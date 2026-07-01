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Så här gör du

Doodle möter Zapier

Read Time: 2 minutes
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Updated: 1 juli 2026

Zapier Cover

Integrera Doodle smidigt i ditt dagliga arbetsflöde genom att automatisera alla typer av tidskrävande uppgifter – utan att behöva skriva en enda rad kod.

Upptagna yrkesverksamma behöver verktyg som gör att de kan arbeta smartare, inte hårdare. Genom att kombinera Doodle och Zapier kan du skapa hur många integrationer som helst för att öka din produktivitet, slippa irriterande rutinarbete och rensa upp i din digitala röra.

  • Börja med att ställa in Zap:en – det här är den händelse som kommer att utlösa åtgärden. Det kan till exempel handla om att skapa en Doodle-omröstning.

  • Välj sedan den åtgärd som ska utföras när utlösaren aktiveras. Det kan vara vilken åtgärd som helst från de över 1 500 appar som Zapier kan integreras med.

  • Luta dig tillbaka och låt automatiseringen ta över. Nu kan du fokusera på det som verkligen betyder något!

Integrera Doodle i dina dagliga arbetsflöden för en smidigare schemaläggning.

Doodle och Salesforce

Ska du boka möten med potentiella kunder? När deltagarna väljer tidsalternativ i din Doodle-omröstning kan du automatiskt skapa nya leads eller uppdatera kontakter i Salesforce.

Doodle och Zendesk

Vill du effektivisera dina supportprocesser? När deltagarna svarar på dina Doodle-omröstningar kan du skapa användare, ärenden eller lägga till taggar till ärenden i Zendesk.

Doodle och Slack

Håll dig uppdaterad där arbetet pågår. När någon deltar eller när du fattar ett slutgiltigt beslut kan du skicka meddelanden till olika Slack-kanaler och hålla dina kollegor uppdaterade om resultaten.

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