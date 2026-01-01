¿Qué es una visita in situ?

Una visita de obra es una inspección física de una obra. Es una oportunidad para que el equipo que está detrás de la construcción vea el trabajo en curso e identifique posibles problemas.

Puede realizarla el director del proyecto, el ingeniero, el arquitecto o cualquier otro miembro del equipo del proyecto.

Las visitas a las obras tienen muchas ventajas. Pueden ayudar a:

Garantizar que el proyecto se ajusta al calendario y al presupuesto.

Detectar y resolver posibles problemas.

Comunicarse con el cliente y el contratista.

Comprender mejor el proyecto.

Establecer relaciones con el cliente y el contratista.

Crear una encuesta de grupo

Cómo planificar y coordinar una visita a la obra.

Planificar y coordinar una visita a la obra puede dar un poco de trabajo, pero es importante hacerlo bien para sacar el máximo partido de la visita. He aquí algunos consejos:

Establezca un objetivo claro para la visita. ¿Qué espera conseguir yendo al lugar?

Identifique quién debe asistir. Esto dependerá del propósito de la visita, pero asegúrese de que los que van lo hacen por una razón.

Asegúrese de programar la visita para una hora en la que el lugar sea accesible y las obras estén en curso.

Envíe un recordatorio a todas las personas que vayan a asistir a la visita. Deberá incluir el propósito de la visita, la fecha, la hora y el lugar.

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Consejos para organizar la visita

Ahora que ya tiene la visita en su agenda, aquí tiene algunos consejos para asegurarse de que sea productiva.

Lleve un portapapeles y un bolígrafo para tomar notas. No intente acordarse de todo. Si hay asuntos que tendrás que tratar cuando vuelvas a la oficina, necesitas tener los detalles.

Haz fotos del lugar. Puede ser útil para documentar el trabajo realizado y detectar posibles problemas.

Haz preguntas. Las personas que trabajan en la obra son los expertos. Hazles preguntas sobre el trabajo que están haciendo y sobre las condiciones del lugar.

Sé respetuoso. Las personas que trabajan en la obra están ocupadas. Respeta su tiempo y su trabajo. Piensa en programar algo de tiempo con ellos por adelantado para hablar.

Actúa con seguridad. Esto significa llevar el equipo de seguridad adecuado y seguir todos los procedimientos de seguridad.

Sé observador. Esto significa tomar nota del trabajo que se ha realizado, así como de cualquier problema potencial. No hay nada peor que plantear un problema cuando no lo hay.

Sea comunicativo. Mantén informados al cliente y al contratista de tus hallazgos.

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Visitas virtuales a la obra

En algunos casos, puede que no sea posible realizar una visita in situ. En estos casos, puede realizar una visita virtual.

Para ello puede utilizar un software de videoconferencia, como Zoom o Google Meet. Esto le permite ver el lugar e interactuar con las personas que trabajan allí.

Utilizar Doodle para organizar su próxima visita al emplazamiento

Doodle es una de las herramientas de programación favoritas en todo el mundo y puede ayudarte a simplificar el proceso para las visitas a los sitios. Simplemente crea una encuesta e invita a la gente a votar sobre las horas que les convienen. En cuestión de minutos, podrás encontrar algo que funcione para todos.