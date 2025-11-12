Richte eine eigene Buchungsseite für dein Unternehmen ein

Eine gebrandete Buchungsseite macht es den Kunden leicht, einen Termin mit dir zu vereinbaren und darauf zu vertrauen, dass sie an der richtigen Stelle sind. Sie spart deinem Team Zeit, reduziert das Hin und Her und schützt deinen Kalender.

Als Buchhalterin oder Buchhalter wechselst du von der Steuervorbereitung über Beratungsgespräche bis hin zu Gehaltsabrechnungen. Dein Tag kann sich schnell mit E-Mail-Threads, verpassten Anrufen und Terminverschiebungen füllen. Dieser Lärm beeinträchtigt die abrechenbaren Stunden und die Kundenerfahrung.

In diesem Leitfaden erfährst du, wie du eine gebrandete Buchungsseite für dein Unternehmen einrichtest, was du für die Steuersaison und darüber hinaus beachten solltest und wie Doodle dir bei der Terminbuchung, bei Zahlungen und Erinnerungen helfen kann - mit praktischen Schritten und echten Beispielen.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Die Herausforderung für Buchhaltungsfachleute

Buchhalter/innen jonglieren das ganze Jahr über mit vielen verschiedenen Terminen - von der Beratung neuer Kunden bis hin zu Gesprächen über das Sammeln von Dokumenten, vierteljährliche Überprüfungen und Diskussionen mit dem Finanzamt. Jedes dieser Treffen hat eine andere Dauer, erfordert eine andere Vorbereitung und birgt das Risiko, dass man nicht erscheint.

Häufige Probleme

Endlose E-Mail-Threads, um einen Termin zu finden

Kunden buchen die falsche Besprechungsart

Doppelte Buchungen, wenn die Kalender nicht miteinander verbunden sind

Nichterscheinen in Spitzenzeiten wie März und April

Unbezahlte Beratungen, die wertvolle Stunden verschwenden

Diese Probleme verursachen versteckte Kosten. Zehn Minuten hier und da werden schnell zu Stunden pro Woche. Eine übersichtliche Buchungsseite hilft dir, den Ablauf zu kontrollieren, Erwartungen festzulegen und deinen Kalender zu organisieren.

Warum dies für Buchhalter/innen wichtig ist

Die Terminplanung sollte deine Einnahmen schützen - und sie nicht schmälern. Eine solide Buchungsstruktur verbessert:

Zeitmanagement durch Vermeidung von Überschneidungen und Überraschungen am späten Tag

Kundenvertrauen durch ein einheitliches Erscheinungsbild und klare Anweisungen

Sicherung der Einnahmen durch Einziehung von Beratungsgebühren oder Kautionen

Die Genauigkeit des Kalenders wird durch automatische Halte- und Erinnerungsfunktionen verbessert.

Teamkoordination, wenn sich mehrere Mitarbeiter Besprechungstypen teilen

Wenn Kunden einen Termin wählen und an einem Ort bezahlen können, verringern sich die Reibungsverluste und die Abschlussquote steigt. In der Steuersaison kann das den Unterschied zwischen ruhigen Tagen und Chaos ausmachen.

Plane deine gebrandete Buchungsseite

Beginne mit einem einfachen Plan. Lege fest, was du anbietest und wann du dich treffen willst.

Liste deine Besprechungstypen auf

Art des Treffens Empfohlene Dauer Entdeckungsgespräch für neue Kunden 20 Minuten Aufnahme der Steuervorbereitung 40 min Dokumentenprüfung 30 min Vierteljährliches Beratungsgespräch 60 min Beratung zu Finanzamtsbescheiden 45 min Einrichtung der Gehaltsabrechnung 45 min

Lege für jede Besprechungsart fest:

Dauer und Pufferzeit

Ort (persönlich oder per Video)

Gastgeber (Partner oder Mitarbeiter)

Vorbereitungsbedarf (Dokumente oder Formulare)

Gebühr (falls bei Buchung gezahlt)

Lege deine Kalenderregeln fest

Kunden sollten nur die Zeitfenster sehen, die du erlaubst:

Blockiere Zeit für Rücksendungen und Audits

Biete Termine nur an, wenn du bereit bist, dich zu treffen

Reduziere die Verfügbarkeit während der Spitzenmonate

Füge Puffer vor und nach jedem Treffen hinzu

Mit Doodle kannst du Google Calendar, Microsoft Outlook oder Apple Calendar verbinden. Doodle blendet belegte Zeiten automatisch aus und zeigt nur deine offenen Termine an.

Bereite deine Anweisungen vor

Reduziere die Verwirrung mit klaren Notizen auf der Buchungsseite:

Was du mitbringen musst (z. B. die letzten zwei Jahre der Steuererklärung, aktuelle Gehaltsabrechnungen)

Wie man Dateien weitergibt (Link zum sicheren Portal)

Regeln für Ummeldungen und Verspätungen

Alle vorbereitenden Formulare oder erforderlichen Details

Die KI-Meetingbeschreibungen von Doodle Pro helfen dir, diese Inhalte schnell zu verfassen - passe den Ton einfach an den Stil deines Unternehmens an.

Erstelle deine Buchungsseite in Doodle

Du kannst deine eigene Buchungsseite in wenigen Minuten einrichten.

Erstelle dein Doodle-Konto und verbinde deinen Kalender Wähle Google-, Outlook- oder Apple-Kalender

Schalte die Synchronisierung ein, damit belegte Zeiten ausgeblendet werden

Füge dein Video-Tool hinzu (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder Cisco) Buchungsarten erstellen Füge jeden von dir aufgeführten Meeting-Typ hinzu

Dauer, Puffer und Limits festlegen

Wähle einen Ort für ein persönliches Treffen oder ein Video

Füge Aufnahmefragen hinzu (z. B. Art des Unternehmens, Steuerjahr, Ziele)

Stornoregeln festlegen Zahlungen mit Stripe hinzufügen Gebühren für Beratungsgespräche oder Treffen nach Geschäftsschluss erheben

Biete Anzahlungen oder vollständige Bezahlung bei der Buchung an

Erstattungsregeln festlegen Dein Branding anwenden Lade in Doodle Pro oder Doodle Teams dein Logo hoch

Wähle deine Firmenfarben

Füge eine kurze Willkommensnachricht hinzu Teile deinen Link Füge sie zu deiner Website und deiner E-Mail-Signatur hinzu

Füge einen QR-Code in gedruckte Briefe ein

Veröffentliche ihn in Einführungs-E-Mails Schalte Erinnerungen ein Sende 24 Stunden und 2 Stunden vor dem Termin eine E-Mail-Erinnerung

Verwende Zapier, um auf Wunsch SMS-Erinnerungen auszulösen

Erinnere die Kunden daran, vor dem Treffen Dateien hochzuladen

Branding-Details, die Vertrauen schaffen

Deine Buchungsseite sollte sich anfühlen wie deine Website:

Verwende das gleiche Logo, die gleichen Farben und den gleichen Ton

Halte den Titel des Meetings klar (z.B. " Neukundengespräch" )

Füge einen Slogan hinzu (z.B. " Klare Steuerberatung für kleine Unternehmen ")

Verlinke auf deine Datenschutzrichtlinie

Mit Doodle Pro kannst du ein individuelles Branding hinzufügen und die Werbung entfernen, damit der Fokus auf deiner Firma bleibt.

Setze Leitplanken, um deine Zeit zu schützen

Kleine Regeln machen in der Steuersaison einen großen Unterschied:

Verlangt eine Vorankündigung von 12-24 Stunden

Begrenze, wie weit im Voraus Kunden buchen können

Begrenze die Anzahl der täglichen Besprechungen nach Art (z.B. drei neue Kundengespräche pro Tag)

Fordere die Zahlung ein, um ein Nichterscheinen zu verhindern

Doodle setzt diese Vorgaben automatisch um - eine Überwachung des Posteingangs ist nicht nötig.

Mach es einfach, sich online zu treffen

Für Kunden aus der Ferne musst du dein Video-Tool nur einmal anschließen. Doodle fügt den Link automatisch zu jeder Buchung hinzu. Die Kunden erhalten eine Einladung mit Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder Cisco Details - es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

Praktische Tipps für Buchhalter

Erstelle Wochentags-Themen - Gruppiere ähnliche Treffen, um dich zu konzentrieren.

Biete kurze und lange Optionen an - Hilf deinen Kunden zu wählen, was ihren Bedürfnissen entspricht.

Verwende Eingangsfragen - Verhindere Überraschungen, indem du nach der Art des Unternehmens oder der Software fragst.

Füge Eiloptionen mit Gebühren hinzu - Schütze deine Zeit in arbeitsreichen Monaten.

Lege Fristen für Dokumente fest - Fordere 48 Stunden vor dem Treffen einen Upload an.

Gib eine Teamseite frei - Nutze Doodle Teams für die Terminplanung in der Runde.

Biete telefonische Beratungen an - Biete das Telefon als Besprechungsoption an.

Verwende 1:1 für VIPs - Schicke handverlesene Zeitfenster an wichtige Kunden.

Verwende Anmeldeformulare - Verwalte Workshops oder Kliniken mit begrenzten Plätzen.

Verwende Gruppenumfragen - Koordiniere dich einfach mit mehreren Interessengruppen.

Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

Vage Namen für Meetings - Führen zu Verwirrung und falschen Buchungen.

Offener Kalender ohne Grenzen - führt zu Ermüdung und Chaos.

Keine Bezahlung für Konsultationen - Erhöht das Nichterscheinen.

Fehlende Pufferzeiten - Führt zu verspäteten Starts.

Manuelle Videolinks - Erhöht die Fehlerquote; automatisiere sie.

Keine Erinnerungen - Verringert die Anwesenheit.

Ein Link für alles - Kunden brauchen klare, separate Buchungsseiten.

Tools und Lösungen mit Doodle

Tool Am besten für Wichtigste Merkmale Buchungsseite Kundenbesprechungen Individuelles Branding, Zahlungen, Erinnerungen 1:1 VIP-Kunden Handverlesene Zeiten, Stripe-Zahlungen Gruppenumfragen Boards, Audits Bis zu 1000 Teilnehmer, versteckte Namen Anmeldeformulare Kliniken, Schulungen Sitzplatzlimits, Slot-Auswahl Doodle-Teams Firmen mit mehreren Mitarbeitern Geteilte Buchungsarten, Round-Robin AI-Beschreibungen Alle Meetings Automatisch erstellter Vorbereitungstext Stripe-Integration Bezahlte Beratungen Einzahlungen, Erstattungen, automatische Abrechnung Zapier-Anbindung Automatisierung CRM- und E-Mail-Synchronisierung Videokonferenzen Online-Meetings Automatisch hinzugefügte Zoom-, Meet- oder Teams-Links Erinnerungen Alle Meetings E-Mail- und SMS-Optionen

Beispiele aus der Praxis

Eingang der Steuersaison

Problem: Hunderte von Buchungs-E-Mails.

Lösung: Erstelle einen Typ "Tax Preparation Intake" mit Stripe-Einzahlung, Upload-Frist und Erinnerungen.

Ergebnis: Vorbereitete Kunden und weniger Absagen.

Entdeckung neuer Kunden

Problem: Leads können jederzeit eintreffen.

Lösung: Teile den Link zu einem 20-minütigen Discovery Call mit Doodle Teams in der Runde.

Ergebnis: Schnellere Reaktion auf Leads.

Vierteljährliche Beratungstreffen

Problem: Geringe Resonanz auf die Planungsgespräche.

Lösung: Biete 60- und 30-minütige Optionen mit Vorbereitungsformularen an.

Ergebnis: Mehr gebuchte Sitzungen.

Einrichtung der Gehaltsabrechnung

Problem: Überlastung Mitte des Monats.

Lösung: Einen 45-minütigen Slot für die Gehaltsabrechnung mit Puffern einrichten.

Ergebnis: Reibungsloser Arbeitsablauf.

Vorstandssitzungen zum Jahresende

Problem: Abgleich von vollen Kalendern.

Lösung: Versende eine Gruppenumfrage mit Zeitoptionen.

Ergebnis: Ein-Klick-Terminierung für alle Teilnehmer/innen.

Schulungsworkshop

Problem: Begrenzte Kapazität.

Lösung: Verwende einen Anmeldebogen mit begrenzter Teilnehmerzahl.

Ergebnis: Volle Sitzungen, kein Chaos.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Eine gebrandete Buchungsseite schützt deine Zeit und verbessert das Image deines Unternehmens

Definiere klare Sitzungstypen mit Regeln und Gebühren

Verbinde deinen Kalender für Genauigkeit in Echtzeit

Nutze Doodle-Tools für Branding, Zahlungen und Erinnerungen

Kombiniere Buchungsseite, 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldebögen für eine vollständige Abdeckung

Beginne mit einer besseren Terminplanung

Eine gebrandete Buchungsseite verkürzt das Hin und Her, erhöht die Auftrittsraten und gibt den Kunden das Gefühl, vom ersten Klick an gut betreut zu werden. Mit Doodle kannst du dein Logo hinzufügen, deinen Kalender einbinden und Zahlungen mit Stripe abwickeln - alles an einem Ort.

Bist du bereit, Termine für deine Buchhaltungsfirma auf Autopilot zu stellen? Erstelle deine erste Buchungsseite in wenigen Minuten und sieh dir an, wie Buchhalter jede Woche Stunden sparen.