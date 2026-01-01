क्या आप शेड्यूलिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें? Doodle से बेहतर कुछ नहीं – दुनिया का पसंदीदा। अनुसूचीकरण कैलेंडर बुकिंग पेज का उपयोग करके, आपको बस कुछ विवरण भरने हैं और बाकी हम कर लेंगे। फिर आपको बस एक लिंक भेजना है और लोग आपके साथ समय तय कर सकते हैं – लेकिन केवल तब जब आप उपलब्ध होना चाहें। Doodle एक बेहतरीन व्यवसाय के लिए शेड्यूलिंग ऐप या घर।

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Doodle टेम्पलेट के साथ अपने शेड्यूल को स्वचालित करें

सबसे पहले एक Doodle खाता बनाएँ और अपना कैलेंडर कनेक्ट करें (हमारा ऊपर का वीडियो आपको यह दिखा सकता है)। अब आप एक बुकिंग पेज बना सकते हैं जो केवल एक लिंक के ज़रिए लोगों के साथ समय बुक करने की सुविधा देकर आपके शेड्यूल को स्वचालित कर देगा। और भी, आपका कैलेंडर कनेक्ट होने पर, बुकिंग पेज यह केवल उन समयों को बुक करने की अनुमति देगा जो आपके पहले से निर्धारित कार्यक्रमों से टकराते नहीं हैं। अपना पेज बदलना भी आसान है। बस हमारे पास जाएँ। अनुसूचीकरण वेबसाइट , लॉग इन करें और आवश्यकतानुसार विवरण अपडेट करें।

के साथ Doodle Professional खाते में, आप जितने चाहें उतने बुकिंग पेज बना सकते हैं। यह तब बहुत उपयोगी है जब आप विभिन्न ग्राहकों का प्रबंधन करना चाहते हैं और उन्हें अलग-अलग उपलब्धता आवंटित करना चाहते हैं।

बड़े समूह से मिलना भी आसान है।

आप न केवल बुकिंग पेज के ज़रिए लोगों को एक साथ ला सकते हैं, बल्कि ग्रुप पोल के ज़रिए कई सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के मिलने के लिए सबसे उपयुक्त समय ढूंढना भी संभव है। एक-दूसरे के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि आप किसी क्लाइंट के साथ लंच की योजना बनाना चाहते हैं या पार्टी के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। एक सर्वेक्षण बनाएं सभी के लिए सबसे अच्छा समय खोजने के लिए।

Doodle के साथ शेड्यूलिंग ऐप , हमारे की बदौलत विदेश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल करना भी संभव है ज़ूम एकीकरण .

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तो, Doodle एक बड़े समूह के साथ शेड्यूलिंग को कैसे आसान बनाता है?

सबसे पहले Doodle पर जाएँ और पेज के शीर्ष पर 'एक Doodle बनाएँ' पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आप लॉग इन हैं ताकि आपके कैलेंडर में पहले से मौजूद कार्यक्रमों को ध्यान में रखा जा सके।

इवेंट का नाम, स्थान और कोई भी नोट्स दर्ज करें जिन्हें आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसके बाद, अपनी उपलब्ध समय जोड़ें। अपने प्रतिभागियों को उपयुक्त समय खोजने की अधिक संभावना देने के लिए पर्याप्त विकल्प शामिल करना सुनिश्चित करें।