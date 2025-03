Intégrez Doodle dans votre flux de travail quotidien en automatisant toutes sortes de tâches fastidieuses - sans aucun codage.

Les professionnels occupés ont besoin d'outils qui leur permettent de travailler plus intelligemment, et non plus durement. La combinaison de Doodle et de Zapier vous permet de configurer un nombre illimité d'intégrations afin de stimuler votre productivité, de supprimer les tâches fastidieuses et de mettre de l'ordre dans votre environnement virtuel.

Configurez d'abord le Zap, c'est-à-dire l'événement qui déclenchera l'action. Par exemple, il peut s'agir de la création d'un sondage Doodle.

Ensuite, choisissez l'action que vous souhaitez voir se produire lorsque le déclencheur se produit. Il peut s'agir de n'importe quelle action parmi les plus de 1 500 applications avec lesquelles Zapier s'intègre.

Asseyez-vous et laissez l'automatisation commencer. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur les choses importantes !

Intégrez Doodle dans vos flux de travail quotidiens pour une meilleure expérience de planification.

Doodle et Salesforce

Vous organisez des réunions avec des clients potentiels ? Lorsque les participants choisissent des options de temps dans votre sondage Doodle, vous pouvez créer de nouveaux prospects ou mettre à jour des contacts automatiquement dans Salesforce.

Doodle et Zendesk

Vous cherchez à rationaliser vos processus d'assistance ? Lorsque des personnes participent à vos sondages Doodle, vous pouvez créer des utilisateurs, des tickets ou ajouter des étiquettes aux tickets dans Zendesk.

Doodle et Slack

Restez informé là où le travail se passe. Lorsque les gens participent ou que vous faites un choix final, vous pouvez envoyer des messages à différents canaux Slack et tenir vos collègues au courant des résultats.