Prowadź zajęcia grupowe z wykorzystaniem Sign-up Sheet: tematy związane z odżywianiem, które przyciągają uczestników

Zapełnij swoje zajęcia z żywienia bez konieczności ścigania uczestników i żonglowania arkuszami kalkulacyjnymi. Sign-up Sheet Doodle ogranicza liczbę miejsc, wysyła przypomnienia i pomaga organizować zajęcia, które cieszą się popularnością.

Jeśli jesteś dietetykiem, zajęcia grupowe mogą zwiększyć Twoje przychody, ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na zajęciach, oraz wzmocnić wizerunek Twojej marki. Jednak planowanie tematów, zbieranie zgłoszeń i zarządzanie kalendarzami może zająć więcej czasu niż same zajęcia. Wystarczy wysłać jeden e-mail, a potem pojawia się dziesięć odpowiedzi wysłanych do wszystkich, i lista szybko staje się chaotyczna.

W tym przewodniku dowiesz się, jak zaplanować cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia o żywieniu i zorganizować je w ciągu kilku minut. Otrzymasz sprawdzone tematy, za które klienci są skłonni zapłacić, proste pomysły na ustalanie cen oraz plan krok po kroku dotyczący korzystania z Sign-up Sheet Doodle w celu ograniczenia liczby miejsc, wysyłania przypomnień i zapewnienia prywatności. Dowiesz się również, w jaki sposób Group Poll pomagają wybrać odpowiedni termin oraz jak Booking Page i funkcja 1:1 pomagają przekształcić zainteresowanie zajęciami w płatne konsultacje za pośrednictwem Stripe.

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Wyzwania stojące przed specjalistami ds. żywienia

Pełnisz wiele ról. Prowadzisz sesje z klientami, zajmujesz się działaniami następczymi i sprawami administracyjnymi. Wprowadzenie sesji grupowych nie powinno powodować chaosu.

Do typowych przeszkód należą:

Dobieranie terminów dostosowanych do zmian w pracy, planów zajęć szkolnych i godzin przyjęć w przychodni

Śledzenie potwierdzeń udziału i limitów miejsc w arkuszach kalkulacyjnych

Postępowanie z przypomnieniami, linkami i pytaniami pojawiającymi się w ostatniej chwili

Ochrona prywatności pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej

Przekształcanie potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów bez konieczności dodatkowego wprowadzania danych

Potrzebujesz prostego sposobu na ustalanie terminów, ograniczanie liczby miejsc oraz wysyłanie potwierdzeń, które automatycznie pojawiają się w kalendarzu każdej osoby.

Dlaczego ma to znaczenie dla dietetyków

Zajęcia grupowe mogą odmienić Twój tydzień i Twoje dochody:

Większy zasięg w krótszym czasie. Przeprowadź szkolenie dla 20 osób w ciągu 60 minut, a następnie umów się na indywidualne spotkania uzupełniające.

Niższy próg wejścia. Klienci, którzy nie są gotowi na pełną konsultację, zdecydują się na zajęcia w przystępnej cenie.

Lepsze wyniki. Uczestnicy zdobywają wiedzę, angażują się i wracają po dalsze wsparcie.

Bardziej przemyślane zarządzanie kalendarzem. Wystarczy raz zarezerwować czas na zajęcia, szybko je zapełnić i zabezpieczyć godziny pracy kliniki.

Dzięki Sign-up Sheets Doodle możesz tworzyć przedziały czasowe, ustalać limit miejsc i zapraszać nawet 1000 osób bez konieczności wymiany e-maili. Każdy wybiera sobie miejsce, otrzymuje przypomnienia i pojawia się gotowy do nauki.

Zaplanuj zajęcia, które się sprzedają: sprawdzone tematy i formaty

Zacznij od problemów, które ludzie już chcą rozwiązać. Oto tematy związane z odżywianiem, które generują wysoką konwersję, wraz z grupami docelowymi, obietnicami i pomysłami na format.

