Integrer Doodle problemfrit i din daglige arbejdsgang ved at automatisere alle former for tidskrævende opgaver - ingen kodning er nødvendig.

Travle fagfolk har brug for værktøjer, der gør det muligt for dem at arbejde smartere, ikke hårdere. Ved at kombinere Doodle og Zapier kan du oprette et vilkårligt antal integrationer for at øge din produktivitet, skære det irriterende, travle arbejde væk og rydde op i dit virtuelle rod.

Først konfigurerer du Zap'en, det er den begivenhed, der udløser handlingen. Det kunne f.eks. være at oprette en Doodle-afstemning.

Vælg dernæst den handling, du gerne vil have, at der skal ske, når udløseren sker. Dette kan være en hvilken som helst handling fra de over 1.500 apps, som Zapier er integreret med.

Læn dig tilbage, og lad automatiseringen begynde. Du kan nu fokusere på de vigtige ting!

Integrer Doodle i dine daglige arbejdsgange for at få en bedre planlægningsoplevelse.

Doodle og Salesforce

Arrangerer du møder med potentielle kunder? Når deltagerne vælger tidsmuligheder i din Doodle-afstemning, kan du oprette nye kundeemner eller opdatere kontakter automatisk i Salesforce.

Doodle og Zendesk

Ønsker du at strømline dine supportprocesser? Når folk deltager i dine Doodle-afstemninger, kan du oprette brugere, billetter eller tilføje tags til billetter i Zendesk.

Doodle og Slack

Hold dig opdateret, hvor arbejdet foregår. Når folk deltager, eller du træffer et endeligt valg, kan du sende beskeder til forskellige Slack-kanaler og holde dine kolleger opdateret med resultaterne.