eines der weltweit beliebtesten Tools für die Terminplanung und kann Ihnen dabei helfen, den Prozess der Standortbesuche zu vereinfachen. Erstellen Sie einfach eine Umfrage und fordern Sie die Teilnehmer auf, über die für sie geeigneten Zeiten abzustimmen. Innerhalb weniger Minuten werden Sie einen Termin finden, der für alle passt.