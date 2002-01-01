Criar um Doodle

Realizar aulas em grupo com folhas de inscrição: tópicos de nutrição que vendem

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 27 de out. de 2025

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

Table of Contents

    Preencha suas turmas de nutrição sem ter de correr atrás de RSVPs ou fazer malabarismos com planilhas. O Doodle Sign-up Sheets reserva vagas, envia lembretes e ajuda você a realizar sessões que vendem.

    Se você é nutricionista, as aulas em grupo podem aumentar a receita, reduzir o número de não comparecimentos e desenvolver sua marca. No entanto, planejar tópicos, coletar inscrições e gerenciar calendários pode levar mais tempo do que a própria aula. Se você enviar um e-mail, receberá dez respostas e a lista ficará bagunçada rapidamente.

    Este guia mostra a você como planejar aulas de nutrição com ingressos esgotados e organizá-las em minutos. Você terá acesso a tópicos comprovados pelos quais os clientes pagam, ideias simples de preços e um plano passo a passo para usar as Folhas de Inscrição do Doodle para limites de vagas, lembretes e privacidade. Você também verá como as Group Polls escolhem o momento certo e como a Booking Page e a 1:1 ajudam você a converter o interesse da turma em consultas pagas com o Stripe.

    O desafio enfrentado pelos profissionais nutricionistas

    Você tem muitos papéis. Você orienta os clientes, cuida do acompanhamento e faz a administração. Você deve adicionar sessões em grupo, mas não deve ser um caos.

    Os obstáculos mais comuns incluem:

    • Escolher horários que coincidam com os turnos de trabalho, horários escolares e bloqueios de clínicas

    • Acompanhamento de RSVPs e limites de vagas em planilhas

    • Lidar com lembretes, links e perguntas de última hora

    • Proteger a privacidade dos participantes em um ambiente de saúde

    • Transformar leads de aulas em clientes sem a necessidade de inserir dados adicionais

    Você precisa de uma maneira simples de definir datas, limitar vagas e enviar confirmações que caiam diretamente no calendário de cada pessoa.

    Por que isso é importante para os nutricionistas

    As aulas em grupo podem mudar sua semana e sua renda:

    • Você tem mais alcance em menos tempo. Você pode ensinar 20 pessoas em 60 minutos e, em seguida, agendar acompanhamentos 1:1.

    • Menor barreira de entrada. Os clientes que não estão prontos para uma consulta completa tentarão uma aula de baixo custo.

    • Melhores resultados. As pessoas aprendem, se envolvem e voltam para obter mais suporte.

    • Gerenciamento mais inteligente do calendário. Bloqueie o horário das aulas uma vez, preencha-o rapidamente e proteja o horário de funcionamento de sua clínica.

    Com o Doodle Sign-up Sheets, você cria intervalos de tempo, define limites de assentos e convida até 1.000 pessoas sem precisar ficar trocando e-mails. Todos escolhem seus lugares, recebem lembretes e aparecem prontos para aprender.

    Planeje aulas que vendem: tópicos e formatos comprovados

    Comece com problemas que as pessoas já querem resolver. Aqui estão os tópicos de nutrição de alta conversão com público-alvo, promessas e ideias de formato.

    Tópico

    Público

    Promessa

    Formato e recurso

    Noções básicas sobre pré-diabetes e diabetes tipo 2

    Adultos com A1C alto, membros da família

    Comer para estabilizar o açúcar no sangue sem abrir mão dos alimentos favoritos

    Demonstração de 60 minutos com o método do prato; lista de verificação de fibras

    Alimentação saudável para o coração

    Adultos com mais de 40 anos, histórico familiar

    Reduza o LDL com trocas inteligentes em 4 semanas

    75 min, mini laboratório de leitura de rótulos + lista de compras

    Nutrição para SOP 101

    Mulheres de 18 a 40 anos

    Reduzir os sintomas com refeições balanceadas e movimento

    60 min, emparelhamento de proteína + fibra

    Redefinição da nutrição na menopausa

    Mulheres na peri/pós-menopausa

    Apoiar a energia, o sono e a saúde óssea com alimentos

    60 min, inclui metas de cálcio e proteína

    Preparação de refeições para semanas agitadas

    Pais que trabalham, cuidadores, estudantes

    Planeje 5 jantares mistos e combinados em 60 minutos

    Plano de lotes em 3 etapas + dicas de armazenamento

    Noções básicas de saúde intestinal

    Adultos com SII ou inchaço

    Aumentar as fibras, reduzir os sintomas

    60 minutos, registro de alimentos/sintomas

    Visita ao supermercado

    Novos cozinheiros ou leitores de rótulos

    Comprar rápido, economizar dinheiro, comer melhor

    45 minutos de caminhada virtual

    Abasteça seus 5K ou 10K

    Corredores recreativos

    Coma para obter energia, hidratação e recuperação

    60 minutos, tabela de carga de carboidratos + plano de corrida

    Estratégias para quem come muito

    Pais de crianças de 2 a 8 anos

    Menos batalhas na hora das refeições com etapas comprovadas

    60 min, roteiros + rastreador de exposição

    Nutrição esportiva para adolescentes

    Atletas adolescentes

    Combustível para treinamento, jogos e crescimento

    60 min, prato para dias de treinamento vs. dias de descanso

    Ideias de preços

    Tipo de aula

    Faixa de preço

    Observações

    Tópicos de consumo/estilo de vida

    US$ 20 a US$ 45 por assento

    Excelente para workshops públicos

    Tópicos clínicos / médicos

    US$ 45 a US$ 75 por assento

    Gratuito se patrocinado por uma clínica

    Oferta combinada

    Aula + acompanhamento 1:1

    Use a página de reserva + Stripe para pagamento

    Configure folhas de registro para turmas completas

    O Doodle Sign-up Sheets ajuda você a planejar, coletar inscrições e limitar as vagas sem ferramentas adicionais.

    Crie sua planilha

    • Crie o título de seu evento e uma breve promessa. Exemplo: Preparação de refeições em 60 minutos: planeje cinco jantares durante a semana e uma lista econômica.

    • Adicione intervalos de tempo nos dias em que você deseja ensinar - duas ou três opções para diferentes horários.

    • Estabeleça limites de assentos por sessão para evitar overbooking (15 a 25 assentos é o ideal).

    Mantenha a privacidade e a confiança

    • Ative a opção Ocultar detalhes do participante no Doodle Pro para tópicos de saúde.

    • Acrescente uma breve nota de consentimento: Esta aula é educativa, não se trata de aconselhamento médico individual.

    • Adicione seu logotipo e cores com a marca personalizada para obter uma aparência profissional.

    Confirmações e lembretes que se mantêm

    • Conecte o Google, o Outlook ou o Apple Calendar para que apenas sua disponibilidade real seja exibida.

    • Defina lembretes automáticos 24 horas e 1 hora antes da aula.

    • Adicione seu link de vídeo (Zoom, Meet, Teams, Webex) diretamente no Doodle.

    Facilite as sessões recorrentes

    • Adicione várias datas em uma planilha de inscrição - ideal para uma série mensal.

    • Defina um prazo de inscrição (por exemplo, fechar 1 dia antes).

    • Use sessões ilimitadas no Doodle Pro para eventos recorrentes.

    Convide em escala

    • Envie convites por e-mail diretamente do Doodle para até 1.000 pessoas.

    • Compartilhe seu link no Instagram, no Facebook ou em seu site.

    • Use o Zapier para sincronizar as inscrições com sua plataforma de e-mail para acompanhamento.

    Dica: use as descrições de IA do Doodle para elaborar automaticamente um resumo da aula e, em seguida, ajuste-o para que corresponda ao seu tom.

    Escolha o momento certo com as enquetes de grupo

    Se você não tiver certeza de quando as pessoas poderão participar, faça uma enquete com elas primeiro.

    Etapa

    Ação

    Resultado

    1

    Crie uma enquete de grupo com 2 a 4 faixas de horário

    Colete a disponibilidade rapidamente

    2

    Conecte seu calendário

    Evite conflitos com os horários da clínica

    3

    Compartilhe a pesquisa

    Use sua lista de e-mails ou mídia social

    4

    Escolha o horário mais votado

    Crie sua planilha de inscrição para esse horário

    Exemplo: Você ministra uma aula de SOP e faz uma enquete entre terça-feira às 18h e sábado às 10h. Você publica a folha de inscrição para os sábados de março e abril e preenche todas as vagas em dias.

    Converta o interesse nas aulas em consultas pagas

    As aulas geram confiança e interesse em um atendimento mais profundo. Use o Doodle Booking Page e o 1:1 para facilitar o acompanhamento particular.

    • Crie uma página de agendamento para consultas de novos clientes.

    • Ative o Stripe para receber o pagamento no momento da reserva - sem faturas.

    • Compartilhe seu link no final da aula ou em um e-mail de acompanhamento.

    • Ofereça um desconto de 48 horas para os participantes para estimular as inscrições.

    • Use o Doodle 1:1 para enviar horários com curadoria para vagas limitadas de acompanhamento.

    Dica profissional: adicione um código QR em seu slide final com um link para sua página de reservas para que as pessoas possam fazer a reserva antes de sair.

    Preços, promoção e táticas de comparecimento

    Você já ensina bem, agora garanta que as pessoas se inscrevam e compareçam.

    Preços inteligentes

    • Ofereça preços antecipados para os primeiros 10 lugares.

    • Agrupe a aula + 30 minutos 1:1 com desconto.

    • Para sessões corporativas, use uma taxa fixa e uma folha de inscrição privada.

    Ideias de promoção

    • Envie um e-mail para sua lista com um resultado claro: Em 60 minutos, você sairá com um plano de 7 dias e uma lista de compras.

    • Faça uma parceria com uma academia, clínica ou loja de corrida local para compartilhar o link da sua planilha de inscrição.

    • Publique um vídeo de dicas de 30 segundos com seu link no Instagram ou no TikTok.

    • Ofereça um código "traga um amigo" (US$ 5 de desconto) para aulas em família ou em grupo.

    Reduza o número de não comparecimentos

    • Use lembretes automáticos do Doodle + convites do calendário.

    • Envie um e-mail de preparação no dia anterior com folhetos e uma pequena lista de verificação.

    • Comece no horário e termine com uma próxima etapa clara + o link da sua página de reservas.

    Erros comuns a serem evitados

    • Tópicos muito amplos - restrinja sua promessa.

    • Sobrecarga de slides - concentre-se em três lições principais e em uma planilha.

    • Pular os resultados - declare o que os participantes alcançarão.

    • Nenhum plano de acompanhamento - sempre inclua sua página de reservas.

    • Ignorar a privacidade - oculte os nomes e os detalhes dos participantes.

    • Inscrições manuais - evite planilhas e respostas - todo o caos.

    Ferramentas e soluções: como o Doodle ajuda os nutricionistas

    Recurso do Doodle

    O que ele faz

    Planilhas de inscrição

    Crie sessões, defina limites de assentos, oculte os detalhes dos participantes e envie lembretes

    Enquetes de grupo

    Permita que seu público vote nos horários das aulas e evite conflitos de agendamento

    Página de agendamento

    Compartilhe um link pessoal de agendamento para consultas particulares e receba pagamentos com o Stripe

    1:1

    Envie listas de horários selecionadas para agendamentos rápidos de acompanhamento

    Integrações

    Conecte calendários (Google, Outlook, Apple) e ferramentas de vídeo (Zoom, Meet, Teams, Webex)

    Recursos profissionais

    Marca personalizada, texto gerado por IA, prazos, lembretes, sincronização com o Zapier e privacidade em nível empresarial

    Resultado: menos administração, mais ensino e um calendário completo.

    Exemplos do mundo real

    Sara, RD (consultório particular)

    • Objetivo: lançar uma aula de nutrição para SOP e promover consultas 1:1

    • Processo:

      • Usou pesquisas de grupo (terça vs. sábado) → sábado venceu

      • Criamos uma planilha de inscrição para quatro sábados, com 20 vagas cada, e ocultamos os detalhes dos participantes

      • Conectou o Google Agenda + Zoom

      • Compartilhou sua página de reserva com um desconto de 20% somente para a classe

    • Resultados: 73 inscrições, 21 novos clientes, zero reservas duplas

    Miguel, médico de esportes (parceiro da comunidade)

    • Meta: Organizar um workshop Fuel Your 10K com uma loja de corrida local

    • Processo:

      • Criou uma planilha de inscrição para duas datas, com 30 vagas cada

      • Usou a descrição como uma mini pesquisa

      • Conectou o Outlook + Teams para sessões híbridas

      • Compartilhou o link público por meio da lista de e-mails da loja

    • Resultados: Ambas as datas foram preenchidas em três dias, 12 consultas de acompanhamento agendadas

    Principais lições

    • Escolha um tópico restrito com uma promessa clara e uma ferramenta de conclusão

    • Use planilhas de inscrição para limitar os assentos, enviar lembretes e reduzir o número de não comparecimentos

    • Faça uma enquete com seu público primeiro com as enquetes de grupo

    • Transforme o interesse em consultas pagas com a página de reservas e o Stripe

    • Proteja a privacidade com detalhes ocultos e conexões de calendário seguras

    Comece com um agendamento melhor

    Você não precisa de mais planilhas para dar aulas excelentes. Com o Doodle, você pode planejar sessões, limitar vagas e enviar lembretes em minutos. Use planilhas de inscrição para eventos de grupo, enquetes de grupo para escolher o melhor horário e sua página de reservas com o Stripe para agendar acompanhamentos 1:1 enquanto o interesse estiver alto.

    Você está pronto para facilitar o agendamento? Crie um Doodle e lance sua próxima aula de nutrição hoje mesmo:

