Gruppenunterricht mit Anmeldeformularen: Ernährungsthemen, die sich verkaufen
Fülle deine Ernährungskurse, ohne dich um die Einladungen zu kümmern oder Tabellen zu jonglieren. Doodle Sign-up Sheets begrenzt die Plätze, sendet Erinnerungen und hilft dir, Kurse zu organisieren, die sich verkaufen.
Als Ernährungsberater/in kannst du mit Gruppenkursen deinen Umsatz steigern, die Zahl der Absagen verringern und deine Marke aufbauen. Doch die Planung der Themen, das Sammeln von Anmeldungen und die Verwaltung der Kalender kann mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Kurs selbst. Eine E-Mail geht raus, dann kommen zehn Antwortmails, und die Liste wird schnell unübersichtlich.
Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du ausverkaufte Ernährungskurse planst und sie in wenigen Minuten einrichtest. Du bekommst bewährte Themen, für die die Kunden zahlen, einfache Preisideen und einen Schritt-für-Schritt-Plan für Doodle-Anmeldebögen, um die Anzahl der Plätze zu begrenzen, Erinnerungen zu erstellen und die Privatsphäre zu schützen. Außerdem erfährst du, wie du mit Gruppenumfragen den richtigen Zeitpunkt wählst und wie du mit der Buchungsseite und 1:1 das Interesse an einem Kurs in bezahlte Beratungen mit Stripe umwandeln kannst.
Die Herausforderung für Ernährungsfachkräfte
Du trägst viele Hüte. Du berätst Kunden, kümmerst dich um Nachfassaktionen und machst Verwaltungsarbeit. Das Hinzufügen von Gruppensitzungen sollte kein Chaos verursachen.
Häufige Hürden sind:
Die Auswahl von Zeiten, die mit Arbeitsschichten, Schulzeiten und Klinikblöcken übereinstimmen
Einholung von Einladungen und Platzbegrenzungen in Tabellenkalkulationen
Umgang mit Erinnerungen, Links und Fragen in letzter Minute
Schutz der Privatsphäre der Teilnehmer in einer Gesundheitseinrichtung
Umwandlung von Leads in Kunden ohne zusätzliche Dateneingabe
Du brauchst eine einfache Methode, um Termine festzulegen, Plätze zu begrenzen und Bestätigungen zu versenden, die direkt in den Kalender der Teilnehmer/innen eingetragen werden.
Warum dies für Ernährungsberater wichtig ist
Gruppenunterricht kann deine Woche und dein Einkommen verändern:
Mehr Reichweite in weniger Zeit. Unterrichte 20 Personen in 60 Minuten und buche dann 1:1-Folgetermine.
Niedrigere Einstiegshürde. Kunden, die nicht bereit sind, eine umfassende Beratung in Anspruch zu nehmen, probieren einen kostengünstigen Kurs aus.
Bessere Ergebnisse. Die Leute lernen, engagieren sich und kommen wieder, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Intelligenteres Kalendermanagement. Blockiere die Unterrichtszeit einmal, fülle sie schnell und schütze deine Sprechstundenzeiten.
Mit den Doodle-Anmeldebögen kannst du Zeitfenster erstellen, die Anzahl der Plätze begrenzen und bis zu 1000 Personen einladen, ohne dass E-Mails hin- und hergeschickt werden müssen. Jeder sucht sich seinen Platz aus, wird daran erinnert und ist bereit zu lernen.
Plane Kurse, die sich verkaufen: bewährte Themen und Formate
Beginne mit Problemen, die Menschen bereits lösen wollen. Hier findest du Themen aus dem Bereich Ernährung, die sich gut verkaufen lassen, mit Zielgruppen, Versprechen und Formatideen.
Thema
Zielgruppe
Versprechen
Format & Ressource
Grundlagen von Prädiabetes und Typ-2-Diabetes
Erwachsene mit hohem A1C-Wert, Familienangehörige
Essen, um den Blutzucker zu stabilisieren, ohne auf Lieblingsspeisen zu verzichten
60 Minuten Demo mit Tellermethode; Ballaststoff-Checkliste
Herzgesunde Ernährung
Erwachsene ab 40, familiäre Vorbelastung
LDL in 4 Wochen durch clevere Umstellungen senken
75 Min., Mini-Labor zum Etikettenlesen + Einkaufsliste
PCOS-Ernährung 101
Frauen 18-40
Mit ausgewogenen Mahlzeiten und Bewegung die Symptome lindern
60 Min., Protein- und Ballaststoffkombinationen
Ernährungsumstellung in den Wechseljahren
Frauen vor/nach der Menopause
Energie, Schlaf und Knochengesundheit mit Lebensmitteln unterstützen
60 Min., Kalzium- und Proteinziele einbeziehen
Mahlzeitenvorbereitung für stressige Wochen
Berufstätige Eltern, Betreuer, Studenten
Planen Sie 5 kombinierbare Mahlzeiten in 60 Minuten
3-Stufen-Plan und Tipps zur Lagerung
Grundlagen der Darmgesundheit
Erwachsene mit Reizdarmsyndrom oder Blähungen
Mehr Ballaststoffe, weniger Symptome
60 Minuten, Lebensmittel-/Symptomtagebuch
Tour durch den Lebensmittelladen
Neue Köche oder Etikettenleser
Schnell einkaufen, Geld sparen, besser essen
45 Minuten virtueller Rundgang
Treibe deinen 5K oder 10K an
Freizeitläufer
Essen für Energie, Flüssigkeitszufuhr und Erholung
60 Minuten, Kohlenhydrat-Tabelle und Wettkampfplan
Strategien für wählerische Esser
Eltern von Kindern zwischen 2 und 8 Jahren
Weniger Essensschlachten mit bewährten Schritten
60 Min., Skripte + Belastungstracker
Sporternährung für Teenager
Jugendliche Sportler
Treibstoff für Training, Spiel und Wachstum
60 Min., Teller für Training und Ruhetage
Ideen zur Preisgestaltung
Art der Klasse
Preisspanne
Anmerkungen
Verbraucher/Lifestyle-Themen
$20-$45 pro Platz
Ideal für öffentliche Workshops
Klinische / medizinische Themen
$45-$75 pro Platz
Kostenlos, wenn von einer Klinik gesponsert
Gebündeltes Angebot
Klasse + 1:1 Nachbereitung
Nutze die Buchungsseite und Stripe für die Bezahlung
Anmeldeformulare für volle Klassen einrichten
Doodle Anmeldebögen helfen dir bei der Planung, dem Sammeln von Anmeldungen und der Begrenzung von Plätzen ohne zusätzliche Tools.
Erstelle dein Blatt
Erstelle deinen Veranstaltungstitel und ein kurzes Versprechen. Beispiel: Mahlzeitenzubereitung in 60 Minuten: Plane fünf Wochenendessen und eine budgetfreundliche Liste.
Füge Zeitfenster an den Tagen hinzu, an denen du unterrichten willst - zwei oder drei Optionen für unterschiedliche Zeitpläne.
Lege eine Höchstzahl an Plätzen pro Termin fest, um Überbuchungen zu vermeiden (15-25 Plätze sind am besten).
Bewahre die Privatsphäre und das Vertrauen
Aktiviere die Option Teilnehmerdetails ausblenden in Doodle Pro für Gesundheitsthemen.
Füge eine kurze Einverständniserklärung hinzu: Dieser Kurs dient der Aufklärung, nicht der individuellen medizinischen Beratung.
Füge dein Logo und deine Farben mit individuellem Branding für einen professionellen Look hinzu.
Bestätigungen und Erinnerungen, die haften bleiben
Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, damit nur deine tatsächliche Verfügbarkeit angezeigt wird.
Stelle automatische Erinnerungen 24 Stunden und 1 Stunde vor dem Unterricht ein.
Füge deinen Videolink (Zoom, Meet, Teams, Webex) direkt in Doodle hinzu.
Wiederkehrende Sitzungen leicht gemacht
Füge mehrere Termine in einem Anmeldeformular hinzu - ideal für eine monatliche Reihe.
Lege einen Anmeldeschluss fest (z.B. 1 Tag vorher).
Nutze unbegrenzte Sitzungen in Doodle Pro für wiederkehrende Veranstaltungen.
Großzügig einladen
Verschicke Einladungen per E-Mail direkt aus Doodle an bis zu 1000 Personen.
Teile deinen Link auf Instagram, Facebook oder deiner Website.
Nutze Zapier, um Anmeldungen mit deiner E-Mail-Plattform zu synchronisieren und nachzufragen.
Tipp: Nutze die KI-Beschreibungen von Doodle, um automatisch eine ausgefeilte Kurszusammenfassung zu erstellen, die du dann an deinen Tonfall anpassen kannst.
Wähle den richtigen Zeitpunkt mit Gruppenumfragen
Wenn du dir nicht sicher bist, wann die Teilnehmer/innen kommen können, frage sie vorher ab.
Schritt
Aktion
Ergebnis
1
Erstelle eine Gruppenumfrage mit 2-4 Zeitfenstern
Erfasse schnell die Verfügbarkeit
2
Verbinde deinen Kalender
Vermeide Konflikte mit Klinikzeiten
3
Teile die Umfrage
Nutze deine Mailingliste oder soziale Medien
4
Wähle die meistgewählte Zeit
Erstelle dein Anmeldeformular für diesen Termin
Beispiel: Du bietest einen PCOS-Kurs an und wählst zwischen Dienstag um 18 Uhr und Samstag um 10 Uhr. Der Samstag gewinnt. Du veröffentlichst den Anmeldebogen für die Samstage im März und April und füllst alle Plätze innerhalb weniger Tage.
Verwandle das Interesse an einem Kurs in bezahlte Beratungen
Kurse schaffen Vertrauen und Interesse an einer tiefergehenden Betreuung. Nutze die Doodle-Buchungsseite und 1:1, um private Nachfassaktionen einfach zu machen.
Erstelle eine Buchungsseite für Beratungsgespräche mit neuen Kunden.
Schalte Stripe ein, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen - keine Rechnungen.
Teile deinen Link am Ende des Kurses oder in einer Follow-up-E-Mail.
Biete einen 48-Stunden-Rabatt für Teilnehmer an, um Anmeldungen zu fördern.
Verwende Doodle 1:1, um begrenzte Zeiten für Folgetermine zu versenden.
Profi-Tipp: Füge auf deiner letzten Folie einen QR-Code ein, der auf deine Buchungsseite verweist, damit die Teilnehmer/innen buchen können, bevor sie gehen.
Preisgestaltung, Werbung und Auftauchtaktiken
Du unterrichtest bereits gut, also sorge dafür, dass die Leute sich anmelden und kommen.
Kluge Preisgestaltung
Biete einen Frühbucherpreis für die ersten 10 Plätze an.
Bündele Unterricht + 30-minütiges 1:1 mit einem Rabatt.
Für Firmenveranstaltungen kannst du einen Pauschalpreis und ein privates Anmeldeformular verwenden.
Werbeideen
Schicke deiner Liste eine E-Mail mit einem klaren Ergebnis: In 60 Minuten wirst du einen 7-Tage-Plan und eine Einkaufsliste mit nach Hause nehmen.
Gehe eine Partnerschaft mit einem örtlichen Fitnessstudio, einer Klinik oder einem Laufladen ein, um den Link zu deinem Anmeldeformular zu teilen.
Poste ein 30-sekündiges Tipp-Video mit deinem Link auf Instagram oder TikTok.
Biete einen "Bring-a-friend"-Code ($5 Rabatt) für Familien- oder Gruppenkurse an.
Reduziere das Nichterscheinen
Verwende automatische Doodle-Erinnerungen und Kalendereinladungen.
Versende am Vortag eine Vorbereitungs-E-Mail mit Handouts und einer kurzen Checkliste.
Beginne pünktlich und beende die Veranstaltung mit einem klaren nächsten Schritt und dem Link zu deiner Buchungsseite.
Häufige Fehler, die du vermeiden solltest
Zu breit gefasste Themen - grenze dein Versprechen ein.
Überladene Folien - konzentriere dich auf drei wichtige Lektionen und ein Arbeitsblatt.
Du lässt die Ergebnisse aus - gib an, was die Teilnehmer/innen erreichen werden.
Kein Nachfolgeplan - beziehe immer deine Buchungsseite mit ein.
Ignorieren des Datenschutzes - verberge die Namen und Details der Teilnehmer.
Manuelle Anmeldungen - verzichte auf Tabellen und Antwort-Chaos.
Tools und Lösungen: Wie Doodle Ernährungsberatern hilft
Doodle-Funktion
Was es kann
Anmeldeformulare
Erstelle Sitzungen, lege Sitzplatzlimits fest, verstecke Teilnehmerdetails und sende Erinnerungen
Gruppenumfragen
Lass dein Publikum über Unterrichtszeiten abstimmen und vermeide Terminkonflikte
Buchungsseite
Teile einen persönlichen Buchungslink für private Beratungen und ziehe Zahlungen mit Stripe ein
1:1
Versende kuratierte Zeitlisten für schnelle Nachbuchungen
Integrationen
Verbinde Kalender (Google, Outlook, Apple) und Videotools (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Pro-Funktionen
Individuelles Branding, KI-generierter Text, Fristen, Erinnerungen, Zapier-Synchronisierung und Datenschutz auf Unternehmensniveau
Ergebnis: weniger Verwaltungsaufwand, mehr Unterricht und ein voller Kalender.
Beispiele aus der Praxis
Sara, RD (Privatpraxis)
Ziel: Einführung eines PCOS-Ernährungskurses und Förderung von 1:1-Beratungen
Prozess:
Gruppenumfragen (Dienstag vs. Samstag) → Samstag hat gewonnen
Erstellung eines Anmeldeformulars für vier Samstage mit jeweils 20 Plätzen, versteckte Teilnehmerdaten
Google Kalender und Zoom miteinander verknüpft
Sie teilte ihre Buchungsseite mit einem Rabatt von 20% nur für den Kurs
Ergebnisse: 73 Anmeldungen, 21 neue Kunden, keine Doppelbuchungen
Miguel, Sport-RD (Community-Partner)
Ziel: Veranstaltung eines "Fuel Your 10K"-Workshops mit einem örtlichen Laufladen
Prozess:
Erstellung eines Anmeldeformulars für zwei Termine mit jeweils 30 Plätzen
Benutze die Beschreibung als kleine Umfrage
Verknüpfung von Outlook + Teams für hybride Sitzungen
Verbreitet den öffentlichen Link über die E-Mail-Liste des Ladens
Ergebnisse: Beide Termine waren innerhalb von drei Tagen ausgebucht, 12 Folgekonsultationen wurden gebucht
Die wichtigsten Erkenntnisse
Wähle ein enges Thema mit einem klaren Versprechen und einem Tool zum Mitnehmen
Verwende Anmeldeformulare, um die Anzahl der Plätze zu begrenzen, Erinnerungen zu verschicken und die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren.
Befrage dein Publikum zuerst mit Gruppenumfragen
Verwandle Interesse in bezahlte Beratungen mit Booking Page und Stripe
Schütze die Privatsphäre mit versteckten Details und sicheren Kalenderverbindungen
Beginne mit einer besseren Terminplanung
Du brauchst nicht noch mehr Tabellenkalkulationen, um großartige Kurse durchzuführen. Mit Doodle kannst du in wenigen Minuten Sitzungen planen, Plätze begrenzen und Erinnerungen verschicken. Nutze Anmeldeformulare für Gruppenveranstaltungen, Gruppenumfragen, um die beste Zeit auszuwählen, und deine Buchungsseite mit Stripe, um 1:1 Folgetermine zu buchen, wenn das Interesse groß ist.
Bist du bereit, die Terminplanung zu vereinfachen? Erstelle ein Doodle und starte deinen nächsten Ernährungskurs noch heute:
