Prowadź zajęcia grupowe z wykorzystaniem Sign-up Sheet: tematy związane z odżywianiem, które przyciągają uczestników
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Zapełnij swoje zajęcia z żywienia bez konieczności ścigania uczestników i żonglowania arkuszami kalkulacyjnymi. Sign-up Sheet Doodle ogranicza liczbę miejsc, wysyła przypomnienia i pomaga organizować zajęcia, które cieszą się popularnością.
Jeśli jesteś dietetykiem, zajęcia grupowe mogą zwiększyć Twoje przychody, ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na zajęciach, oraz wzmocnić wizerunek Twojej marki. Jednak planowanie tematów, zbieranie zgłoszeń i zarządzanie kalendarzami może zająć więcej czasu niż same zajęcia. Wystarczy wysłać jeden e-mail, a potem pojawia się dziesięć odpowiedzi wysłanych do wszystkich, i lista szybko staje się chaotyczna.
W tym przewodniku dowiesz się, jak zaplanować cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia o żywieniu i zorganizować je w ciągu kilku minut. Otrzymasz sprawdzone tematy, za które klienci są skłonni zapłacić, proste pomysły na ustalanie cen oraz plan krok po kroku dotyczący korzystania z Sign-up Sheet Doodle w celu ograniczenia liczby miejsc, wysyłania przypomnień i zapewnienia prywatności. Dowiesz się również, w jaki sposób Group Poll pomagają wybrać odpowiedni termin oraz jak Booking Page i funkcja 1:1 pomagają przekształcić zainteresowanie zajęciami w płatne konsultacje za pośrednictwem Stripe.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Wyzwania stojące przed specjalistami ds. żywienia
Pełnisz wiele ról. Prowadzisz sesje z klientami, zajmujesz się działaniami następczymi i sprawami administracyjnymi. Wprowadzenie sesji grupowych nie powinno powodować chaosu.
Do typowych przeszkód należą:
Dobieranie terminów dostosowanych do zmian w pracy, planów zajęć szkolnych i godzin przyjęć w przychodni
Śledzenie potwierdzeń udziału i limitów miejsc w arkuszach kalkulacyjnych
Postępowanie z przypomnieniami, linkami i pytaniami pojawiającymi się w ostatniej chwili
Ochrona prywatności pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej
Przekształcanie potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów bez konieczności dodatkowego wprowadzania danych
Potrzebujesz prostego sposobu na ustalanie terminów, ograniczanie liczby miejsc oraz wysyłanie potwierdzeń, które automatycznie pojawiają się w kalendarzu każdej osoby.
Dlaczego ma to znaczenie dla dietetyków
Zajęcia grupowe mogą odmienić Twój tydzień i Twoje dochody:
Większy zasięg w krótszym czasie. Przeprowadź szkolenie dla 20 osób w ciągu 60 minut, a następnie umów się na indywidualne spotkania uzupełniające.
Niższy próg wejścia. Klienci, którzy nie są gotowi na pełną konsultację, zdecydują się na zajęcia w przystępnej cenie.
Lepsze wyniki. Uczestnicy zdobywają wiedzę, angażują się i wracają po dalsze wsparcie.
Bardziej przemyślane zarządzanie kalendarzem. Wystarczy raz zarezerwować czas na zajęcia, szybko je zapełnić i zabezpieczyć godziny pracy kliniki.
Dzięki Sign-up Sheets Doodle możesz tworzyć przedziały czasowe, ustalać limit miejsc i zapraszać nawet 1000 osób bez konieczności wymiany e-maili. Każdy wybiera sobie miejsce, otrzymuje przypomnienia i pojawia się gotowy do nauki.
Zaplanuj zajęcia, które się sprzedają: sprawdzone tematy i formaty
Zacznij od problemów, które ludzie już chcą rozwiązać. Oto tematy związane z odżywianiem, które generują wysoką konwersję, wraz z grupami docelowymi, obietnicami i pomysłami na format.
Temat
Odbiorcy
Obietnica
Format i zasoby
Podstawowe informacje na temat stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2
Dorośli z wysokim poziomem A1C, członkowie rodziny
Jedz tak, aby utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, nie rezygnując przy tym z ulubionych potraw
60-minutowa prezentacja z wykorzystaniem metody talerzowej; lista kontrolna dotycząca włókien
Odżywianie korzystne dla serca
Osoby powyżej 40. roku życia, obciążenie rodzinne
Obniż poziom LDL dzięki mądrym zamianom w ciągu 4 tygodni
75 min, mini-warsztaty z czytania etykiet + lista zakupów spożywczych
Podstawy odżywiania przy zespole policystycznych jajników (PCOS)
Kobiety w wieku 18–40 lat
Złagodź objawy dzięki zbilansowanym posiłkom i aktywności fizycznej
60 min, połączenie białka i błonnika
Zmiana nawyków żywieniowych w okresie menopauzy
Kobiety w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym
Wspieraj poziom energii, sen i zdrowie kości poprzez odżywianie
60 min, z uwzględnieniem zalecanych dawek wapnia i białka
Przygotowanie posiłków na pracowite tygodnie
Pracujący rodzice, opiekunowie, studenci
Zaplanuj 5 kolacji z dowolnymi kombinacjami potraw w 60 minut
3-etapowy plan przygotowania porcji + wskazówki dotyczące przechowywania
Podstawowe informacje o zdrowiu jelit
Dorośli cierpiący na zespół jelita drażliwego (IBS) lub wzdęcia
Zwiększ spożycie błonnika, złagodź objawy
60 min, dziennik posiłków i objawów
Wycieczka po sklepie spożywczym
Początkujący kucharze czy osoby zwracające uwagę na etykiety
Rób zakupy szybko, oszczędzaj pieniądze, jedz zdrowiej
45-minutowa wirtualna wycieczka
Zdobądź energię na bieg na 5K lub 10K
Biegacze rekreacyjni
Jedz, aby zapewnić sobie energię, nawodnienie i regenerację
60 min, posiłek węglowodanowy + plan wyścigu
Strategie dla wybrednych dzieci
Rodzice dzieci w wieku od 2 do 8 lat
Mniej kłótni przy posiłkach dzięki sprawdzonym metodom
60 min, skrypty + narzędzie do śledzenia ekspozycji
Odżywianie sportowe dla nastolatków
Nastoletni sportowcy
Energia do treningów, meczów i rozwoju
60 min, plan treningowy a dni odpoczynku
Pomysły na ustalanie cen
Rodzaj zajęć
Zakres cenowy
Uwagi
Tematy związane z konsumpcją i stylem życia
20–45 dolarów za miejsce
Świetnie nadaje się do warsztatów otwartych
Tematy kliniczne / medyczne
45–75 dolarów za miejsce
Bezpłatnie, jeśli koszty pokrywa przychodnia
Oferta pakietowa
Zajęcia + indywidualna opieka
Skorzystaj z Booking Page + Stripe do realizacji płatności
Przygotuj Sign-up Sheets dla pełnych grup
Sign-up Sheets Doodle pomagają w planowaniu, zbieraniu zgłoszeń i ograniczaniu liczby miejsc bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.
Stwórz swój arkusz
Wpisz tytuł wydarzenia i krótką obietnicę. Przykład: Przygotowanie posiłków w 60 minut: zaplanuj pięć kolacji na dni powszednie oraz sporządź listę zakupów, która nie nadwyręży budżetu.
Dodaj przedziały czasowe w dniach, w których chcesz prowadzić zajęcia — dwie lub trzy opcje dostosowane do różnych harmonogramów.
Ustal limit miejsc na sesję, aby uniknąć nadmiernej rezerwacji (najlepiej sprawdza się 15–25 miejsc).
Dbaj o prywatność i zaufanie
Włącz Ukryj dane uczestników w aplikacji Doodle Pro poświęconej tematyce medycznej.
Dodaj krótką notatkę dotyczącą zgody: Niniejszy kurs ma charakter edukacyjny i nie stanowi indywidualnej porady medycznej.
Dodaj swoje logo i kolory za pomocą indywidualne oznakowanie aby uzyskać profesjonalny wygląd.
Potwierdzenia i przypomnienia, które zapadają w pamięć
Połącz kalendarz Google, Outlook lub Apple, aby wyświetlała się wyłącznie Twoja rzeczywista dostępność.
Ustaw automatyczne przypomnienia na 24 godziny i 1 godzinę przed zajęciami.
Dodaj link do wideokonferencji (Zoom, Meet, Teams, Webex) bezpośrednio w serwisie Doodle.
Ułatw organizację cyklicznych sesji
Dodaj wiele terminów w jednym Sign-up Sheet — idealne rozwiązanie w przypadku comiesięcznych cykli.
Ustal termin zakończenia zapisów (np. na 1 dzień przed wydarzeniem).
Korzystaj z nieograniczonej liczby sesji w Doodle Pro w przypadku wydarzeń cyklicznych.
Zapraszaj na dużą skalę
Wysyłaj zaproszenia e-mailowe bezpośrednio z serwisu Doodle do maksymalnie 1000 osób.
Udostępnij swój link na Instagramie, Facebooku lub swojej stronie internetowej.
Zastosowanie Zapier aby zsynchronizować rejestracje z platformą e-mailową w celu wysyłania wiadomości uzupełniających.
Wskazówka: Skorzystaj z opisów generowanych przez Doodle AI, aby automatycznie stworzyć dopracowane streszczenie zajęć, a następnie dostosuj je tak, aby pasowało do Twojego stylu.
Wybierz odpowiedni moment dzięki Group Poll
Jeśli nie masz pewności, kiedy ludzie mogą przyjść, najpierw przeprowadź wśród nich ankietę.
Krok
Akcja
Wynik
1
Utwórz Group Poll z 2–4 przedziałami czasowymi
Szybkie sprawdzenie dostępności
2
Połącz swój kalendarz
Należy unikać kolizji z godzinami pracy przychodni
3
Udostępnij ankietę
Skorzystaj z listy mailingowej lub mediów społecznościowych
4
Wybierz czas, który zdobył najwięcej głosów
Utwórz Sign-up Sheet na ten termin
Przykład: Prowadzisz zajęcia dotyczące zespołu policystycznych jajników (PCOS) i przeprowadzasz ankietę: wtorek o godz. 18:00 kontra sobota o godz. 10:00. Wygrywa sobota. Publikujesz Sign-up Sheet na sobotnie zajęcia w marcu i kwietniu, a wszystkie miejsca zapełniają się w ciągu kilku dni.
Przekształć zainteresowanie kursem w płatne konsultacje
Zajęcia budują zaufanie — i wzbudzają zainteresowanie bardziej kompleksową opieką. Skorzystaj z Booking Page Doodle i funkcji 1:1, aby ułatwić organizację prywatnych spotkań kontrolnych.
Utwórz Booking Page w ramach konsultacji dla nowych klientów.
Włącz Pasek pobieranie opłaty w momencie rezerwacji — bez wystawiania faktur.
Podaj link pod koniec zajęć lub w e-mailu podsumowującym.
Zaproponuj uczestnikom 48-godzinną zniżkę, aby zachęcić ich do rejestracji.
Zastosowanie Doodle 1:1 w celu przesłania wybranych terminów na ograniczoną liczbę miejsc w ramach dalszych spotkań.
Wskazówka od profesjonalisty: Dodaj na ostatnim slajdzie kod QR z linkiem do Booking Page, aby uczestnicy mogli dokonać rezerwacji przed wyjściem.
Ceny, promocje i taktyki przyciągania klientów
Już teraz prowadzisz zajęcia na wysokim poziomie — teraz zadbaj o to, by ludzie zapisywali się na nie i pojawiali się na zajęciach.
Inteligentne ustalanie cen
Zaproponuj zniżkę za wczesną rezerwację dla pierwszych 10 osób.
Pakiet zajęć + 30-minutowa lekcja indywidualna w promocyjnej cenie.
W przypadku sesji dla firm należy stosować stałą opłatę oraz prywatny Sign-up Sheet.
Pomysły na promocję
Wyślij swoją listę e-mailem, podając jasny cel: W ciągu 60 minut wyjdziesz stąd z 7-dniowym planem i listą zakupów spożywczych.
Nawiąż współpracę z lokalną siłownią, przychodnią lub sklepem dla biegaczy, aby udostępnić link do Sign-up Sheet.
Opublikuj na Instagramie lub TikToku 30-sekundowy filmik z poradą, zawierający Twój link.
Zaproponuj kod „przyprowadź znajomego” (5 dolarów zniżki) na zajęcia rodzinne lub grupowe.
Ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu
Skorzystaj z automatycznych przypomnień Doodle oraz zaproszeń do kalendarza.
Proszę wysłać dzień wcześniej e-mail z materiałami informacyjnymi i krótką listą kontrolną.
Zacznij punktualnie, a na koniec przedstaw jeden jasno określony kolejny krok oraz link do swojej Booking Page.
Typowe błędy, których należy unikać
Zbyt szerokie tematy — zawęź zakres swoich obietnic.
Przeładowanie slajdów — skup się na trzech kluczowych lekcjach i jednym arkuszu ćwiczeń.
Pomiń wyniki — określ, co osiągną uczestnicy.
Brak planu dalszych działań — zawsze podawaj link do swojej Booking Page.
Zignoruj kwestie prywatności — ukryj nazwiska i dane uczestników.
Rejestracja ręczna — koniec z arkuszami kalkulacyjnymi i chaosem związanym z funkcją „Odpowiedz wszystkim”.
Narzędzia i rozwiązania: jak Doodle pomaga dietetykom
Funkcja Doodle
Jak to działa
Sign-up Sheets
Tworzenie sesji, ustalanie limitów miejsc, ukrywanie danych uczestników oraz wysyłanie przypomnień
Group Polls
Pozwól swoim odbiorcom głosować na godziny zajęć i unikaj kolizji terminów
Booking Page
Udostępnij osobisty link do rezerwacji na prywatne konsultacje i pobieraj opłaty za pomocą Stripe
1:1
Wysyłaj spersonalizowane listy terminów, aby umożliwić szybkie dokonywanie kolejnych rezerwacji
Integracje
Połącz kalendarze (Google, Outlook, Apple) oraz narzędzia do wideokonferencji (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Funkcje wersji Pro
Indywidualne oznakowanie marki, tekst generowany przez sztuczną inteligencję, terminy, przypomnienia, synchronizacja z Zapier oraz ochrona prywatności na poziomie korporacyjnym
Wynik: mniej pracy administracyjnej, więcej nauczania i pełny kalendarz.
Przykłady z życia wzięte
Sara, dietetyczka (prywatna praktyka)
Cel: Zorganizuj warsztaty żywieniowe dotyczące zespołu policystycznych jajników (PCOS) i zachęcaj do korzystania z indywidualnych konsultacji
Proces:
Group Poll (wtorek kontra sobota) → Wygrała sobota
Stworzyłem Sign-up Sheet na cztery soboty, po 20 miejsc na każdą, z ukrytymi danymi uczestników
Połączony Kalendarz Google + Zoom
Udostępniła swoją Booking Page z 20-procentową zniżką wyłącznie na zajęcia
Wyniki: 73 rejestracje, 21 nowych klientów, zero podwójnych rezerwacji
Miguel, dietetyk sportowy (partner społeczny)
Cel: Zorganizuj warsztaty „Fuel Your 10K” we współpracy z lokalnym sklepem dla biegaczy
Proces:
Przygotowano Sign-up Sheet na dwa terminy, po 30 miejsc na każdy
Wykorzystałem ten opis jako mini-ankietę
Połączone aplikacje Outlook i Teams do sesji hybrydowych
Udostępniono publiczny link za pośrednictwem listy mailingowej sklepu
Wyniki: W ciągu trzech dni wszystkie terminy zostały wyczerpane, zarezerwowano 12 wizyt kontrolnych
Najważniejsze wnioski
Wybierz wąski temat, który zawiera jasną obietnicę i praktyczne narzędzie dla czytelnika
Wykorzystaj Sign-up Sheets, aby ograniczyć liczbę miejsc, wysyłać przypomnienia i zmniejszyć liczbę osób, które nie pojawiają się na wydarzeniu
Najpierw przeprowadź ankietę wśród odbiorców, korzystając z funkcji „Group Poll”
Zamień zainteresowanie na płatne konsultacje dzięki Booking Page i Stripe
Chroń prywatność dzięki ukrytym danym i bezpiecznym połączeniom z kalendarzem
Zacznij od lepszego planowania
Nie potrzebujesz kolejnych arkuszy kalkulacyjnych, aby prowadzić świetne zajęcia. Dzięki Doodle możesz w ciągu kilku minut zaplanować sesje, ograniczyć liczbę miejsc i wysłać przypomnienia. Skorzystaj z Sign-up Sheet na wydarzenia grupowe, Group Poll, aby wybrać najlepszy termin, oraz ze swojej Booking Page zintegrowanej ze Stripe, aby rezerwować indywidualne sesje uzupełniające, póki zainteresowanie jest duże.
Chcesz ułatwić sobie planowanie? Utwórz ankietę w Doodle i już dziś zorganizuj kolejne zajęcia z żywienia:
Nie jest wymagana karta kredytowa