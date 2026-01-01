Skapa enkelt en schemamall med Doodle

Vill du börja planera men vet inte riktigt var du ska börja? Då är Doodle det rätta valet – världens mest populära schemaläggningskalender . Med hjälp av Booking Page behöver du bara fylla i några uppgifter, så sköter vi resten. Sedan är det bara att skicka en länk så kan folk boka tid med dig – men bara när du själv vill vara tillgänglig. Doodle är ett utmärkt schemaläggningsapp för företag eller hem.

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Automatisera din schemaläggning med en Doodle-mall

Börja med att skapa ett Doodle-konto och koppla ihop det med din kalender (vår video ovan visar hur du gör). Nu kan du skapa en Booking Page som automatiserar din schemaläggning genom att du kan boka tid med andra genom att helt enkelt dela en länk. Dessutom, när din kalender är kopplad, Booking Page låter användarna endast boka tider som inte krockar med evenemang som du redan har inplanerade. Det är också enkelt att ändra din sida. Gå bara till vår bokningswebbplats , logga in och uppdatera uppgifterna efter behov.

Med en Doodle Professional Med ditt konto kan du skapa så många Booking Pages du vill. Det är perfekt om du vill hantera olika kunder och tilldela dem olika tillgänglighet.

Det är enkelt att träffas även i en stor grupp

Med Booking Page kan du inte bara samla ihop folk, utan med Group Poll kan du också hitta den tidpunkt som passar bäst för många kollegor, vänner och familjemedlemmar att träffas. Det är viktigt att vi tar oss tid för varandra, så om du vill planera en kundlunch eller samla ihop folk till en fest kan du skapa en omröstning för att hitta den tid som passar alla bäst.

Med Doodle schemaläggningsapp , och tack vare vår tjänst är det till och med möjligt att involvera personer som bor utomlands Zoom-integration .

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Hur gör Doodle det då enkelt att planera med en stor grupp?

Börja med att gå till Doodle och klicka på ”Skapa en Doodle” högst upp på sidan. Se till att du är inloggad så att evenemang som redan finns i din kalender kan tas med i beräkningen.

Ange namn, plats och eventuella kommentarer om evenemanget som du vill att deltagarna ska känna till. Lägg sedan till de tider då du är tillgänglig. Se till att ange många olika alternativ så att deltagarna har större möjlighet att hitta en tid som passar dem.