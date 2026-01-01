Dla wielu użytkowników Internetu umawianie spotkań online od dawna jest czymś normalnym. Obecnie dostępne są programy kalendarzowe oraz bezpłatne kalendarze internetowe. Jednak ich funkcje różnią się w zależności od dostawcy.

Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z kilku kalendarzy internetowych, prawdopodobnie potrzebujesz programu, który połączy te różne rozwiązania. Dzięki Doodle możesz tworzyć wpisy w kalendarzu online, połączyć najpopularniejsze kalendarze internetowe oraz korzystać jednocześnie z funkcji umawiania spotkań i przeprowadzania ankiet.

Aplikacja Doodle ułatwia połączenie kalendarza z serwisami Google, iCloud, Outlook i iCal. Wystarczy kilka kliknięć, aby wszystkie spotkania znalazły się w jednym kalendarzu — wygodnym i zawsze dostępnym online.

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Jak działa kalendarz internetowy Doodle?

Aby korzystać z kalendarza Doodle online, potrzebujesz darmowego konta. Założenie konta zajmuje tylko chwilę, ponieważ Doodle wymaga jedynie adresu e-mail.

Po utworzeniu konta przejdź do ustawień i połącz swój ulubiony kalendarz. Doodle współpracuje z Kalendarzem Google, Kalendarzem Apple oraz Outlookiem.

W panelu użytkownika kliknij opcję „Utwórz Booking Page”, wprowadź swoje dane i gotowe. Twoja Booking Page jest już gotowa do udostępnienia potencjalnym klientom lub wszystkim osobom, z którymi chcesz się spotkać.

Booking Page ułatwia klientom umówienie się z Tobą na spotkanie. Wystarczy wysłać im link, a oni będą mogli zarezerwować spotkanie w ciągu kilku sekund.

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Integracja kalendarza z serwisem Doodle i z powrotem

Zsynchronizowanie kalendarzy online za pomocą serwisu Doodle jest bardzo proste i całkowicie bezpłatne.

W zależności od tego, z którym kalendarzem internetowym chcesz się połączyć, wystarczy postępować zgodnie z krótką instrukcją serwisu Doodle. Po przeniesieniu danych wszystkie terminy będą widoczne na jednym ekranie.

Teraz możesz również wysyłać zaproszenia na spotkania online bezpośrednio w kalendarzu, bez konieczności przełączania się między serwisem Doodle a innymi stronami.

Jeśli chcesz zsynchronizować terminy z serwisu Doodle z innym kalendarzem internetowym, po prostu pobierz ich zawartość jako plik ICS.

Ten znormalizowany format danych jest rozpoznawany przez popularne systemy kalendarzowe i umożliwia bezproblemowe przesyłanie terminów. Możesz subskrybować ten widok w formacie iCalendar za pomocą aplikacji iCal, Live lub Yahoo.