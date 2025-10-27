Doodle erstellen

Gruppenunterricht mit Anmeldeformularen: Ernährungsthemen, die sich verkaufen

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 27. Okt. 2025

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

    Fülle deine Ernährungskurse, ohne dich um die Einladungen zu kümmern oder Tabellen zu jonglieren. Doodle Sign-up Sheets begrenzt die Plätze, sendet Erinnerungen und hilft dir, Kurse zu organisieren, die sich verkaufen.

    Als Ernährungsberater/in kannst du mit Gruppenkursen deinen Umsatz steigern, die Zahl der Absagen verringern und deine Marke aufbauen. Doch die Planung der Themen, das Sammeln von Anmeldungen und die Verwaltung der Kalender kann mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Kurs selbst. Eine E-Mail geht raus, dann kommen zehn Antwortmails, und die Liste wird schnell unübersichtlich.

    Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du ausverkaufte Ernährungskurse planst und sie in wenigen Minuten einrichtest. Du bekommst bewährte Themen, für die die Kunden zahlen, einfache Preisideen und einen Schritt-für-Schritt-Plan für Doodle-Anmeldebögen, um die Anzahl der Plätze zu begrenzen, Erinnerungen zu erstellen und die Privatsphäre zu schützen. Außerdem erfährst du, wie du mit Gruppenumfragen den richtigen Zeitpunkt wählst und wie du mit der Buchungsseite und 1:1 das Interesse an einem Kurs in bezahlte Beratungen mit Stripe umwandeln kannst.

    Die Herausforderung für Ernährungsfachkräfte

    Du trägst viele Hüte. Du berätst Kunden, kümmerst dich um Nachfassaktionen und machst Verwaltungsarbeit. Das Hinzufügen von Gruppensitzungen sollte kein Chaos verursachen.

    Häufige Hürden sind:

    • Die Auswahl von Zeiten, die mit Arbeitsschichten, Schulzeiten und Klinikblöcken übereinstimmen

    • Einholung von Einladungen und Platzbegrenzungen in Tabellenkalkulationen

    • Umgang mit Erinnerungen, Links und Fragen in letzter Minute

    • Schutz der Privatsphäre der Teilnehmer in einer Gesundheitseinrichtung

    • Umwandlung von Leads in Kunden ohne zusätzliche Dateneingabe

    Du brauchst eine einfache Methode, um Termine festzulegen, Plätze zu begrenzen und Bestätigungen zu versenden, die direkt in den Kalender der Teilnehmer/innen eingetragen werden.

    Warum dies für Ernährungsberater wichtig ist

    Gruppenunterricht kann deine Woche und dein Einkommen verändern:

    • Mehr Reichweite in weniger Zeit. Unterrichte 20 Personen in 60 Minuten und buche dann 1:1-Folgetermine.

    • Niedrigere Einstiegshürde. Kunden, die nicht bereit sind, eine umfassende Beratung in Anspruch zu nehmen, probieren einen kostengünstigen Kurs aus.

    • Bessere Ergebnisse. Die Leute lernen, engagieren sich und kommen wieder, um weitere Unterstützung zu erhalten.

    • Intelligenteres Kalendermanagement. Blockiere die Unterrichtszeit einmal, fülle sie schnell und schütze deine Sprechstundenzeiten.

    Mit den Doodle-Anmeldebögen kannst du Zeitfenster erstellen, die Anzahl der Plätze begrenzen und bis zu 1000 Personen einladen, ohne dass E-Mails hin- und hergeschickt werden müssen. Jeder sucht sich seinen Platz aus, wird daran erinnert und ist bereit zu lernen.

    Plane Kurse, die sich verkaufen: bewährte Themen und Formate

    Beginne mit Problemen, die Menschen bereits lösen wollen. Hier findest du Themen aus dem Bereich Ernährung, die sich gut verkaufen lassen, mit Zielgruppen, Versprechen und Formatideen.

    Thema

    Zielgruppe

    Versprechen

    Format & Ressource

    Grundlagen von Prädiabetes und Typ-2-Diabetes

    Erwachsene mit hohem A1C-Wert, Familienangehörige

    Essen, um den Blutzucker zu stabilisieren, ohne auf Lieblingsspeisen zu verzichten

    60 Minuten Demo mit Tellermethode; Ballaststoff-Checkliste

    Herzgesunde Ernährung

    Erwachsene ab 40, familiäre Vorbelastung

    LDL in 4 Wochen durch clevere Umstellungen senken

    75 Min., Mini-Labor zum Etikettenlesen + Einkaufsliste

    PCOS-Ernährung 101

    Frauen 18-40

    Mit ausgewogenen Mahlzeiten und Bewegung die Symptome lindern

    60 Min., Protein- und Ballaststoffkombinationen

    Ernährungsumstellung in den Wechseljahren

    Frauen vor/nach der Menopause

    Energie, Schlaf und Knochengesundheit mit Lebensmitteln unterstützen

    60 Min., Kalzium- und Proteinziele einbeziehen

    Mahlzeitenvorbereitung für stressige Wochen

    Berufstätige Eltern, Betreuer, Studenten

    Planen Sie 5 kombinierbare Mahlzeiten in 60 Minuten

    3-Stufen-Plan und Tipps zur Lagerung

    Grundlagen der Darmgesundheit

    Erwachsene mit Reizdarmsyndrom oder Blähungen

    Mehr Ballaststoffe, weniger Symptome

    60 Minuten, Lebensmittel-/Symptomtagebuch

    Tour durch den Lebensmittelladen

    Neue Köche oder Etikettenleser

    Schnell einkaufen, Geld sparen, besser essen

    45 Minuten virtueller Rundgang

    Treibe deinen 5K oder 10K an

    Freizeitläufer

    Essen für Energie, Flüssigkeitszufuhr und Erholung

    60 Minuten, Kohlenhydrat-Tabelle und Wettkampfplan

    Strategien für wählerische Esser

    Eltern von Kindern zwischen 2 und 8 Jahren

    Weniger Essensschlachten mit bewährten Schritten

    60 Min., Skripte + Belastungstracker

    Sporternährung für Teenager

    Jugendliche Sportler

    Treibstoff für Training, Spiel und Wachstum

    60 Min., Teller für Training und Ruhetage

    Ideen zur Preisgestaltung

    Art der Klasse

    Preisspanne

    Anmerkungen

    Verbraucher/Lifestyle-Themen

    $20-$45 pro Platz

    Ideal für öffentliche Workshops

    Klinische / medizinische Themen

    $45-$75 pro Platz

    Kostenlos, wenn von einer Klinik gesponsert

    Gebündeltes Angebot

    Klasse + 1:1 Nachbereitung

    Nutze die Buchungsseite und Stripe für die Bezahlung

    Anmeldeformulare für volle Klassen einrichten

    Doodle Anmeldebögen helfen dir bei der Planung, dem Sammeln von Anmeldungen und der Begrenzung von Plätzen ohne zusätzliche Tools.

    Erstelle dein Blatt

    • Erstelle deinen Veranstaltungstitel und ein kurzes Versprechen. Beispiel: Mahlzeitenzubereitung in 60 Minuten: Plane fünf Wochenendessen und eine budgetfreundliche Liste.

    • Füge Zeitfenster an den Tagen hinzu, an denen du unterrichten willst - zwei oder drei Optionen für unterschiedliche Zeitpläne.

    • Lege eine Höchstzahl an Plätzen pro Termin fest, um Überbuchungen zu vermeiden (15-25 Plätze sind am besten).

    Bewahre die Privatsphäre und das Vertrauen

    • Aktiviere die Option Teilnehmerdetails ausblenden in Doodle Pro für Gesundheitsthemen.

    • Füge eine kurze Einverständniserklärung hinzu: Dieser Kurs dient der Aufklärung, nicht der individuellen medizinischen Beratung.

    • Füge dein Logo und deine Farben mit individuellem Branding für einen professionellen Look hinzu.

    Bestätigungen und Erinnerungen, die haften bleiben

    • Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, damit nur deine tatsächliche Verfügbarkeit angezeigt wird.

    • Stelle automatische Erinnerungen 24 Stunden und 1 Stunde vor dem Unterricht ein.

    • Füge deinen Videolink (Zoom, Meet, Teams, Webex) direkt in Doodle hinzu.

    Wiederkehrende Sitzungen leicht gemacht

    • Füge mehrere Termine in einem Anmeldeformular hinzu - ideal für eine monatliche Reihe.

    • Lege einen Anmeldeschluss fest (z.B. 1 Tag vorher).

    • Nutze unbegrenzte Sitzungen in Doodle Pro für wiederkehrende Veranstaltungen.

    Großzügig einladen

    • Verschicke Einladungen per E-Mail direkt aus Doodle an bis zu 1000 Personen.

    • Teile deinen Link auf Instagram, Facebook oder deiner Website.

    • Nutze Zapier, um Anmeldungen mit deiner E-Mail-Plattform zu synchronisieren und nachzufragen.

    Tipp: Nutze die KI-Beschreibungen von Doodle, um automatisch eine ausgefeilte Kurszusammenfassung zu erstellen, die du dann an deinen Tonfall anpassen kannst.

    Wähle den richtigen Zeitpunkt mit Gruppenumfragen

    Wenn du dir nicht sicher bist, wann die Teilnehmer/innen kommen können, frage sie vorher ab.

    Schritt

    Aktion

    Ergebnis

    1

    Erstelle eine Gruppenumfrage mit 2-4 Zeitfenstern

    Erfasse schnell die Verfügbarkeit

    2

    Verbinde deinen Kalender

    Vermeide Konflikte mit Klinikzeiten

    3

    Teile die Umfrage

    Nutze deine Mailingliste oder soziale Medien

    4

    Wähle die meistgewählte Zeit

    Erstelle dein Anmeldeformular für diesen Termin

    Beispiel: Du bietest einen PCOS-Kurs an und wählst zwischen Dienstag um 18 Uhr und Samstag um 10 Uhr. Der Samstag gewinnt. Du veröffentlichst den Anmeldebogen für die Samstage im März und April und füllst alle Plätze innerhalb weniger Tage.

    Verwandle das Interesse an einem Kurs in bezahlte Beratungen

    Kurse schaffen Vertrauen und Interesse an einer tiefergehenden Betreuung. Nutze die Doodle-Buchungsseite und 1:1, um private Nachfassaktionen einfach zu machen.

    • Erstelle eine Buchungsseite für Beratungsgespräche mit neuen Kunden.

    • Schalte Stripe ein, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen - keine Rechnungen.

    • Teile deinen Link am Ende des Kurses oder in einer Follow-up-E-Mail.

    • Biete einen 48-Stunden-Rabatt für Teilnehmer an, um Anmeldungen zu fördern.

    • Verwende Doodle 1:1, um begrenzte Zeiten für Folgetermine zu versenden.

    Profi-Tipp: Füge auf deiner letzten Folie einen QR-Code ein, der auf deine Buchungsseite verweist, damit die Teilnehmer/innen buchen können, bevor sie gehen.

    Preisgestaltung, Werbung und Auftauchtaktiken

    Du unterrichtest bereits gut, also sorge dafür, dass die Leute sich anmelden und kommen.

    Kluge Preisgestaltung

    • Biete einen Frühbucherpreis für die ersten 10 Plätze an.

    • Bündele Unterricht + 30-minütiges 1:1 mit einem Rabatt.

    • Für Firmenveranstaltungen kannst du einen Pauschalpreis und ein privates Anmeldeformular verwenden.

    Werbeideen

    • Schicke deiner Liste eine E-Mail mit einem klaren Ergebnis: In 60 Minuten wirst du einen 7-Tage-Plan und eine Einkaufsliste mit nach Hause nehmen.

    • Gehe eine Partnerschaft mit einem örtlichen Fitnessstudio, einer Klinik oder einem Laufladen ein, um den Link zu deinem Anmeldeformular zu teilen.

    • Poste ein 30-sekündiges Tipp-Video mit deinem Link auf Instagram oder TikTok.

    • Biete einen "Bring-a-friend"-Code ($5 Rabatt) für Familien- oder Gruppenkurse an.

    Reduziere das Nichterscheinen

    • Verwende automatische Doodle-Erinnerungen und Kalendereinladungen.

    • Versende am Vortag eine Vorbereitungs-E-Mail mit Handouts und einer kurzen Checkliste.

    • Beginne pünktlich und beende die Veranstaltung mit einem klaren nächsten Schritt und dem Link zu deiner Buchungsseite.

    Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

    • Zu breit gefasste Themen - grenze dein Versprechen ein.

    • Überladene Folien - konzentriere dich auf drei wichtige Lektionen und ein Arbeitsblatt.

    • Du lässt die Ergebnisse aus - gib an, was die Teilnehmer/innen erreichen werden.

    • Kein Nachfolgeplan - beziehe immer deine Buchungsseite mit ein.

    • Ignorieren des Datenschutzes - verberge die Namen und Details der Teilnehmer.

    • Manuelle Anmeldungen - verzichte auf Tabellen und Antwort-Chaos.

    Tools und Lösungen: Wie Doodle Ernährungsberatern hilft

    Doodle-Funktion

    Was es kann

    Anmeldeformulare

    Erstelle Sitzungen, lege Sitzplatzlimits fest, verstecke Teilnehmerdetails und sende Erinnerungen

    Gruppenumfragen

    Lass dein Publikum über Unterrichtszeiten abstimmen und vermeide Terminkonflikte

    Buchungsseite

    Teile einen persönlichen Buchungslink für private Beratungen und ziehe Zahlungen mit Stripe ein

    1:1

    Versende kuratierte Zeitlisten für schnelle Nachbuchungen

    Integrationen

    Verbinde Kalender (Google, Outlook, Apple) und Videotools (Zoom, Meet, Teams, Webex)

    Pro-Funktionen

    Individuelles Branding, KI-generierter Text, Fristen, Erinnerungen, Zapier-Synchronisierung und Datenschutz auf Unternehmensniveau

    Ergebnis: weniger Verwaltungsaufwand, mehr Unterricht und ein voller Kalender.

    Beispiele aus der Praxis

    Sara, RD (Privatpraxis)

    • Ziel: Einführung eines PCOS-Ernährungskurses und Förderung von 1:1-Beratungen

    • Prozess:

      • Gruppenumfragen (Dienstag vs. Samstag) → Samstag hat gewonnen

      • Erstellung eines Anmeldeformulars für vier Samstage mit jeweils 20 Plätzen, versteckte Teilnehmerdaten

      • Google Kalender und Zoom miteinander verknüpft

      • Sie teilte ihre Buchungsseite mit einem Rabatt von 20% nur für den Kurs

    • Ergebnisse: 73 Anmeldungen, 21 neue Kunden, keine Doppelbuchungen

    Miguel, Sport-RD (Community-Partner)

    • Ziel: Veranstaltung eines "Fuel Your 10K"-Workshops mit einem örtlichen Laufladen

    • Prozess:

      • Erstellung eines Anmeldeformulars für zwei Termine mit jeweils 30 Plätzen

      • Benutze die Beschreibung als kleine Umfrage

      • Verknüpfung von Outlook + Teams für hybride Sitzungen

      • Verbreitet den öffentlichen Link über die E-Mail-Liste des Ladens

    • Ergebnisse: Beide Termine waren innerhalb von drei Tagen ausgebucht, 12 Folgekonsultationen wurden gebucht

    Die wichtigsten Erkenntnisse

    • Wähle ein enges Thema mit einem klaren Versprechen und einem Tool zum Mitnehmen

    • Verwende Anmeldeformulare, um die Anzahl der Plätze zu begrenzen, Erinnerungen zu verschicken und die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren.

    • Befrage dein Publikum zuerst mit Gruppenumfragen

    • Verwandle Interesse in bezahlte Beratungen mit Booking Page und Stripe

    • Schütze die Privatsphäre mit versteckten Details und sicheren Kalenderverbindungen

    Beginne mit einer besseren Terminplanung

    Du brauchst nicht noch mehr Tabellenkalkulationen, um großartige Kurse durchzuführen. Mit Doodle kannst du in wenigen Minuten Sitzungen planen, Plätze begrenzen und Erinnerungen verschicken. Nutze Anmeldeformulare für Gruppenveranstaltungen, Gruppenumfragen, um die beste Zeit auszuwählen, und deine Buchungsseite mit Stripe, um 1:1 Folgetermine zu buchen, wenn das Interesse groß ist.

    Bist du bereit, die Terminplanung zu vereinfachen? Erstelle ein Doodle und starte deinen nächsten Ernährungskurs noch heute:

