Skonfiguruj Booking Page z wizerunkiem marki dla swojej firmy
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Booking Page z logo Twojej marki ułatwia klientom umawianie spotkań z Tobą i daje im pewność, że trafili we właściwe miejsce. Pozwala to zaoszczędzić czas Twojemu zespołowi, ogranicza wymianę wiadomości oraz chroni Twój kalendarz.
Jako księgowy zajmujesz się przygotowywaniem zeznań podatkowych, rozmowami doradczymi i przeglądami list płac. Twój dzień może szybko zapełnić się wątkami e-mailowymi, nieodebranymi połączeniami i zmianami terminów. Ten chaos negatywnie wpływa na liczbę godzin rozliczeniowych i jakość obsługi klienta.
W tym przewodniku dowiesz się, jak skonfigurować spersonalizowaną Booking Page dla swojej firmy, co warto na niej umieścić w okresie rozliczeń podatkowych i nie tylko, a także w jaki sposób Doodle może pomóc Ci w zarządzaniu rezerwacjami, płatnościami i przypomnieniami — wraz z praktycznymi wskazówkami i prawdziwymi przykładami.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Wyzwania stojące przed specjalistami z dziedziny rachunkowości
Księgowi muszą radzić sobie z wieloma różnymi rodzajami spotkań w ciągu roku — od konsultacji z nowymi klientami, przez rozmowy dotyczące zebrania dokumentów, po przeglądy kwartalne i rozmowy na temat zawiadomień z IRS. Każde z nich charakteryzuje się innym czasem trwania, innymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania oraz innym ryzykiem niepojawienia się uczestników.
Najczęstsze problemy
Niekończące się wątki e-mailowe w poszukiwaniu dogodnego terminu
Klienci rezerwujący niewłaściwy rodzaj spotkania
Podwójne rezerwacje w przypadku braku połączenia kalendarzy
Niepojawienie się w szczytowych okresach, takich jak marzec i kwiecień
Niezapłacone konsultacje, które marnują cenny czas
Te kwestie wiążą się z ukrytymi kosztami. Dziesięć minut tu i tam szybko przekłada się na wiele godzin tygodniowo. Przejrzysta Booking Page z logo Twojej marki pomaga kontrolować przebieg procesu, określić oczekiwania i utrzymać porządek w kalendarzu.
Dlaczego ma to znaczenie dla księgowych
Planowanie powinno chronić przychody, a nie je zmniejszać. Dobrze zorganizowany system rezerwacji poprawia:
Zarządzanie czasem poprzez zapobieganie nakładaniu się zadań i nieoczekiwanym sytuacjom pod koniec dnia
Zaufanie klientów dzięki spójnemu wizerunkowi marki i jasnym instrukcjom
Ochrona przychodów poprzez pobieranie opłat za konsultacje lub zaliczek
Dokładność kalendarza z automatycznymi rezerwacjami i przypomnieniami
Koordynacja pracy zespołu gdy kilka osób z personelu korzysta z tych samych typów spotkań
Gdy klienci mogą wybrać termin i dokonać płatności w jednym miejscu, zmniejsza się to utrudnienia i zwiększa frekwencję. W sezonie rozliczeniowym może to decydować o tym, czy dni upłyną spokojnie, czy też panować będzie chaos.
Zaprojektuj swoją markową Booking Page
Zacznij od prostego planu. Określ, co oferujesz i kiedy chcesz się spotkać.
Wymień rodzaje spotkań
Rodzaj spotkania
Zalecany czas trwania
Rozmowa wstępna z nowym klientem
20 min
Przyjmowanie zleceń na sporządzenie zeznań podatkowych
40 min
Analiza dokumentów
30 min
Kwartalne spotkanie doradcze
60 min
Konsultacja w sprawie zawiadomienia IRS
45 min
Konfiguracja listy płac
45 min
Dla każdego typu spotkania należy określić:
Długość i czas buforowy
Forma udziału (osobiście lub przez wideokonferencję)
Gospodarz (partner lub pracownik)
Wymagane dokumenty lub formularze
Opłata (w przypadku uiszczenia przy rezerwacji)
Zdefiniuj reguły kalendarza
Klienci powinni widzieć wyłącznie te okna, na które wyrazisz zgodę:
Zarezerwuj czas na intensywną pracę związaną z rozliczeniami i audytami
Proponuj terminy spotkań tylko wtedy, gdy jesteś gotowy na spotkanie
Ograniczenie dostępności w miesiącach szczytowych
Należy przewidzieć czas na przygotowanie i podsumowanie przed i po każdym spotkaniu
Dzięki Doodle możesz połączyć aplikację z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook lub Kalendarzem Apple. Doodle automatycznie ukrywa terminy, w których jesteś zajęty, i wyświetla wyłącznie wolne terminy.
Przygotuj swoje instrukcje
Ogranicz niejasności dzięki jasnym informacjom na Booking Page:
Co należy zabrać ze sobą (np. zeznania podatkowe z ostatnich dwóch lat, aktualne odcinki wypłaty)
Jak udostępniać pliki (link do bezpiecznego portalu)
Zasady dotyczące zmiany terminu i opóźnień
Wszelkie formularze przygotowawcze lub wymagane dane
Opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję w Doodle Pro mogą pomóc Ci szybko przygotować tę treść — wystarczy dostosować ton, aby pasował do stylu Twojej firmy.
Stwórz swoją Booking Page w serwisie Doodle
W ciągu kilku minut możesz skonfigurować Booking Page z logo swojej marki.
Załóż konto w serwisie Doodle i połącz je ze swoim kalendarzem
Wybierz kalendarz Google, Outlook lub Apple
Włącz synchronizację, aby ukryć godziny największego natężenia ruchu
Dodaj swoje narzędzie do wideokonferencji (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco)
Utwórz typy rezerwacji
Dodaj każdy z wymienionych typów spotkań
Ustaw czas trwania, bufory i limity
Wybierz spotkanie osobiste lub wideokonferencję
Dodaj pytania wstępne (np. rodzaj działalności, rok podatkowy, cele)
Ustal zasady anulowania
Dodaj płatności za pomocą Stripe
Pobieranie opłat za konsultacje lub spotkania poza godzinami pracy
Przy rezerwacji należy wpłacić zaliczkę lub uiścić pełną kwotę
Ustal zasady zwrotu kosztów
Wprowadź swoją identyfikację wizualną
W aplikacji Doodle Pro lub Doodle Teams prześlij swoje logo
Wybierz kolory swojej firmy
Dodaj krótką wiadomość powitalną
Udostępnij swój link
Dodaj to do swojej strony internetowej i podpisu w wiadomościach e-mail
Należy umieścić kod QR na drukowanych listach
Umieść to w wiadomościach e-mailowych dotyczących wdrożenia nowych pracowników
Włącz przypomnienia
Wysyłaj przypomnienia e-mailowe 24 godziny i 2 godziny przed
W razie potrzeby skorzystaj z serwisu Zapier, aby wysyłać przypomnienia SMS
Przypomnij klientom, aby przesłali pliki przed spotkaniem
Elementy wizerunku marki, które budują zaufanie
Twoja Booking Page powinna przypominać Twoją witrynę internetową:
Należy stosować to samo logo, te same kolory i ten sam styl wypowiedzi
Tytuły spotkań powinny być jasne (np. Rozmowa wstępna z nowym klientem)
Dodaj slogan (np. Przejrzyste doradztwo podatkowe dla małych firm)
Link do polityki prywatności
Doodle Pro pozwala na dodanie własnego logo i usuwa reklamy — dzięki czemu uwaga skupia się na Twojej firmie.
Ustal granice, które pozwolą Ci chronić swój czas
W sezonie podatkowym drobne zasady mają ogromne znaczenie:
Wymagane jest zgłoszenie rezerwacji z 12–24-godzinnym wyprzedzeniem
Ogranicz, z jakim wyprzedzeniem klienci mogą dokonywać rezerwacji
Ogranicz liczbę codziennych spotkań według rodzaju (np. trzy rozmowy z nowymi klientami dziennie)
Pobieraj opłatę, aby zapobiec niepojawieniu się gości
Doodle stosuje te zasady automatycznie — nie ma potrzeby monitorowania skrzynki odbiorczej.
Ułatw organizację spotkań online
W przypadku klientów zdalnych wystarczy jednorazowo podłączyć narzędzie do wideokonferencji. Doodle automatycznie dodaje link do każdej rezerwacji. Klienci otrzymują zaproszenie zawierające dane logowania do Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco — bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.
Praktyczne wskazówki dla księgowych
Utwórz motywy na dni tygodnia – Grupuj podobne spotkania, aby zachować koncentrację.
Oferuj opcje krótkoterminowe i długoterminowe – Pomóc klientom w wyborze rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.
Skorzystaj z pytań wstępnych – Aby uniknąć niespodzianek, zapytaj o rodzaj podmiotu lub oprogramowanie.
Dodaj opcje ekspresowe wraz z opłatami – Zadbaj o swój czas w najbardziej pracowitych miesiącach.
Ustal terminy złożenia dokumentów – Prosimy o przesłanie materiałów na 48 godzin przed spotkaniami.
Udostępnij stronę zespołu – Skorzystaj z Doodle Teams do planowania spotkań metodą „każdy z każdym”.
Oferujemy konsultacje telefoniczne – Dodaj opcję spotkania przez telefon.
W przypadku osób VIP należy stosować proporcję 1:1 – Wysyłaj starannie dobrane terminy do kluczowych klientów.
Korzystaj z Sign-up Sheets – Prowadzenie warsztatów lub szkoleń z ograniczoną liczbą miejsc.
Korzystanie z Group Polls – Łatwa koordynacja działań z wieloma interesariuszami.
Typowe błędy, których należy unikać
Niejasne nazwy spotkań – Prowadzi to do nieporozumień i błędnych rezerwacji.
Otwarty kalendarz bez ograniczeń – Powoduje zmęczenie i chaos.
Konsultacje są bezpłatne – Zwiększa liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu.
Brakujące czasy buforowania – Powoduje opóźnienia w rozpoczęciu zajęć.
Ręczne linki do filmów – Powoduje wzrost liczby błędów; zautomatyzuj te procesy.
Brak przypomnień – Spadek frekwencji.
Jeden link do wszystkiego – Klienci potrzebują przejrzystych, oddzielnych Booking Pages.
Narzędzia i rozwiązania z Doodle
Narzędzie
Najlepiej nadaje się do
Najważniejsze cechy
Booking Page
Spotkania z klientami
Indywidualne elementy brandingowe, płatności, przypomnienia
1:1
Klienci VIP
Starannie dobrane terminy, płatności przez Stripe
Group Polls
Rady nadzorcze, audyty
Do 1000 uczestników, ukryte nazwiska
Sign-up Sheets
Kliniki, szkolenia
Limity miejsc, wybór slotów
Zespoły Doodle
Firmy zatrudniające wielu pracowników
Wspólne typy rezerwacji, metoda „round robin”
Opisy dotyczące sztucznej inteligencji
Wszystkie spotkania
Automatycznie wygenerowany tekst wprowadzający
Integracja ze Stripe
Płatne konsultacje
Wpłaty, zwroty, automatyczne rozliczanie
Połączenie z Zapierem
Automatyzacja
Synchronizacja CRM i poczty elektronicznej
Wideokonferencje
Spotkania online
Automatycznie dodane linki do Zoom, Meet lub Teams
Przypomnienia
Wszystkie spotkania
Opcje wiadomości e-mail i SMS-ów
Przykłady z życia wzięte
Przyjęcie spraw w sezonie podatkowym
Problem: Setki wiadomości e-mail dotyczących rezerwacji.
Rozwiązanie: Utwórz typ „Rejestracja do rozliczenia podatkowego” z opcją wpłaty za pośrednictwem Stripe, terminem przesłania dokumentów oraz przypomnieniami.
Wynik: Lepiej przygotowani klienci i mniej przypadków niepojawienia się na umówionym spotkaniu.
Pozyskiwanie nowych klientów
Problem: Potencjalni klienci zgłaszają się o dowolnej porze.
Rozwiązanie: Udostępnij link do 20-minutowej rozmowy wstępnej, korzystając z funkcji „round robin” w Doodle Teams.
Wynik: Szybsza reakcja na zapytania.
Kwartalne spotkania doradcze
Problem: Niski poziom realizacji ustaleń z rozmów planistycznych.
Rozwiązanie: Zaproponuj opcje 60-minutowe i 30-minutowe wraz z formularzami przygotowawczymi.
Wynik: Więcej zarezerwowanych sesji.
Konfiguracja listy płac
Problem: Przeciążenie w połowie miesiąca.
Rozwiązanie: Należy utworzyć 45-minutowy przedział czasowy na konfigurację listy płac wraz z rezerwami czasowymi.
Wynik: Płynny przebieg pracy.
Posiedzenia zarządu na koniec roku
Problem: Koordynacja napiętych harmonogramów.
Rozwiązanie: Wyślij Group Poll z opcjami czasowymi.
Wynik: Możliwość zaplanowania spotkania jednym kliknięciem dla wszystkich uczestników.
Warsztaty szkoleniowe
Problem: Ograniczona pojemność.
Rozwiązanie: Należy skorzystać z Sign-up Sheet z ograniczeniem liczby uczestników.
Wynik: Sesje przebiegły bez zakłóceń, bez chaosu.
Najważniejsze wnioski
Booking Page z logo Twojej firmy pozwala zaoszczędzić czas i poprawia wizerunek Twojej firmy
Określ jasne rodzaje spotkań wraz z zasadami i opłatami
Połącz swój kalendarz, aby zapewnić dokładność w czasie rzeczywistym
Wykorzystaj narzędzia Doodle do budowania marki, obsługi płatności i wysyłania przypomnień
Połącz Booking Page, rozmowy indywidualne, Group Poll i Sign-up Sheet, aby zapewnić kompleksową obsługę
Zacznij od lepszego planowania
Booking Page z brandingiem ogranicza niepotrzebną korespondencję, zwiększa frekwencję na wydarzeniach i sprawia, że klienci czują się zadbani już od pierwszego kliknięcia. Dzięki Doodle możesz dodać swoje logo, podłączyć kalendarz i pobierać opłaty za pomocą Stripe — wszystko w jednym miejscu.
Chcesz zautomatyzować proces umawiania spotkań w swojej firmie księgowej? Stwórz swoją pierwszą Booking Page w kilka minut i przekonaj się, jak księgowi oszczędzają wiele godzin tygodniowo.
Nie jest wymagana karta kredytowa