O que é uma visita ao local?

Uma visita ao local é uma inspeção física de um local de construção. É uma oportunidade para a equipe de projeto por trás da construção ver o trabalho em andamento e identificar possíveis problemas.

Elas podem ser conduzidas pelo gerente de projeto, pelo engenheiro, pelo arquiteto ou por qualquer outro membro da equipe do projeto.

Há muitos benefícios em realizar visitas ao local. Elas podem ajudar a:

Garantir que o projeto esteja dentro do cronograma e do orçamento.

Identificar e solucionar possíveis problemas.

Comunicar-se com o cliente e a empreiteira.

Obter uma melhor compreensão do projeto.

Construir relacionamentos com o cliente e a empreiteira.

Como planejar e coordenar uma visita ao local

Planejar e coordenar uma visita ao local pode dar um pouco de trabalho, mas é importante fazê-lo corretamente para obter o máximo da visita. Aqui estão algumas dicas:

Defina um objetivo claro para a visita. O que você espera alcançar com a visita ao local?

Identifique quem precisa comparecer. Isso dependerá do objetivo da visita, mas certifique-se de que as pessoas que irão ao local estejam fazendo isso por um motivo.

Certifique-se de agendar a visita para um horário em que o local esteja acessível e o trabalho esteja em andamento.

Envie um lembrete a todos que participarão da visita. Isso deve incluir o objetivo da visita, a data, a hora e o local.

Dicas de organização da visita ao local

Agora que você tem sua visita agendada, aqui estão algumas dicas para garantir que ela seja produtiva.

Leve uma prancheta e uma caneta para fazer anotações. Não tente se lembrar de tudo. Se houver problemas com os quais você terá de lidar quando voltar ao escritório, você precisa ter os detalhes.

Tire fotos do local. Isso pode ser útil para documentar o trabalho que foi feito e para identificar possíveis problemas.

Faça perguntas. As pessoas que estão trabalhando no local são os especialistas. Faça-lhes perguntas sobre o trabalho que estão fazendo e sobre as condições do local.

Seja respeitoso. As pessoas que estão trabalhando no local estão ocupadas. Respeite o tempo e o trabalho delas. Pense em agendar algum tempo com elas com antecedência para conversar.

Esteja seguro. Isso significa usar o equipamento de segurança adequado e seguir todos os procedimentos de segurança.

Seja observador. Isso significa tomar nota do trabalho que foi feito, bem como de qualquer problema em potencial. Não há nada pior do que levantar um problema quando não há nenhum.

Seja comunicativo. Isso significa manter o cliente e o empreiteiro informados sobre suas descobertas.

Visitas virtuais ao local

Em alguns casos, talvez não seja possível realizar uma visita ao local. Nesses casos, você poderá realizar uma visita virtual ao local.

Essas visitas podem ser realizadas usando um software de videoconferência, como o Zoom ou o Google Meet. Isso permite que você veja o local e interaja com as pessoas que trabalham lá.

