Integrate Doodle nel vostro flusso di lavoro quotidiano senza problemi, automatizzando tutti i tipi di attività che richiedono tempo, senza bisogno di codifica.

I professionisti più impegnati hanno bisogno di strumenti che consentano loro di lavorare in modo più intelligente, non più difficile. La combinazione di Doodle e Zapier consente di impostare un numero illimitato di integrazioni per aumentare la produttività, eliminare le fastidiose incombenze e riordinare il disordine virtuale.

Per prima cosa impostate lo Zap, cioè l'evento che attiverà l'azione. Ad esempio, potrebbe essere la creazione di un sondaggio Doodle.

Quindi, scegliete l'azione che desiderate eseguire una volta che l'evento è stato attivato. Può trattarsi di una qualsiasi azione tra le oltre 1.500 app con cui Zapier si integra.

Sedetevi e lasciate che l'automazione abbia inizio. Ora potete concentrarvi sulle cose importanti!

Integrate Doodle nei vostri flussi di lavoro quotidiani per una migliore esperienza di pianificazione.

Doodle e Salesforce

State organizzando incontri con potenziali clienti? Quando i partecipanti scelgono le opzioni di orario nel vostro sondaggio Doodle, potete creare nuovi contatti o aggiornarli automaticamente in Salesforce.

Doodle e Zendesk

Volete ottimizzare i processi di assistenza? Quando le persone partecipano ai vostri sondaggi Doodle, potete creare utenti, ticket o aggiungere tag ai ticket in Zendesk.

Doodle e Slack

Rimanete aggiornati dove si svolge il lavoro. Quando le persone partecipano o voi fate una scelta finale, potete inviare messaggi a diversi canali Slack e tenere i vostri colleghi aggiornati sui risultati.