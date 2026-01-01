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Poradniki

Doodle łączy siły z Zapierem

Czas czytania: 2 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Zapier Cover

Płynnie włącz Doodle do swojej codziennej pracy, automatyzując wszelkiego rodzaju czasochłonne zadania – bez konieczności pisania kodu.

Zapracowani profesjonaliści potrzebują narzędzi, które pozwolą im pracować mądrzej, a nie ciężej. Połączenie serwisów Doodle i Zapier pozwala skonfigurować dowolną liczbę integracji, które zwiększą Twoją produktywność, wyeliminują irytujące, rutynowe zadania i uporządkują wirtualny bałagan.

  • Najpierw skonfiguruj Zap – jest to zdarzenie, które uruchomi daną akcję. Może to być na przykład utworzenie ankiety w serwisie Doodle.

  • Następnie wybierz czynność, która ma zostać wykonana po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego. Może to być dowolna czynność spośród ponad 1 500 aplikacji, z którymi współpracuje Zapier.

  • Usiądź wygodnie i pozwól, by automatyzacja zadziałała. Teraz możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne!

Włącz Doodle do swoich codziennych procesów pracy, aby usprawnić planowanie.

Doodle i Salesforce

Organizujesz spotkania z potencjalnymi klientami? Gdy uczestnicy wybierają opcje czasowe w Twojej ankiecie Doodle, możesz automatycznie tworzyć nowe rekordy potencjalnych klientów lub aktualizować kontakty w Salesforce.

Doodle i Zendesk

Chcesz usprawnić procesy obsługi klienta? Gdy użytkownicy biorą udział w ankietach Doodle, możesz tworzyć użytkowników, zgłoszenia lub dodawać tagi do zgłoszeń w Zendesk.

Doodle i Slack

Bądź na bieżąco z postępami prac. Gdy ktoś się angażuje lub gdy podejmujesz ostateczną decyzję, możesz wysyłać wiadomości na różne kanały w Slacku i informować współpracowników o wynikach.

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