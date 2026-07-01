Genomför gruppkurser med Sign-up Sheets: populära ämnen inom kost

Fyll dina näringskurser utan att behöva jaga anmälningar eller jonglera med kalkylblad. Doodle Sign-up Sheets sätter ett tak för antalet platser, skickar påminnelser och hjälper dig att anordna kurser som blir fullbokade.

Om du är näringsfysiolog kan gruppklasser öka intäkterna, minska antalet uteblivna deltagare och stärka ditt varumärke. Men att planera ämnen, samla in anmälningar och hantera scheman kan ta längre tid än själva klassen. Ett mejl skickas ut, sedan kommer tio svar till alla, och listan blir snabbt rörig.

Den här guiden visar hur du planerar populära näringskurser och sätter upp dem på några minuter. Du får beprövade ämnen som kunderna är villiga att betala för, enkla prissättningsidéer och en steg-för-steg-plan för hur du använder Doodle-Sign-up Sheet för att hantera deltagarantal, påminnelser och integritet. Du får också se hur Group Poll väljer rätt tidpunkt och hur Booking Page och 1:1 hjälper dig att omvandla intresset för kursen till betalda konsultationer med Stripe.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som yrkesverksamma nutritionister står inför

Du har många olika roller. Du coachar klienter, sköter uppföljningar och utför administrativa uppgifter. Att lägga till gruppsessioner ska inte leda till kaos.

Vanliga hinder är bland annat:

Att välja tider som passar ihop med arbetsskift, skolscheman och mottagningstider

Hålla reda på anmälningar och platsbegränsningar i kalkylblad

Hur man hanterar påminnelser, länkar och frågor i sista minuten

Skydd av deltagarnas integritet inom hälso- och sjukvården

Omvandla kursdeltagare till kunder utan extra datainmatning

Du behöver ett enkelt sätt att boka datum, begränsa antalet platser och skicka bekräftelser som direkt läggs in i varje persons kalender.

Varför detta är viktigt för nutritionister

Gruppklasser kan förändra din vecka och din inkomst:

Större räckvidd på kortare tid. Undervisa 20 personer på 60 minuter och boka sedan 1:1-uppföljningssamtal.

Lägre tröskel för att komma igång. Kunder som inte är redo för en fullständig konsultation kan prova en prisvärd kurs.

Bättre resultat. Deltagarna lär sig, engagerar sig och återkommer för att få ytterligare stöd.

Smartare kalenderhantering. Reservera lektionstiden en gång, fyll den snabbt och säkra dina mottagningstider.

With Doodle Sign-up Sheets, you can create time slots, set the number of seats, and invite up to 1 000 people without sending e-mails back and forth. Everyone chooses their spot, receives reminders, and shows up ready to learn.

Planera kurser som säljer: beprövade ämnen och format

Börja med problem som människor redan vill lösa. Här är näringsrelaterade ämnen med hög konverteringsgrad, tillsammans med målgrupper, värdeerbjudanden och formatförslag.

Ämne Målgrupp Löfte Format och resurser Grundläggande fakta om prediabetes och typ 2-diabetes Vuxna med höga A1C-värden, familjemedlemmar Ät så att blodsockret hålls stabilt utan att behöva avstå från dina favoriträtter 60 minuters demonstration med plattmetoden; fiberchecklista Hjärtvänlig kost Vuxna över 40 år, familjehistoria Sänk LDL-värdet med smarta byten på 4 veckor 75 min, minilabb om att läsa etiketter + inköpslista Grunderna i kost vid PCOS Kvinnor i åldern 18–40 Lindra symtomen med balanserade måltider och motion 60 min, kombination av protein och fiber Näringsomställning vid klimakteriet Kvinnor i och efter klimakteriet Främja energi, sömn och benhälsa genom kosten 60 minuter, inklusive målvärden för kalcium och protein Matförberedelser inför hektiska veckor Föräldrar som arbetar, vårdgivare, studenter Planera 5 middagar med olika kombinationer på 60 minuter 3-stegs plan för tillagning i omgångar + förvaringstips Grundläggande fakta om tarmhälsa Vuxna med IBS eller uppblåsthet Öka fiberintaget, lindra symtomen 60 min, mat- och symtomdagbok Rundtur i mataffären Nybörjare i köket eller de som läser innehållsförteckningen Handla snabbt, spara pengar, ät bättre 45 minuters virtuell rundtur Få energi inför ditt 5K- eller 10K-lopp Fritidslöpare Ät för att få energi, vätska och återhämta dig 60 min, kolhydratladdning + tävlingsplan Strategier för kräsna barn Föräldrar till barn i åldern 2–8 år Färre strider vid måltiderna med beprövade metoder 60 min, manus + exponeringsmätare Sportnäring för tonåringar Ungdomar som utövar idrott Energi för träning, matcher och utveckling 60 min, träningsschema jämfört med vilodagar

Prisförslag

Typ av lektion Prisintervall Anmärkningar Konsument- och livsstilsfrågor 20–45 dollar per plats Perfekt för offentliga workshops Kliniska/medicinska ämnen 45–75 dollar per plats Gratis om det sponsras av en klinik Paketerbjudande Lektion + 1:1 uppföljning Använd Booking Page + Stripe för betalning

Skapa Sign-up Sheets för fullbokade klasser

Doodle Sign-up Sheets kan du planera, samla in anmälningar och begränsa antalet platser utan extra verktyg.

Skapa ditt kalkylblad

Skriv en rubrik och ett kort löfte för ditt evenemang. Exempel: Matlagning på 60 minuter: planera fem middagar för vardagskvällar och en prisvärd inköpslista.

Lägg till tidsluckor för de dagar du vill undervisa – två eller tre alternativ för olika scheman.

Ange antalet platser per session för att undvika överbokning (15–25 platser fungerar bäst).

Värna om integriteten och förtroendet

Slå på Dölj deltagaruppgifter i Doodle Pro för ämnen inom hälso- och sjukvården.

Lägg till en kort samtyckestext: Denna kurs är avsedd för utbildningsändamål och utgör inte individuell medicinsk rådgivning.

Lägg till din logotyp och dina färger med anpassad varumärkesprofilering för ett professionellt utseende.

Bekräftelser och påminnelser som fastnar i minnet

Anslut Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender så att endast din faktiska tillgänglighet visas.

Ställ in automatiska påminnelser 24 timmar och 1 timme före lektionen.

Lägg till din videolänk (Zoom, Meet, Teams, Webex) direkt i Doodle.

Gör det enkelt att boka återkommande sessioner

Lägg till flera datum i ett och samma Sign-up Sheet – perfekt för en månatlig serie.

Ange en anmälningsfrist (t.ex. stäng 1 dag före).

Använd obegränsat antal sessioner i Doodle Pro för återkommande händelser.

Bjud in i stor skala

Skicka inbjudningar via e-post direkt från Doodle till upp till 1 000 personer.

Dela din länk på Instagram, Facebook eller din webbplats.

Användning Zapier för att synkronisera registreringarna med din e-postplattform för uppföljning.

Tips: Använd beskrivningarna från Doodle AI för att automatiskt skapa ett välformulerat sammanfattning av lektionen, och justera den sedan så att den passar din ton.

Välj rätt tidpunkt med Group Poll

Om du är osäker på när deltagarna kan komma, fråga dem först.

Steg Åtgärd Resultat 1 Skapa en Group Poll med 2–4 tidsalternativ Få snabbt reda på tillgängligheten 2 Anslut din kalender Undvik att det krockar med klinikens öppettider 3 Dela omröstningen Använd din e-postlista eller sociala medier 4 Välj den tid som fått flest röster Skapa din Sign-up Sheet för det tidsfönstret

Exempel: Du håller en PCOS-kurs och gör en omröstning mellan tisdag kl. 18.00 och lördag kl. 10.00. Lördagen vinner. Du lägger ut Sign-up Sheet för lördagarna i mars och april och alla platser blir upptagna inom några dagar.

Omvandla intresse för kursen till betalda konsultuppdrag

Kurser skapar förtroende – och väcker intresse för mer djupgående vård. Använd Doodle Booking Page och 1:1 för att enkelt ordna privata uppföljningar.

Skapa en Booking Page för konsultationer med nya kunder.

Slå på Stripe att ta betalt vid bokningen – inga fakturor.

Dela din länk i slutet av lektionen eller i ett uppföljningsmejl.

Erbjud en 48-timmarsrabatt för deltagarna för att öka antalet anmälningar.

Användning Doodle 1:1 för att skicka ut utvalda tider för ett begränsat antal uppföljningsplatser.

Proffstips: Lägg till en QR-kod på din sista bild som länkar till din Booking Page, så att deltagarna kan boka innan de går.

Prissättning, marknadsföring och strategier för att locka kunder

Du är redan en duktig lärare – se nu till att deltagarna anmäler sig och kommer till lektionerna.

Smart prissättning

Erbjud ett förmånligt pris för de första 10 platserna.

Paket med kurs + 30 minuters 1:1-undervisning till rabatterat pris.

För företagssessioner ska du använda ett fast pris och en egen Sign-up Sheet.

Idéer för marknadsföring

Skicka ett e-postmeddelande till din lista med ett tydligt syfte: Om 60 minuter kommer du att gå härifrån med en 7-dagarsplan och en inköpslista.

Samarbeta med ett lokalt gym, en klinik eller en löparbutik för att dela länken till Sign-up Sheet.

Lägg upp en 30 sekunder lång tipsvideo med din länk på Instagram eller TikTok.

Erbjud en ”ta med en vän”-kod (5 dollar i rabatt) för familje- eller gruppklasser.

Minska antalet uteblivna besök

Använd automatiska påminnelser från Doodle + kalenderinbjudningar.

Skicka ett förberedande e-postmeddelande dagen innan med utdelningsmaterial och en kort checklista.

Börja i tid och avsluta med ett tydligt nästa steg samt länken till din Booking Page.

Vanliga misstag som man bör undvika

Ämnen som är för breda – begränsa ditt löfte.

Övningsbilder – fokusera på tre viktiga lärdomar och ett arbetsblad.

Resultatmål – ange vad deltagarna ska uppnå.

Ingen uppföljningsplan – se alltid till att inkludera din Booking Page.

Bortse från integritetsaspekter – dölj deltagarnas namn och uppgifter.

Manuell registrering – slipp kalkylblad och kaoset med ”svara alla”.

Verktyg och lösningar: hur Doodle hjälper nutritionister

Doodle-funktionen Vad den gör Sign-up Sheets Skapa sessioner, ange deltagarbegränsningar, dölja deltagaruppgifter och skicka påminnelser Group Poll Låt deltagarna rösta om lektionstiderna och undvik schemakonflikter Booking Page Dela en personlig bokningslänk för privata konsultationer och ta emot betalningar via Stripe 1:1 Skicka sammanställda tidslistor för snabb uppföljning av bokningar Integrationer Anslut kalendrar (Google, Outlook, Apple) och videoverktyg (Zoom, Meet, Teams, Webex) Pro-funktioner Anpassad varumärkesprofilering, AI-genererad text, deadlines, påminnelser, Zapier-synkronisering och integritetsskydd på företagsnivå

Resultat: mindre administration, mer undervisning och en fullspäckad kalender.

Exempel från verkligheten

Sara, dietist (egen mottagning)

Mål: Starta en kostkurs för PCOS och erbjud 1:1-konsultationer

Process: Använda Group Polls (tisdag mot lördag) → Lördag vann Skapade en Sign-up Sheet för fyra lördagar, 20 platser vardera, och döljde deltagarnas uppgifter Kopplad Google Kalender + Zoom Delade sin Booking Page med en rabatt på 20 % som endast gäller kurser

Resultat: 73 anmälningar, 21 nya kunder, inga dubbelbokningar

Miguel, kostnäringsspecialist inom idrott (samarbetspartner)

Mål: Anordna en ”Fuel Your 10K”-workshop tillsammans med en lokal löparbutik

Process: Har skapat en Sign-up Sheet för två datum, med 30 platser vardera Använde beskrivningen som en liten enkät Ansluten Outlook + Teams för hybridsessioner Delade den offentliga länken via butikens e-postlista

Resultat: Båda tiderna blev fullbokade på tre dagar, 12 uppföljningsbesök har bokats

Viktiga slutsatser

Välj ett avgränsat ämne med ett tydligt löfte och ett praktiskt verktyg som deltagarna kan ta med sig

Använd Sign-up Sheets för att begränsa antalet platser, skicka påminnelser och minska antalet som uteblir

Gör först en omröstning bland dina följare med hjälp av Group Poll

Förvandla intresse till betalda konsultuppdrag med Booking Page och Stripe

Skydda integriteten med dolda uppgifter och säkra kalenderanslutningar

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver inte fler kalkylblad för att hålla bra lektioner. Med Doodle kan du planera pass, sätta ett deltagarantal och skicka påminnelser på bara några minuter. Använd Sign-up Sheets för gruppevenemang, Group Poll för att välja den bästa tiden och din Booking Page med Stripe för att boka 1:1-uppföljningar medan intresset är stort.

Är du redo att förenkla schemaläggningen? Skapa en Doodle och starta din nästa näringskurs redan idag: