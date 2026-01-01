Wszystkie terminy spotkań online: kalendarz Doodle
Nie jest wymagana karta kredytowa.
Dla wielu użytkowników Internetu umawianie spotkań online od dawna jest czymś normalnym. Obecnie dostępne są programy kalendarzowe oraz bezpłatne kalendarze internetowe. Jednak ich funkcje różnią się w zależności od dostawcy.
Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z kilku kalendarzy internetowych, prawdopodobnie potrzebujesz programu, który połączy te różne rozwiązania. Dzięki Doodle możesz tworzyć wpisy w kalendarzu online, połączyć najpopularniejsze kalendarze internetowe oraz korzystać jednocześnie z funkcji umawiania spotkań i przeprowadzania ankiet.
Aplikacja Doodle ułatwia połączenie kalendarza z serwisami Google, iCloud, Outlook i iCal. Wystarczy kilka kliknięć, aby wszystkie spotkania znalazły się w jednym kalendarzu — wygodnym i zawsze dostępnym online.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Jak działa kalendarz internetowy Doodle?
Aby korzystać z kalendarza Doodle online, potrzebujesz darmowego konta. Założenie konta zajmuje tylko chwilę, ponieważ Doodle wymaga jedynie adresu e-mail.
Po utworzeniu konta przejdź do ustawień i połącz swój ulubiony kalendarz. Doodle współpracuje z Kalendarzem Google, Kalendarzem Apple oraz Outlookiem.
W panelu użytkownika kliknij opcję „Utwórz Booking Page”, wprowadź swoje dane i gotowe. Twoja Booking Page jest już gotowa do udostępnienia potencjalnym klientom lub wszystkim osobom, z którymi chcesz się spotkać.
Booking Page ułatwia klientom umówienie się z Tobą na spotkanie. Wystarczy wysłać im link, a oni będą mogli zarezerwować spotkanie w ciągu kilku sekund.
Integracja kalendarza z serwisem Doodle i z powrotem
Zsynchronizowanie kalendarzy online za pomocą serwisu Doodle jest bardzo proste i całkowicie bezpłatne.
W zależności od tego, z którym kalendarzem internetowym chcesz się połączyć, wystarczy postępować zgodnie z krótką instrukcją serwisu Doodle. Po przeniesieniu danych wszystkie terminy będą widoczne na jednym ekranie.
Teraz możesz również wysyłać zaproszenia na spotkania online bezpośrednio w kalendarzu, bez konieczności przełączania się między serwisem Doodle a innymi stronami.
Jeśli chcesz zsynchronizować terminy z serwisu Doodle z innym kalendarzem internetowym, po prostu pobierz ich zawartość jako plik ICS.
Ten znormalizowany format danych jest rozpoznawany przez popularne systemy kalendarzowe i umożliwia bezproblemowe przesyłanie terminów. Możesz subskrybować ten widok w formacie iCalendar za pomocą aplikacji iCal, Live lub Yahoo.