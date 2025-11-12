Opret en branded bookingside for dit firma

En branded bookingside gør det nemt for kunderne at planlægge med dig og stole på, at de er det rigtige sted. Det sparer dit team tid, reducerer frem og tilbage og beskytter din kalender.

Som revisor bevæger du dig fra skatteforberedelse til rådgivningssamtaler til løngennemgang. Din dag kan hurtigt blive fyldt med e-mailtråde, ubesvarede opkald og omplanlægning. Den støj skader de fakturerbare timer og kundeoplevelsen.

I denne guide kan du lære, hvordan du opretter en bookingside for dit firma, hvad du skal inkludere til skattesæsonen og derefter, og hvordan Doodle kan hjælpe dig med at håndtere aftalebooking, betalinger og påmindelser - med praktiske trin og virkelige eksempler.

Udfordringen for regnskabsmedarbejdere

Revisorer jonglerer med mange typer møder i løbet af året - fra konsultationer med nye kunder til opringninger om dokumentindsamling, kvartalsvise gennemgange og diskussioner om skattemeddelelser. Hvert møde har forskellig varighed, behov for forberedelse og risiko for udeblivelse.

Fælles smertepunkter

Endeløse e-mail-tråde for at finde et tidspunkt

Kunder booker den forkerte mødetype

Dobbeltbookinger, når kalendere ikke er forbundet

No-shows i spidsbelastningsperioder som marts og april

Ubetalte konsultationer, der spilder værdifulde timer

Disse problemer giver skjulte omkostninger. Ti minutter her og der bliver hurtigt til timer hver uge. En klar, brandet bookingside hjælper dig med at kontrollere flowet, sætte forventninger og holde din kalender organiseret.

Hvorfor dette er vigtigt for revisorer

Planlægning skal beskytte omsætningen - ikke dræne den. En stærk bookingopsætning forbedrer:

Tidsstyring ved at forhindre overlapninger og overraskelser sent på dagen

Kundernes tillid gennem konsekvent branding og klare instruktioner

Indtægtsbeskyttelse ved at opkræve konsulentgebyrer eller indskud

Kalendernøjagtighed med automatiske reserveringer og påmindelser

Teamkoordinering, når flere medarbejdere deler mødetyper

Når kunderne kan vælge et tidspunkt og betale ét sted, reducerer du friktionen og øger antallet af møder. I skattesæsonen kan det være forskellen mellem rolige dage og kaos.

Planlæg din brandede bookingside

Start med en enkel plan. Definer, hvad du tilbyder, og hvornår du vil mødes.

Lav en liste over dine mødetyper

Mødetype Anbefalet varighed Opdagelsessamtale med ny kunde 20 minutter Indledende møde om skatteforberedelse 40 minutter Gennemgang af dokumenter 30 minutter Kvartalsvis rådgivningsmøde 60 minutter Rådgivning om IRS-meddelelser 45 minutter Opsætning af lønningsliste 45 min

Definer for hver mødetype:

Længde og buffertid

Sted (personligt eller video)

Vært (partner eller personale)

Forberedelsesbehov (dokumenter eller formularer)

Gebyr (hvis det betales ved booking)

Kortlæg dine kalenderregler

Klienter bør kun se de vinduer, du tillader:

Bloker tid til dybtgående arbejde med afkast og revision

Tilbyd kun mødetider, når du er klar til at mødes

Reducer tilgængeligheden i spidsbelastningsmåneder

Tilføj buffere før og efter hvert møde

Med Doodle kan du forbinde Google Calendar, Microsoft Outlook eller Apple Calendar. Doodle skjuler automatisk travle tider og viser kun dine åbne tider.

Forbered dine instruktioner

Reducer forvirringen med klare noter på bookingsiden:

Hvad du skal medbringe (f.eks. de sidste to års selvangivelser, aktuelle lønsedler)

Hvordan man deler filer (link til sikker portal)

Politikker for omlægning og forsinkelse

Eventuelle forberedelsesformularer eller påkrævede detaljer

Doodle Pros AI-mødebeskrivelser kan hjælpe dig med at udarbejde dette indhold hurtigt - du skal bare justere tonen, så den passer til dit firmas stil.

Byg din bookingside i Doodle

Du kan oprette en branded bookingside på få minutter.

Opret din Doodle-konto, og forbind din kalender Vælg Google, Outlook eller Apple Calendar

Slå synkronisering til, så travle tider skjules

Tilføj dit videoværktøj (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco) Opret bookingtyper Tilføj hver mødetype, du har angivet

Indstil varighed, buffere og grænser

Vælg personlig eller video-placering

Tilføj indgangsspørgsmål (f.eks. virksomhedstype, skatteår, mål)

Indstil regler for aflysning Tilføj betalinger med Stripe Opkræv gebyrer for konsultationer eller møder efter arbejdstid

Tilbyd depositum eller fuld betaling ved booking

Indstil regler for tilbagebetaling Anvend din branding Upload dit logo i Doodle Pro eller Doodle Teams

Vælg dit firmas farver

Tilføj en kort velkomstbesked Del dit link Føj det til din hjemmeside og e-mail-signatur

Inkluder en QR-kode på trykte breve

Del det i onboarding-e-mails Slå påmindelser til Send e-mail-påmindelser 24 timer og 2 timer før

Brug Zapier til at udløse SMS-påmindelser, hvis det ønskes

Mind kunderne om at uploade filer før mødet

Branding-detaljer, der opbygger tillid

Din bookingside skal føles som din hjemmeside:

Brug det samme logo, de samme farver og den samme tone

Hold mødetitlerne klare (f.eks. Opdagelsessamtale med ny kunde )

Tilføj en tagline (f.eks. Klar skatterådgivning til små virksomheder )

Link til din privatlivspolitik

Med Doodle Pro kan du tilføje brugerdefineret branding og fjerne annoncer - og holde fokus på dit firma.

Sæt rækværk, der beskytter din tid

Små regler gør en stor forskel i skattesæsonen:

Kræv 12-24 timers bookingvarsel

Begræns, hvor lang tid i forvejen klienter kan booke

Begræns de daglige møder efter type (f.eks. tre opkald til nye klienter om dagen)

Opkræv betaling for at forhindre no-shows

Doodle håndhæver disse automatisk - ingen overvågning af indbakken er nødvendig.

Gør det nemt at mødes online

For fjernklienter skal du tilslutte dit videoværktøj én gang. Doodle tilføjer automatisk linket til hver booking. Kunderne får en invitation med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco details - der kræves ingen ekstra trin.

Praktiske tips til revisorer

Opret ugedagstemaer - Gruppér lignende møder for at holde fokus.

Tilbyd korte og lange muligheder - Hjælp kunderne med at vælge, hvad der passer til deres behov.

Brug indgangsspørgsmål - Undgå overraskelser ved at spørge om enhedstype eller software.

Tilføj hasteindstillinger med gebyrer - Beskyt din tid i travle måneder.

Sæt deadlines for dokumenter - Bed om uploads 48 timer før møder.

Del en teamside - Brug Doodle Teams til at planlægge en runde.

Tilbyd telefonkonsultationer - Inkluder telefon som en mødemulighed.

Brug 1:1 til VIP'er - Send håndplukkede tidspunkter til nøglekunder.

Brug tilmeldingsskemaer - Administrer workshops eller klinikker med begrænset antal pladser.

Brug gruppeafstemninger - Koordiner nemt med flere interessenter.

Almindelige fejl, der skal undgås

Vage mødenavne - Fører til forvirring og forkerte bookinger.

Åben kalender uden grænser - skaber træthed og kaos.

Ingen betaling for konsultationer - Øger antallet af udeblivelser.

Manglende buffertider - fører til sen start.

Manuelle videolinks - Øger antallet af fejl; automatiser dem.

Ingen påmindelser - Reducerer fremmødet.

Et link til alt - Kunderne har brug for klare, separate bookingsider.

Værktøjer og løsninger med Doodle

Værktøj Bedst til Vigtige funktioner Booking-side Møder med klienter Brugerdefineret branding, betalinger, påmindelser 1:1 VIP-klienter Håndplukkede tidspunkter, Stripe-betalinger Afstemninger i grupper Tavler, revisioner Op til 1000 deltagere, skjulte navne Tilmeldingsark Klinikker, træning Begrænsning af pladser, valg af slot Doodle-hold Firmaer med flere ansatte Delte bookingtyper, round robin AI-beskrivelser Alle møder Automatisk genereret forberedende tekst Stripe-integration Betalte konsultationer Indbetalinger, tilbagebetalinger, automatisk fakturering Zapier-forbindelse Automatisering CRM- og e-mailsynkronisering Videokonferencer Online-møder Automatisk tilføjede links til Zoom, Meet eller Teams Påmindelser Alle møder Muligheder for e-mail og SMS

Eksempler fra den virkelige verden

Indtag i skattesæsonen

Problem: Hundredvis af booking-e-mails.

Løsning: Opret en "Tax Preparation Intake"-type med Stripe-indbetaling, upload-deadline og påmindelser.

Resultat: Forberedte kunder og færre no-shows.

Opdagelse af nye kunder

Problem: Leads ankommer når som helst.

Løsning: Del et 20-minutters Discovery Call-link ved hjælp af Doodle Teams round robin.

Resultat: Hurtigere respons på leads.

Kvartalsvise rådgivningsmøder

Problem: Lav opfølgning på planlægningsopkald.

Løsning: Tilbyd 60-minutters og 30-minutters muligheder med forberedelsesformularer.

Resultat: Flere bookede sessioner.

Opsætning af lønningsliste

Problem: Overbelastning midt i måneden.

Løsning: Opret et 45-minutters lønopsætningsslot med buffere.

Resultat: Smidigt workflow.

Bestyrelsesmøder ved årets udgang

Problem: Tilpasning af travle kalendere.

Løsning: Send en gruppeafstemning med tidsmuligheder.

Resultat: Planlægning med et enkelt klik for alle deltagere.

Træningsworkshop

Problem: Begrænset kapacitet.

Løsning: Brug et tilmeldingsark med begrænset deltagerantal.

Resultat: Fyldte sessioner, intet kaos.

Vigtige pointer

En branded bookingside beskytter din tid og forbedrer dit firmas image

Definér klare mødetyper med regler og gebyrer

Forbind din kalender for nøjagtighed i realtid

Brug Doodle-værktøjer til branding, betalinger og påmindelser

Kombiner bookingside, 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsark for komplet dækning

Kom i gang med bedre planlægning

En branded bookingside reducerer frem og tilbage, øger showraten og får kunderne til at føle sig godt behandlet fra første klik. Med Doodle kan du tilføje dit logo, forbinde din kalender og indsamle betalinger med Stripe - alt sammen på ét sted.

Er du klar til at sætte aftaler på autopilot for dit revisionsfirma? Opret din første bookingside på få minutter, og se, hvordan revisorer sparer timer hver uge.