अपनी फर्म के लिए एक ब्रांडेड बुकिंग पेज सेट अप करें

एक ब्रांडेड बुकिंग पेज ग्राहकों के लिए आपके साथ बुकिंग शेड्यूल करना आसान बनाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि वे सही जगह पर हैं। यह आपकी टीम का समय बचाता है, बार-बार की बातचीत को कम करता है, और आपके कैलेंडर की सुरक्षा करता है।

एक लेखाकार के रूप में, आप कर तैयारी से सलाहकार कॉल और पेरोल समीक्षाओं तक काम करते हैं। आपका दिन ईमेल थ्रेड्स, छूटी हुई कॉल्स और पुनः शेड्यूलिंग से जल्दी भर सकता है। यह शोर बिल योग्य घंटों और ग्राहक अनुभव को प्रभावित करता है।

इस गाइड में, आप जानेंगे कि अपनी फर्म के लिए एक ब्रांडेड बुकिंग पेज कैसे सेट अप करें, टैक्स सीज़न और उसके बाद क्या शामिल करना है, और Doodle कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग, भुगतान और रिमाइंडर संभालने में मदद कर सकता है—व्यावहारिक कदमों और वास्तविक उदाहरणों के साथ।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

लेखा पेशेवरों के सामने चुनौती

लेखाकार पूरे वर्ष कई प्रकार की बैठकों को संभालते हैं—नए ग्राहक परामर्श से लेकर दस्तावेज़ संग्रह कॉल, त्रैमासिक समीक्षाएँ और आईआरएस नोटिस पर चर्चाएँ। प्रत्येक बैठक की अवधि, तैयारी की आवश्यकता और अनुपस्थिति का जोखिम अलग-अलग होता है।

सामान्य समस्याएँ

समय खोजने के लिए अनंत ईमेल थ्रेड्स

ग्राहक गलत बैठक प्रकार बुक कर रहे हैं

जब कैलेंडर जुड़े नहीं होते हैं तो दोहरी बुकिंग

मार्च और अप्रैल जैसे व्यस्त समय के दौरान अनुपस्थिति

अनमोल घंटे बर्बाद करने वाली बिना भुगतान की परामर्श सेवाएँ

ये समस्याएँ छिपी हुई लागतें जोड़ती हैं। यहाँ-वहाँ के दस मिनट जल्दी ही हर हफ्ते घंटों में बदल जाते हैं। एक स्पष्ट, ब्रांडेड बुकिंग पेज आपको प्रवाह को नियंत्रित करने, अपेक्षाएँ निर्धारित करने और अपने कैलेंडर को व्यवस्थित रखने में मदद करता है।

लेखाकारों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

शेड्यूलिंग को राजस्व की रक्षा करनी चाहिए—उसे कम नहीं करना चाहिए। एक मजबूत बुकिंग सेटअप सुधारता है:

समय प्रबंधन ओवरलैप और दिन के अंत में होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं को रोककर

ग्राहक विश्वास सुसंगत ब्रांडिंग और स्पष्ट निर्देशों के माध्यम से

राजस्व संरक्षण परामर्श शुल्क या जमा राशि एकत्र करके

कैलेंडर सटीकता स्वचालित रोक और अनुस्मारकों के साथ

टीम समन्वय जब कई कर्मचारी बैठक के प्रकार साझा करते हैं

जब ग्राहक एक ही जगह पर समय चुनकर भुगतान कर सकते हैं, तो आप बाधाओं को कम करते हैं और उपस्थिति दर बढ़ाते हैं। कर के मौसम में, यह शांत दिनों और अराजकता के बीच का अंतर हो सकता है।

अपने ब्रांडेड बुकिंग पेज की योजना बनाएँ

एक सरल योजना से शुरुआत करें। परिभाषित करें कि आप क्या पेशकश करते हैं और आप कब मिलना चाहते हैं।

अपनी बैठक के प्रकार सूचीबद्ध करें

बैठक का प्रकार अनुशंसित अवधि नए क्लाइंट की खोज कॉल 20 मिनट कर तैयारी प्रारंभिक जानकारी चालीस मिनट दस्तावेज़ समीक्षा 30 मिनट त्रैमासिक सलाहकार बैठक 60 मिनट आईआरएस नोटिस परामर्श पैंतालीस मिनट वेतन सेटअप 45 मिनट

प्रत्येक बैठक प्रकार के लिए परिभाषित करें:

लंबाई और बफ़र समय

स्थान (व्यक्तिगत रूप से या वीडियो द्वारा)

मेज़बान (साझेदार या कर्मचारी)

तैयारी की आवश्यकताएँ (दस्तावेज़ या फॉर्म)

शुल्क (यदि बुकिंग के समय भुगतान किया गया हो)

अपने कैलेंडर नियमों का नक्शा बनाएँ

ग्राहक केवल वही विंडो देखें जो आप अनुमति देते हैं:

रिटर्न और ऑडिट के लिए गहन कार्य का समय आरक्षित करें

केवल मिलने के लिए तैयार होने पर ही मिलने के समय प्रस्तावित करें।

चरम महीनों के दौरान उपलब्धता कम करें

प्रत्येक बैठक से पहले और बाद में बफ़र्स जोड़ें।

Doodle के साथ, आप Google Calendar, Microsoft Outlook या Apple Calendar को जोड़ सकते हैं। Doodle स्वचालित रूप से व्यस्त समय छिपा देता है और केवल आपके खुले स्लॉट दिखाता है।

अपनी निर्देश तैयार करें

स्पष्ट बुकिंग पेज नोट्स के साथ भ्रम कम करें:

क्या लाना है (उदाहरण के लिए, पिछले दो वर्षों की आयकर रिटर्न, वर्तमान वेतन पर्ची)

फ़ाइलें कैसे साझा करें (सुरक्षित पोर्टल का लिंक)

पुनः निर्धारित करने और विलंब संबंधी नीतियाँ

कोई भी तैयारी फॉर्म या आवश्यक विवरण

Doodle Pro के AI मीटिंग विवरण आपको इस सामग्री को जल्दी से तैयार करने में मदद कर सकते हैं—बस अपने फर्म की शैली के अनुरूप टोन समायोजित करें।

Doodle में अपना बुकिंग पेज बनाएं

आप मिनटों में एक ब्रांडेड बुकिंग पेज सेट कर सकते हैं।

अपना Doodle खाता बनाएँ और अपना कैलेंडर कनेक्ट करें। Google, Outlook, या Apple कैलेंडर चुनें

सिंक चालू करें ताकि व्यस्त समय छिपे रहें।

अपना वीडियो टूल (ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, या सिस्को) जोड़ें। बुकिंग प्रकार बनाएँ आपने जिन भी मीटिंग प्रकारों को सूचीबद्ध किया है, उन्हें जोड़ें।

अवधि, बफ़र्स और सीमाएँ निर्धारित करें

व्यक्तिगत या वीडियो स्थान चुनें

प्रवेश संबंधी प्रश्न जोड़ें (जैसे, व्यवसाय का प्रकार, कर वर्ष, लक्ष्य)

रद्दीकरण नियम निर्धारित करें Stripe के साथ भुगतान जोड़ें परामर्श या अतिरिक्त समय की बैठकों के लिए शुल्क वसूलें

बुक करते समय जमा राशि या पूरी भुगतान की पेशकश करें

रिफंड नियम निर्धारित करें अपनी ब्रांडिंग लागू करें Doodle Pro या Doodle Teams में, अपना लोगो अपलोड करें।

अपने फर्म के रंग चुनें

एक संक्षिप्त स्वागत संदेश जोड़ें अपना लिंक साझा करें इसे अपनी वेबसाइट और ईमेल हस्ताक्षर में जोड़ें।

छपे पत्रों पर QR कोड शामिल करें

ऑनबोर्डिंग ईमेल में इसे साझा करें रिमाइंडर चालू करें 24 घंटे और 2 घंटे पहले ईमेल रिमाइंडर भेजें

यदि वांछित हो तो एसएमएस रिमाइंडर ट्रिगर करने के लिए ज़ेपियर का उपयोग करें।

ग्राहकों को बैठक से पहले फ़ाइलें अपलोड करने की याद दिलाएँ।

भरोसा जगाने वाले ब्रांडिंग विवरण

आपका बुकिंग पेज आपकी वेबसाइट जैसा महसूस होना चाहिए:

एक ही लोगो, रंग और शैली का उपयोग करें।

मीटिंग के शीर्षकों को स्पष्ट रखें (जैसे, नए क्लाइंट की खोज कॉल )

एक टैगलाइन जोड़ें (जैसे, छोटे व्यवसायों के लिए स्पष्ट कर सलाह )

आपकी गोपनीयता नीति का लिंक

Doodle Pro आपको कस्टम ब्रांडिंग जोड़ने और विज्ञापनों को हटाने की सुविधा देता है—इससे आपका फोकस आपकी फर्म पर बना रहता है।

अपने समय की रक्षा के लिए सीमाएँ निर्धारित करें।

टैक्स सीज़न के दौरान छोटे-छोटे नियम बड़ा फर्क डालते हैं:

12–24 घंटे पहले बुकिंग की सूचना आवश्यक है।

ग्राहक कितनी पहले से बुकिंग कर सकते हैं, इसकी सीमा निर्धारित करें।

प्रतिदिन मिलने वाली बैठकों को प्रकार के अनुसार सीमित करें (उदाहरण के लिए, प्रतिदिन तीन नए ग्राहक कॉल)

नो-शो को रोकने के लिए भुगतान एकत्र करें

Doodle इन्हें स्वचालित रूप से लागू करता है—इनबॉक्स की निगरानी की कोई आवश्यकता नहीं।

ऑनलाइन मिलना आसान बनाएं

दूरस्थ ग्राहकों के लिए, अपना वीडियो टूल एक बार कनेक्ट करें। Doodle हर बुकिंग में लिंक स्वचालित रूप से जोड़ देता है। ग्राहकों को ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या सिस्को के विवरण के साथ एक निमंत्रण मिलता है—कोई अतिरिक्त कदम आवश्यक नहीं।

लेखाकारों के लिए व्यावहारिक सुझाव

सप्ताह के दिनों के लिए थीम बनाएँ – ध्यान केंद्रित रहने के लिए समान बैठकों को समूहित करें।

छोटे और लंबे विकल्प प्रदान करें – ग्राहकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार चुनाव करने में मदद करें।

प्रवेश प्रश्न का उपयोग करें – एंटिटी के प्रकार या सॉफ़्टवेयर के बारे में पूछकर आश्चर्य से बचें।

शुल्क के साथ रश विकल्प जोड़ें – व्यस्त महीनों के दौरान अपने समय की रक्षा करें।

दस्तावेज़ की समय-सीमाएँ निर्धारित करें – बैठक से 48 घंटे पहले अनुरोध अपलोड करें।

टीम पेज साझा करें – राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के लिए Doodle टीम्स का उपयोग करें।

फ़ोन पर परामर्श प्रदान करें – बैठक विकल्प के रूप में फोन शामिल करें।

वीआईपी के लिए 1:1 का उपयोग करें – प्रमुख ग्राहकों को विशेष रूप से चुने गए समय स्लॉट भेजें।

साइन-अप शीट्स का उपयोग करें – सीमित-सीट वाली कार्यशालाओं या क्लीनिकों का प्रबंधन करें।

ग्रुप पोल का उपयोग करें – कई हितधारकों के साथ आसानी से समन्वय करें।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

अस्पष्ट बैठक नाम – इससे भ्रम और गलत बुकिंग होती है।

बिना सीमाओं के कैलेंडर खोलें – थकान और अराजकता पैदा करता है।

परामर्श के लिए कोई भुगतान नहीं – नॉन-शो की संख्या बढ़ जाती है।

लंबित बफ़र समय – देर से शुरू होने का कारण बनता है।

मैनुअल वीडियो लिंक – त्रुटियाँ बढ़ाता है; उन्हें स्वचालित करें।

कोई अनुस्मारक नहीं – उपस्थिति कम करता है।

हर चीज़ के लिए एक लिंक – ग्राहकों को स्पष्ट, अलग बुकिंग पेजों की आवश्यकता है।

Doodle के साथ उपकरण और समाधान

उपकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य विशेषताएँ बुकिंग पेज ग्राहक बैठकें कस्टम ब्रांडिंग, भुगतान, रिमाइंडर एक-से-एक वीआईपी ग्राहक चुनिंदा समय, स्ट्राइप भुगतान ग्रुप पोल बोर्ड, ऑडिट 1000 तक प्रतिभागी, छिपे हुए नाम साइन-अप शीट्स क्लिनिक, प्रशिक्षण सीट सीमाएँ, स्लॉट चयन Doodle टीमें बहु-कर्मचारी फर्में साझा बुकिंग प्रकार, राउंड रॉबिन एआई विवरण सभी बैठकें स्वचालित रूप से उत्पन्न तैयारी पाठ स्ट्राइप एकीकरण भुगतान पर परामर्श जमा, वापसी, स्वचालित बिलिंग ज़ेपियर कनेक्शन स्वचालन सीआरएम और ईमेल सिंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन बैठकें स्वचालित रूप से जोड़े गए ज़ूम, मीट, या टीम्स लिंक स्मरणपत्र सभी बैठकें ईमेल और एसएमएस विकल्प

वास्तविक दुनिया के उदाहरण

कर सीज़न में ग्राहक अधिग्रहण

समस्या: सैकड़ों बुकिंग ईमेल।

समाधान: Stripe डिपॉज़िट, अपलोड की समयसीमा और रिमाइंडर के साथ "टैक्स तैयारी इनटेक" प्रकार बनाएँ।

परिणाम: ग्राहकों की बेहतर तैयारी और कम अनुपस्थितियाँ।

नए ग्राहक की खोज

समस्या: लीड्स कभी भी आ सकते हैं।

समाधान: Doodle टीम्स राउंड रॉबिन का उपयोग करके 20 मिनट की डिस्कवरी कॉल लिंक साझा करें।

परिणाम: तेज़ लीड प्रतिक्रिया।

त्रैमासिक परामर्श बैठकें

समस्या: योजना कॉल में अनुवर्ती कार्रवाई की दर कम है।

समाधान: तैयारी प्रपत्रों के साथ 60 मिनट और 30 मिनट के विकल्प प्रदान करें।

परिणाम: अधिक बुक किए गए सत्र।

वेतन सेटअप

समस्या: माह के मध्य में अधिभार।

समाधान: बफ़र्स के साथ 45 मिनट का पेरोल सेटअप स्लॉट बनाएँ।

परिणाम: सुचारू कार्यप्रवाह।

वर्ष-अंत बोर्ड बैठकें

समस्या: व्यस्त कैलेंडरों का समन्वय।

समाधान: समय विकल्पों के साथ एक ग्रुप पोल भेजें।

परिणाम: सभी प्रतिभागियों के लिए एक-क्लिक शेड्यूलिंग।

प्रशिक्षण कार्यशाला

समस्या: सीमित क्षमता।

समाधान: सीमित उपस्थिति के साथ साइन-अप शीट का उपयोग करें।

परिणाम: पूर्ण सत्र, कोई अव्यवस्था नहीं।

मुख्य बातें

एक ब्रांडेड बुकिंग पेज आपके समय की रक्षा करता है और आपकी फर्म की छवि को निखारता है।

नियमों और शुल्कों के साथ स्पष्ट बैठक प्रकार परिभाषित करें

वास्तविक समय की सटीकता के लिए अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

ब्रांडिंग, भुगतान और रिमाइंडर के लिए Doodle टूल्स का उपयोग करें।

पूर्ण कवरेज के लिए बुकिंग पेज, 1:1, ग्रुप पोल और साइन-अप शीट्स को मिलाएँ।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

एक ब्रांडेड बुकिंग पेज बार-बार संपर्क करने की जरूरत को कम करता है, दिखाए जाने वाले रेट्स को बढ़ाता है, और पहले क्लिक से ही ग्राहकों को देखभाल का अनुभव कराता है। Doodle के साथ, आप अपना लोगो जोड़ सकते हैं, अपना कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं, और Stripe के माध्यम से भुगतान एकत्र कर सकते हैं—सब कुछ एक ही जगह पर।

क्या आप अपनी अकाउंटिंग फर्म के लिए अपॉइंटमेंट्स को ऑटोपायलट पर लाने के लिए तैयार हैं? मिनटों में अपना पहला बुकिंग पेज बनाएं और देखें कि अकाउंटेंट हर हफ्ते कैसे घंटों की बचत कर रहे हैं।