Ett platsbesök är en fysisk inspektion av en byggarbetsplats. Det ger projektgruppen bakom bygget möjlighet att se hur arbetet fortskrider och att upptäcka eventuella problem.

De kan genomföras av projektledaren, ingenjören, arkitekten eller någon annan medlem i projektgruppen.

Det finns många fördelar med att genomföra platsbesök. De kan bidra till att:

Se till att projektet följer tidsplanen och håller sig inom budgeten.

Identifiera och åtgärda eventuella problem.

Hålla kontakt med kunden och entreprenören.

Få en bättre förståelse för projektet.

Skapa relationer med kunden och entreprenören.

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Hur man planerar och samordnar ett besök på plats

Att planera och samordna ett besök på plats kan kräva en del arbete, men det är viktigt att göra det ordentligt för att få ut så mycket som möjligt av besöket. Här är några tips:

Fastställ ett tydligt syfte med besöket. Vad hoppas du uppnå genom att besöka platsen?

Ta reda på vilka som behöver vara med. Det beror på syftet med besöket, men se till att de som åker med har en anledning att göra det.

Se till att boka in besöket till en tidpunkt då anläggningen är tillgänglig och arbetet pågår.

Skicka ut en påminnelse till alla som ska delta i besöket. Den bör innehålla syftet med besöket, datum, tid och plats.

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Tips för att organisera ett besök på plats

Nu när du har skrivit in besöket i din kalender följer här några tips för att se till att det blir givande.

Ta med ett skrivunderlägg och en penna för att kunna göra anteckningar. Försök inte komma ihåg allt. Om det finns frågor som du måste ta itu med när du kommer tillbaka till kontoret behöver du ha alla detaljer.

Ta bilder av platsen. Det kan vara till hjälp för att dokumentera det arbete som har utförts och för att upptäcka eventuella problem.

Ställ frågor. De som arbetar på arbetsplatsen är experterna. Fråga dem om det arbete de utför och om förhållandena på arbetsplatsen.

Var respektfull. De som arbetar med webbplatsen har fullt upp. Visa respekt för deras tid och deras arbete. Tänk på schemaläggning att träffa dem i förväg för att prata lite.

Var försiktig. Det innebär att du ska använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsrutiner.

Var uppmärksam. Det innebär att du ska notera det arbete som har utförts, liksom eventuella problem. Det finns inget värre än att ta upp ett problem när det egentligen inte finns något.

Var öppen och informativ. Det innebär att du håller både kunden och entreprenören underrättade om dina iakttagelser.

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Virtuella platsbesök

I vissa fall kan det hända att det inte går att genomföra ett besök på plats. I sådana fall kan du eventuellt genomföra ett virtuellt besök.

Dessa kan genomföras med hjälp av programvara för videokonferenser, till exempel Zoom eller Google Meet . På så sätt kan du se anläggningen och träffa de som arbetar där.

Använd Doodle för att organisera ditt nästa besök på plats