Organizza corsi di gruppo con fogli di iscrizione: argomenti di nutrizione che fanno vendere

Riempi i tuoi corsi di nutrizione senza dover rincorrere gli RSVP e senza doverti destreggiare con i fogli di calcolo. Doodle Sign-up Sheets blocca i posti, invia promemoria e ti aiuta a gestire sessioni che vendono.

Se sei un nutrizionista, i corsi di gruppo possono aumentare le entrate, ridurre i no-show e costruire il tuo marchio. Tuttavia, pianificare gli argomenti, raccogliere le iscrizioni e gestire i calendari può richiedere più tempo del corso stesso. Se si invia un'e-mail, si ricevono dieci messaggi di risposta e la lista si complica rapidamente.

Questa guida ti mostra come pianificare corsi di nutrizione da tutto esaurito e come organizzarli in pochi minuti. Avrai a disposizione argomenti comprovati per i quali i clienti pagano, semplici idee per i prezzi e un piano passo dopo passo per utilizzare i fogli di iscrizione Doodle per limitare i posti, ricordare e garantire la privacy. Vedrai anche come i sondaggi di gruppo scelgono il momento giusto e come la pagina di prenotazione e l'1:1 ti aiutano a convertire l'interesse per il corso in consulenze a pagamento con Stripe.

La sfida dei professionisti della nutrizione

Indossi molti cappelli. Fai da coach ai clienti, gestisci i follow-up e ti occupi dell'amministrazione. L'aggiunta di sessioni di gruppo non deve creare caos.

Gli ostacoli più comuni sono:

Scegliere orari che si adattino ai turni di lavoro, agli orari scolastici e ai blocchi delle cliniche.

Tracciare gli RSVP e i limiti di posti nei fogli di calcolo

Gestire i promemoria, i link e le domande dell'ultimo minuto

Proteggere la privacy dei partecipanti in un ambiente sanitario

Trasformare i contatti dei corsi in clienti senza dover inserire altri dati.

Hai bisogno di un modo semplice per fissare le date, limitare i posti e inviare le conferme direttamente sul calendario di ogni persona.

Perché questo è importante per i nutrizionisti

I corsi di gruppo possono cambiare la tua settimana e le tue entrate:

Più portata in meno tempo. Insegna a 20 persone in 60 minuti, poi prenota dei follow-up 1:1.

Barriera d'ingresso più bassa. I clienti che non sono pronti per una consulenza completa proveranno un corso a basso costo.

Risultati migliori. Le persone imparano, si impegnano e tornano per avere più supporto.

Gestione più intelligente del calendario. Blocca l'orario del corso una volta sola, riempilo velocemente e proteggi le tue ore di ambulatorio.

Con i fogli di iscrizione di Doodle, crei fasce orarie, stabilisci un limite di posti e inviti fino a 1000 persone senza dover inviare e-mail. Tutti scelgono il loro posto, ricevono i promemoria e si presentano pronti a imparare.

Organizza corsi che vendono: argomenti e formati collaudati

Inizia con i problemi che le persone vogliono già risolvere. Ecco gli argomenti di nutrizione ad alto tasso di conversione con i destinatari, le promesse e le idee di formato.

Argomento Pubblico Promessa Formato e risorse Nozioni di base sul prediabete e sul diabete di tipo 2 Adulti con A1C elevato, familiari Mangiare per stabilizzare la glicemia senza rinunciare ai cibi preferiti Dimostrazione di 60 minuti con il metodo dei piatti; lista di controllo delle fibre Mangiare sano per il cuore Adulti dai 40 anni in su, storia familiare Abbassare l'LDL con scelte intelligenti in 4 settimane 75 min, mini laboratorio di lettura delle etichette + lista della spesa Alimentazione PCOS 101 Donne 18-40 Riduci i sintomi con pasti equilibrati e movimento 60 min, abbinamento proteine + fibre Alimentazione in menopausa Donne in peri/post menopausa Supporta l'energia, il sonno e la salute delle ossa con l'alimentazione 60 minuti, include obiettivi di calcio e proteine Preparazione dei pasti per le settimane più impegnative Genitori che lavorano, badanti, studenti Pianifica 5 cene miste in 60 minuti Piano di preparazione in 3 fasi + consigli per la conservazione Nozioni di base sulla salute dell'intestino Adulti con IBS o gonfiore Aumentare le fibre, ridurre i sintomi 60 minuti, registro alimenti/sintomi Tour del negozio di alimentari Nuovi cuochi o lettori di etichette Fare la spesa velocemente, risparmiare, mangiare meglio 45 minuti di passeggiata virtuale Alimenta la tua 5K o 10K Corridori occasionali Mangiare per l'energia, l'idratazione e il recupero 60 minuti, tabella di carico di carboidrati + piano di gara Strategie per i mangiatori schizzinosi Genitori di bambini da 2 a 8 anni Meno battaglie al momento del pasto grazie a passi collaudati 60 minuti, copioni + tracker dell'esposizione Alimentazione sportiva per adolescenti Atleti adolescenti Carburante per l'allenamento, le partite e la crescita 60 minuti, piatti per l'allenamento e giorni di riposo

