Z łatwością stwórz szablon harmonogramu dzięki Doodle

Chcesz zacząć planować spotkania, ale nie wiesz, od czego zacząć? Nie szukaj dalej – skorzystaj z Doodle – najpopularniejszej na świecie aplikacji kalendarz planowania . Korzystając z Booking Page, wystarczy, że podasz kilka informacji, a my zajmiemy się resztą. Następnie wystarczy, że wyślesz link, a zainteresowani będą mogli umówić się z Tobą na spotkanie – ale tylko w godzinach, w których chcesz być dostępny. Doodle to świetna aplikacja do planowania dla firm lub do domu.

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Zautomatyzuj planowanie spotkań dzięki szablonowi Doodle

Zacznij od założenia konta w serwisie Doodle i podłączenia swojego kalendarza (jak to zrobić, pokazuje nasz filmik powyżej). Teraz możesz utworzyć Booking Page, która zautomatyzuje zarządzanie Twoim harmonogramem, umożliwiając innym rezerwowanie terminów za pomocą zwykłego linku. Co więcej, po podłączeniu kalendarza, Booking Page umożliwi użytkownikom rezerwowanie terminów tylko wtedy, gdy nie kolidują one z wydarzeniami, które już masz w kalendarzu. Zmiana ustawień strony jest również prosta. Wystarczy przejść do naszej strona internetowa do planowania , zaloguj się i zaktualizuj dane zgodnie z potrzebami.

Z Doodle Professional W ramach jednego konta możesz utworzyć dowolną liczbę Booking Pages. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz zarządzać różnymi klientami i przypisywać im odrębne terminy dostępności.

Spotkanie z dużą grupą osób też nie stanowi problemu

Dzięki funkcji „Booking Page” nie tylko możesz zebrać ludzi w jednym miejscu, ale także skorzystać z Group Poll, które pozwalają ustalić najlepszy termin spotkania dla wielu współpracowników, przyjaciół i członków rodziny. Ważne jest, abyśmy znajdowali dla siebie czas, więc jeśli chcesz zaplanować lunch z klientem lub zorganizować imprezę, możesz utwórz ankietę żeby znaleźć termin dogodny dla wszystkich.

With the Doodle aplikacja do planowania , a dzięki naszej usłudze można nawet zaangażować osoby mieszkające za granicą, Integracja z Zoomem .

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W jaki sposób Doodle ułatwia ustalanie terminów w dużej grupie?

Zacznij od przejścia na stronę serwisu Doodle i kliknięcia opcji „Utwórz Doodle” u góry strony. Upewnij się, że jesteś zalogowany, aby uwzględnić wydarzenia już zapisane w Twoim kalendarzu.

Wpisz nazwę, miejsce oraz wszelkie uwagi dotyczące wydarzenia, o których chcesz poinformować uczestników. Następnie podaj godziny, w których jesteś dostępny. Pamiętaj, aby podać wiele opcji, aby uczestnicy mieli większe szanse na znalezienie dogodnego terminu.