Realizar aulas em grupo com folhas de inscrição: tópicos de nutrição que vendem
Preencha suas turmas de nutrição sem ter de correr atrás de RSVPs ou fazer malabarismos com planilhas. O Doodle Sign-up Sheets reserva vagas, envia lembretes e ajuda você a realizar sessões que vendem.
Se você é nutricionista, as aulas em grupo podem aumentar a receita, reduzir o número de não comparecimentos e desenvolver sua marca. No entanto, planejar tópicos, coletar inscrições e gerenciar calendários pode levar mais tempo do que a própria aula. Se você enviar um e-mail, receberá dez respostas e a lista ficará bagunçada rapidamente.
Este guia mostra a você como planejar aulas de nutrição com ingressos esgotados e organizá-las em minutos. Você terá acesso a tópicos comprovados pelos quais os clientes pagam, ideias simples de preços e um plano passo a passo para usar as Folhas de Inscrição do Doodle para limites de vagas, lembretes e privacidade. Você também verá como as Group Polls escolhem o momento certo e como a Booking Page e a 1:1 ajudam você a converter o interesse da turma em consultas pagas com o Stripe.
O desafio enfrentado pelos profissionais nutricionistas
Você tem muitos papéis. Você orienta os clientes, cuida do acompanhamento e faz a administração. Você deve adicionar sessões em grupo, mas não deve ser um caos.
Os obstáculos mais comuns incluem:
Escolher horários que coincidam com os turnos de trabalho, horários escolares e bloqueios de clínicas
Acompanhamento de RSVPs e limites de vagas em planilhas
Lidar com lembretes, links e perguntas de última hora
Proteger a privacidade dos participantes em um ambiente de saúde
Transformar leads de aulas em clientes sem a necessidade de inserir dados adicionais
Você precisa de uma maneira simples de definir datas, limitar vagas e enviar confirmações que caiam diretamente no calendário de cada pessoa.
Por que isso é importante para os nutricionistas
As aulas em grupo podem mudar sua semana e sua renda:
Você tem mais alcance em menos tempo. Você pode ensinar 20 pessoas em 60 minutos e, em seguida, agendar acompanhamentos 1:1.
Menor barreira de entrada. Os clientes que não estão prontos para uma consulta completa tentarão uma aula de baixo custo.
Melhores resultados. As pessoas aprendem, se envolvem e voltam para obter mais suporte.
Gerenciamento mais inteligente do calendário. Bloqueie o horário das aulas uma vez, preencha-o rapidamente e proteja o horário de funcionamento de sua clínica.
Com o Doodle Sign-up Sheets, você cria intervalos de tempo, define limites de assentos e convida até 1.000 pessoas sem precisar ficar trocando e-mails. Todos escolhem seus lugares, recebem lembretes e aparecem prontos para aprender.
Planeje aulas que vendem: tópicos e formatos comprovados
Comece com problemas que as pessoas já querem resolver. Aqui estão os tópicos de nutrição de alta conversão com público-alvo, promessas e ideias de formato.
Tópico
Público
Promessa
Formato e recurso
Noções básicas sobre pré-diabetes e diabetes tipo 2
Adultos com A1C alto, membros da família
Comer para estabilizar o açúcar no sangue sem abrir mão dos alimentos favoritos
Demonstração de 60 minutos com o método do prato; lista de verificação de fibras
Alimentação saudável para o coração
Adultos com mais de 40 anos, histórico familiar
Reduza o LDL com trocas inteligentes em 4 semanas
75 min, mini laboratório de leitura de rótulos + lista de compras
Nutrição para SOP 101
Mulheres de 18 a 40 anos
Reduzir os sintomas com refeições balanceadas e movimento
60 min, emparelhamento de proteína + fibra
Redefinição da nutrição na menopausa
Mulheres na peri/pós-menopausa
Apoiar a energia, o sono e a saúde óssea com alimentos
60 min, inclui metas de cálcio e proteína
Preparação de refeições para semanas agitadas
Pais que trabalham, cuidadores, estudantes
Planeje 5 jantares mistos e combinados em 60 minutos
Plano de lotes em 3 etapas + dicas de armazenamento
Noções básicas de saúde intestinal
Adultos com SII ou inchaço
Aumentar as fibras, reduzir os sintomas
60 minutos, registro de alimentos/sintomas
Visita ao supermercado
Novos cozinheiros ou leitores de rótulos
Comprar rápido, economizar dinheiro, comer melhor
45 minutos de caminhada virtual
Abasteça seus 5K ou 10K
Corredores recreativos
Coma para obter energia, hidratação e recuperação
60 minutos, tabela de carga de carboidratos + plano de corrida
Estratégias para quem come muito
Pais de crianças de 2 a 8 anos
Menos batalhas na hora das refeições com etapas comprovadas
60 min, roteiros + rastreador de exposição
Nutrição esportiva para adolescentes
Atletas adolescentes
Combustível para treinamento, jogos e crescimento
60 min, prato para dias de treinamento vs. dias de descanso
Ideias de preços
Tipo de aula
Faixa de preço
Observações
Tópicos de consumo/estilo de vida
US$ 20 a US$ 45 por assento
Excelente para workshops públicos
Tópicos clínicos / médicos
US$ 45 a US$ 75 por assento
Gratuito se patrocinado por uma clínica
Oferta combinada
Aula + acompanhamento 1:1
Use a página de reserva + Stripe para pagamento
Configure folhas de registro para turmas completas
O Doodle Sign-up Sheets ajuda você a planejar, coletar inscrições e limitar as vagas sem ferramentas adicionais.
