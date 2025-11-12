Opret en branded bookingside for dit firma

En branded bookingside gør det nemt for kunderne at planlægge med dig og stole på, at de er det rigtige sted. Det sparer dit team tid, reducerer frem og tilbage og beskytter din kalender.
Som revisor bevæger du dig fra skatteforberedelse til rådgivningssamtaler til løngennemgang. Din dag kan hurtigt blive fyldt med e-mailtråde, ubesvarede opkald og omplanlægning. Den støj skader de fakturerbare timer og kundeoplevelsen.
I denne guide kan du lære, hvordan du opretter en bookingside for dit firma, hvad du skal inkludere til skattesæsonen og derefter, og hvordan Doodle kan hjælpe dig med at håndtere aftalebooking, betalinger og påmindelser - med praktiske trin og virkelige eksempler.
Udfordringen for regnskabsmedarbejdere
Revisorer jonglerer med mange typer møder i løbet af året - fra konsultationer med nye kunder til opringninger om dokumentindsamling, kvartalsvise gennemgange og diskussioner om skattemeddelelser. Hvert møde har forskellig varighed, behov for forberedelse og risiko for udeblivelse.
Fælles smertepunkter
Endeløse e-mail-tråde for at finde et tidspunkt
Kunder booker den forkerte mødetype
Dobbeltbookinger, når kalendere ikke er forbundet
No-shows i spidsbelastningsperioder som marts og april
Ubetalte konsultationer, der spilder værdifulde timer
Disse problemer giver skjulte omkostninger. Ti minutter her og der bliver hurtigt til timer hver uge. En klar, brandet bookingside hjælper dig med at kontrollere flowet, sætte forventninger og holde din kalender organiseret.
Hvorfor dette er vigtigt for revisorer
Planlægning skal beskytte omsætningen - ikke dræne den. En stærk bookingopsætning forbedrer:
Tidsstyring ved at forhindre overlapninger og overraskelser sent på dagen
Kundernes tillid gennem konsekvent branding og klare instruktioner
Indtægtsbeskyttelse ved at opkræve konsulentgebyrer eller indskud
Kalendernøjagtighed med automatiske reserveringer og påmindelser
Teamkoordinering, når flere medarbejdere deler mødetyper
Når kunderne kan vælge et tidspunkt og betale ét sted, reducerer du friktionen og øger antallet af møder. I skattesæsonen kan det være forskellen mellem rolige dage og kaos.
Planlæg din brandede bookingside
Start med en enkel plan. Definer, hvad du tilbyder, og hvornår du vil mødes.
Lav en liste over dine mødetyper
Mødetype
Anbefalet varighed
Opdagelsessamtale med ny kunde
20 minutter
Indledende møde om skatteforberedelse
40 minutter
Gennemgang af dokumenter
30 minutter
Kvartalsvis rådgivningsmøde
60 minutter
Rådgivning om IRS-meddelelser
45 minutter
Opsætning af lønningsliste
45 min
Definer for hver mødetype:
Længde og buffertid
Sted (personligt eller video)
Vært (partner eller personale)
Forberedelsesbehov (dokumenter eller formularer)
Gebyr (hvis det betales ved booking)
Kortlæg dine kalenderregler
Klienter bør kun se de vinduer, du tillader:
Bloker tid til dybtgående arbejde med afkast og revision
Tilbyd kun mødetider, når du er klar til at mødes
Reducer tilgængeligheden i spidsbelastningsmåneder
Tilføj buffere før og efter hvert møde
Med Doodle kan du forbinde Google Calendar, Microsoft Outlook eller Apple Calendar. Doodle skjuler automatisk travle tider og viser kun dine åbne tider.
Forbered dine instruktioner
Reducer forvirringen med klare noter på bookingsiden:
Hvad du skal medbringe (f.eks. de sidste to års selvangivelser, aktuelle lønsedler)
Hvordan man deler filer (link til sikker portal)
Politikker for omlægning og forsinkelse
Eventuelle forberedelsesformularer eller påkrævede detaljer
Doodle Pros AI-mødebeskrivelser kan hjælpe dig med at udarbejde dette indhold hurtigt - du skal bare justere tonen, så den passer til dit firmas stil.
Byg din bookingside i Doodle
Du kan oprette en branded bookingside på få minutter.
Opret din Doodle-konto, og forbind din kalender
Vælg Google, Outlook eller Apple Calendar
Slå synkronisering til, så travle tider skjules
Tilføj dit videoværktøj (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco)
Opret bookingtyper
Tilføj hver mødetype, du har angivet
Indstil varighed, buffere og grænser
Vælg personlig eller video-placering
Tilføj indgangsspørgsmål (f.eks. virksomhedstype, skatteår, mål)
Indstil regler for aflysning
Tilføj betalinger med Stripe
Opkræv gebyrer for konsultationer eller møder efter arbejdstid
Tilbyd depositum eller fuld betaling ved booking
Indstil regler for tilbagebetaling
Anvend din branding
Upload dit logo i Doodle Pro eller Doodle Teams
Vælg dit firmas farver
Tilføj en kort velkomstbesked
Del dit link
Føj det til din hjemmeside og e-mail-signatur
Inkluder en QR-kode på trykte breve
Del det i onboarding-e-mails
Slå påmindelser til
Send e-mail-påmindelser 24 timer og 2 timer før
Brug Zapier til at udløse SMS-påmindelser, hvis det ønskes
Mind kunderne om at uploade filer før mødet
Branding-detaljer, der opbygger tillid
Din bookingside skal føles som din hjemmeside:
Brug det samme logo, de samme farver og den samme tone
Hold mødetitlerne klare (f.eks. Opdagelsessamtale med ny kunde)
Tilføj en tagline (f.eks. Klar skatterådgivning til små virksomheder)
Link til din privatlivspolitik
Med Doodle Pro kan du tilføje brugerdefineret branding og fjerne annoncer - og holde fokus på dit firma.
Sæt rækværk, der beskytter din tid
Små regler gør en stor forskel i skattesæsonen:
Kræv 12-24 timers bookingvarsel
Begræns, hvor lang tid i forvejen klienter kan booke
Begræns de daglige møder efter type (f.eks. tre opkald til nye klienter om dagen)
Opkræv betaling for at forhindre no-shows
Doodle håndhæver disse automatisk - ingen overvågning af indbakken er nødvendig.
Gør det nemt at mødes online
For fjernklienter skal du tilslutte dit videoværktøj én gang. Doodle tilføjer automatisk linket til hver booking. Kunderne får en invitation med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco details - der kræves ingen ekstra trin.
Praktiske tips til revisorer
Opret ugedagstemaer - Gruppér lignende møder for at holde fokus.
Tilbyd korte og lange muligheder - Hjælp kunderne med at vælge, hvad der passer til deres behov.
Brug indgangsspørgsmål - Undgå overraskelser ved at spørge om enhedstype eller software.
Tilføj hasteindstillinger med gebyrer - Beskyt din tid i travle måneder.
Sæt deadlines for dokumenter - Bed om uploads 48 timer før møder.
Del en teamside - Brug Doodle Teams til at planlægge en runde.
Tilbyd telefonkonsultationer - Inkluder telefon som en mødemulighed.
Brug 1:1 til VIP'er - Send håndplukkede tidspunkter til nøglekunder.
Brug tilmeldingsskemaer - Administrer workshops eller klinikker med begrænset antal pladser.
Brug gruppeafstemninger - Koordiner nemt med flere interessenter.
Almindelige fejl, der skal undgås
Vage mødenavne - Fører til forvirring og forkerte bookinger.
Åben kalender uden grænser - skaber træthed og kaos.
Ingen betaling for konsultationer - Øger antallet af udeblivelser.
Manglende buffertider - fører til sen start.
Manuelle videolinks - Øger antallet af fejl; automatiser dem.
Ingen påmindelser - Reducerer fremmødet.
Et link til alt - Kunderne har brug for klare, separate bookingsider.
Værktøjer og løsninger med Doodle
Værktøj
Bedst til
Vigtige funktioner
Booking-side
Møder med klienter
Brugerdefineret branding, betalinger, påmindelser
1:1
VIP-klienter
Håndplukkede tidspunkter, Stripe-betalinger
Afstemninger i grupper
Tavler, revisioner
Op til 1000 deltagere, skjulte navne
Tilmeldingsark
Klinikker, træning
Begrænsning af pladser, valg af slot
Doodle-hold
Firmaer med flere ansatte
Delte bookingtyper, round robin
AI-beskrivelser
Alle møder
Automatisk genereret forberedende tekst
Stripe-integration
Betalte konsultationer
Indbetalinger, tilbagebetalinger, automatisk fakturering
Zapier-forbindelse
Automatisering
CRM- og e-mailsynkronisering
Videokonferencer
Online-møder
Automatisk tilføjede links til Zoom, Meet eller Teams
Påmindelser
Alle møder
Muligheder for e-mail og SMS
Eksempler fra den virkelige verden
Indtag i skattesæsonen
Problem: Hundredvis af booking-e-mails.
Løsning: Opret en "Tax Preparation Intake"-type med Stripe-indbetaling, upload-deadline og påmindelser.
Resultat: Forberedte kunder og færre no-shows.
Opdagelse af nye kunder
Problem: Leads ankommer når som helst.
Løsning: Del et 20-minutters Discovery Call-link ved hjælp af Doodle Teams round robin.
Resultat: Hurtigere respons på leads.
Kvartalsvise rådgivningsmøder
Problem: Lav opfølgning på planlægningsopkald.
Løsning: Tilbyd 60-minutters og 30-minutters muligheder med forberedelsesformularer.
Resultat: Flere bookede sessioner.
Opsætning af lønningsliste
Problem: Overbelastning midt i måneden.
Løsning: Opret et 45-minutters lønopsætningsslot med buffere.
Resultat: Smidigt workflow.
Bestyrelsesmøder ved årets udgang
Problem: Tilpasning af travle kalendere.
Løsning: Send en gruppeafstemning med tidsmuligheder.
Resultat: Planlægning med et enkelt klik for alle deltagere.
Træningsworkshop
Problem: Begrænset kapacitet.
Løsning: Brug et tilmeldingsark med begrænset deltagerantal.
Resultat: Fyldte sessioner, intet kaos.
Vigtige pointer
En branded bookingside beskytter din tid og forbedrer dit firmas image
Definér klare mødetyper med regler og gebyrer
Forbind din kalender for nøjagtighed i realtid
Brug Doodle-værktøjer til branding, betalinger og påmindelser
Kombiner bookingside, 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsark for komplet dækning
Kom i gang med bedre planlægning
En branded bookingside reducerer frem og tilbage, øger showraten og får kunderne til at føle sig godt behandlet fra første klik. Med Doodle kan du tilføje dit logo, forbinde din kalender og indsamle betalinger med Stripe - alt sammen på ét sted.
Er du klar til at sætte aftaler på autopilot for dit revisionsfirma? Opret din første bookingside på få minutter, og se, hvordan revisorer sparer timer hver uge.