Skapa en Booking Page med ditt företags varumärke

En Booking Page med ditt varumärke gör det enkelt för kunderna att boka tid hos dig och känna sig trygga med att de har hamnat rätt. Det sparar tid för ditt team, minskar antalet fram- och tillbaka-meddelanden och skyddar din kalender.

Som revisor växlar du mellan att förbereda skattedeklarationer, hålla rådgivningssamtal och granska löneutbetalningar. Din dag kan snabbt fyllas av e-posttrådar, missade samtal och ombokningar. Allt detta stör de fakturerbara timmarna och kundupplevelsen.

I den här guiden får du lära dig hur du skapar en Booking Page med ditt företags varumärke, vad du bör inkludera inför deklarationssäsongen och därefter, samt hur Doodle kan hjälpa dig att hantera tidsbokningar, betalningar och påminnelser – med praktiska steg och konkreta exempel.

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Den utmaning som redovisningspersonal står inför

Revisorer hanterar många olika typer av möten under året – allt från konsultationer med nya kunder till samtal för att samla in dokument, kvartalsgenomgångar och diskussioner om meddelanden från IRS. Varje möte har olika längd, olika förberedelsebehov och olika risk för att deltagarna uteblir.

Vanliga problemområden

Oändliga e-posttrådar för att hitta en tid

Kunder som bokar fel typ av möte

Dubbelbokningar när kalendrarna inte är kopplade till varandra

Uteblivna bokningar under högsäsong, till exempel i mars och april

Obetalda konsultationer som slösar bort värdefull tid

Dessa problem medför dolda kostnader. Tio minuter här och där blir snabbt flera timmar varje vecka. En tydlig Booking Page med ditt varumärke hjälper dig att styra flödet, skapa förväntningar och hålla ordning på din kalender.

Varför detta är viktigt för revisorer

Schemaläggningen bör säkra intäkterna – inte minska dem. En välfungerande bokningslösning förbättrar:

Tidshantering genom att förhindra överlappningar och oväntade händelser i slutet av dagen

Kundernas förtroende genom ett enhetligt varumärkesarbete och tydliga instruktioner

Intäktsskydd genom att ta ut konsultarvoden eller handpenningar

Kalenderns noggrannhet med automatiska reservationer och påminnelser

Samordning av teamet när flera medarbetare delar samma mötestyper

När kunderna kan boka en tid och betala på ett och samma ställe minskar du krånglet och ökar uppmötandet. Under deklarationsperioden kan det vara skillnaden mellan lugna dagar och kaos.

Planera din Booking Page med ditt varumärke

Börja med en enkel plan. Bestäm vad ni ska erbjuda och när ni vill träffas.

Ange vilka typer av möten ni har

Mötestyp Rekommenderad varaktighet Inledande samtal med ny kund 20 min Intag av skattedeklarationer 40 min Dokumentgranskning 30 min Kvartalsvis rådgivningsmöte 60 min Samråd om meddelande från IRS 45 min Inställningar för löneutbetalning 45 min

För varje mötestyp ska följande definieras:

Längd och buffertid

Plats (på plats eller via videolänk)

Värd (partner eller personal)

Vad som behövs inför förberedelserna (dokument eller blanketter)

Avgift (om den betalas vid bokningen)

Kartlägg dina kalenderregler

Kunderna ska endast kunna se de fönster som du tillåter:

Avsätt tid för koncentrerat arbete i samband med deklarationer och revisioner

Erbjud mötesbokningar endast när du är redo att träffas

Minska tillgängligheten under högsäsongen

Lägg till pauser före och efter varje möte

Med Doodle kan du koppla ihop Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender. Doodle döljer automatiskt tider då du är upptagen och visar endast de tider då du är ledig.

Förbered dina instruktioner

Minska förvirringen med tydliga anmärkningar på Booking Page:

Vad du ska ta med dig (t.ex. deklarationer för de senaste två åren, aktuella lönebesked)

Så här delar du filer (länk till säker portal)

Regler för ombokning och förseningar

Eventuella förberedelseformulär eller nödvändiga uppgifter

Doodle Pro AI-genererade mötesbeskrivningar kan hjälpa dig att snabbt utforma detta innehåll – du behöver bara anpassa tonen så att den stämmer överens med din byrås stil.

Skapa din Booking Page i Doodle

Du kan skapa en Booking Page med ditt varumärke på bara några minuter.

Skapa ett Doodle-konto och koppla ihop det med din kalender Välj Google, Outlook eller Apple Kalender

Aktivera synkronisering så att tider med hög belastning döljs

Lägg till ditt videokommunikationsverktyg (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco) Skapa bokningstyper Lägg till varje mötesform som du har angett

Ställ in varaktighet, buffertar och gränser

Välj mellan att träffas på plats eller via videokonferens

Lägg till frågor vid registreringen (t.ex. verksamhetstyp, räkenskapsår, mål)

Ställ in regler för avbokning Lägg till betalningar med Stripe Ta ut avgifter för konsultationer eller möten utanför ordinarie arbetstid

Betala en handpenning eller hela beloppet vid bokningen

Ställ in regler för återbetalning Använd ditt varumärke I Doodle Pro eller Doodle Teams laddar du upp din logotyp

Välj ditt företags färger

Lägg till ett kort välkomstmeddelande Dela din länk Lägg till det på din webbplats och i din e-postsignatur

Lägg till en QR-kod på tryckta brev

Dela det i introduktionsmejlen Aktivera påminnelser Skicka påminnelser via e-post 24 timmar och 2 timmar före

Använd Zapier för att skicka SMS-påminnelser om så önskas

Påminn kunderna om att ladda upp filer före mötet

Detaljer i varumärkesprofilen som skapar förtroende

Din Booking Page bör ge samma intryck som din webbplats:

Använd samma logotyp, färger och ton

Se till att mötesrubrikerna är tydliga (t.ex., Inledande samtal med ny kund )

Lägg till en slogan (t.ex., Tydlig skatterådgivning för småföretag )

Länk till din integritetspolicy

Doodle Pro kan du lägga till anpassad varumärkesprofilering och ta bort annonser – så att fokus ligger på din byrå.

Sätt upp gränser som skyddar din tid

Små regler kan göra stor skillnad under deklarationsperioden:

Bokning måste göras 12–24 timmar i förväg

Begränsa hur långt i förväg kunderna kan boka

Begränsa antalet möten per dag efter typ (t.ex. tre samtal med nya kunder per dag)

Ta betalt för att undvika att gäster uteblir

Doodle tillämpar dessa automatiskt – ingen övervakning av inkorgen behövs.

Gör det enkelt att träffas online

För kunder som deltar på distans behöver du bara ansluta ditt videokonferensverktyg en gång. Doodle lägger automatiskt till länken i varje bokning. Kunderna får en inbjudan med uppgifter för Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco – inga ytterligare åtgärder krävs.

Praktiska tips för revisorer

Skapa teman för vardagar – Gruppera liknande möten för att behålla fokus.

Erbjuda korta och långa optioner – Hjälpa kunderna att välja det som passar deras behov.

Använd inledande frågor – Undvik överraskningar genom att fråga om enhetstyp eller programvara.

Lägg till snabbalternativ med avgifter – Se till att du har tid över under de hektiska månaderna.

Fastställa tidsfrister för dokument – Begär att material laddas upp 48 timmar före mötena.

Dela en lagsida – Använd Doodle Teams för att planera turordningsscheman.

Erbjuder telefonkonsultationer – Lägg till telefon som ett mötesalternativ.

Använd 1:1 för VIP-gäster – Skicka ut noggrant utvalda tidsluckor till viktiga kunder.

Använd Sign-up Sheets – Anordna workshops eller kurser med begränsat antal platser.

Använd Group Poll – Samordna enkelt med flera intressenter.

Vanliga misstag som man bör undvika

Vaga mötesnamn – Det leder till förvirring och felaktiga bokningar.

Öppen kalender utan begränsningar – Orsakar trötthet och kaos.

Ingen avgift för konsultationer – Ökar antalet uteblivna besök.

Uteblivna buffertider – Det leder till att man börjar sent.

Länkar till videor i bruksanvisningen – Ökar antalet fel; automatisera dem.

Inga påminnelser – Minskar närvaron.

En länk för allt – Kunderna behöver tydliga, separata Booking Pages.

Verktyg och lösningar med Doodle

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Booking Page Kundmöten Anpassad varumärkesprofilering, betalningar, påminnelser 1:1 VIP-kunder Utvalda tider, betalningar via Stripe Group Poll Styrelser, revisioner Upp till 1 000 deltagare, dolda namn Sign-up Sheets Kliniker, utbildning Antal platser, val av starttid Doodle-team Företag med flera anställda Delade bokningstyper, round robin Beskrivningar av AI Alla möten Automatiskt genererad förberedande text Stripe-integration Betalda konsultationer Insättningar, återbetalningar, automatisk fakturering Zapier-anslutning Automatisering CRM och e-postsynkronisering Videokonferenser Online-möten Länkar till Zoom, Meet eller Teams som läggs till automatiskt Påminnelser Alla möten Alternativ för e-post och SMS

Exempel från verkligheten

Antal ärenden under deklarationsperioden

Problem: Hundratals bokningsmejl.

Lösning: Skapa en typ av ”skattedeklarationsintag” med Stripe-inbetalning, uppladdningsfrist och påminnelser.

Resultat: Väl förberedda kunder och färre som uteblir.

Att hitta nya kunder

Problem: Lead kommer in när som helst.

Lösning: Dela en länk till ett 20-minuters upptäcktsamtal med hjälp av Doodle Teams round robin-funktion.

Resultat: Snabbare svar på förfrågningar.

Kvartalsvisa rådgivningsmöten

Problem: Bristande uppföljning av planeringsmöten.

Lösning: Erbjud alternativ på 60 minuter och 30 minuter tillsammans med förberedelseformulär.

Resultat: Fler bokade sessioner.

Inställningar för löneutbetalning

Problem: Överbelastning i mitten av månaden.

Lösning: Skapa ett 45-minuters tidsfönster för löneinställningar med tidsmarginaler.

Resultat: Ett smidigt arbetsflöde.

Styrelsemöten vid årets slut

Problem: Att samordna fullbokade kalendrar.

Lösning: Skicka en Group Poll med tidsalternativ.

Resultat: Bokning med ett klick för alla deltagare.

Utbildningsworkshop

Problem: Begränsad kapacitet.

Lösning: Använd en Sign-up Sheet med ett maximalt deltagarantal.

Resultat: Fullsatta sessioner, inget kaos.

Viktiga slutsatser

En Booking Page med ditt företags varumärke sparar tid och stärker ditt företags image

Fastställ tydliga möteskategorier med regler och avgifter

Anslut din kalender för att få uppgifter i realtid

Använd Doodle-verktygen för varumärkesprofilering, betalningar och påminnelser

Kombinera Booking Page, 1:1-samtal, Group Poll och Sign-up Sheets för att täcka alla behov

Kom igång med bättre schemaläggning

En Booking Page med ditt varumärke minskar antalet fram- och tillbaka-konversationer, ökar andelen som dyker upp till bokade tider och får kunderna att känna sig väl omhändertagna redan från första klicket. Med Doodle kan du lägga till din logotyp, koppla ihop din kalender och ta emot betalningar via Stripe – allt på ett och samma ställe.

Är du redo att automatisera tidsbokningen för din revisionsbyrå? Skapa din första Booking Page på några minuter och se hur revisorer sparar flera timmar varje vecka.