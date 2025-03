Quer começar a programar, mas não sabe por onde começar? Não procure mais além do Doodle - o favorito do mundo calendário de agendamento. Usando a Booking Page, você simplesmente precisa preencher alguns detalhes e nós faremos o resto. Então tudo o que você tem que fazer é enviar um link e as pessoas podem reservar tempo com você - mas somente quando você quiser estar disponível. O Doodle é um ótimo aplicativo scheduling app for business ou home.

Automatize sua agenda com um modelo Doodle

Comece criando uma conta Doodle e conectando seu calendário (nosso vídeo acima pode lhe mostrar como). Agora você pode criar uma página de reservas que irá automatizar sua agenda, permitindo que você reserve tempo com as pessoas usando nada mais do que um link. Além disso, com seu calendário conectado, Booking Page só permitirá que as pessoas reservem horários que não entrem em conflito com eventos que você já tenha. Mudar sua página também é fácil. Basta ir para o nosso Site de agendamento, fazer o login e atualizar os detalhes de acordo com a sua necessidade.

Com uma conta Doodle Professional, você pode criar quantas Páginas de Reserva quiser. Isto é ótimo se você quiser administrar diferentes clientes e alocar-lhes disponibilidade distinta.

Então, como o Doodle facilita a programação com um grande grupo?

Comece indo para Doodle e clicando em 'criar um Doodle' no topo da página. Certifique-se de estar logado para que os eventos já existentes em seu calendário possam ser considerados.

Digite o nome, local e quaisquer notas sobre o evento que você gostaria que as pessoas soubessem. A seguir, acrescente os horários em que você está disponível. Não deixe de incluir muitas opções para dar a seus participantes uma maior possibilidade de encontrar um horário apropriado.

Por último, faça sua pesquisa sob medida para obter os resultados desejados. Escolha sim, não ou, se necessário, limite as opções dos participantes ou oculte a enquete. Enquetes ocultas são ótimas se você gostaria de manter seus participantes anônimos. Há também várias opções Doodle Professional, tais como prazos de votação e pedidos de informações adicionais.