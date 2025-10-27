Organise des cours de groupe avec des feuilles d'inscription : des sujets sur la nutrition qui se vendent bien.

Remplis tes cours de nutrition sans courir après les RSVP ni jongler avec les feuilles de calcul. Doodle Sign-up Sheets plafonne les places, envoie des rappels et t'aide à organiser des séances qui se vendent.

Si tu es nutritionniste, les cours collectifs peuvent augmenter les revenus, réduire les absences et développer ta marque. Pourtant, la planification des sujets, la collecte des inscriptions et la gestion des calendriers peuvent prendre plus de temps que le cours lui-même. Un courriel est envoyé, puis dix réponses sont envoyées, et la liste devient vite désordonnée.

Ce guide te montre comment planifier des cours de nutrition à guichets fermés et les mettre en place en quelques minutes. Tu obtiendras des sujets éprouvés pour lesquels les clients paient, des idées de prix simples et un plan étape par étape pour utiliser les feuilles d'inscription Doodle afin de limiter le nombre de places, de faire des rappels et d'assurer la confidentialité. Tu verras également comment les sondages de groupe choisissent le bon moment, et comment la page de réservation et le 1:1 t'aident à convertir l'intérêt des classes en consultations payantes avec Stripe.

Le défi auquel sont confrontés les professionnels de la nutrition

Tu portes plusieurs chapeaux. Tu encadres les clients, tu t'occupes des suivis et tu fais de l'administration. L'ajout de séances de groupe ne devrait pas ajouter du chaos.

Les obstacles les plus fréquents sont les suivants :

Choisir des heures qui correspondent aux quarts de travail, aux horaires de l'école et aux blocs de la clinique.

Faire le suivi des RSVP et des limites de places dans les feuilles de calcul.

Gérer les rappels, les liens et les questions de dernière minute

Protéger la vie privée des participants dans un environnement médical

Transformer les clients potentiels des cours en clients sans saisie supplémentaire de données

Tu as besoin d'un moyen simple de fixer des dates, de plafonner les places et d'envoyer des confirmations qui tombent directement sur le calendrier de chaque personne.

Pourquoi c'est important pour les nutritionnistes

Les cours collectifs peuvent changer ta semaine et tes revenus :

Plus de portée en moins de temps. Enseigne à 20 personnes en 60 minutes, puis réserve des suivis 1:1.

La barrière à l'entrée est moins élevée. Les clients qui ne sont pas prêts pour une consultation complète essaieront un cours peu coûteux.

De meilleurs résultats. Les gens apprennent, s'engagent et reviennent pour plus de soutien.

Gestion plus intelligente du calendrier. Bloque le temps de cours une fois, remplis-le rapidement et protège tes heures de clinique.

Avec les feuilles d'inscription Doodle, tu crées des créneaux horaires, tu fixes des limites de places et tu invites jusqu'à 1000 personnes sans avoir à envoyer des courriels. Chacun choisit sa place, reçoit des rappels et se présente prêt à apprendre.

Planifie des cours qui se vendent : des sujets et des formats qui ont fait leurs preuves

Commence par les problèmes que les gens veulent déjà résoudre. Voici des sujets sur la nutrition qui génèrent beaucoup de conversions, avec des publics cibles, des promesses et des idées de format.

Sujet Public Promesse Format et ressources Les bases du prédiabète et du diabète de type 2 Adultes ayant un taux d'HbA1c élevé, membres de la famille Manger pour stabiliser la glycémie sans renoncer à ses aliments préférés Démonstration de 60 minutes avec la méthode des assiettes ; liste de contrôle des fibres Alimentation saine pour le cœur Adultes de 40 ans et plus, antécédents familiaux Réduire le taux de LDL en 4 semaines grâce à des substitutions intelligentes 75 min, mini laboratoire de lecture d'étiquettes + liste d'épicerie Nutrition 101 pour le SOPK Femmes de 18 à 40 ans Réduire les symptômes avec des repas équilibrés et du mouvement 60 min, jumelage de protéines et de fibres Réinitialisation de la nutrition de la ménopause Femmes péri/post ménopause Soutenir l'énergie, le sommeil et la santé des os grâce à l'alimentation 60 min, inclure des cibles de calcium et de protéines Préparation des repas pour les semaines chargées Parents qui travaillent, personnes qui s'occupent des enfants, étudiants Planifie 5 soupers mixtes en 60 minutes Plan de préparation en 3 étapes + conseils de conservation Les bases de la santé intestinale Adultes souffrant du syndrome de l'intestin irritable ou de ballonnements Augmenter les fibres, réduire les symptômes 60 min, journal des aliments et des symptômes Visite de l'épicerie Nouveaux cuisiniers ou lecteurs d'étiquettes Magasiner rapidement, économiser de l'argent, mieux manger 45 min, visite virtuelle Alimente ton 5K ou ton 10K Coureurs récréatifs Mange pour l'énergie, l'hydratation et la récupération 60 min, tableau de charge en glucides + plan de course Stratégies pour les enfants difficiles Parents d'enfants de 2 à 8 ans Moins de batailles à l'heure des repas grâce à des étapes éprouvées 60 min, scripts + suivi de l'exposition Nutrition sportive pour les adolescents Adolescents sportifs Du carburant pour l'entraînement, les jeux et la croissance 60 min, assiette pour les jours d'entraînement et de repos

Idées de prix

Type de cours Fourchette de prix Notes Sujets liés à la consommation et au mode de vie 20 à 45 $ par place Idéal pour les ateliers publics Sujets cliniques / médicaux 45 $ à 75 $ par place Gratuit si parrainé par une clinique Offre groupée Cours + suivi 1:1 Utiliser la page de réservation + Stripe pour le paiement

Mettre en place des feuilles d'inscription pour les classes complètes

Doodle Sign-up Sheets t'aide à planifier, à recueillir les inscriptions et à plafonner les places sans outils supplémentaires.

Construis ta feuille

Crée le titre de ton événement et une courte promesse. Exemple : Préparation de repas en 60 minutes : planifie cinq dîners de semaine et une liste adaptée à ton budget.

Ajoute des plages horaires les jours où tu veux enseigner - deux ou trois options pour des horaires différents.

Fixe une limite de places par session pour éviter le surbooking (15 à 25 places, c'est ce qui marche le mieux).

Maintiens la confidentialité et la confiance

Active l'option Masquer les détails des participants dans Doodle Pro pour les sujets liés à la santé.

Ajoute une courte note de consentement : ce cours est destiné à l'éducation et non à des conseils médicaux individuels.

Ajoute ton logo et tes couleurs avec un marquage personnalisé pour un aspect professionnel.

Des confirmations et des rappels qui tiennent la route

Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que seules tes disponibilités réelles s'affichent.

Définis des rappels automatiques 24 heures et 1 heure avant le cours.

Ajoute ton lien vidéo (Zoom, Meet, Teams, Webex) directement dans Doodle.

Facilite les sessions récurrentes

Ajoute plusieurs dates dans une seule feuille d'inscription - idéal pour une série mensuelle.

Fixe une date limite d'inscription (par exemple, fermer 1 jour avant).

Utilise des sessions illimitées dans Doodle Pro pour les événements récurrents.

Invite à grande échelle

Envoie des invitations par courriel directement depuis Doodle à un maximum de 1000 personnes.

Partage ton lien sur Instagram, Facebook ou ton site web.

Utilise Zapier pour synchroniser les inscriptions avec ta plateforme de messagerie pour les suivis.

Astuce : utilise les descriptions Doodle AI pour rédiger automatiquement un résumé de classe soigné, puis peaufine-le pour qu'il corresponde à ton ton.

Choisis le bon moment avec les sondages de groupe

Si tu n'es pas sûr du moment où les gens peuvent participer, sonde-les d'abord.

Étape Action Résultat 1 Crée un sondage de groupe avec 2 à 4 créneaux horaires. Recueille rapidement les disponibilités 2 Connecte ton calendrier Évite les conflits avec les heures d'ouverture de la clinique 3 Partage le sondage Utilise ta liste de diffusion ou les médias sociaux 4 Choisis l'heure qui a reçu le plus de votes Crée ta feuille d'inscription pour ce créneau

Exemple : Tu organises un cours sur le SOPK et tu fais un sondage entre le mardi à 18 h et le samedi à 10 h. C'est le samedi qui l'emporte. Tu affiches la feuille d'inscription pour les samedis de mars et d'avril et tu remplis toutes les places en quelques jours.

Convertir l'intérêt pour les cours en consultations payantes

Les cours établissent la confiance et l'intérêt pour des soins plus approfondis. Utilise la page de réservation Doodle et le service 1:1 pour faciliter les suivis privés.

Crée une page de réservation pour les consultations des nouveaux clients.

Active Stripe pour collecter les paiements au moment de la réservation - pas de factures.

Partage ton lien à la fin du cours ou dans un courriel de suivi.

Offre une réduction de 48 heures aux participants pour les inciter à s'inscrire.

Utilise Doodle 1:1 pour envoyer des heures de cours pour des places limitées.

Astuce de pro : ajoute un code QR sur ta dernière diapositive qui renvoie à ta page de réservation pour que les gens puissent réserver avant de partir.

Prix, promotion et tactiques de présentation

Tu enseignes déjà bien, maintenant assure-toi que les gens s'inscrivent et se présentent.

Prix intelligents

Offre un tarif préférentiel pour les 10 premières places.

Regroupe le cours + 30 minutes de cours particuliers à un prix réduit.

Pour les sessions d'entreprise, utilise un tarif fixe et une feuille d'inscription privée.

Idées de promotion

Envoie un courriel à ta liste avec un résultat clair : En 60 minutes, tu repartiras avec un plan de 7 jours et une liste d'épicerie.

Établis un partenariat avec un gymnase local, une clinique ou un magasin de course à pied pour partager le lien de ta feuille d'inscription.

Publie une vidéo de conseils de 30 secondes avec ton lien sur Instagram ou TikTok.

Offre un code " amène un ami " (5 $ de rabais) pour les cours en famille ou en groupe.

Réduire les absences

Utilise des rappels automatiques Doodle + des invitations dans le calendrier.

Envoie un courriel de préparation la veille avec des documents à distribuer et une courte liste de contrôle.

Commence à l'heure et termine par une étape suivante claire + le lien vers ta page de réservation.

Erreurs courantes à éviter

Des sujets trop vastes - réduis ta promesse.

Surcharger les diapositives - concentre-toi sur trois leçons clés et une feuille de travail.

Omettre les résultats - énonce ce que les participants vont réaliser.

Pas de plan de suivi - inclus toujours ta page de réservation.

Ignorer la confidentialité - cache les noms et les détails des participants.

Inscriptions manuelles - évite les feuilles de calcul et le chaos des réponses.

Outils et solutions : comment Doodle aide les nutritionnistes

Fonctionnalité de Doodle Ce qu'elle fait Feuilles d'inscription Crée des sessions, fixe des limites de places, cache les détails des participants et envoie des rappels. Sondages de groupe Laisse ton public voter sur les horaires des cours et évite les conflits d'horaires. Page de réservation Partage un lien de réservation personnel pour les consultations privées et collecte les paiements avec Stripe. 1:1 Envoie des listes d'heures de cours pour un suivi rapide des réservations. Intégrations Connecte des calendriers (Google, Outlook, Apple) et des outils vidéo (Zoom, Meet, Teams, Webex). Fonctionnalités pro Marque personnalisée, texte généré par l'IA, échéances, rappels, synchronisation Zapier et confidentialité au niveau de l'entreprise.

Résultat : moins d'administration, plus d'enseignement et un calendrier bien rempli.

Exemples concrets

Sara, RD (cabinet privé)

Objectif : lancer un cours de nutrition sur le SOPK et favoriser les consultations 1:1.

Processus : Utilisation de sondages de groupe (mardi vs samedi) → Le samedi l'a emporté. Construit une feuille d'inscription pour quatre samedis, 20 places chacun, caché les détails des participants. A connecté Google Calendar + Zoom A partagé sa page de réservation avec une remise de 20 % sur la classe uniquement.

Résultats : 73 inscriptions, 21 nouveaux clients, zéro double réservation.

Miguel, entraîneur sportif (partenaire communautaire)

Objectif : Organiser un atelier "Fuel Your 10K" avec un magasin de course à pied local.

Processus : Création d'une feuille d'inscription pour deux dates, 30 places chacune. Utiliser la description comme un mini-sondage Connecté Outlook + Teams pour des sessions hybrides Partage du lien public par l'intermédiaire de la liste d'adresses électroniques du magasin.

Résultats : Les deux dates ont été remplies en trois jours, 12 consultations de suivi ont été réservées.

Principaux enseignements

Choisis un sujet précis avec une promesse claire et un outil à emporter.

Utilise des feuilles d'inscription pour limiter le nombre de places, envoyer des rappels et réduire le nombre de désistements.

Sonde d'abord ton public avec les sondages de groupe

Transforme l'intérêt en consultations payantes avec la page de réservation et Stripe

Protège la vie privée avec des détails cachés et des connexions de calendrier sécurisées

Commence avec une meilleure planification

Tu n'as pas besoin de plus de feuilles de calcul pour organiser des cours formidables. Avec Doodle, tu peux planifier des sessions, plafonner des places et envoyer des rappels en quelques minutes. Utilise les feuilles d'inscription pour les événements de groupe, les sondages de groupe pour choisir le meilleur moment, et ta page de réservation avec Stripe pour réserver des suivis 1:1 lorsque l'intérêt est élevé.

