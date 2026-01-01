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साइन-अप शीट्स के साथ समूह कक्षाएं चलाएं: ऐसे पोषण विषय जो बिकते हैं

पढ़ने का समय: 8 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

बिना RSVP का पीछा किए या स्प्रेडशीट संभाले अपनी पोषण कक्षाएं भरें। Doodle Sign-up Sheets सीटें सीमित करता है, रिमाइंडर भेजता है, और आपको बिकने वाले सत्र चलाने में मदद करता है।

यदि आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं, तो समूह कक्षाएं राजस्व बढ़ा सकती हैं, अनुपस्थितियों को कम कर सकती हैं, और आपके ब्रांड का निर्माण कर सकती हैं। फिर भी विषयों की योजना बनाना, नामांकन इकट्ठा करना, और कैलेंडर का प्रबंधन करना कक्षा की तुलना में अधिक समय ले सकता है। एक ईमेल भेजा जाता है, फिर दस रिप्लाई-ऑल होते हैं, और सूची जल्दी ही अव्यवस्थित हो जाती है।

यह गाइड आपको दिखाती है कि आप सेल-आउट पोषण कक्षाओं की योजना कैसे बनाएं और उन्हें मिनटों में कैसे सेट करें। आपको ऐसे सिद्ध विषय मिलेंगे जिनके लिए क्लाइंट्स भुगतान करते हैं, सरल मूल्य निर्धारण के विचार, और सीट सीमा, रिमाइंडर और गोपनीयता के लिए Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करने की चरण-दर-चरण योजना। आप यह भी देखेंगे कि Group Polls सही समय कैसे चुनता है, और Booking Page और 1:1 कैसे आपको क्लास में रुचि को Stripe के साथ भुगतान किए गए कंसल्टेशन में बदलने में मदद करते हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

पोषण विशेषज्ञ पेशेवरों के सामने चुनौती

आप कई भूमिकाएँ निभाते हैं। आप क्लाइंट्स को कोच करते हैं, फॉलो-अप संभालते हैं, और प्रशासनिक काम करते हैं। समूह सत्र जोड़ने से अव्यवस्था नहीं बढ़नी चाहिए।

सामान्य बाधाओं में शामिल हैं:

  • काम की पाली, स्कूल की समय-सारिणी और क्लिनिक के ब्लॉकों से मेल खाने वाले समय चुनना

  • स्प्रेडशीट में आरएसवीपी और सीट सीमाओं को ट्रैक करना

  • रिमाइंडर, लिंक और आखिरी समय के सवालों को संभालना

  • स्वास्थ्य देखभाल के परिवेश में प्रतिभागी की गोपनीयता की रक्षा

  • अतिरिक्त डेटा प्रविष्टि के बिना क्लास लीड्स को ग्राहकों में बदलना

आपको तारीखें तय करने, सीटों की सीमा निर्धारित करने और पुष्टि संदेश भेजने का एक सरल तरीका चाहिए जो सीधे प्रत्येक व्यक्ति के कैलेंडर में जुड़ जाए।

पोषण विशेषज्ञों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

समूह कक्षाएं आपके सप्ताह और आपकी आय को बदल सकती हैं:

  • कम समय में अधिक लोगों तक पहुँचें। 60 मिनट में 20 लोगों को सिखाएँ, फिर 1:1 फॉलो-अप बुक करें।

  • प्रवेश की बाधा कम। जो ग्राहक पूर्ण परामर्श के लिए तैयार नहीं हैं, वे कम लागत वाली कक्षा आज़माएँगे।

  • बेहतर परिणाम। लोग सीखते हैं, जुड़ते हैं, और अधिक सहायता के लिए वापस आते हैं।

  • स्मार्ट कैलेंडर प्रबंधन। एक बार कक्षा का समय ब्लॉक करें, जल्दी भरें, और अपने क्लिनिक के घंटों की रक्षा करें।

Doodle साइन-अप शीट्स के साथ, आप समय स्लॉट बनाते हैं, सीटों की सीमा निर्धारित करते हैं, और बिना बार-बार ईमेल के 1000 लोगों तक को आमंत्रित करते हैं। हर कोई अपनी जगह चुनता है, रिमाइंडर प्राप्त करता है, और सीखने के लिए तैयार होकर आता है।

बिकने वाली कक्षाओं की योजना बनाएँ: सिद्ध विषय और प्रारूप

उन समस्याओं से शुरुआत करें जिन्हें लोग पहले से ही हल करना चाहते हैं। यहाँ उच्च रूपांतरण वाले पोषण विषय दिए गए हैं, जिनमें लक्षित दर्शक, वादे और प्रारूप के विचार शामिल हैं।

विषय

दर्शक

वादा

स्वरूप और संसाधन

प्रिडायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज की मूल बातें

उच्च A1C वाले वयस्क, परिवार के सदस्य

पसंदीदा खाद्य पदार्थों को छोड़े बिना रक्त शर्करा को स्थिर रखने के लिए खाएं

प्लेट विधि के साथ 60 मिनट का डेमो; फाइबर चेकलिस्ट

दिल के लिए स्वस्थ आहार

वयस्क 40+, पारिवारिक इतिहास

4 हफ्तों में स्मार्ट बदलावों से एलडीएल कम करें

75 मिनट, लेबल पढ़ने वाली मिनी लैब + किराने की सूची

पीसीओएस पोषण 101

महिलाएँ 18–40

संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि से लक्षणों को कम करें

60 मिनट, प्रोटीन + फाइबर का मेल

रजोनिवृत्ति पोषण रीसेट

रजोनिवृत्ति के आसपास/बाद की महिलाएँ

आहार से ऊर्जा, नींद और हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करें।

60 मिनट, कैल्शियम और प्रोटीन लक्ष्यों को शामिल करें

व्यस्त हफ्तों के लिए भोजन की तैयारी

कामकाजी माता-पिता, देखभाल करने वाले, छात्र

60 मिनट में 5 मिक्स-एंड-मैच डिनर की योजना बनाएँ

3-चरणीय बैच योजना + भंडारण टिप्स

आंतों के स्वास्थ्य की बुनियादी बातें

आईबीएस या पेट फूलने वाले वयस्क

फाइबर बढ़ाएँ, लक्षण कम करें

60 मिनट, भोजन/लक्षण लॉग

किराने की दुकान का दौरा

नए रसोइए या लेबल पढ़ने वाले

तेज़ी से खरीदारी करें, पैसे बचाएँ, बेहतर खाएँ

45 मिनट का वर्चुअल वॉकथ्रू

अपने 5K या 10K के लिए ऊर्जा प्राप्त करें

मनोरंजक धावक

ऊर्जा, हाइड्रेशन और रिकवरी के लिए खाएं

60 मिनट, कार्ब-लोड तालिका + रेस योजना

चुनिंदा खाने वालों के लिए रणनीतियाँ

2–8 वर्ष के बच्चों के माता-पिता

सिद्ध तरीकों से भोजन के समय कम झगड़े

60 मिनट, स्क्रिप्ट्स + एक्सपोजर ट्रैकर

किशोरों के लिए खेल पोषण

किशोर खिलाड़ी

प्रशिक्षण, खेल और विकास के लिए ईंधन

प्रशिक्षण और विश्राम के दिनों के लिए 60 मिनट प्लेट

मूल्य निर्धारण के विचार

क्लास का प्रकार

मूल्य सीमा

टिप्पणियाँ

उपभोक्ता / जीवनशैली विषय

प्रति सीट $20–$45

सार्वजनिक कार्यशालाओं के लिए उत्तम

नैदानिक / चिकित्सा विषय

प्रति सीट $45–$75

यदि किसी क्लिनिक द्वारा प्रायोजित हो तो निःशुल्क

बंडल ऑफर

क्लास + 1:1 फॉलो-अप

भुगतान के लिए बुकिंग पेज + स्ट्राइप का उपयोग करें

भरे हुए वर्गों के लिए साइन-अप शीट्स तैयार करें।

Doodle साइन-अप शीट्स आपको अतिरिक्त उपकरणों के बिना योजना बनाने, साइन-अप एकत्र करने और सीटों की सीमा निर्धारित करने में मदद करता है।

अपनी शीट बनाएँ

  • अपना इवेंट शीर्षक और संक्षिप्त वादा बनाएँ। उदाहरण: 60 मिनट में मील प्रेप: सप्ताह के पांच कार्यदिवस के डिनर की योजना और एक बजट-अनुकूल सूची।

  • आप जिन दिनों में पढ़ाना चाहते हैं, उन दिनों के लिए दो या तीन अलग-अलग समय स्लॉट जोड़ें।

  • ओवरबुकिंग से बचने के लिए प्रत्येक सत्र में सीटों की संख्या सीमित करें (15–25 सीटें सबसे उपयुक्त हैं)।

गोपनीयता और विश्वास बनाए रखें

  • चालू करें प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ स्वास्थ्य देखभाल विषयों के लिए Doodle Pro में।

  • एक संक्षिप्त सहमति नोट जोड़ें: यह कक्षा शिक्षा के लिए है, व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के लिए नहीं।

  • अपने लोगो और रंग जोड़ें कस्टम ब्रांडिंग एक पेशेवर लुक के लिए।

टिकने वाली पुष्टि और अनुस्मारक

  • केवल आपकी वास्तविक उपलब्धता दिखाने के लिए Google, Outlook या Apple कैलेंडर कनेक्ट करें।

  • क्लास से 24 घंटे पहले और 1 घंटे पहले स्वचालित रिमाइंडर सेट करें।

  • अपना वीडियो लिंक (ज़ूम, मीट, टीम्स, वेबएक्स) सीधे Doodle में जोड़ें।

बार-बार होने वाले सत्रों को आसान बनाएं

  • एक ही साइन-अप शीट में कई तारीखें जोड़ें—मासिक श्रृंखला के लिए आदर्श।

  • साइन-अप की अंतिम तिथि निर्धारित करें (उदाहरण के लिए, 1 दिन पहले बंद करें)।

  • में असीमित सत्रों का उपयोग करें Doodle Pro बार-बार होने वाली घटनाओं के लिए।

बड़े पैमाने पर आमंत्रित करें

  • Doodle से सीधे 1000 लोगों तक ईमेल निमंत्रण भेजें।

  • अपना लिंक इंस्टाग्राम, फेसबुक, या अपनी वेबसाइट पर साझा करें।

  • उपयोग करें ज़ेपियर फॉलो-अप्स के लिए साइन-अप्स को अपने ईमेल प्लेटफ़ॉर्म के साथ सिंक करने के लिए।

सुझाव: Doodle AI विवरणों का उपयोग करके एक परिष्कृत कक्षा सारांश स्वचालित रूप से तैयार करें, फिर इसे अपनी शैली के अनुरूप समायोजित करें।

ग्रुप पोल के साथ सही समय चुनें

यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि लोग कब शामिल हो सकते हैं, तो पहले उनसे पूछताछ करें।

चरण

कार्रवाई

परिणाम

एक

2–4 समय स्लॉट के साथ एक ग्रुप पोल बनाएँ

तेज़ी से उपलब्धता एकत्र करें

दो

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

क्लिनिक के समय के साथ टकराव से बचें

तीन

सर्वे साझा करें

अपनी मेलिंग सूची या सोशल मीडिया का उपयोग करें

चार

सबसे अधिक वोट पाने वाला समय चुनें

उस स्लॉट के लिए अपनी साइन-अप शीट बनाएं।

उदाहरण: आप मंगलवार शाम 6 बजे और शनिवार सुबह 10 बजे पीसीओएस क्लास और पोल चलाते हैं। शनिवार जीतता है। आप मार्च और अप्रैल के शनिवारों के लिए साइन-अप शीट पोस्ट करते हैं और कुछ ही दिनों में सभी सीटें भर जाती हैं।

क्लास की रुचि को सशुल्क परामर्शों में बदलें

क्लासें विश्वास और गहरी देखभाल में रुचि पैदा करती हैं। निजी फॉलो-अप को आसान बनाने के लिए Doodle बुकिंग पेज और 1:1 का उपयोग करें।

  • एक बनाएँ बुकिंग पेज नए ग्राहक परामर्शों के लिए।

  • चालू करें धारी बुकिंग पर भुगतान एकत्र करना—कोई चालान नहीं।

  • कक्षा के अंत में या फॉलो-अप ईमेल में अपना लिंक साझा करें।

  • प्रतिभागियों को साइन-अप बढ़ाने के लिए 48 घंटे की छूट प्रदान करें।

  • उपयोग करें Doodle 1:1 सीमित फॉलो-अप स्पॉट्स के लिए चयनित समय भेजने के लिए।

Pro टिप: अपनी अंतिम स्लाइड पर अपने बुकिंग पेज से जुड़ा एक QR कोड जोड़ें ताकि लोग जाने से पहले बुक कर सकें।

मूल्य निर्धारण, प्रचार, और उपस्थित होने की रणनीतियाँ

आप पहले से ही अच्छी तरह पढ़ाते हैं—अब सुनिश्चित करें कि लोग साइन अप करें और उपस्थित हों।

स्मार्ट मूल्य निर्धारण

  • पहले 10 सीटों के लिए अर्ली बर्ड मूल्य प्रदान करें।

  • बंडल क्लास + 30 मिनट का 1:1 सत्र छूट पर।

  • कॉर्पोरेट सत्रों के लिए एक निश्चित शुल्क और निजी साइन-अप शीट का उपयोग करें।

प्रचार के विचार

  • अपनी सूची को एक स्पष्ट परिणाम के साथ ईमेल करें: 60 मिनट में, आप एक 7-दिवसीय योजना और किराने की सूची के साथ निकलेंगे।

  • अपनी साइन-अप शीट लिंक साझा करने के लिए किसी स्थानीय जिम, क्लिनिक या रनिंग स्टोर के साथ साझेदारी करें।

  • Instagram या TikTok पर अपने लिंक के साथ 30-सेकंड का टिप वीडियो पोस्ट करें।

  • पारिवारिक या समूह कक्षाओं के लिए "एक मित्र लाओ" कोड ($5 की छूट) प्रदान करें।

गैर-हाज़िरी कम करें

  • स्वचालित Doodle रिमाइंडर और कैलेंडर निमंत्रण का उपयोग करें।

  • एक दिन पहले हैंडआउट्स और एक संक्षिप्त चेकलिस्ट के साथ एक तैयारी ईमेल भेजें।

  • समय पर शुरू करें और एक स्पष्ट अगले कदम तथा अपने बुकिंग पेज लिंक के साथ समाप्त करें।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

  • जिन विषयों का दायरा बहुत व्यापक है—अपनी प्रतिज्ञा को सीमित करें।

  • ओवरलोडिंग स्लाइड्स—तीन मुख्य सबक और एक वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करें।

  • परिणामों को छोड़ना—बताएँ कि प्रतिभागी क्या हासिल करेंगे।

  • कोई फॉलो-अप योजना नहीं—हमेशा अपना बुकिंग पेज शामिल करें।

  • गोपनीयता की अनदेखी—प्रतिभागी के नाम और विवरण छिपाएँ।

  • मैन्युअल साइन-अप्स—स्प्रेडशीट्स और रिप्लाई-ऑल की अराजकता से बचें।

उपकरण और समाधान: Doodle पोषण विशेषज्ञों की कैसे मदद करता है

Doodle फीचर

यह क्या करता है

साइन-अप शीट्स

सत्र बनाएँ, सीटों की सीमाएँ निर्धारित करें, प्रतिभागियों का विवरण छिपाएँ, और अनुस्मारक भेजें

ग्रुप पोल

अपने दर्शकों को कक्षा के समय पर मतदान करने दें और समय-सारिणी संघर्ष से बचें।

बुकिंग पेज

निजी परामर्श के लिए अपना व्यक्तिगत बुकिंग लिंक साझा करें और Stripe के साथ भुगतान एकत्र करें।

एक-से-एक

त्वरित फॉलो-अप बुकिंग के लिए चयनित समय सूचियाँ भेजें

एकीकरण

कैलेंडर (गूगल, आउटलुक, एप्पल) और वीडियो टूल्स (ज़ूम, मीट, टीम्स, वेबएक्स) को कनेक्ट करें।

Pro विशेषताएँ

कस्टम ब्रांडिंग, एआई-जनित टेक्स्ट, समय-सीमाएँ, रिमाइंडर, ज़ेपियर सिंक, और एंटरप्राइज़-स्तरीय गोपनीयता

परिणाम: कम प्रशासनिक काम, अधिक शिक्षण, और एक पूर्ण कैलेंडर।

वास्तविक उदाहरण

सारा, आरडी (निजी प्रैक्टिस)

  • लक्ष्य: पीसीओएस पोषण कक्षा शुरू करें और 1:1 परामर्श बढ़ाएँ।

  • प्रक्रिया:

    • उपयोग किए गए ग्रुप पोल (मंगलवार बनाम शनिवार) → शनिवार जीता

    • चार शनिवारों के लिए एक साइन-अप शीट बनाई, प्रत्येक में 20 सीटें, प्रतिभागियों के विवरण छिपाए।

    • गूगल कैलेंडर + ज़ूम कनेक्टेड

    • उसने अपना बुकिंग पेज केवल कक्षा के लिए 20% की छूट के साथ साझा किया।

  • परिणाम: 73 साइन-अप, 21 नए ग्राहक, कोई दोहरी बुकिंग नहीं

मिगुएल, स्पोर्ट्स आरडी (सामुदायिक भागीदार)

  • लक्ष्य: एक स्थानीय रनिंग स्टोर के साथ 'फ्यूल योर 10K' कार्यशाला की मेजबानी करें

  • प्रक्रिया:

    • दो तारीखों के लिए 30-30 सीटों वाली एक साइन-अप शीट बनाई।

    • विवरण का उपयोग एक छोटे सर्वेक्षण के रूप में किया गया।

    • हाइब्रिड सत्रों के लिए आउटलुक + टीम्स कनेक्टेड

    • स्टोर की ईमेल सूची के माध्यम से सार्वजनिक लिंक साझा किया।

  • परिणाम: दोनों तारीखें तीन दिनों में भर गईं, 12 फॉलो-अप परामर्श बुक हुए।

मुख्य बातें

  • एक संकीर्ण विषय चुनें जिसमें एक स्पष्ट वादा और एक उपयोगी टूल शामिल हो।

  • सीटों की सीमा तय करने, रिमाइंडर भेजने और अनुपस्थितियों को कम करने के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

  • सबसे पहले ग्रुप पोल के साथ अपने दर्शकों से सर्वे करें।

  • बुकिंग पेज और स्ट्राइप के साथ रुचि को सशुल्क परामर्श में बदलें

  • छिपी हुई जानकारी और सुरक्षित कैलेंडर कनेक्शन के साथ गोपनीयता की रक्षा करें

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

उत्कृष्ट कक्षाएँ चलाने के लिए आपको और स्प्रेडशीट्स की ज़रूरत नहीं है। Doodle के साथ, आप मिनटों में सत्रों की योजना बना सकते हैं, सीटों की संख्या सीमित कर सकते हैं, और रिमाइंडर भेज सकते हैं। समूह कार्यक्रमों के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें, सर्वश्रेष्ठ समय चुनने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें, और जब रुचि अधिक हो तब 1:1 फॉलो-अप्स बुक करने के लिए Stripe के साथ अपना बुकिंग पेज उपयोग करें।

क्या आप शेड्यूलिंग को आसान बनाना चाहते हैं? एक Doodle बनाएँ और आज ही अपनी अगली पोषण कक्षा शुरू करें:

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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