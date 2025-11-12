Richte eine eigene Buchungsseite für dein Unternehmen ein

Eine gebrandete Buchungsseite macht es den Kunden leicht, einen Termin mit dir zu vereinbaren und darauf zu vertrauen, dass sie an der richtigen Stelle sind. Sie spart deinem Team Zeit, reduziert das Hin und Her und schützt deinen Kalender.
Als Buchhalterin oder Buchhalter wechselst du von der Steuervorbereitung über Beratungsgespräche bis hin zu Gehaltsabrechnungen. Dein Tag kann sich schnell mit E-Mail-Threads, verpassten Anrufen und Terminverschiebungen füllen. Dieser Lärm beeinträchtigt die abrechenbaren Stunden und die Kundenerfahrung.
In diesem Leitfaden erfährst du, wie du eine gebrandete Buchungsseite für dein Unternehmen einrichtest, was du für die Steuersaison und darüber hinaus beachten solltest und wie Doodle dir bei der Terminbuchung, bei Zahlungen und Erinnerungen helfen kann - mit praktischen Schritten und echten Beispielen.
Die Herausforderung für Buchhaltungsfachleute
Buchhalter/innen jonglieren das ganze Jahr über mit vielen verschiedenen Terminen - von der Beratung neuer Kunden bis hin zu Gesprächen über das Sammeln von Dokumenten, vierteljährliche Überprüfungen und Diskussionen mit dem Finanzamt. Jedes dieser Treffen hat eine andere Dauer, erfordert eine andere Vorbereitung und birgt das Risiko, dass man nicht erscheint.
Häufige Probleme
Endlose E-Mail-Threads, um einen Termin zu finden
Kunden buchen die falsche Besprechungsart
Doppelte Buchungen, wenn die Kalender nicht miteinander verbunden sind
Nichterscheinen in Spitzenzeiten wie März und April
Unbezahlte Beratungen, die wertvolle Stunden verschwenden
Diese Probleme verursachen versteckte Kosten. Zehn Minuten hier und da werden schnell zu Stunden pro Woche. Eine übersichtliche Buchungsseite hilft dir, den Ablauf zu kontrollieren, Erwartungen festzulegen und deinen Kalender zu organisieren.
Warum dies für Buchhalter/innen wichtig ist
Die Terminplanung sollte deine Einnahmen schützen - und sie nicht schmälern. Eine solide Buchungsstruktur verbessert:
Zeitmanagement durch Vermeidung von Überschneidungen und Überraschungen am späten Tag
Kundenvertrauen durch ein einheitliches Erscheinungsbild und klare Anweisungen
Sicherung der Einnahmen durch Einziehung von Beratungsgebühren oder Kautionen
Die Genauigkeit des Kalenders wird durch automatische Halte- und Erinnerungsfunktionen verbessert.
Teamkoordination, wenn sich mehrere Mitarbeiter Besprechungstypen teilen
Wenn Kunden einen Termin wählen und an einem Ort bezahlen können, verringern sich die Reibungsverluste und die Abschlussquote steigt. In der Steuersaison kann das den Unterschied zwischen ruhigen Tagen und Chaos ausmachen.
Plane deine gebrandete Buchungsseite
Beginne mit einem einfachen Plan. Lege fest, was du anbietest und wann du dich treffen willst.
Liste deine Besprechungstypen auf
Art des Treffens
Empfohlene Dauer
Entdeckungsgespräch für neue Kunden
20 Minuten
Aufnahme der Steuervorbereitung
40 min
Dokumentenprüfung
30 min
Vierteljährliches Beratungsgespräch
60 min
Beratung zu Finanzamtsbescheiden
45 min
Einrichtung der Gehaltsabrechnung
45 min
Lege für jede Besprechungsart fest:
Dauer und Pufferzeit
Ort (persönlich oder per Video)
Gastgeber (Partner oder Mitarbeiter)
Vorbereitungsbedarf (Dokumente oder Formulare)
Gebühr (falls bei Buchung gezahlt)
Lege deine Kalenderregeln fest
Kunden sollten nur die Zeitfenster sehen, die du erlaubst:
Blockiere Zeit für Rücksendungen und Audits
Biete Termine nur an, wenn du bereit bist, dich zu treffen
Reduziere die Verfügbarkeit während der Spitzenmonate
Füge Puffer vor und nach jedem Treffen hinzu
Mit Doodle kannst du Google Calendar, Microsoft Outlook oder Apple Calendar verbinden. Doodle blendet belegte Zeiten automatisch aus und zeigt nur deine offenen Termine an.
Bereite deine Anweisungen vor
Reduziere die Verwirrung mit klaren Notizen auf der Buchungsseite:
Was du mitbringen musst (z. B. die letzten zwei Jahre der Steuererklärung, aktuelle Gehaltsabrechnungen)
Wie man Dateien weitergibt (Link zum sicheren Portal)
Regeln für Ummeldungen und Verspätungen
Alle vorbereitenden Formulare oder erforderlichen Details
Die KI-Meetingbeschreibungen von Doodle Pro helfen dir, diese Inhalte schnell zu verfassen - passe den Ton einfach an den Stil deines Unternehmens an.
Erstelle deine Buchungsseite in Doodle
Du kannst deine eigene Buchungsseite in wenigen Minuten einrichten.
Erstelle dein Doodle-Konto und verbinde deinen Kalender
Wähle Google-, Outlook- oder Apple-Kalender
Schalte die Synchronisierung ein, damit belegte Zeiten ausgeblendet werden
Füge dein Video-Tool hinzu (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder Cisco)
Buchungsarten erstellen
Füge jeden von dir aufgeführten Meeting-Typ hinzu
Dauer, Puffer und Limits festlegen
Wähle einen Ort für ein persönliches Treffen oder ein Video
Füge Aufnahmefragen hinzu (z. B. Art des Unternehmens, Steuerjahr, Ziele)
Stornoregeln festlegen
Zahlungen mit Stripe hinzufügen
Gebühren für Beratungsgespräche oder Treffen nach Geschäftsschluss erheben
Biete Anzahlungen oder vollständige Bezahlung bei der Buchung an
Erstattungsregeln festlegen
Dein Branding anwenden
Lade in Doodle Pro oder Doodle Teams dein Logo hoch
Wähle deine Firmenfarben
Füge eine kurze Willkommensnachricht hinzu
Teile deinen Link
Füge sie zu deiner Website und deiner E-Mail-Signatur hinzu
Füge einen QR-Code in gedruckte Briefe ein
Veröffentliche ihn in Einführungs-E-Mails
Schalte Erinnerungen ein
Sende 24 Stunden und 2 Stunden vor dem Termin eine E-Mail-Erinnerung
Verwende Zapier, um auf Wunsch SMS-Erinnerungen auszulösen
Erinnere die Kunden daran, vor dem Treffen Dateien hochzuladen
Branding-Details, die Vertrauen schaffen
Deine Buchungsseite sollte sich anfühlen wie deine Website:
Verwende das gleiche Logo, die gleichen Farben und den gleichen Ton
Halte den Titel des Meetings klar (z.B. " Neukundengespräch")
Füge einen Slogan hinzu (z.B. " Klare Steuerberatung für kleine Unternehmen")
Verlinke auf deine Datenschutzrichtlinie
Mit Doodle Pro kannst du ein individuelles Branding hinzufügen und die Werbung entfernen, damit der Fokus auf deiner Firma bleibt.
Setze Leitplanken, um deine Zeit zu schützen
Kleine Regeln machen in der Steuersaison einen großen Unterschied:
Verlangt eine Vorankündigung von 12-24 Stunden
Begrenze, wie weit im Voraus Kunden buchen können
Begrenze die Anzahl der täglichen Besprechungen nach Art (z.B. drei neue Kundengespräche pro Tag)
Fordere die Zahlung ein, um ein Nichterscheinen zu verhindern
Doodle setzt diese Vorgaben automatisch um - eine Überwachung des Posteingangs ist nicht nötig.
Mach es einfach, sich online zu treffen
Für Kunden aus der Ferne musst du dein Video-Tool nur einmal anschließen. Doodle fügt den Link automatisch zu jeder Buchung hinzu. Die Kunden erhalten eine Einladung mit Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder Cisco Details - es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
Praktische Tipps für Buchhalter
Erstelle Wochentags-Themen - Gruppiere ähnliche Treffen, um dich zu konzentrieren.
Biete kurze und lange Optionen an - Hilf deinen Kunden zu wählen, was ihren Bedürfnissen entspricht.
Verwende Eingangsfragen - Verhindere Überraschungen, indem du nach der Art des Unternehmens oder der Software fragst.
Füge Eiloptionen mit Gebühren hinzu - Schütze deine Zeit in arbeitsreichen Monaten.
Lege Fristen für Dokumente fest - Fordere 48 Stunden vor dem Treffen einen Upload an.
Gib eine Teamseite frei - Nutze Doodle Teams für die Terminplanung in der Runde.
Biete telefonische Beratungen an - Biete das Telefon als Besprechungsoption an.
Verwende 1:1 für VIPs - Schicke handverlesene Zeitfenster an wichtige Kunden.
Verwende Anmeldeformulare - Verwalte Workshops oder Kliniken mit begrenzten Plätzen.
Verwende Gruppenumfragen - Koordiniere dich einfach mit mehreren Interessengruppen.
Häufige Fehler, die du vermeiden solltest
Vage Namen für Meetings - Führen zu Verwirrung und falschen Buchungen.
Offener Kalender ohne Grenzen - führt zu Ermüdung und Chaos.
Keine Bezahlung für Konsultationen - Erhöht das Nichterscheinen.
Fehlende Pufferzeiten - Führt zu verspäteten Starts.
Manuelle Videolinks - Erhöht die Fehlerquote; automatisiere sie.
Keine Erinnerungen - Verringert die Anwesenheit.
Ein Link für alles - Kunden brauchen klare, separate Buchungsseiten.
Tools und Lösungen mit Doodle
Tool
Am besten für
Wichtigste Merkmale
Buchungsseite
Kundenbesprechungen
Individuelles Branding, Zahlungen, Erinnerungen
1:1
VIP-Kunden
Handverlesene Zeiten, Stripe-Zahlungen
Gruppenumfragen
Boards, Audits
Bis zu 1000 Teilnehmer, versteckte Namen
Anmeldeformulare
Kliniken, Schulungen
Sitzplatzlimits, Slot-Auswahl
Doodle-Teams
Firmen mit mehreren Mitarbeitern
Geteilte Buchungsarten, Round-Robin
AI-Beschreibungen
Alle Meetings
Automatisch erstellter Vorbereitungstext
Stripe-Integration
Bezahlte Beratungen
Einzahlungen, Erstattungen, automatische Abrechnung
Zapier-Anbindung
Automatisierung
CRM- und E-Mail-Synchronisierung
Videokonferenzen
Online-Meetings
Automatisch hinzugefügte Zoom-, Meet- oder Teams-Links
Erinnerungen
Alle Meetings
E-Mail- und SMS-Optionen
Beispiele aus der Praxis
Eingang der Steuersaison
Problem: Hunderte von Buchungs-E-Mails.
Lösung: Erstelle einen Typ "Tax Preparation Intake" mit Stripe-Einzahlung, Upload-Frist und Erinnerungen.
Ergebnis: Vorbereitete Kunden und weniger Absagen.
Entdeckung neuer Kunden
Problem: Leads können jederzeit eintreffen.
Lösung: Teile den Link zu einem 20-minütigen Discovery Call mit Doodle Teams in der Runde.
Ergebnis: Schnellere Reaktion auf Leads.
Vierteljährliche Beratungstreffen
Problem: Geringe Resonanz auf die Planungsgespräche.
Lösung: Biete 60- und 30-minütige Optionen mit Vorbereitungsformularen an.
Ergebnis: Mehr gebuchte Sitzungen.
Einrichtung der Gehaltsabrechnung
Problem: Überlastung Mitte des Monats.
Lösung: Einen 45-minütigen Slot für die Gehaltsabrechnung mit Puffern einrichten.
Ergebnis: Reibungsloser Arbeitsablauf.
Vorstandssitzungen zum Jahresende
Problem: Abgleich von vollen Kalendern.
Lösung: Versende eine Gruppenumfrage mit Zeitoptionen.
Ergebnis: Ein-Klick-Terminierung für alle Teilnehmer/innen.
Schulungsworkshop
Problem: Begrenzte Kapazität.
Lösung: Verwende einen Anmeldebogen mit begrenzter Teilnehmerzahl.
Ergebnis: Volle Sitzungen, kein Chaos.
Die wichtigsten Erkenntnisse
Eine gebrandete Buchungsseite schützt deine Zeit und verbessert das Image deines Unternehmens
Definiere klare Sitzungstypen mit Regeln und Gebühren
Verbinde deinen Kalender für Genauigkeit in Echtzeit
Nutze Doodle-Tools für Branding, Zahlungen und Erinnerungen
Kombiniere Buchungsseite, 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldebögen für eine vollständige Abdeckung
Beginne mit einer besseren Terminplanung
Eine gebrandete Buchungsseite verkürzt das Hin und Her, erhöht die Auftrittsraten und gibt den Kunden das Gefühl, vom ersten Klick an gut betreut zu werden. Mit Doodle kannst du dein Logo hinzufügen, deinen Kalender einbinden und Zahlungen mit Stripe abwickeln - alles an einem Ort.
Bist du bereit, Termine für deine Buchhaltungsfirma auf Autopilot zu stellen? Erstelle deine erste Buchungsseite in wenigen Minuten und sieh dir an, wie Buchhalter jede Woche Stunden sparen.
Terminplanung