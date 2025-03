Vous voulez commencer à planifier mais ne savez pas par où commencer ? Ne cherchez pas plus loin que Doodle - le préféré du monde Group Polls. En utilisant Booking Page, il vous suffit de remplir quelques détails et nous ferons le reste. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d'envoyer un lien et les gens peuvent organiser du temps avec vous - mais seulement quand vous voulez être disponible. Doodle est une excellente application de planification pour les entreprises ou pour la maison.

Automatisez votre emploi du temps avec un modèle Doodle

Commencez par créer un compte Doodle et connectez votre agenda (notre vidéo ci-dessus vous montre comment faire). Vous pouvez maintenant créer une page de réservation qui automatisera votre planning en vous permettant de réserver du temps avec des personnes en utilisant rien de plus qu'un lien. De plus, avec votre calendrier connecté, Page de réservation ne permettra aux gens de réserver que des heures qui n'entrent pas en conflit avec des événements que vous avez déjà. Il est également facile de modifier votre page. Il vous suffit de vous rendre sur notre site web de planification, de vous connecter et de mettre à jour les détails selon vos besoins.

Avec un compte Doodle Professional, vous pouvez créer autant de pages de réservation que vous le souhaitez. C'est idéal si vous voulez gérer différents clients et leur attribuer des disponibilités distinctes.

Il est également facile de se réunir avec un grand groupe.

Non seulement vous pouvez réunir des personnes avec Page de réservation, mais les sondages de groupe permettent de trouver le meilleur moment pour réunir un grand nombre de collègues, d'amis et de membres de la famille. Il est important de prendre du temps pour les autres, alors si vous voulez organiser un déjeuner avec un client ou réunir des personnes pour une fête, vous pouvez faire un sondage pour trouver le meilleur moment pour tout le monde.

Avec l'application Doodle scheduling app, il est même possible d'impliquer toute personne vivant à l'étranger grâce à notre intégration de Zoom.

Alors, comment Doodle facilite-t-il la planification avec un grand groupe ?

Commencez par vous rendre sur Doodle et cliquez sur "créer un Doodle" en haut de la page. Assurez-vous d'être connecté pour que les événements déjà inscrits à votre calendrier puissent être pris en compte.

Saisissez le nom, le lieu et toute note concernant l'événement que vous souhaitez faire connaître. Ensuite, ajoutez les heures auxquelles vous êtes disponible. Veillez à inclure de nombreuses options pour donner à vos participants une plus grande possibilité de trouver un moment approprié.

Enfin, adaptez votre sondage pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Choisissez "oui", "non" ou, si nécessaire, limitez les options des participants ou rendez le sondage caché. Les sondages cachés sont parfaits si vous souhaitez préserver l'anonymat de vos participants. Il existe également plusieurs options Doodle Professional telles que les dates limites de sondage et les demandes d'informations supplémentaires.