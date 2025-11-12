Opret en Doodle

Planlægning

Opret en branded bookingside for dit firma

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 12. nov. 2025

Confident accountant sitting at a desk, smiling with documents in front.

Language options

endefresit

Table of Contents

    En branded bookingside gør det nemt for kunderne at planlægge med dig og stole på, at de er det rigtige sted. Det sparer dit team tid, reducerer frem og tilbage og beskytter din kalender.

    Som revisor bevæger du dig fra skatteforberedelse til rådgivningssamtaler til løngennemgang. Din dag kan hurtigt blive fyldt med e-mailtråde, ubesvarede opkald og omplanlægning. Den støj skader de fakturerbare timer og kundeoplevelsen.

    I denne guide kan du lære, hvordan du opretter en bookingside for dit firma, hvad du skal inkludere til skattesæsonen og derefter, og hvordan Doodle kan hjælpe dig med at håndtere aftalebooking, betalinger og påmindelser - med praktiske trin og virkelige eksempler.

    Intet kreditkort påkrævet

    Udfordringen for regnskabsmedarbejdere

    Revisorer jonglerer med mange typer møder i løbet af året - fra konsultationer med nye kunder til opringninger om dokumentindsamling, kvartalsvise gennemgange og diskussioner om skattemeddelelser. Hvert møde har forskellig varighed, behov for forberedelse og risiko for udeblivelse.

    Fælles smertepunkter

    • Endeløse e-mail-tråde for at finde et tidspunkt

    • Kunder booker den forkerte mødetype

    • Dobbeltbookinger, når kalendere ikke er forbundet

    • No-shows i spidsbelastningsperioder som marts og april

    • Ubetalte konsultationer, der spilder værdifulde timer

    Disse problemer giver skjulte omkostninger. Ti minutter her og der bliver hurtigt til timer hver uge. En klar, brandet bookingside hjælper dig med at kontrollere flowet, sætte forventninger og holde din kalender organiseret.

    Hvorfor dette er vigtigt for revisorer

    Planlægning skal beskytte omsætningen - ikke dræne den. En stærk bookingopsætning forbedrer:

    • Tidsstyring ved at forhindre overlapninger og overraskelser sent på dagen

    • Kundernes tillid gennem konsekvent branding og klare instruktioner

    • Indtægtsbeskyttelse ved at opkræve konsulentgebyrer eller indskud

    • Kalendernøjagtighed med automatiske reserveringer og påmindelser

    • Teamkoordinering, når flere medarbejdere deler mødetyper

    Når kunderne kan vælge et tidspunkt og betale ét sted, reducerer du friktionen og øger antallet af møder. I skattesæsonen kan det være forskellen mellem rolige dage og kaos.

    Planlæg din brandede bookingside

    Start med en enkel plan. Definer, hvad du tilbyder, og hvornår du vil mødes.

    Lav en liste over dine mødetyper

    Mødetype

    Anbefalet varighed

    Opdagelsessamtale med ny kunde

    20 minutter

    Indledende møde om skatteforberedelse

    40 minutter

    Gennemgang af dokumenter

    30 minutter

    Kvartalsvis rådgivningsmøde

    60 minutter

    Rådgivning om IRS-meddelelser

    45 minutter

    Opsætning af lønningsliste

    45 min

    Definer for hver mødetype:

    • Længde og buffertid

    • Sted (personligt eller video)

    • Vært (partner eller personale)

    • Forberedelsesbehov (dokumenter eller formularer)

    • Gebyr (hvis det betales ved booking)

    Kortlæg dine kalenderregler

    Klienter bør kun se de vinduer, du tillader:

    • Bloker tid til dybtgående arbejde med afkast og revision

    • Tilbyd kun mødetider, når du er klar til at mødes

    • Reducer tilgængeligheden i spidsbelastningsmåneder

    • Tilføj buffere før og efter hvert møde

    Med Doodle kan du forbinde Google Calendar, Microsoft Outlook eller Apple Calendar. Doodle skjuler automatisk travle tider og viser kun dine åbne tider.

    Forbered dine instruktioner

    Reducer forvirringen med klare noter på bookingsiden:

    • Hvad du skal medbringe (f.eks. de sidste to års selvangivelser, aktuelle lønsedler)

    • Hvordan man deler filer (link til sikker portal)

    • Politikker for omlægning og forsinkelse

    • Eventuelle forberedelsesformularer eller påkrævede detaljer

    Doodle Pros AI-mødebeskrivelser kan hjælpe dig med at udarbejde dette indhold hurtigt - du skal bare justere tonen, så den passer til dit firmas stil.

    Byg din bookingside i Doodle

    Du kan oprette en branded bookingside på få minutter.

    1. Opret din Doodle-konto, og forbind din kalender

      • Vælg Google, Outlook eller Apple Calendar

      • Slå synkronisering til, så travle tider skjules

      • Tilføj dit videoværktøj (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco)

    2. Opret bookingtyper

      • Tilføj hver mødetype, du har angivet

      • Indstil varighed, buffere og grænser

      • Vælg personlig eller video-placering

      • Tilføj indgangsspørgsmål (f.eks. virksomhedstype, skatteår, mål)

      • Indstil regler for aflysning

    3. Tilføj betalinger med Stripe

      • Opkræv gebyrer for konsultationer eller møder efter arbejdstid

      • Tilbyd depositum eller fuld betaling ved booking

      • Indstil regler for tilbagebetaling

    4. Anvend din branding

      • Upload dit logo i Doodle Pro eller Doodle Teams

      • Vælg dit firmas farver

      • Tilføj en kort velkomstbesked

    5. Del dit link

      • Føj det til din hjemmeside og e-mail-signatur

      • Inkluder en QR-kode på trykte breve

      • Del det i onboarding-e-mails

    6. Slå påmindelser til

      • Send e-mail-påmindelser 24 timer og 2 timer før

      • Brug Zapier til at udløse SMS-påmindelser, hvis det ønskes

      • Mind kunderne om at uploade filer før mødet

    Branding-detaljer, der opbygger tillid

    Din bookingside skal føles som din hjemmeside:

    • Brug det samme logo, de samme farver og den samme tone

    • Hold mødetitlerne klare (f.eks. Opdagelsessamtale med ny kunde)

    • Tilføj en tagline (f.eks. Klar skatterådgivning til små virksomheder)

    • Link til din privatlivspolitik

    Med Doodle Pro kan du tilføje brugerdefineret branding og fjerne annoncer - og holde fokus på dit firma.

    Sæt rækværk, der beskytter din tid

    Små regler gør en stor forskel i skattesæsonen:

    • Kræv 12-24 timers bookingvarsel

    • Begræns, hvor lang tid i forvejen klienter kan booke

    • Begræns de daglige møder efter type (f.eks. tre opkald til nye klienter om dagen)

    • Opkræv betaling for at forhindre no-shows

    Doodle håndhæver disse automatisk - ingen overvågning af indbakken er nødvendig.

    Gør det nemt at mødes online

    For fjernklienter skal du tilslutte dit videoværktøj én gang. Doodle tilføjer automatisk linket til hver booking. Kunderne får en invitation med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco details - der kræves ingen ekstra trin.

    Praktiske tips til revisorer

    • Opret ugedagstemaer - Gruppér lignende møder for at holde fokus.

    • Tilbyd korte og lange muligheder - Hjælp kunderne med at vælge, hvad der passer til deres behov.

    • Brug indgangsspørgsmål - Undgå overraskelser ved at spørge om enhedstype eller software.

    • Tilføj hasteindstillinger med gebyrer - Beskyt din tid i travle måneder.

    • Sæt deadlines for dokumenter - Bed om uploads 48 timer før møder.

    • Del en teamside - Brug Doodle Teams til at planlægge en runde.

    • Tilbyd telefonkonsultationer - Inkluder telefon som en mødemulighed.

    • Brug 1:1 til VIP'er - Send håndplukkede tidspunkter til nøglekunder.

    • Brug tilmeldingsskemaer - Administrer workshops eller klinikker med begrænset antal pladser.

    • Brug gruppeafstemninger - Koordiner nemt med flere interessenter.

    Almindelige fejl, der skal undgås

    • Vage mødenavne - Fører til forvirring og forkerte bookinger.

    • Åben kalender uden grænser - skaber træthed og kaos.

    • Ingen betaling for konsultationer - Øger antallet af udeblivelser.

    • Manglende buffertider - fører til sen start.

    • Manuelle videolinks - Øger antallet af fejl; automatiser dem.

    • Ingen påmindelser - Reducerer fremmødet.

    • Et link til alt - Kunderne har brug for klare, separate bookingsider.

    Værktøjer og løsninger med Doodle

    Værktøj

    Bedst til

    Vigtige funktioner

    Booking-side

    Møder med klienter

    Brugerdefineret branding, betalinger, påmindelser

    1:1

    VIP-klienter

    Håndplukkede tidspunkter, Stripe-betalinger

    Afstemninger i grupper

    Tavler, revisioner

    Op til 1000 deltagere, skjulte navne

    Tilmeldingsark

    Klinikker, træning

    Begrænsning af pladser, valg af slot

    Doodle-hold

    Firmaer med flere ansatte

    Delte bookingtyper, round robin

    AI-beskrivelser

    Alle møder

    Automatisk genereret forberedende tekst

    Stripe-integration

    Betalte konsultationer

    Indbetalinger, tilbagebetalinger, automatisk fakturering

    Zapier-forbindelse

    Automatisering

    CRM- og e-mailsynkronisering

    Videokonferencer

    Online-møder

    Automatisk tilføjede links til Zoom, Meet eller Teams

    Påmindelser

    Alle møder

    Muligheder for e-mail og SMS

    Eksempler fra den virkelige verden

    Indtag i skattesæsonen

    • Problem: Hundredvis af booking-e-mails.

    • Løsning: Opret en "Tax Preparation Intake"-type med Stripe-indbetaling, upload-deadline og påmindelser.

    • Resultat: Forberedte kunder og færre no-shows.

    Opdagelse af nye kunder

    • Problem: Leads ankommer når som helst.

    • Løsning: Del et 20-minutters Discovery Call-link ved hjælp af Doodle Teams round robin.

    • Resultat: Hurtigere respons på leads.

    Kvartalsvise rådgivningsmøder

    • Problem: Lav opfølgning på planlægningsopkald.

    • Løsning: Tilbyd 60-minutters og 30-minutters muligheder med forberedelsesformularer.

    • Resultat: Flere bookede sessioner.

    Opsætning af lønningsliste

    • Problem: Overbelastning midt i måneden.

    • Løsning: Opret et 45-minutters lønopsætningsslot med buffere.

    • Resultat: Smidigt workflow.

    Bestyrelsesmøder ved årets udgang

    • Problem: Tilpasning af travle kalendere.

    • Løsning: Send en gruppeafstemning med tidsmuligheder.

    • Resultat: Planlægning med et enkelt klik for alle deltagere.

    Træningsworkshop

    • Problem: Begrænset kapacitet.

    • Løsning: Brug et tilmeldingsark med begrænset deltagerantal.

    • Resultat: Fyldte sessioner, intet kaos.

    Vigtige pointer

    • En branded bookingside beskytter din tid og forbedrer dit firmas image

    • Definér klare mødetyper med regler og gebyrer

    • Forbind din kalender for nøjagtighed i realtid

    • Brug Doodle-værktøjer til branding, betalinger og påmindelser

    • Kombiner bookingside, 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsark for komplet dækning

    Kom i gang med bedre planlægning

    En branded bookingside reducerer frem og tilbage, øger showraten og får kunderne til at føle sig godt behandlet fra første klik. Med Doodle kan du tilføje dit logo, forbinde din kalender og indsamle betalinger med Stripe - alt sammen på ét sted.

    Er du klar til at sætte aftaler på autopilot for dit revisionsfirma? Opret din første bookingside på få minutter, og se, hvordan revisorer sparer timer hver uge.

    Intet kreditkort påkrævet

    Relateret indhold

    school staff or administrators in a meeting

    Planlægning

    Den ultimative guide til software til skoleplanlægning for administratorer

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    A professional meeting with an accountant, showing a document to two clients, smiling and engaging.

    Planlægning

    Sådan sparer revisorer tid med online-planlægning

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    A woman accountant working alone at her desk, reviewing papers and using a calculator.

    Planlægning

    Reducer udeblivelser: påmindelser og betalinger for kundemøder

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Løs scheduling ligningen med Doodle