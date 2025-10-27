Gruppenunterricht mit Anmeldeformularen: Ernährungsthemen, die sich verkaufen

Fülle deine Ernährungskurse, ohne dich um die Einladungen zu kümmern oder Tabellen zu jonglieren. Doodle Sign-up Sheets begrenzt die Plätze, sendet Erinnerungen und hilft dir, Kurse zu organisieren, die sich verkaufen.

Als Ernährungsberater/in kannst du mit Gruppenkursen deinen Umsatz steigern, die Zahl der Absagen verringern und deine Marke aufbauen. Doch die Planung der Themen, das Sammeln von Anmeldungen und die Verwaltung der Kalender kann mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Kurs selbst. Eine E-Mail geht raus, dann kommen zehn Antwortmails, und die Liste wird schnell unübersichtlich.

Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du ausverkaufte Ernährungskurse planst und sie in wenigen Minuten einrichtest. Du bekommst bewährte Themen, für die die Kunden zahlen, einfache Preisideen und einen Schritt-für-Schritt-Plan für Doodle-Anmeldebögen, um die Anzahl der Plätze zu begrenzen, Erinnerungen zu erstellen und die Privatsphäre zu schützen. Außerdem erfährst du, wie du mit Gruppenumfragen den richtigen Zeitpunkt wählst und wie du mit der Buchungsseite und 1:1 das Interesse an einem Kurs in bezahlte Beratungen mit Stripe umwandeln kannst.

Die Herausforderung für Ernährungsfachkräfte

Du trägst viele Hüte. Du berätst Kunden, kümmerst dich um Nachfassaktionen und machst Verwaltungsarbeit. Das Hinzufügen von Gruppensitzungen sollte kein Chaos verursachen.

Häufige Hürden sind:

Die Auswahl von Zeiten, die mit Arbeitsschichten, Schulzeiten und Klinikblöcken übereinstimmen

Einholung von Einladungen und Platzbegrenzungen in Tabellenkalkulationen

Umgang mit Erinnerungen, Links und Fragen in letzter Minute

Schutz der Privatsphäre der Teilnehmer in einer Gesundheitseinrichtung

Umwandlung von Leads in Kunden ohne zusätzliche Dateneingabe

Du brauchst eine einfache Methode, um Termine festzulegen, Plätze zu begrenzen und Bestätigungen zu versenden, die direkt in den Kalender der Teilnehmer/innen eingetragen werden.

Warum dies für Ernährungsberater wichtig ist

Gruppenunterricht kann deine Woche und dein Einkommen verändern:

Mehr Reichweite in weniger Zeit. Unterrichte 20 Personen in 60 Minuten und buche dann 1:1-Folgetermine.

Niedrigere Einstiegshürde. Kunden, die nicht bereit sind, eine umfassende Beratung in Anspruch zu nehmen, probieren einen kostengünstigen Kurs aus.

Bessere Ergebnisse. Die Leute lernen, engagieren sich und kommen wieder, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Intelligenteres Kalendermanagement. Blockiere die Unterrichtszeit einmal, fülle sie schnell und schütze deine Sprechstundenzeiten.

Mit den Doodle-Anmeldebögen kannst du Zeitfenster erstellen, die Anzahl der Plätze begrenzen und bis zu 1000 Personen einladen, ohne dass E-Mails hin- und hergeschickt werden müssen. Jeder sucht sich seinen Platz aus, wird daran erinnert und ist bereit zu lernen.

Plane Kurse, die sich verkaufen: bewährte Themen und Formate

Beginne mit Problemen, die Menschen bereits lösen wollen. Hier findest du Themen aus dem Bereich Ernährung, die sich gut verkaufen lassen, mit Zielgruppen, Versprechen und Formatideen.

Thema Zielgruppe Versprechen Format & Ressource Grundlagen von Prädiabetes und Typ-2-Diabetes Erwachsene mit hohem A1C-Wert, Familienangehörige Essen, um den Blutzucker zu stabilisieren, ohne auf Lieblingsspeisen zu verzichten 60 Minuten Demo mit Tellermethode; Ballaststoff-Checkliste Herzgesunde Ernährung Erwachsene ab 40, familiäre Vorbelastung LDL in 4 Wochen durch clevere Umstellungen senken 75 Min., Mini-Labor zum Etikettenlesen + Einkaufsliste PCOS-Ernährung 101 Frauen 18-40 Mit ausgewogenen Mahlzeiten und Bewegung die Symptome lindern 60 Min., Protein- und Ballaststoffkombinationen Ernährungsumstellung in den Wechseljahren Frauen vor/nach der Menopause Energie, Schlaf und Knochengesundheit mit Lebensmitteln unterstützen 60 Min., Kalzium- und Proteinziele einbeziehen Mahlzeitenvorbereitung für stressige Wochen Berufstätige Eltern, Betreuer, Studenten Planen Sie 5 kombinierbare Mahlzeiten in 60 Minuten 3-Stufen-Plan und Tipps zur Lagerung Grundlagen der Darmgesundheit Erwachsene mit Reizdarmsyndrom oder Blähungen Mehr Ballaststoffe, weniger Symptome 60 Minuten, Lebensmittel-/Symptomtagebuch Tour durch den Lebensmittelladen Neue Köche oder Etikettenleser Schnell einkaufen, Geld sparen, besser essen 45 Minuten virtueller Rundgang Treibe deinen 5K oder 10K an Freizeitläufer Essen für Energie, Flüssigkeitszufuhr und Erholung 60 Minuten, Kohlenhydrat-Tabelle und Wettkampfplan Strategien für wählerische Esser Eltern von Kindern zwischen 2 und 8 Jahren Weniger Essensschlachten mit bewährten Schritten 60 Min., Skripte + Belastungstracker Sporternährung für Teenager Jugendliche Sportler Treibstoff für Training, Spiel und Wachstum 60 Min., Teller für Training und Ruhetage

Ideen zur Preisgestaltung

Art der Klasse Preisspanne Anmerkungen Verbraucher/Lifestyle-Themen $20-$45 pro Platz Ideal für öffentliche Workshops Klinische / medizinische Themen $45-$75 pro Platz Kostenlos, wenn von einer Klinik gesponsert Gebündeltes Angebot Klasse + 1:1 Nachbereitung Nutze die Buchungsseite und Stripe für die Bezahlung

Anmeldeformulare für volle Klassen einrichten

Doodle Anmeldebögen helfen dir bei der Planung, dem Sammeln von Anmeldungen und der Begrenzung von Plätzen ohne zusätzliche Tools.

Erstelle dein Blatt

Erstelle deinen Veranstaltungstitel und ein kurzes Versprechen. Beispiel: Mahlzeitenzubereitung in 60 Minuten: Plane fünf Wochenendessen und eine budgetfreundliche Liste.

Füge Zeitfenster an den Tagen hinzu, an denen du unterrichten willst - zwei oder drei Optionen für unterschiedliche Zeitpläne.

Lege eine Höchstzahl an Plätzen pro Termin fest, um Überbuchungen zu vermeiden (15-25 Plätze sind am besten).

Bewahre die Privatsphäre und das Vertrauen

Aktiviere die Option Teilnehmerdetails ausblenden in Doodle Pro für Gesundheitsthemen.

Füge eine kurze Einverständniserklärung hinzu: Dieser Kurs dient der Aufklärung, nicht der individuellen medizinischen Beratung.

Füge dein Logo und deine Farben mit individuellem Branding für einen professionellen Look hinzu.

Bestätigungen und Erinnerungen, die haften bleiben

Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, damit nur deine tatsächliche Verfügbarkeit angezeigt wird.

Stelle automatische Erinnerungen 24 Stunden und 1 Stunde vor dem Unterricht ein.

Füge deinen Videolink (Zoom, Meet, Teams, Webex) direkt in Doodle hinzu.

Wiederkehrende Sitzungen leicht gemacht

Füge mehrere Termine in einem Anmeldeformular hinzu - ideal für eine monatliche Reihe.

Lege einen Anmeldeschluss fest (z.B. 1 Tag vorher).

Nutze unbegrenzte Sitzungen in Doodle Pro für wiederkehrende Veranstaltungen.

Großzügig einladen

Verschicke Einladungen per E-Mail direkt aus Doodle an bis zu 1000 Personen.

Teile deinen Link auf Instagram, Facebook oder deiner Website.

Nutze Zapier, um Anmeldungen mit deiner E-Mail-Plattform zu synchronisieren und nachzufragen.

Tipp: Nutze die KI-Beschreibungen von Doodle, um automatisch eine ausgefeilte Kurszusammenfassung zu erstellen, die du dann an deinen Tonfall anpassen kannst.

Wähle den richtigen Zeitpunkt mit Gruppenumfragen

Wenn du dir nicht sicher bist, wann die Teilnehmer/innen kommen können, frage sie vorher ab.

Schritt Aktion Ergebnis 1 Erstelle eine Gruppenumfrage mit 2-4 Zeitfenstern Erfasse schnell die Verfügbarkeit 2 Verbinde deinen Kalender Vermeide Konflikte mit Klinikzeiten 3 Teile die Umfrage Nutze deine Mailingliste oder soziale Medien 4 Wähle die meistgewählte Zeit Erstelle dein Anmeldeformular für diesen Termin

Beispiel: Du bietest einen PCOS-Kurs an und wählst zwischen Dienstag um 18 Uhr und Samstag um 10 Uhr. Der Samstag gewinnt. Du veröffentlichst den Anmeldebogen für die Samstage im März und April und füllst alle Plätze innerhalb weniger Tage.

Verwandle das Interesse an einem Kurs in bezahlte Beratungen

Kurse schaffen Vertrauen und Interesse an einer tiefergehenden Betreuung. Nutze die Doodle-Buchungsseite und 1:1, um private Nachfassaktionen einfach zu machen.

Erstelle eine Buchungsseite für Beratungsgespräche mit neuen Kunden.

Schalte Stripe ein, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen - keine Rechnungen.

Teile deinen Link am Ende des Kurses oder in einer Follow-up-E-Mail.

Biete einen 48-Stunden-Rabatt für Teilnehmer an, um Anmeldungen zu fördern.

Verwende Doodle 1:1, um begrenzte Zeiten für Folgetermine zu versenden.

Profi-Tipp: Füge auf deiner letzten Folie einen QR-Code ein, der auf deine Buchungsseite verweist, damit die Teilnehmer/innen buchen können, bevor sie gehen.

Preisgestaltung, Werbung und Auftauchtaktiken

Du unterrichtest bereits gut, also sorge dafür, dass die Leute sich anmelden und kommen.

Kluge Preisgestaltung

Biete einen Frühbucherpreis für die ersten 10 Plätze an.

Bündele Unterricht + 30-minütiges 1:1 mit einem Rabatt.

Für Firmenveranstaltungen kannst du einen Pauschalpreis und ein privates Anmeldeformular verwenden.

Werbeideen

Schicke deiner Liste eine E-Mail mit einem klaren Ergebnis: In 60 Minuten wirst du einen 7-Tage-Plan und eine Einkaufsliste mit nach Hause nehmen.

Gehe eine Partnerschaft mit einem örtlichen Fitnessstudio, einer Klinik oder einem Laufladen ein, um den Link zu deinem Anmeldeformular zu teilen.

Poste ein 30-sekündiges Tipp-Video mit deinem Link auf Instagram oder TikTok.

Biete einen "Bring-a-friend"-Code ($5 Rabatt) für Familien- oder Gruppenkurse an.

Reduziere das Nichterscheinen

Verwende automatische Doodle-Erinnerungen und Kalendereinladungen.

Versende am Vortag eine Vorbereitungs-E-Mail mit Handouts und einer kurzen Checkliste.

Beginne pünktlich und beende die Veranstaltung mit einem klaren nächsten Schritt und dem Link zu deiner Buchungsseite.

Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

Zu breit gefasste Themen - grenze dein Versprechen ein.

Überladene Folien - konzentriere dich auf drei wichtige Lektionen und ein Arbeitsblatt.

Du lässt die Ergebnisse aus - gib an, was die Teilnehmer/innen erreichen werden.

Kein Nachfolgeplan - beziehe immer deine Buchungsseite mit ein.

Ignorieren des Datenschutzes - verberge die Namen und Details der Teilnehmer.

Manuelle Anmeldungen - verzichte auf Tabellen und Antwort-Chaos.

Tools und Lösungen: Wie Doodle Ernährungsberatern hilft

Doodle-Funktion Was es kann Anmeldeformulare Erstelle Sitzungen, lege Sitzplatzlimits fest, verstecke Teilnehmerdetails und sende Erinnerungen Gruppenumfragen Lass dein Publikum über Unterrichtszeiten abstimmen und vermeide Terminkonflikte Buchungsseite Teile einen persönlichen Buchungslink für private Beratungen und ziehe Zahlungen mit Stripe ein 1:1 Versende kuratierte Zeitlisten für schnelle Nachbuchungen Integrationen Verbinde Kalender (Google, Outlook, Apple) und Videotools (Zoom, Meet, Teams, Webex) Pro-Funktionen Individuelles Branding, KI-generierter Text, Fristen, Erinnerungen, Zapier-Synchronisierung und Datenschutz auf Unternehmensniveau

Ergebnis: weniger Verwaltungsaufwand, mehr Unterricht und ein voller Kalender.

Beispiele aus der Praxis

Sara, RD (Privatpraxis)

Ziel: Einführung eines PCOS-Ernährungskurses und Förderung von 1:1-Beratungen

Prozess: Gruppenumfragen (Dienstag vs. Samstag) → Samstag hat gewonnen Erstellung eines Anmeldeformulars für vier Samstage mit jeweils 20 Plätzen, versteckte Teilnehmerdaten Google Kalender und Zoom miteinander verknüpft Sie teilte ihre Buchungsseite mit einem Rabatt von 20% nur für den Kurs

Ergebnisse: 73 Anmeldungen, 21 neue Kunden, keine Doppelbuchungen

Miguel, Sport-RD (Community-Partner)

Ziel: Veranstaltung eines "Fuel Your 10K"-Workshops mit einem örtlichen Laufladen

Prozess: Erstellung eines Anmeldeformulars für zwei Termine mit jeweils 30 Plätzen Benutze die Beschreibung als kleine Umfrage Verknüpfung von Outlook + Teams für hybride Sitzungen Verbreitet den öffentlichen Link über die E-Mail-Liste des Ladens

Ergebnisse: Beide Termine waren innerhalb von drei Tagen ausgebucht, 12 Folgekonsultationen wurden gebucht

Die wichtigsten Erkenntnisse

Wähle ein enges Thema mit einem klaren Versprechen und einem Tool zum Mitnehmen

Verwende Anmeldeformulare, um die Anzahl der Plätze zu begrenzen, Erinnerungen zu verschicken und die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren.

Befrage dein Publikum zuerst mit Gruppenumfragen

Verwandle Interesse in bezahlte Beratungen mit Booking Page und Stripe

Schütze die Privatsphäre mit versteckten Details und sicheren Kalenderverbindungen

Beginne mit einer besseren Terminplanung

Du brauchst nicht noch mehr Tabellenkalkulationen, um großartige Kurse durchzuführen. Mit Doodle kannst du in wenigen Minuten Sitzungen planen, Plätze begrenzen und Erinnerungen verschicken. Nutze Anmeldeformulare für Gruppenveranstaltungen, Gruppenumfragen, um die beste Zeit auszuwählen, und deine Buchungsseite mit Stripe, um 1:1 Folgetermine zu buchen, wenn das Interesse groß ist.