Temat Odbiorcy Obietnica Format i zasoby Podstawowe informacje na temat stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2 Dorośli z wysokim poziomem A1C, członkowie rodziny Jedz tak, aby utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, nie rezygnując przy tym z ulubionych potraw 60-minutowa prezentacja z wykorzystaniem metody talerzowej; lista kontrolna dotycząca włókien Odżywianie korzystne dla serca Osoby powyżej 40. roku życia, obciążenie rodzinne Obniż poziom LDL dzięki mądrym zamianom w ciągu 4 tygodni 75 min, mini-warsztaty z czytania etykiet + lista zakupów spożywczych Podstawy odżywiania przy zespole policystycznych jajników (PCOS) Kobiety w wieku 18–40 lat Złagodź objawy dzięki zbilansowanym posiłkom i aktywności fizycznej 60 min, połączenie białka i błonnika Zmiana nawyków żywieniowych w okresie menopauzy Kobiety w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym Wspieraj poziom energii, sen i zdrowie kości poprzez odżywianie 60 min, z uwzględnieniem zalecanych dawek wapnia i białka Przygotowanie posiłków na pracowite tygodnie Pracujący rodzice, opiekunowie, studenci Zaplanuj 5 kolacji z dowolnymi kombinacjami potraw w 60 minut 3-etapowy plan przygotowania porcji + wskazówki dotyczące przechowywania Podstawowe informacje o zdrowiu jelit Dorośli cierpiący na zespół jelita drażliwego (IBS) lub wzdęcia Zwiększ spożycie błonnika, złagodź objawy 60 min, dziennik posiłków i objawów Wycieczka po sklepie spożywczym Początkujący kucharze czy osoby zwracające uwagę na etykiety Rób zakupy szybko, oszczędzaj pieniądze, jedz zdrowiej 45-minutowa wirtualna wycieczka Zdobądź energię na bieg na 5K lub 10K Biegacze rekreacyjni Jedz, aby zapewnić sobie energię, nawodnienie i regenerację 60 min, posiłek węglowodanowy + plan wyścigu Strategie dla wybrednych dzieci Rodzice dzieci w wieku od 2 do 8 lat Mniej kłótni przy posiłkach dzięki sprawdzonym metodom 60 min, skrypty + narzędzie do śledzenia ekspozycji Odżywianie sportowe dla nastolatków Nastoletni sportowcy Energia do treningów, meczów i rozwoju 60 min, plan treningowy a dni odpoczynku

Pomysły na ustalanie cen

Rodzaj zajęć Zakres cenowy Uwagi Tematy związane z konsumpcją i stylem życia 20–45 dolarów za miejsce Świetnie nadaje się do warsztatów otwartych Tematy kliniczne / medyczne 45–75 dolarów za miejsce Bezpłatnie, jeśli koszty pokrywa przychodnia Oferta pakietowa Zajęcia + indywidualna opieka Skorzystaj z Booking Page + Stripe do realizacji płatności

Przygotuj Sign-up Sheets dla pełnych grup

Sign-up Sheets Doodle pomagają w planowaniu, zbieraniu zgłoszeń i ograniczaniu liczby miejsc bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.

Stwórz swój arkusz

Wpisz tytuł wydarzenia i krótką obietnicę. Przykład: Przygotowanie posiłków w 60 minut: zaplanuj pięć kolacji na dni powszednie oraz sporządź listę zakupów, która nie nadwyręży budżetu.

Dodaj przedziały czasowe w dniach, w których chcesz prowadzić zajęcia — dwie lub trzy opcje dostosowane do różnych harmonogramów.

Ustal limit miejsc na sesję, aby uniknąć nadmiernej rezerwacji (najlepiej sprawdza się 15–25 miejsc).

Dbaj o prywatność i zaufanie

Włącz Ukryj dane uczestników w aplikacji Doodle Pro poświęconej tematyce medycznej.

Dodaj krótką notatkę dotyczącą zgody: Niniejszy kurs ma charakter edukacyjny i nie stanowi indywidualnej porady medycznej.

Dodaj swoje logo i kolory za pomocą indywidualne oznakowanie aby uzyskać profesjonalny wygląd.

Potwierdzenia i przypomnienia, które zapadają w pamięć

Połącz kalendarz Google, Outlook lub Apple, aby wyświetlała się wyłącznie Twoja rzeczywista dostępność.

Ustaw automatyczne przypomnienia na 24 godziny i 1 godzinę przed zajęciami.

Dodaj link do wideokonferencji (Zoom, Meet, Teams, Webex) bezpośrednio w serwisie Doodle.

Ułatw organizację cyklicznych sesji

Dodaj wiele terminów w jednym Sign-up Sheet — idealne rozwiązanie w przypadku comiesięcznych cykli.