Crie sua planilha
Crie o título de seu evento e uma breve promessa. Exemplo: Preparação de refeições em 60 minutos: planeje cinco jantares durante a semana e uma lista econômica.
Adicione intervalos de tempo nos dias em que você deseja ensinar - duas ou três opções para diferentes horários.
Estabeleça limites de assentos por sessão para evitar overbooking (15 a 25 assentos é o ideal).
Mantenha a privacidade e a confiança
Ative a opção Ocultar detalhes do participante no Doodle Pro para tópicos de saúde.
Acrescente uma breve nota de consentimento: Esta aula é educativa, não se trata de aconselhamento médico individual.
Adicione seu logotipo e cores com a marca personalizada para obter uma aparência profissional.
Confirmações e lembretes que se mantêm
Conecte o Google, o Outlook ou o Apple Calendar para que apenas sua disponibilidade real seja exibida.
Defina lembretes automáticos 24 horas e 1 hora antes da aula.
Adicione seu link de vídeo (Zoom, Meet, Teams, Webex) diretamente no Doodle.
Facilite as sessões recorrentes
Adicione várias datas em uma planilha de inscrição - ideal para uma série mensal.
Defina um prazo de inscrição (por exemplo, fechar 1 dia antes).
Use sessões ilimitadas no Doodle Pro para eventos recorrentes.
Convide em escala
Envie convites por e-mail diretamente do Doodle para até 1.000 pessoas.
Compartilhe seu link no Instagram, no Facebook ou em seu site.
Use o Zapier para sincronizar as inscrições com sua plataforma de e-mail para acompanhamento.
Dica: use as descrições de IA do Doodle para elaborar automaticamente um resumo da aula e, em seguida, ajuste-o para que corresponda ao seu tom.
Escolha o momento certo com as enquetes de grupo
Se você não tiver certeza de quando as pessoas poderão participar, faça uma enquete com elas primeiro.
Etapa
Ação
Resultado
1
Crie uma enquete de grupo com 2 a 4 faixas de horário
Colete a disponibilidade rapidamente
2
Conecte seu calendário
Evite conflitos com os horários da clínica
3
Compartilhe a pesquisa
Use sua lista de e-mails ou mídia social
4
Escolha o horário mais votado
Crie sua planilha de inscrição para esse horário
Exemplo: Você ministra uma aula de SOP e faz uma enquete entre terça-feira às 18h e sábado às 10h. Você publica a folha de inscrição para os sábados de março e abril e preenche todas as vagas em dias.
Converta o interesse nas aulas em consultas pagas
As aulas geram confiança e interesse em um atendimento mais profundo. Use o Doodle Booking Page e o 1:1 para facilitar o acompanhamento particular.
Crie uma página de agendamento para consultas de novos clientes.
Ative o Stripe para receber o pagamento no momento da reserva - sem faturas.
Compartilhe seu link no final da aula ou em um e-mail de acompanhamento.
Ofereça um desconto de 48 horas para os participantes para estimular as inscrições.
Use o Doodle 1:1 para enviar horários com curadoria para vagas limitadas de acompanhamento.
Dica profissional: adicione um código QR em seu slide final com um link para sua página de reservas para que as pessoas possam fazer a reserva antes de sair.
Preços, promoção e táticas de comparecimento
Você já ensina bem, agora garanta que as pessoas se inscrevam e compareçam.
Preços inteligentes
Ofereça preços antecipados para os primeiros 10 lugares.
Agrupe a aula + 30 minutos 1:1 com desconto.
Para sessões corporativas, use uma taxa fixa e uma folha de inscrição privada.
Ideias de promoção
Envie um e-mail para sua lista com um resultado claro: Em 60 minutos, você sairá com um plano de 7 dias e uma lista de compras.
Faça uma parceria com uma academia, clínica ou loja de corrida local para compartilhar o link da sua planilha de inscrição.
Publique um vídeo de dicas de 30 segundos com seu link no Instagram ou no TikTok.
Ofereça um código "traga um amigo" (US$ 5 de desconto) para aulas em família ou em grupo.
Reduza o número de não comparecimentos
Use lembretes automáticos do Doodle + convites do calendário.
Envie um e-mail de preparação no dia anterior com folhetos e uma pequena lista de verificação.
Comece no horário e termine com uma próxima etapa clara + o link da sua página de reservas.
Erros comuns a serem evitados
Tópicos muito amplos - restrinja sua promessa.
Sobrecarga de slides - concentre-se em três lições principais e em uma planilha.
Pular os resultados - declare o que os participantes alcançarão.
Nenhum plano de acompanhamento - sempre inclua sua página de reservas.
Ignorar a privacidade - oculte os nomes e os detalhes dos participantes.
Inscrições manuais - evite planilhas e respostas - todo o caos.
Ferramentas e soluções: como o Doodle ajuda os nutricionistas
Recurso do Doodle
O que ele faz
Planilhas de inscrição
Crie sessões, defina limites de assentos, oculte os detalhes dos participantes e envie lembretes
Enquetes de grupo
Permita que seu público vote nos horários das aulas e evite conflitos de agendamento
Página de agendamento
Compartilhe um link pessoal de agendamento para consultas particulares e receba pagamentos com o Stripe
1:1
Envie listas de horários selecionadas para agendamentos rápidos de acompanhamento
Integrações
Conecte calendários (Google, Outlook, Apple) e ferramentas de vídeo (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Recursos profissionais
Marca personalizada, texto gerado por IA, prazos, lembretes, sincronização com o Zapier e privacidade em nível empresarial
Resultado: menos administração, mais ensino e um calendário completo.
Exemplos do mundo real
Sara, RD (consultório particular)
Objetivo: lançar uma aula de nutrição para SOP e promover consultas 1:1
Processo:
Usou pesquisas de grupo (terça vs. sábado) → sábado venceu
Criamos uma planilha de inscrição para quatro sábados, com 20 vagas cada, e ocultamos os detalhes dos participantes
Conectou o Google Agenda + Zoom
Compartilhou sua página de reserva com um desconto de 20% somente para a classe
Resultados: 73 inscrições, 21 novos clientes, zero reservas duplas
Miguel, médico de esportes (parceiro da comunidade)
Meta: Organizar um workshop Fuel Your 10K com uma loja de corrida local
Processo:
Criou uma planilha de inscrição para duas datas, com 30 vagas cada
Usou a descrição como uma mini pesquisa
Conectou o Outlook + Teams para sessões híbridas
Compartilhou o link público por meio da lista de e-mails da loja
Resultados: Ambas as datas foram preenchidas em três dias, 12 consultas de acompanhamento agendadas
Principais lições
Escolha um tópico restrito com uma promessa clara e uma ferramenta de conclusão
Use planilhas de inscrição para limitar os assentos, enviar lembretes e reduzir o número de não comparecimentos
Faça uma enquete com seu público primeiro com as enquetes de grupo
Transforme o interesse em consultas pagas com a página de reservas e o Stripe
Proteja a privacidade com detalhes ocultos e conexões de calendário seguras
Comece com um agendamento melhor
Você não precisa de mais planilhas para dar aulas excelentes. Com o Doodle, você pode planejar sessões, limitar vagas e enviar lembretes em minutos. Use planilhas de inscrição para eventos de grupo, enquetes de grupo para escolher o melhor horário e sua página de reservas com o Stripe para agendar acompanhamentos 1:1 enquanto o interesse estiver alto.
Você está pronto para facilitar o agendamento? Crie um Doodle e lance sua próxima aula de nutrição hoje mesmo:
