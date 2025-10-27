Opret en Doodle

Kør gruppekurser med tilmeldingssedler: ernæringsemner, der sælger

27. okt. 2025

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

Table of Contents

    Fyld dine ernæringskurser uden at jage RSVP'er eller jonglere med regneark. Doodle Sign-up Sheets begrænser antallet af pladser, sender påmindelser og hjælper dig med at køre sessioner, der sælger.

    Hvis du er ernæringsekspert, kan gruppekurser øge omsætningen, reducere antallet af udeblivelser og opbygge dit brand. Men at planlægge emner, indsamle tilmeldinger og administrere kalendere kan tage mere tid end selve undervisningen. En e-mail bliver sendt ud, så kommer der ti svar, og listen bliver hurtigt rodet.

    Denne guide viser dig, hvordan du planlægger udsolgte ernæringskurser og sætter dem op på få minutter. Du får gennemprøvede emner, som kunderne betaler for, enkle ideer til prissætning og en trinvis plan for, hvordan du bruger Doodle-tilmeldingsark til at begrænse antallet af pladser, påmindelser og privatlivets fred. Du vil også se, hvordan gruppeafstemninger vælger det rigtige tidspunkt, og hvordan bookingside og 1:1 hjælper dig med at konvertere klasseinteresse til betalte konsultationer med Stripe.

    Udfordringen for professionelle ernæringseksperter

    Du har mange kasketter på. Du coacher klienter, håndterer opfølgninger og laver administration. At tilføje gruppesessioner bør ikke skabe kaos.

    Almindelige vejspærringer omfatter:

    • At vælge tidspunkter, der matcher arbejdsskift, skoleskemaer og klinikblokke

    • Sporing af RSVP'er og pladsbegrænsninger i regneark

    • Håndtering af påmindelser, links og spørgsmål i sidste øjeblik

    • Beskyttelse af deltagernes privatliv i et sundhedsvæsen

    • Omdanne klasseleads til kunder uden ekstra dataindtastning

    Du har brug for en enkel måde at indstille datoer, begrænse antallet af pladser og sende bekræftelser, der kommer direkte ind i hver persons kalender.

    Hvorfor dette er vigtigt for ernæringseksperter

    Gruppekurser kan ændre din uge og din indkomst:

    • Større rækkevidde på kortere tid. Undervis 20 personer på 60 minutter, og book derefter 1:1 opfølgninger.

    • Lavere adgangsbarriere. Kunder, der ikke er klar til en fuld konsultation, vil prøve en billig klasse.

    • Bedre resultater. Folk lærer, engagerer sig og kommer tilbage for at få mere støtte.

    • Smartere kalenderstyring. Bloker undervisningstid én gang, udfyld den hurtigt, og beskyt dine kliniktimer.

    Med Doodle Sign-up Sheets kan du oprette tidsintervaller, sætte pladsgrænser og invitere op til 1000 personer uden at skulle sende e-mails frem og tilbage. Alle vælger deres plads, får påmindelser og møder op klar til at lære.

    Planlæg kurser, der sælger: gennemprøvede emner og formater

    Start med problemer, som folk allerede ønsker at løse. Her er ernæringsemner med høj konverteringsgrad med målgrupper, løfter og formatideer.

    Emne

    Målgruppe

    Løfte

    Format og ressource

    Grundlæggende om prædiabetes og type 2-diabetes

    Voksne med højt A1C, familiemedlemmer

    Spis for at stabilisere blodsukkeret uden at opgive yndlingsmaden

    60 min demo med tallerkenmetoden; fiber-tjekliste

    Hjertesund kost

    Voksne 40+, familiehistorie

    Sænk LDL med smarte udskiftninger på 4 uger

    75 min, minilaboratorium i mærkelæsning + indkøbsliste

    PCOS ernæring 101

    Kvinder 18-40 år

    Reducer symptomer med afbalancerede måltider og bevægelse

    60 min, parring af protein + fibre

    Nulstilling af overgangsalderens ernæring

    Kvinder peri/post menopause

    Støt energi, søvn og knoglesundhed med mad

    60 min, inkluderer calcium- og proteinmål

    Forberedelse af måltider til travle uger

    Arbejdende forældre, omsorgspersoner, studerende

    Planlæg 5 mix-og-match-middage på 60 minutter

    3-trins batch-plan + tips til opbevaring

    Grundlæggende om tarmsundhed

    Voksne med IBS eller oppustethed

    Øg mængden af fibre, reducer symptomer

    60 min, mad/symptom-log

    Rundvisning i købmandsbutikken

    Nye kokke eller etikettelæsere

    Køb hurtigt ind, spar penge, spis bedre

    45 min virtuel gennemgang

    Få brændstof til din 5 km eller 10 km

    Fritidsløbere

    Spis for at få energi, væske og restitution

    60 min, tabel over kulhydratbelastning + løbsplan

    Strategier for kræsne spisere

    Forældre til børn i alderen 2-8 år

    Færre kampe om måltiderne med gennemprøvede trin

    60 min, scripts + eksponeringstracker

    Sportsernæring for teenagere

    Teenage-atleter

    Brændstof til træning, spil og vækst

    60 min, tallerken til træning vs. hviledage

    Idéer til prissætning

    Klasse type

    Prisinterval

    Bemærkninger

    Forbruger-/livsstilsemner

    $20-$45 pr. plads

    Perfekt til offentlige workshops

    Kliniske/medicinske emner

    $45-$75 pr. plads

    Gratis, hvis sponsoreret af en klinik

    Samlet tilbud

    Klasse + 1:1 opfølgning

    Brug bookingside + Stripe til betaling

    Opsæt tilmeldingsark til hele klasser

    Doodle Sign-up Sheets hjælper dig med at planlægge, indsamle tilmeldinger og oprette pladser uden ekstra værktøjer.

    Byg dit ark

    • Opret din eventtitel og et kort løfte. Eksempel: Måltidstilberedning på 60 minutter: Planlæg fem middage til en hverdagsaften og en budgetvenlig liste.

    • Tilføj tidsintervaller på de dage, hvor du vil undervise - to eller tre muligheder for forskellige tidsplaner.

    • Sæt en grænse for antallet af pladser pr. session for at undgå overbooking (15-25 pladser fungerer bedst).

    Bevar privatlivets fred og tilliden

    • Slå Skjul deltageroplysninger til i Doodle Pro for emner inden for sundhedspleje.

    • Tilføj en kort samtykkeerklæring: Denne klasse er til uddannelse, ikke individuel medicinsk rådgivning.

    • Tilføj dit logo og dine farver med brugerdefineret branding for at få et professionelt look.

    Bekræftelser og påmindelser, der holder

    • Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar, så kun din reelle tilgængelighed vises.

    • Indstil automatiske påmindelser 24 timer og 1 time før timen.

    • Tilføj dit videolink (Zoom, Meet, Teams, Webex) direkte i Doodle.

    Gør tilbagevendende sessioner nemme

    • Tilføj flere datoer på ét tilmeldingsark - ideelt til en månedlig serie.

    • Sæt en tilmeldingsfrist (f.eks. luk 1 dag før).

    • Brug ubegrænsede sessioner i Doodle Pro til tilbagevendende begivenheder.

    Inviter i stor skala

    • Send invitationer direkte fra Doodle til op til 1000 personer.

    • Del dit link på Instagram, Facebook eller din hjemmeside.

    • Brug Zapier til at synkronisere tilmeldinger til din e-mailplatform til opfølgning.

    Tip: Brug Doodle AI-beskrivelser til automatisk at udarbejde et poleret klassesammendrag, og tilpas det derefter, så det passer til din tone.

    Vælg det rigtige tidspunkt med gruppeafstemninger

    Hvis du er usikker på, hvornår folk kan deltage, så spørg dem først.

    Trin

    Handling

    Resultat

    1

    Opret en gruppeafstemning med 2-4 tidsintervaller

    Indsaml tilgængelighed hurtigt

    2

    Forbind din kalender

    Undgå konflikter med klinikkens åbningstider

    3

    Del afstemningen

    Brug din mailingliste eller sociale medier

    4

    Vælg det tidspunkt, der er flest stemmer på

    Lav dit tilmeldingsark til det tidspunkt

    Et eksempel: Du afholder et PCOS-kursus og afstemmer tirsdag kl. 18 mod lørdag kl. 10. Lørdag vinder. Du lægger tilmeldingsarket ud for lørdage i marts og april og udfylder alle pladser på få dage.

    Konverter interesse for kurser til betalte konsultationer

    Kurser opbygger tillid - og interesse for dybere behandling. Brug Doodle Booking Page og 1:1 til at gøre privat opfølgning let.

    • Opret en bookingside til nye klientkonsultationer.

    • Slå Stripe til for at opkræve betaling ved booking - ingen fakturaer.

    • Del dit link i slutningen af timen eller i en opfølgende e-mail.

    • Tilbyd en 48-timers rabat til deltagerne for at få dem til at tilmelde sig.

    • Brug Doodle 1:1 til at sende kuraterede tider til begrænsede opfølgningspladser.

    Pro tip: Tilføj en QR-kode på din sidste slide, der linker til din bookingside, så folk kan booke, inden de går.

    Prisfastsættelse, promovering og taktik for at dukke op

    Du underviser allerede godt - sørg nu for, at folk tilmelder sig og møder op.

    Smart prissætning

    • Tilbyd early bird-priser for de første 10 pladser.

    • Saml undervisning + 30 minutter 1:1 med rabat.

    • Brug et fast gebyr og et privat tilmeldingsark til virksomhedssessioner.

    Idéer til kampagner

    • Send en e-mail til din liste med et klart resultat: På 60 minutter går du derfra med en 7-dages plan og en indkøbsliste.

    • Samarbejd med et lokalt fitnesscenter, en klinik eller en løbebutik om at dele dit link til tilmeldingsarket.

    • Send en 30 sekunders video med dit link på Instagram eller TikTok.

    • Tilbyd en "tag en ven med"-kode (5 dollars rabat) til familie- eller gruppetimer.

    Reducer antallet af udeblivelser

    • Brug automatiske Doodle-påmindelser + kalenderinvitationer.

    • Send en forberedelsesmail dagen før med handouts og en kort tjekliste.

    • Start til tiden og afslut med et klart næste skridt + et link til din bookingside.

    Almindelige fejl, der skal undgås

    • Emner, der er for brede - indsnævr dit løfte.

    • Overfyldte slides - fokuser på tre vigtige lektioner og et arbejdsark.

    • Springe resultater over - angiv, hvad deltagerne vil opnå.

    • Ingen opfølgningsplan - inkluder altid din bookingside.

    • Ignorerer privatlivets fred - skjul deltagernes navne og detaljer.

    • Manuelle tilmeldinger - drop regneark og svar-alt-kaos.

    Værktøjer og løsninger: Sådan hjælper Doodle ernæringseksperter

    Doodle-funktion

    Hvad den gør

    Ark til tilmelding

    Opret sessioner, sæt pladsgrænser, skjul deltageroplysninger og send påmindelser

    Afstemninger i grupper

    Lad dit publikum stemme om holdtider og undgå planlægningskonflikter

    Booking-side

    Del et personligt bookinglink til private konsultationer, og opkræv betalinger med Stripe

    1:1

    Send kuraterede tidslister til hurtig opfølgning af bookinger

    Integrationer

    Forbind kalendere (Google, Outlook, Apple) og videoværktøjer (Zoom, Meet, Teams, Webex)

    Pro-funktioner

    Brugerdefineret branding, AI-genereret tekst, deadlines, påmindelser, Zapier-synkronisering og privatliv på virksomhedsniveau

    Resultat: mindre administration, mere undervisning og en fuld kalender.

    Eksempler fra den virkelige verden

    Sara, RD (privat praksis)

    • Mål: Lancere en PCOS-ernæringsklasse og drive 1:1-konsultationer

    • Proces:

      • Brugte gruppeafstemninger (tirsdag vs. lørdag) → lørdag vandt

      • Lavede et tilmeldingsark til fire lørdage, 20 pladser hver, skjulte deltageroplysninger

      • Forbundet Google Kalender + Zoom

      • Delte sin bookingside med 20 % rabat kun på holdet

    • Resultater: 73 tilmeldinger, 21 nye kunder, nul dobbeltbookinger

    Miguel, sports RD (samfundspartner)

    • Mål: Vært for en Fuel Your 10K-workshop med en lokal løbebutik

    • Proces:

      • Oprettede et tilmeldingsark til to datoer med 30 pladser hver

      • Brugte beskrivelsen som en miniundersøgelse

      • Tilsluttede Outlook + Teams til hybride sessioner

      • Delte det offentlige link via butikkens e-mail-liste

    • Resultater: Begge datoer blev fyldt på tre dage, 12 opfølgende konsultationer blev booket

    Vigtige erfaringer

    • Vælg et snævert emne med et klart løfte og et takeaway-værktøj

    • Brug tilmeldingsark til at begrænse antallet af pladser, sende påmindelser og reducere antallet af udeblivelser

    • Spørg dit publikum først med gruppeafstemninger

    • Gør interesse til betalte konsultationer med Booking Page og Stripe

    • Beskyt privatlivets fred med skjulte detaljer og sikre kalenderforbindelser

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du har ikke brug for flere regneark for at køre gode klasser. Med Doodle kan du planlægge sessioner, afsætte pladser og sende påmindelser på få minutter. Brug tilmeldingsark til gruppearrangementer, gruppeafstemninger til at vælge det bedste tidspunkt og din bookingside med Stripe til at booke 1:1-opfølgninger, mens interessen er stor.

    Er du klar til at gøre planlægningen nem? Opret en Doodle, og start dit næste ernæringskursus i dag:

