Crea una Página de Reservas con la marca de tu empresa

Una Página de Reservas con tu marca facilita que los clientes programen sus citas contigo y confíen en que están en el lugar correcto. Ahorra tiempo a tu equipo, reduce las idas y venidas y protege tu calendario.
Como contable, pasas de la preparación de impuestos a las llamadas de asesoramiento y a las revisiones de nóminas. Tu día puede llenarse rápidamente de hilos de correo electrónico, llamadas perdidas y reprogramaciones. Ese ruido perjudica a las horas facturables y a la experiencia del cliente.
En esta guía, aprenderás a configurar una Página de Reservas de marca para tu empresa, qué incluir para la temporada de impuestos y más allá, y cómo Doodle puede ayudarte a gestionar la reserva de citas, los pagos y los recordatorios, con pasos prácticos y ejemplos reales.
El reto de los profesionales de la contabilidad
Los contables hacen malabarismos con muchos tipos de reuniones a lo largo del año: desde consultas a nuevos clientes hasta llamadas para recopilar documentos, revisiones trimestrales y discusiones sobre notificaciones del IRS. Cada una tiene una duración, una necesidad de preparación y un riesgo de no asistencia diferentes.
Puntos problemáticos comunes
Interminables hilos de correos electrónicos para encontrar una hora
Los clientes reservan el tipo de reunión equivocado
Reservas dobles cuando los calendarios no están conectados
Inasistencias en épocas punta como marzo y abril
Consultas no pagadas que desperdician horas valiosas
Estos problemas añaden costes ocultos. Diez minutos aquí y allá se convierten rápidamente en horas a la semana. Una Página de Reservas clara y con tu marca te ayuda a controlar el flujo, establecer expectativas y mantener organizado tu calendario.
Por qué es importante para los contables
La planificación debe proteger los ingresos, no mermarlos. Una sólida configuración de las reservas mejora
La gestión del tiempo al evitar solapamientos y sorpresas de última hora.
La confianza del cliente mediante una marca coherente e instrucciones claras
La protección de los ingresos mediante el cobro de honorarios por consulta o depósitos
La precisión del calendario con retenciones y recordatorios automáticos
La coordinación del equipo cuando varios empleados comparten tipos de reuniones
Cuando los clientes pueden elegir una hora y pagar en un solo lugar, se reducen las fricciones y aumentan los resultados. Durante la temporada de impuestos, esa puede ser la diferencia entre unos días tranquilos y el caos.
Planifica tu Página de Reservas de marca
Empieza con un plan sencillo. Define lo que ofreces y cuándo quieres reunirte.
Enumera tus tipos de reunión
Tipo de reunión
Duración recomendada
Llamada de descubrimiento de nuevos clientes
20 min
Toma de contacto para preparación de impuestos
40 min
Revisión de documentos
30 min
Reunión trimestral de asesoramiento
60 min
Consulta de la notificación del IRS
45 min
Configuración de la nómina
45 min
Para cada tipo de reunión, define
Duración y tiempo intermedio
Lugar (en persona o vídeo)
Anfitrión (socio o personal)
Necesidades de preparación (documentos o formularios)
Tarifa (si se paga en la reserva)
Establece las reglas de tu calendario
Los clientes sólo deben ver las ventanas que tú permitas:
Bloquea el tiempo de trabajo en profundidad para devoluciones y auditorías
Ofrece franjas horarias de reunión sólo cuando estén listos para reunirse
Reduce la disponibilidad durante los meses punta
Añade buffers antes y después de cada reunión
Con Doodle, puedes conectar Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar. Doodle oculta automáticamente las horas ocupadas y muestra sólo tus franjas horarias abiertas.
Prepara tus instrucciones
Reduce la confusión con notas claras en la Página de Reservas:
Qué llevar (por ejemplo, los dos últimos años de declaraciones, talones de pago actuales)
Cómo compartir archivos (enlace al portal seguro)
Políticas de reprogramación y retrasos
Cualquier formulario de preparación o detalles necesarios
Las descripciones de reuniones con IA de Doodle Pro pueden ayudarte a redactar este contenido rápidamente: sólo tienes que ajustar el tono para que coincida con el estilo de tu empresa.
Crea tu página de reservas en Doodle
Puedes crear una Página de Reservas con tu marca en cuestión de minutos.
Crea tu cuenta Doodle y conecta tu calendario
Elige Google, Outlook o Apple Calendar
Activa la sincronización para ocultar las horas ocupadas
Añade tu herramienta de vídeo (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco)
Crea tipos de reservas
A�ñade cada tipo de reunión que hayas listado
Establece la duración, los buffers y los límites
Elige una ubicación en persona o por vídeo
Añade preguntas de admisión (por ejemplo, tipo de empresa, año fiscal, objetivos)
Establece reglas de cancelación
Añade pagos con Stripe
Cobra honorarios por consultas o reuniones fuera del horario laboral
Ofrece depósitos o el pago completo en el momento de la reserva
Establece normas de reembolso
Aplica tu marca
En Doodle Pro o Doodle Teams, sube tu logotipo
Elige los colores de tu empresa
Añade un breve mensaje de bienvenida
Comparte tu enlace
Añádelo a tu sitio web y a tu firma de correo electrónico
Incluye un código QR en las cartas impresas
Compártelo en los correos electrónicos de incorporación
Activa los recordatorios
Envía recordatorios por correo electrónico 24 horas y 2 horas antes
Utiliza Zapier para activar recordatorios por SMS si lo deseas
Recuerda a los clientes que suban archivos antes de la reunión
Detalles de marca que generan confianza
Tu página de reservas debe parecerse a tu sitio web:
Utiliza el mismo logotipo, colores y tono
Mantén claros los títulos de las reuniones (por ejemplo, Llamada de descubrimiento de nuevos clientes)
Añade un eslogan (p. ej., Asesoramiento fiscal claro para pequeñas empresas)
Pon un enlace a tu política de privacidad
Doodle Pro te permite añadir marcas personalizadas y eliminar anuncios, manteniendo el foco en tu empresa.
Establece barandillas que protejan tu tiempo
Las pequeñas normas marcan una gran diferencia durante la temporada de impuestos:
Exige que te avisen con 12-24 horas de antelación
Limita la antelación con la que los clientes pueden reservar
Limita las reuniones diarias por tipo (por ejemplo, tres llamadas de clientes nuevos al día)
Cobrar para evitar que no se presenten
Doodle los aplica automáticamente, sin necesidad de controlar la bandeja de entrada.
Facilita las reuniones online
Para clientes remotos, conecta tu herramienta de vídeo una vez. Doodle añade el enlace a cada reserva automáticamente. Los clientes reciben una invitación con detalles de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco, sin necesidad de pasos adicionales.
Consejos prácticos para contables
Crea temas para los días de la semana - Agrupa reuniones similares para mantener la concentración.
Ofrece opciones cortas y largas - Ayuda a los clientes a elegir lo que mejor se adapte a sus necesidades.
Utiliza preguntas de admisión - Evita sorpresas preguntando por el tipo de entidad o el software.
Añade opciones urgentes con tarifas - Protege tu tiempo durante los meses de más trabajo.
Establece plazos para los documentos - Pide que se suban 48 horas antes de las reuniones.
Comparte una página de equipo - Utiliza Doodle Teams para programar rondas.
Ofrece consultas telefónicas - Incluye el teléfono como opción de reunión.
Utiliza 1:1 para VIPs - Envía franjas horarias seleccionadas a clientes clave.
Utiliza hojas de inscripción - Gestiona talleres o clínicas con plazas limitadas.
Utiliza encuestas de grupo - Coordínate fácilmente con varias partes interesadas.
Errores comunes que debes evitar
Nombres imprecisos para las reuniones - Llevan a confusión y a reservas erróneas.
Calendario abierto sin límites - Provoca fatiga y caos.
No pagar las consultas - Aumenta las ausencias.
Omitir tiempos intermedios - Provoca retrasos.
Enlaces de vídeo manuales - Aumentan los errores; automatiza los enlaces.
Sin recordatorios - Disminuye la asistencia.
Un enlace para todo - Los clientes necesitan páginas de reservas claras y separadas.
Herramientas y soluciones con Doodle
Herramienta
Lo mejor para
Funciones clave
Página de reservas
Reuniones con clientes
Marca personalizada, pagos, recordatorios
1:1
Clientes VIP
Horarios seleccionados, pagos con Stripe
Encuestas de grupo
Tablones, auditorías
Hasta 1000 participantes, nombres ocultos
Hojas de inscripción
Clínicas, formación
Límites de plazas, selección de plazas
Equipos Doodle
Empresas con varios empleados
Tipos de reservas compartidas, round robin
Descripciones AI
Todas las reuniones
Texto de preparación autogenerado
Integración con Stripe
Consultas de pago
Depósitos, reembolsos, facturación automatizada
Conexión Zapier
Automatización
CRM y sincronización de correo electrónico
Videoconferencias
Reuniones en línea
Enlaces Zoom, Meet o Teams añadidos automáticamente
Recordatorios
Todas las reuniones
Opciones de correo electrónico y SMS
Ejemplos reales
Recepción en temporada de impuestos
Problema: Cientos de correos electrónicos de reservas.
Solución: Crear un tipo de "Admisión de preparación de impuestos" con depósito de Stripe, fecha límite de carga y recordatorios.
Resultado: Clientes preparados y menos inasistencias.
Descubrimiento de nuevos clientes
Problema: Los clientes potenciales llegan en cualquier momento.
Solución: Compartir un enlace de Llamada de Descubrimiento de 20 minutos utilizando Doodle Teams round robin.
Resultado: Respuesta más rápida a los clientes potenciales.
Reuniones trimestrales de asesoramiento
Problema: Poco seguimiento de las llamadas de planificación.
Solución: Ofrecer opciones de 60 y 30 minutos con formularios de preparación.
Resultado: Más sesiones reservadas.
Configuración de la nómina
Problema: Sobrecarga a mediados de mes.
Solución: Crear una franja horaria de 45 minutos para la configuración de la nómina con topes.
Resultado: Flujo de trabajo fluido.
Reuniones de fin de año
Problema: Alinear calendarios ocupados.
Solución: Envía una Encuesta de Grupo con opciones de tiempo.
Resultado: Programación con un clic para todos los asistentes.
Taller de formación
Problema: Capacidad limitada.
Solución: Utilizar una Hoja de Inscripción con límite de asistencia.
Resultado: Sesiones completas, sin caos.
Puntos clave
Una Página de Inscripción con marca protege tu tiempo y mejora la imagen de tu empresa
Define tipos de reunión claros con normas y tarifas
Conecta tu calendario para obtener precisión en tiempo real
Utiliza las herramientas Doodle para la marca, los pagos y los recordatorios
Combina la Página de Reservas, 1:1, Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción para una cobertura completa
Empieza a programar mejor
Una Página de Reservas con tu marca reduce las idas y venidas, aumenta el número de shows y hace que los clientes se sientan atendidos desde el primer clic. Con Doodle, puedes añadir tu logotipo, conectar tu calendario y cobrar pagos con Stripe, todo en un solo lugar.
¿Listo para poner las citas en piloto automático para tu empresa de contabilidad? Crea tu primera Página de Reservas en minutos y comprueba cómo los contables ahorran horas cada semana.
