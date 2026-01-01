सभी प्रकार के समय-साध्य कार्यों को स्वचालित करके Doodle को अपने दैनिक कार्यप्रवाह में सहजता से एकीकृत करें - बिना किसी कोडिंग के।

व्यस्त पेशेवरों को ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जो उन्हें अधिक मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करें। Doodle और Zapier को एक साथ उपयोग करने से आप अपनी उत्पादकता बढ़ाने, परेशान करने वाले फालतू कामों को खत्म करने और अपनी वर्चुअल अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अनगिनत इंटीग्रेशन सेट कर सकते हैं।

सबसे पहले ज़ैप सेट अप करें, यह वह इवेंट है जो क्रिया को ट्रिगर करेगा। उदाहरण के लिए, यह एक Doodle पोल बनाना हो सकता है।

अगला, उस क्रिया का चयन करें जो ट्रिगर होने पर होनी चाहिए। यह Zapier द्वारा एकीकृत 1,500+ ऐप्स में से कोई भी क्रिया हो सकती है।

आराम से बैठें और ऑटोमेशन को शुरू होने दें। अब आप महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं!

बेहतर शेड्यूलिंग अनुभव के लिए अपने दैनिक कार्यप्रवाह में Doodle को एकीकृत करें।

Doodle और सेल्सफोर्स

संभावित ग्राहकों के साथ बैठकें व्यवस्थित कर रहे हैं? जब प्रतिभागी आपके Doodle पोल में समय विकल्प चुनते हैं, तो आप Salesforce में स्वचालित रूप से नए लीड्स बना सकते हैं या संपर्कों को अपडेट कर सकते हैं।

Doodle और ज़ेनडेस्क

क्या आप अपनी सहायता प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं? जब लोग आपके Doodle पोल में भाग लेते हैं, तो आप Zendesk में उपयोगकर्ता बना सकते हैं, टिकट बना सकते हैं या टिकटों में टैग जोड़ सकते हैं।

Doodle और स्लैक

जहाँ काम होता है, वहाँ अपडेट रहें। जब लोग भाग लेते हैं या आप अंतिम निर्णय लेते हैं, तो आप विभिन्न Slack चैनलों में संदेश भेजकर अपने सहकर्मियों को परिणामों से अवगत रख सकते हैं।