Idee per i prezzi

Tipo di lezione Fascia di prezzo Note Argomenti di consumo/stile di vita $20-$45 per posto a sedere Ideale per workshop pubblici Argomenti clinici/medici $45-$75 per posto a sedere Gratuito se sponsorizzato da una clinica Offerta in bundle Corso + follow-up 1:1 Usa la pagina di prenotazione + Stripe per il pagamento

Imposta i fogli di iscrizione per le classi complete

I fogli di iscrizione di Doodle ti aiutano a pianificare, raccogliere le adesioni e a limitare i posti a sedere senza bisogno di altri strumenti.

Crea il tuo foglio

Crea il titolo dell'evento e una breve promessa. Esempio: Preparare i pasti in 60 minuti: pianifica cinque cene per la settimana e una lista economica.

Aggiungi le fasce orarie nei giorni in cui vuoi insegnare: due o tre opzioni per orari diversi.

Stabilisci dei limiti di posti per sessione per evitare l'overbooking (15-25 posti sono la soluzione migliore).

Mantieni la privacy e la fiducia

Attiva l'opzione Nascondi i dettagli dei partecipanti in Doodle Pro per gli argomenti sanitari.

Aggiungi una breve nota di consenso: Questo corso è a scopo educativo, non per consulenza medica individuale.

Aggiungi il tuo logo e i tuoi colori con un marchio personalizzato per un look professionale.

Conferme e promemoria che non si dimenticano

Collega il calendario di Google, Outlook o Apple in modo da mostrare solo la tua reale disponibilità.

Imposta promemoria automatici 24 ore e 1 ora prima della lezione.

Aggiungi il tuo link video (Zoom, Meet, Teams, Webex) direttamente in Doodle.

Semplificare le sessioni ricorrenti

Aggiungi più date in un unico foglio di iscrizione, ideale per una serie mensile.

Imposta una scadenza per le iscrizioni (ad esempio, chiudi un giorno prima).

Usa sessioni illimitate in Doodle Pro per eventi ricorrenti.

Invita in scala

Invia inviti via e-mail direttamente da Doodle a un massimo di 1000 persone.

Condividi il link su Instagram, Facebook o sul tuo sito web.

Usa Zapier per sincronizzare le iscrizioni con la tua piattaforma di posta elettronica per i follow-up.

Suggerimento: usa le descrizioni dell'intelligenza artificiale di Doodle per creare automaticamente un riassunto della classe, poi modificalo in base al tuo tono.

Scegli il momento giusto con i sondaggi di gruppo

Se non sai quando le persone possono partecipare, fai prima un sondaggio.

Passo Azione Risultato 1 Crea un sondaggio di gruppo con 2-4 fasce orarie Raccogli velocemente le disponibilità 2 Collega il tuo calendario Evita i conflitti con gli orari della clinica 3 Condividi il sondaggio Usa la tua mailing list o i social media 4 Scegli l'orario più votato Crea il tuo foglio di iscrizione per quella fascia oraria

Esempio: Gestisci un corso sulla PCOS e fai un sondaggio tra il martedì alle 18:00 e il sabato alle 10:00. Il sabato vince. Pubblichi il foglio di iscrizione per i sabati di marzo e aprile e riempi tutti i posti in pochi giorni.

Convertire l'interesse per il corso in consulenze a pagamento

I corsi creano fiducia e interesse per una cura più approfondita. Utilizza la pagina di prenotazione Doodle e il modulo 1:1 per facilitare i follow-up privati.

Crea una pagina di prenotazione per i consulti dei nuovi clienti.

Attiva Stripe per raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione, senza fatture.

Condividi il tuo link alla fine della lezione o in un'email di follow-up.

Offri uno sconto di 48 ore ai partecipanti per incentivare le iscrizioni.

Usa Doodle 1:1 per inviare orari curati per posti limitati.

Suggerimento: aggiungi un codice QR nella diapositiva finale che rimanda alla tua pagina di prenotazione, in modo che i partecipanti possano prenotare prima di partire.

Prezzi, promozione e tattiche di presentazione

Hai già fatto un buon insegnamento, ora assicurati che le persone si iscrivano e si presentino.

Prezzi intelligenti

Offri un prezzo early bird per i primi 10 posti.

Fai un pacchetto classe + 30 minuti 1:1 con uno sconto.

Per le sessioni aziendali, usa una tariffa fissa e un foglio di iscrizione privato.

Idee promozionali

Invia un'e-mail alla tua lista con un risultato chiaro: In 60 minuti, te ne andrai con un piano di 7 giorni e una lista della spesa.

Collabora con una palestra locale, una clinica o un negozio di running per condividere il link del tuo Foglio d'iscrizione.

Pubblica un video di 30 secondi con il tuo link su Instagram o TikTok.

Offri un codice "porta un amico" (5 dollari di sconto) per le lezioni di famiglia o di gruppo.

Ridurre i no-show

Usa i promemoria automatici di Doodle e gli inviti sul calendario.

Invia un'e-mail di preparazione il giorno prima con le dispense e una breve lista di controllo.

Inizia puntualmente e termina con un chiaro passo successivo e il link alla tua pagina di prenotazione.

Errori comuni da evitare

Argomenti troppo ampi: restringi il campo d'azione.

Sovraccaricare le slide: concentrati su tre lezioni chiave e un foglio di lavoro.

Saltare i risultati: indica cosa otterranno i partecipanti.

Nessun piano di follow-up: includi sempre la pagina di prenotazione.

Ignorare la privacy: nascondi i nomi e i dettagli dei partecipanti.

Iscrizioni manuali: evita i fogli di calcolo e il caos delle risposte.

Strumenti e soluzioni: come Doodle aiuta i nutrizionisti

Funzione di Doodle Cosa fa Fogli di iscrizione Crea sessioni, imposta limiti di posti, nascondi i dettagli dei partecipanti e invia promemoria. Sondaggi di gruppo Permetti al tuo pubblico di votare sugli orari delle lezioni ed evita conflitti di programmazione Pagina di prenotazione Condividi un link di prenotazione personale per consulenze private e raccogli i pagamenti con Stripe. 1:1 Invia elenchi di orari curati per un rapido follow-up delle prenotazioni Integrazioni Connetti i calendari (Google, Outlook, Apple) e gli strumenti video (Zoom, Meet, Teams, Webex) Caratteristiche Pro Marchio personalizzato, testo generato dall'intelligenza artificiale, scadenze, promemoria, sincronizzazione con Zapier e privacy di livello aziendale.

Risultato: meno amministrazione, più insegnamento e un calendario completo.

Esempi dal mondo reale

Sara, RD (studio privato)

Obiettivo: lanciare un corso di nutrizione per la PCOS e promuovere i consulti 1:1

Processo: Utilizzo di sondaggi di gruppo (martedì vs sabato) → ha vinto il sabato Creazione di un foglio di iscrizione per quattro sabati, 20 posti ciascuno, con i dati dei partecipanti nascosti Ha collegato Google Calendar + Zoom Ha condiviso la sua pagina di prenotazione con uno sconto del 20% solo per le lezioni.

Risultati: 73 iscrizioni, 21 nuovi clienti, zero prenotazioni doppie

Miguel, RD sportivo (partner della comunità)

Obiettivo: organizzare un workshop "Fuel Your 10K" con un negozio di corsa locale

Processo: Creazione di un foglio di iscrizione per due date da 30 posti ciascuna. Utilizzato la descrizione come un mini sondaggio Collegato Outlook + Teams per sessioni ibride Condivisione del link pubblico attraverso l'elenco di email del negozio.

Risultati: Entrambe le date si sono riempite in tre giorni, 12 consulenze di follow-up prenotate

Principali insegnamenti da trarre

Scegli un argomento ristretto con una promessa chiara e uno strumento da cui trarre vantaggio

Usa i fogli di iscrizione per limitare i posti, inviare promemoria e ridurre i no-show.

Fai un sondaggio sul tuo pubblico con i sondaggi di gruppo

Trasforma l'interesse in consulenze a pagamento con Booking Page e Stripe

Proteggi la privacy con dettagli nascosti e connessioni sicure al calendario

Iniziare a programmare meglio

Non hai bisogno di altri fogli di calcolo per organizzare corsi eccellenti. Con Doodle puoi pianificare le sessioni, assegnare i posti e inviare promemoria in pochi minuti. Usa i fogli di iscrizione per gli eventi di gruppo, i sondaggi di gruppo per scegliere l'orario migliore e la tua pagina di prenotazione con Stripe per prenotare i follow-up 1:1 quando l'interesse è alto.

Sei pronto a semplificare la programmazione? Crea un Doodle e lancia il tuo prossimo corso di nutrizione oggi stesso: