Qu'est-ce qu'une visite de site ?

Une visite de chantier est une inspection physique d'un site de construction. C'est l'occasion pour l'équipe chargée du projet de voir les travaux en cours et d'identifier les problèmes éventuels.

Elles peuvent être menées par le chef de projet, l'ingénieur, l'architecte ou tout autre membre de l'équipe de projet.

Les visites de chantier présentent de nombreux avantages. Elles peuvent contribuer à

S'assurer que le projet respecte le calendrier et le budget.

Identifier et traiter tout problème potentiel.

Communiquer avec le client et l'entrepreneur.

Mieux comprendre le projet.

Établir des relations avec le client et l'entrepreneur.

Comment planifier et coordonner une visite de chantier

La planification et la coordination d'une visite de chantier peuvent représenter un certain travail, mais il est important de le faire correctement afin de tirer le meilleur parti de la visite. Voici quelques conseils :

Fixez un objectif clair pour la visite. Qu'espérez-vous accomplir en vous rendant sur le site ?

Identifiez les personnes qui doivent être présentes. Cela dépendra de l'objectif de la visite, mais assurez-vous que les personnes qui s'y rendent ont une raison de le faire.

Veillez à programmer la visite à un moment où le site est accessible et où les travaux sont en cours.

Envoyez un rappel à toutes les personnes qui participeront à la visite. Ce rappel doit mentionner l'objet de la visite, la date, l'heure et le lieu.

Conseils pour l'organisation de la visite du site

Maintenant que votre visite est inscrite dans votre agenda, voici quelques conseils pour qu'elle soit productive.

Apportez un bloc-notes et un stylo pour prendre des notes. N'essayez pas de vous souvenir de tout. S'il y a des problèmes que vous devrez régler à votre retour au bureau, vous devez en connaître les détails.

Prenez des photos du site. Cela peut être utile pour documenter le travail effectué et pour identifier tout problème potentiel.

Posez des questions. Les personnes qui travaillent sur le site sont des experts. Posez-leur des questions sur les travaux qu'ils effectuent et sur l'état du site.

Soyez respectueux. Les personnes qui travaillent sur le site sont occupées. Respectez leur temps et leur travail. Pensez à programmer un peu de temps avec eux à l'avance pour discuter.

Soyez prudent. Cela signifie que vous devez porter l'équipement de sécurité approprié et respecter toutes les procédures de sécurité.

Soyez observateur. Cela signifie qu'il faut prendre note du travail effectué et des problèmes éventuels. Il n'y a rien de pire que de soulever un problème alors qu'il n'y en a pas.

Communiquer. Il s'agit de tenir le client et l'entrepreneur informés de vos constatations.

Visites virtuelles du site

Dans certains cas, il n'est pas possible d'effectuer une visite sur place. Dans ce cas, vous pouvez effectuer une visite virtuelle du site.

Ces visites peuvent être effectuées à l'aide d'un logiciel de vidéoconférence, tel que Zoom ou Google Meet. Cela vous permet de voir le site et d'interagir avec les personnes qui y travaillent.

Utiliser Doodle pour organiser votre prochaine visite de site

Doodle est l'un des outils de planification les plus appréciés au monde et il peut vous aider à simplifier le processus de visite des sites. Il vous suffit de créer un sondage et d'inviter les gens à voter sur les horaires qui leur conviennent. En quelques minutes, vous serez en mesure de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde.