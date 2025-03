Volete iniziare a programmare ma non sapete da dove cominciare? Non cercate oltre Doodle, il calendario di programmazione preferito al mondo. Utilizzando Booking Page, è sufficiente compilare alcuni dati e noi faremo il resto. A quel punto basta inviare un link e le persone possono fissare un appuntamento con voi, ma solo quando volete essere disponibili. Doodle è un'ottima app di programmazione per le aziende o per la casa.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Automatizzate la vostra agenda con un modello Doodle

Iniziate creando un account Doodle e collegando il vostro calendario (il video qui sopra vi mostra come fare). Ora potete creare una pagina di prenotazione che automatizzerà la vostra agenda, permettendovi di prenotare il tempo con le persone usando solo un link. Inoltre, con il vostro calendario collegato, Pagina di prenotazione permetterà alle persone di prenotare solo gli orari che non sono in conflitto con gli eventi che avete già. Anche cambiare la pagina è facile. Basta andare sul nostro sito web di programmazione, accedere e aggiornare i dettagli secondo necessità.

Con un account Doodle Professional, potete creare tutte le pagine di prenotazione che volete. Questo è l'ideale se si desidera gestire diversi clienti e assegnare loro disponibilità distinte.

È facile incontrarsi anche con un gruppo numeroso

Non solo è possibile riunire le persone con Booking Page, ma i sondaggi di gruppo consentono di trovare il momento migliore per l'incontro di molti colleghi, amici e familiari. È importante trovare il tempo per gli altri, quindi se volete organizzare un pranzo per i clienti o riunire le persone per una festa, potete fare un sondaggio per trovare l'orario migliore per tutti.

Con l'app Doodle scheduling app, è possibile coinvolgere anche chi vive all'estero grazie alla nostra integrazione con Zoom.

Come fa Doodle a semplificare la programmazione di un gruppo numeroso?

Iniziate da Doodle e fate clic su "Crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Assicuratevi di aver effettuato il login, in modo da poter prendere in considerazione gli eventi già presenti nel vostro calendario.

Inserite il nome, il luogo e qualsiasi nota sull'evento che volete far conoscere agli altri. Quindi, aggiungete gli orari in cui siete disponibili. Assicuratevi di includere molte opzioni per dare ai partecipanti una maggiore possibilità di trovare un orario appropriato.

Infine, personalizzate il sondaggio per ottenere i risultati desiderati. Scegliete sì, no o, se necessario, limitate le opzioni dei partecipanti o rendete il sondaggio nascosto. I sondaggi nascosti sono ottimi se si desidera mantenere l'anonimato dei partecipanti. Ci sono anche diverse opzioni di Doodle Professional, come le scadenze dei sondaggi e le richieste di informazioni aggiuntive.