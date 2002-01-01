Configure uma página de reservas com a marca da sua empresa

Uma página de reservas com a sua marca facilita para os clientes agendarem com você e confiarem que estão no lugar certo. Isso economiza o tempo da sua equipe, reduz as idas e vindas e protege o seu calendário.
Como contador, você passa da preparação de impostos para chamadas de consultoria e revisões de folha de pagamento. Seu dia pode ser preenchido rapidamente com conversas por e-mail, chamadas perdidas e reagendamentos. Esse ruído prejudica as horas faturáveis e a experiência do cliente.
Neste guia, você aprenderá a configurar uma Booking Page com a sua marca para a sua empresa, o que incluir para a temporada de impostos e além, e como o Doodle pode ajudá-lo a lidar com o agendamento de compromissos, pagamentos e lembretes - com etapas práticas e exemplos reais.
O desafio enfrentado pelos profissionais de contabilidade
Os contadores fazem malabarismos com vários tipos de reuniões ao longo do ano - desde consultas a novos clientes até chamadas de coleta de documentos, revisões trimestrais e discussões sobre avisos do IRS. Cada uma delas tem uma duração diferente, necessidade de preparação e risco de não comparecimento.
Pontos problemáticos comuns
Intermináveis e-mails para encontrar um horário
Clientes que agendam o tipo errado de reunião
Reservas duplas quando os calendários não estão conectados
Não comparecimento durante os períodos de pico, como março e abril
Consultas não pagas que desperdiçam horas valiosas
Esses problemas geram custos ocultos. Dez minutos aqui e ali rapidamente se transformam em horas por semana. Uma página de reservas clara e com a sua marca ajuda você a controlar o fluxo, definir expectativas e manter o calendário organizado.
Por que isso é importante para os contadores
O agendamento deve proteger a receita, não drená-la. Uma configuração sólida de agendamento melhora:
O gerenciamento do tempo, evitando sobreposições e surpresas no final do dia
A confiança do cliente por meio de uma marca consistente e instruções claras
Proteção da receita com a cobrança de taxas de consulta ou depósitos
A precisão do calendário com retenções e lembretes automáticos
Coordenação da equipe quando vários funcionários compartilham tipos de reuniões
Quando os clientes podem escolher um horário e pagar em um só lugar, você reduz o atrito e aumenta as taxas de apresentação. Durante a temporada de impostos, isso pode ser a diferença entre dias calmos e caos.
Planeje sua página de agendamento com a marca
Comece com um plano simples. Defina o que você oferece e quando deseja se reunir.
Liste os tipos de reunião que você oferece
Tipo de reunião
Duração recomendada
Chamada de descoberta de novos clientes
20 minutos
Entrada para preparação de impostos
40 min
Revisão de documentos
30 min
Reunião trimestral de consultoria
60 min
Consulta de notificação do IRS
45 min
Configuração da folha de pagamento
45 min
Para cada tipo de reunião, defina:
Duração e tempo de espera
Local (pessoalmente ou por vídeo)
Anfitrião (parceiro ou equipe)
Necessidades de preparação (documentos ou formulários)
Taxa (se paga na reserva)
Mapeie as regras do seu calendário
Os clientes só devem ver as janelas que você permitir:
Bloqueie o tempo de trabalho profundo para devoluções e auditorias
Ofereça horários de reunião somente quando você estiver pronto para se reunir
Reduza a disponibilidade durante os meses de pico
Adicione buffers antes e depois de cada reunião
Com o Doodle, você pode conectar o Google Calendar, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar. Com o Doodle, você oculta automaticamente os horários ocupados e exibe apenas os horários em aberto.
Prepare suas instruções
Reduza a confusão com anotações claras na Booking Page:
O que você deve levar (por exemplo, os dois últimos anos de declarações, contracheques atuais)
Como compartilhar arquivos (link para o portal seguro)
Políticas de reagendamento e atraso
Quaisquer formulários de preparação ou detalhes necessários
As descrições de reuniões com IA do Doodle Pro podem ajudar você a redigir esse conteúdo rapidamente - basta ajustar o tom para combinar com o estilo da sua empresa.
Crie sua página de agendamento no Doodle
Você pode configurar uma página de agendamento com sua marca em minutos.
Crie sua conta Doodle e conecte seu calendário
Você pode escolher o Google, Outlook ou Apple Calendar
Ative a sincronização para que os horários de pico fiquem ocultos
Adicione sua ferramenta de vídeo (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco)
Crie tipos de agendamento
Adicione cada tipo de reunião que você listou
Defina a duração, os intervalos e os limites
Escolha o local em pessoa ou em vídeo
Adicione perguntas de admissão (por exemplo, tipo de empresa, ano fiscal, metas)
Definir regras de cancelamento
Adicione pagamentos com o Stripe
Cobrar taxas para consultas ou reuniões fora do horário comercial
Ofereça depósitos ou pagamento integral na reserva
Definir regras de reembolso
Aplique sua marca
No Doodle Pro ou no Doodle Teams, carregue seu logotipo
Escolha as cores de sua empresa
Adicione uma breve mensagem de boas-vindas
Compartilhe seu link
Adicione-o ao seu site e à assinatura de e-mail
Inclua um código QR em cartas impressas
Compartilhe-o em e-mails de integração
Ative os lembretes
Envie lembretes por e-mail 24 horas e 2 horas antes
Use o Zapier para acionar lembretes por SMS, se você desejar
Lembre os clientes de fazer upload de arquivos antes da reunião
Detalhes de marca que geram confiança
Sua página de agendamento deve se parecer com o seu site:
Use o mesmo logotipo, cores e tom
Mantenha os títulos das reuniões claros (por exemplo, chamada de descoberta de novo cliente)
Adicione um slogan (por exemplo, Consultoria tributária clara para pequenas empresas)
Link para sua política de privacidade
O Doodle Pro permite que você adicione uma marca personalizada e remova anúncios - mantendo o foco na sua empresa.
Estabeleça barreiras que protejam seu tempo
Pequenas regras fazem uma grande diferença durante a temporada de impostos:
Exigir aviso de reserva com 12 a 24 horas de antecedência
Limite a antecedência com que os clientes podem fazer reservas
Limite as reuniões diárias por tipo (por exemplo, três chamadas de novos clientes por dia)
Cobrar pagamento para evitar não comparecimento
O Doodle impõe isso automaticamente, sem necessidade de monitoramento da caixa de entrada.
Facilite as reuniões on-line
Para clientes remotos, conecte sua ferramenta de vídeo uma vez. O Doodle adiciona o link a cada agendamento automaticamente. Os clientes recebem um convite com o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou detalhes do Cisco, sem necessidade de etapas adicionais.
Dicas práticas para contadores
Crie temas para os dias da semana - Agrupe reuniões semelhantes para que você mantenha o foco.
Ofereça opções curtas e longas - Ajude os clientes a escolherem o que atende às suas necessidades.
Use perguntas de admissão - Evite surpresas perguntando sobre o tipo de entidade ou software.
Adicione opções de urgência com taxas - Proteja seu tempo durante os meses de maior movimento.
Estabeleça prazos para documentos - Solicite uploads 48 horas antes das reuniões.
Compartilhe uma página de equipe - Use o Doodle Teams para agendamento round robin.
Ofereça consultas por telefone - Inclua o telefone como uma opção de reunião.
Use 1:1 para VIPs - Envie horários escolhidos a dedo para clientes importantes.
Use planilhas de inscrição - Gerencie workshops ou clínicas com vagas limitadas.
Use enquetes de grupo - Coordene facilmente com várias partes interessadas.
Erros comuns a serem evitados
Nomes vagos de reuniões - Geram confusão e reservas erradas.
Calendário aberto sem limites - Causa cansaço e caos.
Sem pagamento para consultas - Aumenta o número de não comparecimentos.
Tempos de buffer ausentes - Leva você a começar tarde.
Links de vídeo manuais - Aumenta os erros; automatize-os.
Sem lembretes - Diminui o comparecimento.
Um link para tudo - Os clientes precisam de páginas de agendamento claras e separadas.
Ferramentas e soluções com o Doodle
Ferramenta
Melhor para
Principais recursos
Página de agendamento
Reuniões com clientes
Marca personalizada, pagamentos, lembretes
1:1
Clientes VIP
Horários escolhidos a dedo, pagamentos com Stripe
Pesquisas de grupo
Quadros, auditorias
Até 1.000 participantes, nomes ocultos
Folhas de registro
Clínicas, treinamento
Limites de assentos, seleção de vagas
Equipes de Doodle
Empresas com várias equipes
Tipos de reserva compartilhada, round robin
Descrições de IA
Todas as reuniões
Texto preparatório gerado automaticamente
Integração com o Stripe
Consultas pagas
Depósitos, reembolsos, faturamento automatizado
Conexão Zapier
Automação
Sincronização de CRM e e-mail
Videoconferência
Reuniões on-line
Links do Zoom, Meet ou Teams adicionados automaticamente
Lembretes
Todas as reuniões
Opções de e-mail e SMS
Exemplos do mundo real
Entrada na temporada de impostos
Problema: centenas de e-mails de reserva.
Solução: Criar um tipo "Tax Preparation Intake" com depósito Stripe, prazo de upload e lembretes.
Resultado: Clientes preparados e menos no-shows.
Descoberta de novos clientes
Problema: os leads chegam a qualquer momento.
Solução: Compartilhar um link de chamada de descoberta de 20 minutos usando o Doodle Teams round robin.
Resultado: Resposta mais rápida dos leads.
Reuniões trimestrais de consultoria
Problema: pouco acompanhamento das chamadas de planejamento.
Solução: Oferecer opções de 60 e 30 minutos com formulários de preparação.
Resultado: Mais sessões agendadas.
Configuração da folha de pagamento
Problema: sobrecarga no meio do mês.
Solução: Criar um espaço de 45 minutos para configuração da folha de pagamento com buffers.
Resultado: Fluxo de trabalho tranquilo.
Reuniões de diretoria no final do ano
Problema: Alinhar os calendários ocupados.
Solução: Enviar uma enquete de grupo com opções de horário.
Resultado: Agendamento com um clique para todos os participantes.
Workshop de treinamento
Problema: Capacidade limitada.
Solução: Usar uma planilha de inscrição com limite de participação.
Resultado: Sessões completas, sem caos.
Principais conclusões
Uma página de agendamento com a sua marca protege o seu tempo e melhora a imagem da sua empresa
Defina tipos claros de reuniões com regras e taxas
Conecte seu calendário para obter precisão em tempo real
Use as ferramentas do Doodle para criar marcas, pagamentos e lembretes
Combine Booking Page, 1:1, enquetes de grupo e folhas de registro para obter cobertura completa
Comece com um agendamento melhor
Com uma Booking Page com a sua marca, você reduz as idas e vindas, aumenta as taxas de comparecimento e faz com que os clientes se sintam bem atendidos desde o primeiro clique. Com o Doodle, você pode adicionar seu logotipo, conectar seu calendário e coletar pagamentos com o Stripe - tudo em um só lugar.
Você está pronto para colocar os agendamentos no piloto automático para seu escritório de contabilidade? Crie sua primeira Booking Page em minutos e veja como os contadores estão economizando horas todas as semanas.