Ustal termin zakończenia zapisów (np. na 1 dzień przed wydarzeniem).

Korzystaj z nieograniczonej liczby sesji w Doodle Pro w przypadku wydarzeń cyklicznych.

Zapraszaj na dużą skalę

Wysyłaj zaproszenia e-mailowe bezpośrednio z serwisu Doodle do maksymalnie 1000 osób.

Udostępnij swój link na Instagramie, Facebooku lub swojej stronie internetowej.

Zastosowanie Zapier aby zsynchronizować rejestracje z platformą e-mailową w celu wysyłania wiadomości uzupełniających.

Wskazówka: Skorzystaj z opisów generowanych przez Doodle AI, aby automatycznie stworzyć dopracowane streszczenie zajęć, a następnie dostosuj je tak, aby pasowało do Twojego stylu.

Wybierz odpowiedni moment dzięki Group Poll

Jeśli nie masz pewności, kiedy ludzie mogą przyjść, najpierw przeprowadź wśród nich ankietę.

Krok Akcja Wynik 1 Utwórz Group Poll z 2–4 przedziałami czasowymi Szybkie sprawdzenie dostępności 2 Połącz swój kalendarz Należy unikać kolizji z godzinami pracy przychodni 3 Udostępnij ankietę Skorzystaj z listy mailingowej lub mediów społecznościowych 4 Wybierz czas, który zdobył najwięcej głosów Utwórz Sign-up Sheet na ten termin

Przykład: Prowadzisz zajęcia dotyczące zespołu policystycznych jajników (PCOS) i przeprowadzasz ankietę: wtorek o godz. 18:00 kontra sobota o godz. 10:00. Wygrywa sobota. Publikujesz Sign-up Sheet na sobotnie zajęcia w marcu i kwietniu, a wszystkie miejsca zapełniają się w ciągu kilku dni.

Przekształć zainteresowanie kursem w płatne konsultacje

Zajęcia budują zaufanie — i wzbudzają zainteresowanie bardziej kompleksową opieką. Skorzystaj z Booking Page Doodle i funkcji 1:1, aby ułatwić organizację prywatnych spotkań kontrolnych.

Utwórz Booking Page w ramach konsultacji dla nowych klientów.

Włącz Pasek pobieranie opłaty w momencie rezerwacji — bez wystawiania faktur.

Podaj link pod koniec zajęć lub w e-mailu podsumowującym.

Zaproponuj uczestnikom 48-godzinną zniżkę, aby zachęcić ich do rejestracji.

Zastosowanie Doodle 1:1 w celu przesłania wybranych terminów na ograniczoną liczbę miejsc w ramach dalszych spotkań.

Wskazówka od profesjonalisty: Dodaj na ostatnim slajdzie kod QR z linkiem do Booking Page, aby uczestnicy mogli dokonać rezerwacji przed wyjściem.

Ceny, promocje i taktyki przyciągania klientów

Już teraz prowadzisz zajęcia na wysokim poziomie — teraz zadbaj o to, by ludzie zapisywali się na nie i pojawiali się na zajęciach.

Inteligentne ustalanie cen

Zaproponuj zniżkę za wczesną rezerwację dla pierwszych 10 osób.

Pakiet zajęć + 30-minutowa lekcja indywidualna w promocyjnej cenie.

W przypadku sesji dla firm należy stosować stałą opłatę oraz prywatny Sign-up Sheet.

Pomysły na promocję

Wyślij swoją listę e-mailem, podając jasny cel: W ciągu 60 minut wyjdziesz stąd z 7-dniowym planem i listą zakupów spożywczych.

Nawiąż współpracę z lokalną siłownią, przychodnią lub sklepem dla biegaczy, aby udostępnić link do Sign-up Sheet.

Opublikuj na Instagramie lub TikToku 30-sekundowy filmik z poradą, zawierający Twój link.

Zaproponuj kod „przyprowadź znajomego” (5 dolarów zniżki) na zajęcia rodzinne lub grupowe.

Ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu

Skorzystaj z automatycznych przypomnień Doodle oraz zaproszeń do kalendarza.

Proszę wysłać dzień wcześniej e-mail z materiałami informacyjnymi i krótką listą kontrolną.

Zacznij punktualnie, a na koniec przedstaw jeden jasno określony kolejny krok oraz link do swojej Booking Page.

Typowe błędy, których należy unikać

Zbyt szerokie tematy — zawęź zakres swoich obietnic.

Przeładowanie slajdów — skup się na trzech kluczowych lekcjach i jednym arkuszu ćwiczeń.

Pomiń wyniki — określ, co osiągną uczestnicy.

Brak planu dalszych działań — zawsze podawaj link do swojej Booking Page.

Zignoruj kwestie prywatności — ukryj nazwiska i dane uczestników.

Rejestracja ręczna — koniec z arkuszami kalkulacyjnymi i chaosem związanym z funkcją „Odpowiedz wszystkim”.

Narzędzia i rozwiązania: jak Doodle pomaga dietetykom

Funkcja Doodle Jak to działa Sign-up Sheets Tworzenie sesji, ustalanie limitów miejsc, ukrywanie danych uczestników oraz wysyłanie przypomnień Group Polls Pozwól swoim odbiorcom głosować na godziny zajęć i unikaj kolizji terminów Booking Page Udostępnij osobisty link do rezerwacji na prywatne konsultacje i pobieraj opłaty za pomocą Stripe 1:1 Wysyłaj spersonalizowane listy terminów, aby umożliwić szybkie dokonywanie kolejnych rezerwacji Integracje Połącz kalendarze (Google, Outlook, Apple) oraz narzędzia do wideokonferencji (Zoom, Meet, Teams, Webex) Funkcje wersji Pro Indywidualne oznakowanie marki, tekst generowany przez sztuczną inteligencję, terminy, przypomnienia, synchronizacja z Zapier oraz ochrona prywatności na poziomie korporacyjnym

Wynik: mniej pracy administracyjnej, więcej nauczania i pełny kalendarz.

Przykłady z życia wzięte

Sara, dietetyczka (prywatna praktyka)

Cel: Zorganizuj warsztaty żywieniowe dotyczące zespołu policystycznych jajników (PCOS) i zachęcaj do korzystania z indywidualnych konsultacji

Proces: Group Poll (wtorek kontra sobota) → Wygrała sobota Stworzyłem Sign-up Sheet na cztery soboty, po 20 miejsc na każdą, z ukrytymi danymi uczestników Połączony Kalendarz Google + Zoom Udostępniła swoją Booking Page z 20-procentową zniżką wyłącznie na zajęcia

Wyniki: 73 rejestracje, 21 nowych klientów, zero podwójnych rezerwacji

Miguel, dietetyk sportowy (partner społeczny)

Cel: Zorganizuj warsztaty „Fuel Your 10K” we współpracy z lokalnym sklepem dla biegaczy

Proces: Przygotowano Sign-up Sheet na dwa terminy, po 30 miejsc na każdy Wykorzystałem ten opis jako mini-ankietę Połączone aplikacje Outlook i Teams do sesji hybrydowych Udostępniono publiczny link za pośrednictwem listy mailingowej sklepu

Wyniki: W ciągu trzech dni wszystkie terminy zostały wyczerpane, zarezerwowano 12 wizyt kontrolnych

Najważniejsze wnioski

Wybierz wąski temat, który zawiera jasną obietnicę i praktyczne narzędzie dla czytelnika

Wykorzystaj Sign-up Sheets, aby ograniczyć liczbę miejsc, wysyłać przypomnienia i zmniejszyć liczbę osób, które nie pojawiają się na wydarzeniu

Najpierw przeprowadź ankietę wśród odbiorców, korzystając z funkcji „Group Poll”

Zamień zainteresowanie na płatne konsultacje dzięki Booking Page i Stripe

Chroń prywatność dzięki ukrytym danym i bezpiecznym połączeniom z kalendarzem

Zacznij od lepszego planowania

Nie potrzebujesz kolejnych arkuszy kalkulacyjnych, aby prowadzić świetne zajęcia. Dzięki Doodle możesz w ciągu kilku minut zaplanować sesje, ograniczyć liczbę miejsc i wysłać przypomnienia. Skorzystaj z Sign-up Sheet na wydarzenia grupowe, Group Poll, aby wybrać najlepszy termin, oraz ze swojej Booking Page zintegrowanej ze Stripe, aby rezerwować indywidualne sesje uzupełniające, póki zainteresowanie jest duże.

Chcesz ułatwić sobie planowanie? Utwórz ankietę w Doodle i już dziś zorganizuj kolejne zajęcia z żywienia: