Configure uma página de reservas com a marca da sua empresa

Uma página de reservas com a sua marca facilita para os clientes agendarem com você e confiarem que estão no lugar certo. Isso economiza o tempo da sua equipe, reduz as idas e vindas e protege o seu calendário.

Como contador, você passa da preparação de impostos para chamadas de consultoria e revisões de folha de pagamento. Seu dia pode ser preenchido rapidamente com conversas por e-mail, chamadas perdidas e reagendamentos. Esse ruído prejudica as horas faturáveis e a experiência do cliente.

Neste guia, você aprenderá a configurar uma Booking Page com a sua marca para a sua empresa, o que incluir para a temporada de impostos e além, e como o Doodle pode ajudá-lo a lidar com o agendamento de compromissos, pagamentos e lembretes - com etapas práticas e exemplos reais.

O desafio enfrentado pelos profissionais de contabilidade

Os contadores fazem malabarismos com vários tipos de reuniões ao longo do ano - desde consultas a novos clientes até chamadas de coleta de documentos, revisões trimestrais e discussões sobre avisos do IRS. Cada uma delas tem uma duração diferente, necessidade de preparação e risco de não comparecimento.

Pontos problemáticos comuns

Intermináveis e-mails para encontrar um horário

Clientes que agendam o tipo errado de reunião

Reservas duplas quando os calendários não estão conectados

Não comparecimento durante os períodos de pico, como março e abril

Consultas não pagas que desperdiçam horas valiosas

Esses problemas geram custos ocultos. Dez minutos aqui e ali rapidamente se transformam em horas por semana. Uma página de reservas clara e com a sua marca ajuda você a controlar o fluxo, definir expectativas e manter o calendário organizado.

Por que isso é importante para os contadores

O agendamento deve proteger a receita, não drená-la. Uma configuração sólida de agendamento melhora:

O gerenciamento do tempo , evitando sobreposições e surpresas no final do dia

A confiança do cliente por meio de uma marca consistente e instruções claras

Proteção da receita com a cobrança de taxas de consulta ou depósitos

A precisão do calendário com retenções e lembretes automáticos

Coordenação da equipe quando vários funcionários compartilham tipos de reuniões

Quando os clientes podem escolher um horário e pagar em um só lugar, você reduz o atrito e aumenta as taxas de apresentação. Durante a temporada de impostos, isso pode ser a diferença entre dias calmos e caos.

Planeje sua página de agendamento com a marca

Comece com um plano simples. Defina o que você oferece e quando deseja se reunir.

Liste os tipos de reunião que você oferece

Tipo de reunião Duração recomendada Chamada de descoberta de novos clientes 20 minutos Entrada para preparação de impostos 40 min Revisão de documentos 30 min Reunião trimestral de consultoria 60 min Consulta de notificação do IRS 45 min Configuração da folha de pagamento 45 min

Para cada tipo de reunião, defina:

Duração e tempo de espera

Local (pessoalmente ou por vídeo)

Anfitrião (parceiro ou equipe)

Necessidades de preparação (documentos ou formulários)

Taxa (se paga na reserva)

Mapeie as regras do seu calendário

Os clientes só devem ver as janelas que você permitir:

Bloqueie o tempo de trabalho profundo para devoluções e auditorias

Ofereça horários de reunião somente quando você estiver pronto para se reunir

Reduza a disponibilidade durante os meses de pico

Adicione buffers antes e depois de cada reunião

Com o Doodle, você pode conectar o Google Calendar, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar. Com o Doodle, você oculta automaticamente os horários ocupados e exibe apenas os horários em aberto.

Prepare suas instruções

Reduza a confusão com anotações claras na Booking Page:

O que você deve levar (por exemplo, os dois últimos anos de declarações, contracheques atuais)

Como compartilhar arquivos (link para o portal seguro)

Políticas de reagendamento e atraso

Quaisquer formulários de preparação ou detalhes necessários

As descrições de reuniões com IA do Doodle Pro podem ajudar você a redigir esse conteúdo rapidamente - basta ajustar o tom para combinar com o estilo da sua empresa.

Crie sua página de agendamento no Doodle

Você pode configurar uma página de agendamento com sua marca em minutos.

Crie sua conta Doodle e conecte seu calendário Você pode escolher o Google, Outlook ou Apple Calendar

Ative a sincronização para que os horários de pico fiquem ocultos

Adicione sua ferramenta de vídeo (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco) Crie tipos de agendamento Adicione cada tipo de reunião que você listou

Defina a duração, os intervalos e os limites

Escolha o local em pessoa ou em vídeo

Adicione perguntas de admissão (por exemplo, tipo de empresa, ano fiscal, metas)

Definir regras de cancelamento Adicione pagamentos com o Stripe Cobrar taxas para consultas ou reuniões fora do horário comercial

Ofereça depósitos ou pagamento integral na reserva

Definir regras de reembolso Aplique sua marca No Doodle Pro ou no Doodle Teams, carregue seu logotipo

Escolha as cores de sua empresa

Adicione uma breve mensagem de boas-vindas Compartilhe seu link Adicione-o ao seu site e à assinatura de e-mail

Inclua um código QR em cartas impressas

Compartilhe-o em e-mails de integração Ative os lembretes Envie lembretes por e-mail 24 horas e 2 horas antes

Use o Zapier para acionar lembretes por SMS, se você desejar

Lembre os clientes de fazer upload de arquivos antes da reunião

Detalhes de marca que geram confiança

Sua página de agendamento deve se parecer com o seu site:

Use o mesmo logotipo, cores e tom

Mantenha os títulos das reuniões claros (por exemplo, chamada de descoberta de novo cliente )

Adicione um slogan (por exemplo, Consultoria tributária clara para pequenas empresas )

Link para sua política de privacidade

O Doodle Pro permite que você adicione uma marca personalizada e remova anúncios - mantendo o foco na sua empresa.

Estabeleça barreiras que protejam seu tempo

Pequenas regras fazem uma grande diferença durante a temporada de impostos:

Exigir aviso de reserva com 12 a 24 horas de antecedência

Limite a antecedência com que os clientes podem fazer reservas

Limite as reuniões diárias por tipo (por exemplo, três chamadas de novos clientes por dia)

Cobrar pagamento para evitar não comparecimento

O Doodle impõe isso automaticamente, sem necessidade de monitoramento da caixa de entrada.

Facilite as reuniões on-line

Para clientes remotos, conecte sua ferramenta de vídeo uma vez. O Doodle adiciona o link a cada agendamento automaticamente. Os clientes recebem um convite com o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou detalhes do Cisco, sem necessidade de etapas adicionais.

Dicas práticas para contadores

Crie temas para os dias da semana - Agrupe reuniões semelhantes para que você mantenha o foco.

Ofereça opções curtas e longas - Ajude os clientes a escolherem o que atende às suas necessidades.

Use perguntas de admissão - Evite surpresas perguntando sobre o tipo de entidade ou software.

Adicione opções de urgência com taxas - Proteja seu tempo durante os meses de maior movimento.

Estabeleça prazos para documentos - Solicite uploads 48 horas antes das reuniões.

Compartilhe uma página de equipe - Use o Doodle Teams para agendamento round robin.

Ofereça consultas por telefone - Inclua o telefone como uma opção de reunião.

Use 1:1 para VIPs - Envie horários escolhidos a dedo para clientes importantes.

Use planilhas de inscrição - Gerencie workshops ou clínicas com vagas limitadas.

Use enquetes de grupo - Coordene facilmente com várias partes interessadas.

Erros comuns a serem evitados

Nomes vagos de reuniões - Geram confusão e reservas erradas.

Calendário aberto sem limites - Causa cansaço e caos.

Sem pagamento para consultas - Aumenta o número de não comparecimentos.

Tempos de buffer ausentes - Leva você a começar tarde.

Links de vídeo manuais - Aumenta os erros; automatize-os.

Sem lembretes - Diminui o comparecimento.

Um link para tudo - Os clientes precisam de páginas de agendamento claras e separadas.

Ferramentas e soluções com o Doodle

Ferramenta Melhor para Principais recursos Página de agendamento Reuniões com clientes Marca personalizada, pagamentos, lembretes 1:1 Clientes VIP Horários escolhidos a dedo, pagamentos com Stripe Pesquisas de grupo Quadros, auditorias Até 1.000 participantes, nomes ocultos Folhas de registro Clínicas, treinamento Limites de assentos, seleção de vagas Equipes de Doodle Empresas com várias equipes Tipos de reserva compartilhada, round robin Descrições de IA Todas as reuniões Texto preparatório gerado automaticamente Integração com o Stripe Consultas pagas Depósitos, reembolsos, faturamento automatizado Conexão Zapier Automação Sincronização de CRM e e-mail Videoconferência Reuniões on-line Links do Zoom, Meet ou Teams adicionados automaticamente Lembretes Todas as reuniões Opções de e-mail e SMS

Exemplos do mundo real

Entrada na temporada de impostos

Problema: centenas de e-mails de reserva.

Solução: Criar um tipo "Tax Preparation Intake" com depósito Stripe, prazo de upload e lembretes.

Resultado: Clientes preparados e menos no-shows.

Descoberta de novos clientes

Problema: os leads chegam a qualquer momento.

Solução: Compartilhar um link de chamada de descoberta de 20 minutos usando o Doodle Teams round robin.

Resultado: Resposta mais rápida dos leads.

Reuniões trimestrais de consultoria

Problema: pouco acompanhamento das chamadas de planejamento.

Solução: Oferecer opções de 60 e 30 minutos com formulários de preparação.

Resultado: Mais sessões agendadas.

Configuração da folha de pagamento

Problema: sobrecarga no meio do mês.

Solução: Criar um espaço de 45 minutos para configuração da folha de pagamento com buffers.

Resultado: Fluxo de trabalho tranquilo.

Reuniões de diretoria no final do ano

Problema: Alinhar os calendários ocupados.

Solução: Enviar uma enquete de grupo com opções de horário.

Resultado: Agendamento com um clique para todos os participantes.

Workshop de treinamento

Problema: Capacidade limitada.

Solução: Usar uma planilha de inscrição com limite de participação.

Resultado: Sessões completas, sem caos.

Principais conclusões

Uma página de agendamento com a sua marca protege o seu tempo e melhora a imagem da sua empresa

Defina tipos claros de reuniões com regras e taxas

Conecte seu calendário para obter precisão em tempo real

Use as ferramentas do Doodle para criar marcas, pagamentos e lembretes

Combine Booking Page, 1:1, enquetes de grupo e folhas de registro para obter cobertura completa

Comece com um agendamento melhor

Com uma Booking Page com a sua marca, você reduz as idas e vindas, aumenta as taxas de comparecimento e faz com que os clientes se sintam bem atendidos desde o primeiro clique. Com o Doodle, você pode adicionar seu logotipo, conectar seu calendário e coletar pagamentos com o Stripe - tudo em um só lugar.

Com uma Booking Page com a sua marca, você reduz as idas e vindas, aumenta as taxas de comparecimento e faz com que os clientes se sintam bem atendidos desde o primeiro clique. Com o Doodle, você pode adicionar seu logotipo, conectar seu calendário e coletar pagamentos com o Stripe - tudo em um só lugar.