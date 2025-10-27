Kør gruppekurser med tilmeldingssedler: ernæringsemner, der sælger

Fyld dine ernæringskurser uden at jage RSVP'er eller jonglere med regneark. Doodle Sign-up Sheets begrænser antallet af pladser, sender påmindelser og hjælper dig med at køre sessioner, der sælger.

Hvis du er ernæringsekspert, kan gruppekurser øge omsætningen, reducere antallet af udeblivelser og opbygge dit brand. Men at planlægge emner, indsamle tilmeldinger og administrere kalendere kan tage mere tid end selve undervisningen. En e-mail bliver sendt ud, så kommer der ti svar, og listen bliver hurtigt rodet.

Denne guide viser dig, hvordan du planlægger udsolgte ernæringskurser og sætter dem op på få minutter. Du får gennemprøvede emner, som kunderne betaler for, enkle ideer til prissætning og en trinvis plan for, hvordan du bruger Doodle-tilmeldingsark til at begrænse antallet af pladser, påmindelser og privatlivets fred. Du vil også se, hvordan gruppeafstemninger vælger det rigtige tidspunkt, og hvordan bookingside og 1:1 hjælper dig med at konvertere klasseinteresse til betalte konsultationer med Stripe.

Udfordringen for professionelle ernæringseksperter

Du har mange kasketter på. Du coacher klienter, håndterer opfølgninger og laver administration. At tilføje gruppesessioner bør ikke skabe kaos.

Almindelige vejspærringer omfatter:

At vælge tidspunkter, der matcher arbejdsskift, skoleskemaer og klinikblokke

Sporing af RSVP'er og pladsbegrænsninger i regneark

Håndtering af påmindelser, links og spørgsmål i sidste øjeblik

Beskyttelse af deltagernes privatliv i et sundhedsvæsen

Omdanne klasseleads til kunder uden ekstra dataindtastning

Du har brug for en enkel måde at indstille datoer, begrænse antallet af pladser og sende bekræftelser, der kommer direkte ind i hver persons kalender.

Hvorfor dette er vigtigt for ernæringseksperter

Gruppekurser kan ændre din uge og din indkomst:

Større rækkevidde på kortere tid. Undervis 20 personer på 60 minutter, og book derefter 1:1 opfølgninger.

Lavere adgangsbarriere. Kunder, der ikke er klar til en fuld konsultation, vil prøve en billig klasse.

Bedre resultater. Folk lærer, engagerer sig og kommer tilbage for at få mere støtte.

Smartere kalenderstyring. Bloker undervisningstid én gang, udfyld den hurtigt, og beskyt dine kliniktimer.

Med Doodle Sign-up Sheets kan du oprette tidsintervaller, sætte pladsgrænser og invitere op til 1000 personer uden at skulle sende e-mails frem og tilbage. Alle vælger deres plads, får påmindelser og møder op klar til at lære.

Planlæg kurser, der sælger: gennemprøvede emner og formater

Start med problemer, som folk allerede ønsker at løse. Her er ernæringsemner med høj konverteringsgrad med målgrupper, løfter og formatideer.

Emne Målgruppe Løfte Format og ressource Grundlæggende om prædiabetes og type 2-diabetes Voksne med højt A1C, familiemedlemmer Spis for at stabilisere blodsukkeret uden at opgive yndlingsmaden 60 min demo med tallerkenmetoden; fiber-tjekliste Hjertesund kost Voksne 40+, familiehistorie Sænk LDL med smarte udskiftninger på 4 uger 75 min, minilaboratorium i mærkelæsning + indkøbsliste PCOS ernæring 101 Kvinder 18-40 år Reducer symptomer med afbalancerede måltider og bevægelse 60 min, parring af protein + fibre Nulstilling af overgangsalderens ernæring Kvinder peri/post menopause Støt energi, søvn og knoglesundhed med mad 60 min, inkluderer calcium- og proteinmål Forberedelse af måltider til travle uger Arbejdende forældre, omsorgspersoner, studerende Planlæg 5 mix-og-match-middage på 60 minutter 3-trins batch-plan + tips til opbevaring Grundlæggende om tarmsundhed Voksne med IBS eller oppustethed Øg mængden af fibre, reducer symptomer 60 min, mad/symptom-log Rundvisning i købmandsbutikken Nye kokke eller etikettelæsere Køb hurtigt ind, spar penge, spis bedre 45 min virtuel gennemgang Få brændstof til din 5 km eller 10 km Fritidsløbere Spis for at få energi, væske og restitution 60 min, tabel over kulhydratbelastning + løbsplan Strategier for kræsne spisere Forældre til børn i alderen 2-8 år Færre kampe om måltiderne med gennemprøvede trin 60 min, scripts + eksponeringstracker Sportsernæring for teenagere Teenage-atleter Brændstof til træning, spil og vækst 60 min, tallerken til træning vs. hviledage

Idéer til prissætning

Klasse type Prisinterval Bemærkninger Forbruger-/livsstilsemner $20-$45 pr. plads Perfekt til offentlige workshops Kliniske/medicinske emner $45-$75 pr. plads Gratis, hvis sponsoreret af en klinik Samlet tilbud Klasse + 1:1 opfølgning Brug bookingside + Stripe til betaling

Opsæt tilmeldingsark til hele klasser

Doodle Sign-up Sheets hjælper dig med at planlægge, indsamle tilmeldinger og oprette pladser uden ekstra værktøjer.

Byg dit ark

Opret din eventtitel og et kort løfte. Eksempel: Måltidstilberedning på 60 minutter: Planlæg fem middage til en hverdagsaften og en budgetvenlig liste.

Tilføj tidsintervaller på de dage, hvor du vil undervise - to eller tre muligheder for forskellige tidsplaner.

Sæt en grænse for antallet af pladser pr. session for at undgå overbooking (15-25 pladser fungerer bedst).

Bevar privatlivets fred og tilliden

Slå Skjul deltageroplysninger til i Doodle Pro for emner inden for sundhedspleje.

Tilføj en kort samtykkeerklæring: Denne klasse er til uddannelse, ikke individuel medicinsk rådgivning.

Tilføj dit logo og dine farver med brugerdefineret branding for at få et professionelt look.

Bekræftelser og påmindelser, der holder

Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar, så kun din reelle tilgængelighed vises.

Indstil automatiske påmindelser 24 timer og 1 time før timen.

Tilføj dit videolink (Zoom, Meet, Teams, Webex) direkte i Doodle.

Gør tilbagevendende sessioner nemme

Tilføj flere datoer på ét tilmeldingsark - ideelt til en månedlig serie.

Sæt en tilmeldingsfrist (f.eks. luk 1 dag før).

Brug ubegrænsede sessioner i Doodle Pro til tilbagevendende begivenheder.

Inviter i stor skala

Send invitationer direkte fra Doodle til op til 1000 personer.

Del dit link på Instagram, Facebook eller din hjemmeside.

Brug Zapier til at synkronisere tilmeldinger til din e-mailplatform til opfølgning.

Tip: Brug Doodle AI-beskrivelser til automatisk at udarbejde et poleret klassesammendrag, og tilpas det derefter, så det passer til din tone.

Vælg det rigtige tidspunkt med gruppeafstemninger

Hvis du er usikker på, hvornår folk kan deltage, så spørg dem først.

Trin Handling Resultat 1 Opret en gruppeafstemning med 2-4 tidsintervaller Indsaml tilgængelighed hurtigt 2 Forbind din kalender Undgå konflikter med klinikkens åbningstider 3 Del afstemningen Brug din mailingliste eller sociale medier 4 Vælg det tidspunkt, der er flest stemmer på Lav dit tilmeldingsark til det tidspunkt

Et eksempel: Du afholder et PCOS-kursus og afstemmer tirsdag kl. 18 mod lørdag kl. 10. Lørdag vinder. Du lægger tilmeldingsarket ud for lørdage i marts og april og udfylder alle pladser på få dage.

Konverter interesse for kurser til betalte konsultationer

Kurser opbygger tillid - og interesse for dybere behandling. Brug Doodle Booking Page og 1:1 til at gøre privat opfølgning let.

Opret en bookingside til nye klientkonsultationer.

Slå Stripe til for at opkræve betaling ved booking - ingen fakturaer.

Del dit link i slutningen af timen eller i en opfølgende e-mail.

Tilbyd en 48-timers rabat til deltagerne for at få dem til at tilmelde sig.

Brug Doodle 1:1 til at sende kuraterede tider til begrænsede opfølgningspladser.

Pro tip: Tilføj en QR-kode på din sidste slide, der linker til din bookingside, så folk kan booke, inden de går.

Prisfastsættelse, promovering og taktik for at dukke op

Du underviser allerede godt - sørg nu for, at folk tilmelder sig og møder op.

Smart prissætning

Tilbyd early bird-priser for de første 10 pladser.

Saml undervisning + 30 minutter 1:1 med rabat.

Brug et fast gebyr og et privat tilmeldingsark til virksomhedssessioner.

Idéer til kampagner

Send en e-mail til din liste med et klart resultat: På 60 minutter går du derfra med en 7-dages plan og en indkøbsliste.

Samarbejd med et lokalt fitnesscenter, en klinik eller en løbebutik om at dele dit link til tilmeldingsarket.

Send en 30 sekunders video med dit link på Instagram eller TikTok.

Tilbyd en "tag en ven med"-kode (5 dollars rabat) til familie- eller gruppetimer.

Reducer antallet af udeblivelser

Brug automatiske Doodle-påmindelser + kalenderinvitationer.

Send en forberedelsesmail dagen før med handouts og en kort tjekliste.

Start til tiden og afslut med et klart næste skridt + et link til din bookingside.

Almindelige fejl, der skal undgås

Emner, der er for brede - indsnævr dit løfte.

Overfyldte slides - fokuser på tre vigtige lektioner og et arbejdsark.

Springe resultater over - angiv, hvad deltagerne vil opnå.

Ingen opfølgningsplan - inkluder altid din bookingside.

Ignorerer privatlivets fred - skjul deltagernes navne og detaljer.

Manuelle tilmeldinger - drop regneark og svar-alt-kaos.

Værktøjer og løsninger: Sådan hjælper Doodle ernæringseksperter

Doodle-funktion Hvad den gør Ark til tilmelding Opret sessioner, sæt pladsgrænser, skjul deltageroplysninger og send påmindelser Afstemninger i grupper Lad dit publikum stemme om holdtider og undgå planlægningskonflikter Booking-side Del et personligt bookinglink til private konsultationer, og opkræv betalinger med Stripe 1:1 Send kuraterede tidslister til hurtig opfølgning af bookinger Integrationer Forbind kalendere (Google, Outlook, Apple) og videoværktøjer (Zoom, Meet, Teams, Webex) Pro-funktioner Brugerdefineret branding, AI-genereret tekst, deadlines, påmindelser, Zapier-synkronisering og privatliv på virksomhedsniveau

Resultat: mindre administration, mere undervisning og en fuld kalender.

Eksempler fra den virkelige verden

Sara, RD (privat praksis)

Mål: Lancere en PCOS-ernæringsklasse og drive 1:1-konsultationer

Proces: Brugte gruppeafstemninger (tirsdag vs. lørdag) → lørdag vandt Lavede et tilmeldingsark til fire lørdage, 20 pladser hver, skjulte deltageroplysninger Forbundet Google Kalender + Zoom Delte sin bookingside med 20 % rabat kun på holdet

Resultater: 73 tilmeldinger, 21 nye kunder, nul dobbeltbookinger

Miguel, sports RD (samfundspartner)

Mål: Vært for en Fuel Your 10K-workshop med en lokal løbebutik

Proces: Oprettede et tilmeldingsark til to datoer med 30 pladser hver Brugte beskrivelsen som en miniundersøgelse Tilsluttede Outlook + Teams til hybride sessioner Delte det offentlige link via butikkens e-mail-liste

Resultater: Begge datoer blev fyldt på tre dage, 12 opfølgende konsultationer blev booket

Vigtige erfaringer

Vælg et snævert emne med et klart løfte og et takeaway-værktøj

Brug tilmeldingsark til at begrænse antallet af pladser, sende påmindelser og reducere antallet af udeblivelser

Spørg dit publikum først med gruppeafstemninger

Gør interesse til betalte konsultationer med Booking Page og Stripe

Beskyt privatlivets fred med skjulte detaljer og sikre kalenderforbindelser

Kom i gang med bedre planlægning

Du har ikke brug for flere regneark for at køre gode klasser. Med Doodle kan du planlægge sessioner, afsætte pladser og sende påmindelser på få minutter. Brug tilmeldingsark til gruppearrangementer, gruppeafstemninger til at vælge det bedste tidspunkt og din bookingside med Stripe til at booke 1:1-opfølgninger, mens interessen er stor.

