Skapa en Booking Page med ditt företags varumärke
Updated: 1 juli 2026
En Booking Page med ditt varumärke gör det enkelt för kunderna att boka tid hos dig och känna sig trygga med att de har hamnat rätt. Det sparar tid för ditt team, minskar antalet fram- och tillbaka-meddelanden och skyddar din kalender.
Som revisor växlar du mellan att förbereda skattedeklarationer, hålla rådgivningssamtal och granska löneutbetalningar. Din dag kan snabbt fyllas av e-posttrådar, missade samtal och ombokningar. Allt detta stör de fakturerbara timmarna och kundupplevelsen.
I den här guiden får du lära dig hur du skapar en Booking Page med ditt företags varumärke, vad du bör inkludera inför deklarationssäsongen och därefter, samt hur Doodle kan hjälpa dig att hantera tidsbokningar, betalningar och påminnelser – med praktiska steg och konkreta exempel.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som redovisningspersonal står inför
Revisorer hanterar många olika typer av möten under året – allt från konsultationer med nya kunder till samtal för att samla in dokument, kvartalsgenomgångar och diskussioner om meddelanden från IRS. Varje möte har olika längd, olika förberedelsebehov och olika risk för att deltagarna uteblir.
Vanliga problemområden
Oändliga e-posttrådar för att hitta en tid
Kunder som bokar fel typ av möte
Dubbelbokningar när kalendrarna inte är kopplade till varandra
Uteblivna bokningar under högsäsong, till exempel i mars och april
Obetalda konsultationer som slösar bort värdefull tid
Dessa problem medför dolda kostnader. Tio minuter här och där blir snabbt flera timmar varje vecka. En tydlig Booking Page med ditt varumärke hjälper dig att styra flödet, skapa förväntningar och hålla ordning på din kalender.
Varför detta är viktigt för revisorer
Schemaläggningen bör säkra intäkterna – inte minska dem. En välfungerande bokningslösning förbättrar:
Tidshantering genom att förhindra överlappningar och oväntade händelser i slutet av dagen
Kundernas förtroende genom ett enhetligt varumärkesarbete och tydliga instruktioner
Intäktsskydd genom att ta ut konsultarvoden eller handpenningar
Kalenderns noggrannhet med automatiska reservationer och påminnelser
Samordning av teamet när flera medarbetare delar samma mötestyper
När kunderna kan boka en tid och betala på ett och samma ställe minskar du krånglet och ökar uppmötandet. Under deklarationsperioden kan det vara skillnaden mellan lugna dagar och kaos.
Planera din Booking Page med ditt varumärke
Börja med en enkel plan. Bestäm vad ni ska erbjuda och när ni vill träffas.
Ange vilka typer av möten ni har
Mötestyp
Rekommenderad varaktighet
Inledande samtal med ny kund
20 min
Intag av skattedeklarationer
40 min
Dokumentgranskning
30 min
Kvartalsvis rådgivningsmöte
60 min
Samråd om meddelande från IRS
45 min
Inställningar för löneutbetalning
45 min
För varje mötestyp ska följande definieras:
Längd och buffertid
Plats (på plats eller via videolänk)
Värd (partner eller personal)
Vad som behövs inför förberedelserna (dokument eller blanketter)
Avgift (om den betalas vid bokningen)
Kartlägg dina kalenderregler
Kunderna ska endast kunna se de fönster som du tillåter:
Avsätt tid för koncentrerat arbete i samband med deklarationer och revisioner
Erbjud mötesbokningar endast när du är redo att träffas
Minska tillgängligheten under högsäsongen
Lägg till pauser före och efter varje möte
Med Doodle kan du koppla ihop Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender. Doodle döljer automatiskt tider då du är upptagen och visar endast de tider då du är ledig.
Förbered dina instruktioner
Minska förvirringen med tydliga anmärkningar på Booking Page:
Vad du ska ta med dig (t.ex. deklarationer för de senaste två åren, aktuella lönebesked)
Så här delar du filer (länk till säker portal)
Regler för ombokning och förseningar
Eventuella förberedelseformulär eller nödvändiga uppgifter
Doodle Pro AI-genererade mötesbeskrivningar kan hjälpa dig att snabbt utforma detta innehåll – du behöver bara anpassa tonen så att den stämmer överens med din byrås stil.
Skapa din Booking Page i Doodle
Du kan skapa en Booking Page med ditt varumärke på bara några minuter.
Skapa ett Doodle-konto och koppla ihop det med din kalender
Välj Google, Outlook eller Apple Kalender
Aktivera synkronisering så att tider med hög belastning döljs
Lägg till ditt videokommunikationsverktyg (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco)
Skapa bokningstyper
Lägg till varje mötesform som du har angett
Ställ in varaktighet, buffertar och gränser
Välj mellan att träffas på plats eller via videokonferens
Lägg till frågor vid registreringen (t.ex. verksamhetstyp, räkenskapsår, mål)
Ställ in regler för avbokning
Lägg till betalningar med Stripe
Ta ut avgifter för konsultationer eller möten utanför ordinarie arbetstid
Betala en handpenning eller hela beloppet vid bokningen
Ställ in regler för återbetalning
Använd ditt varumärke
I Doodle Pro eller Doodle Teams laddar du upp din logotyp
Välj ditt företags färger
Lägg till ett kort välkomstmeddelande
Dela din länk
Lägg till det på din webbplats och i din e-postsignatur
Lägg till en QR-kod på tryckta brev
Dela det i introduktionsmejlen
Aktivera påminnelser
Skicka påminnelser via e-post 24 timmar och 2 timmar före
Använd Zapier för att skicka SMS-påminnelser om så önskas
Påminn kunderna om att ladda upp filer före mötet
Detaljer i varumärkesprofilen som skapar förtroende
Din Booking Page bör ge samma intryck som din webbplats:
Använd samma logotyp, färger och ton
Se till att mötesrubrikerna är tydliga (t.ex., Inledande samtal med ny kund)
Lägg till en slogan (t.ex., Tydlig skatterådgivning för småföretag)
Länk till din integritetspolicy
Doodle Pro kan du lägga till anpassad varumärkesprofilering och ta bort annonser – så att fokus ligger på din byrå.
Sätt upp gränser som skyddar din tid
Små regler kan göra stor skillnad under deklarationsperioden:
Bokning måste göras 12–24 timmar i förväg
Begränsa hur långt i förväg kunderna kan boka
Begränsa antalet möten per dag efter typ (t.ex. tre samtal med nya kunder per dag)
Ta betalt för att undvika att gäster uteblir
Doodle tillämpar dessa automatiskt – ingen övervakning av inkorgen behövs.
Gör det enkelt att träffas online
För kunder som deltar på distans behöver du bara ansluta ditt videokonferensverktyg en gång. Doodle lägger automatiskt till länken i varje bokning. Kunderna får en inbjudan med uppgifter för Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco – inga ytterligare åtgärder krävs.
Praktiska tips för revisorer
Skapa teman för vardagar – Gruppera liknande möten för att behålla fokus.
Erbjuda korta och långa optioner – Hjälpa kunderna att välja det som passar deras behov.
Använd inledande frågor – Undvik överraskningar genom att fråga om enhetstyp eller programvara.
Lägg till snabbalternativ med avgifter – Se till att du har tid över under de hektiska månaderna.
Fastställa tidsfrister för dokument – Begär att material laddas upp 48 timmar före mötena.
Dela en lagsida – Använd Doodle Teams för att planera turordningsscheman.
Erbjuder telefonkonsultationer – Lägg till telefon som ett mötesalternativ.
Använd 1:1 för VIP-gäster – Skicka ut noggrant utvalda tidsluckor till viktiga kunder.
Använd Sign-up Sheets – Anordna workshops eller kurser med begränsat antal platser.
Använd Group Poll – Samordna enkelt med flera intressenter.
Vanliga misstag som man bör undvika
Vaga mötesnamn – Det leder till förvirring och felaktiga bokningar.
Öppen kalender utan begränsningar – Orsakar trötthet och kaos.
Ingen avgift för konsultationer – Ökar antalet uteblivna besök.
Uteblivna buffertider – Det leder till att man börjar sent.
Länkar till videor i bruksanvisningen – Ökar antalet fel; automatisera dem.
Inga påminnelser – Minskar närvaron.
En länk för allt – Kunderna behöver tydliga, separata Booking Pages.
Verktyg och lösningar med Doodle
Verktyg
Bäst för
Viktiga funktioner
Booking Page
Kundmöten
Anpassad varumärkesprofilering, betalningar, påminnelser
1:1
VIP-kunder
Utvalda tider, betalningar via Stripe
Group Poll
Styrelser, revisioner
Upp till 1 000 deltagare, dolda namn
Sign-up Sheets
Kliniker, utbildning
Antal platser, val av starttid
Doodle-team
Företag med flera anställda
Delade bokningstyper, round robin
Beskrivningar av AI
Alla möten
Automatiskt genererad förberedande text
Stripe-integration
Betalda konsultationer
Insättningar, återbetalningar, automatisk fakturering
Zapier-anslutning
Automatisering
CRM och e-postsynkronisering
Videokonferenser
Online-möten
Länkar till Zoom, Meet eller Teams som läggs till automatiskt
Påminnelser
Alla möten
Alternativ för e-post och SMS
Exempel från verkligheten
Antal ärenden under deklarationsperioden
Problem: Hundratals bokningsmejl.
Lösning: Skapa en typ av ”skattedeklarationsintag” med Stripe-inbetalning, uppladdningsfrist och påminnelser.
Resultat: Väl förberedda kunder och färre som uteblir.
Att hitta nya kunder
Problem: Lead kommer in när som helst.
Lösning: Dela en länk till ett 20-minuters upptäcktsamtal med hjälp av Doodle Teams round robin-funktion.
Resultat: Snabbare svar på förfrågningar.
Kvartalsvisa rådgivningsmöten
Problem: Bristande uppföljning av planeringsmöten.
Lösning: Erbjud alternativ på 60 minuter och 30 minuter tillsammans med förberedelseformulär.
Resultat: Fler bokade sessioner.
Inställningar för löneutbetalning
Problem: Överbelastning i mitten av månaden.
Lösning: Skapa ett 45-minuters tidsfönster för löneinställningar med tidsmarginaler.
Resultat: Ett smidigt arbetsflöde.
Styrelsemöten vid årets slut
Problem: Att samordna fullbokade kalendrar.
Lösning: Skicka en Group Poll med tidsalternativ.
Resultat: Bokning med ett klick för alla deltagare.
Utbildningsworkshop
Problem: Begränsad kapacitet.
Lösning: Använd en Sign-up Sheet med ett maximalt deltagarantal.
Resultat: Fullsatta sessioner, inget kaos.
Viktiga slutsatser
En Booking Page med ditt företags varumärke sparar tid och stärker ditt företags image
Fastställ tydliga möteskategorier med regler och avgifter
Anslut din kalender för att få uppgifter i realtid
Använd Doodle-verktygen för varumärkesprofilering, betalningar och påminnelser
Kombinera Booking Page, 1:1-samtal, Group Poll och Sign-up Sheets för att täcka alla behov
Kom igång med bättre schemaläggning
En Booking Page med ditt varumärke minskar antalet fram- och tillbaka-konversationer, ökar andelen som dyker upp till bokade tider och får kunderna att känna sig väl omhändertagna redan från första klicket. Med Doodle kan du lägga till din logotyp, koppla ihop din kalender och ta emot betalningar via Stripe – allt på ett och samma ställe.
Är du redo att automatisera tidsbokningen för din revisionsbyrå? Skapa din första Booking Page på några minuter och se hur revisorer sparar flera timmar varje vecka.
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