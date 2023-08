For mange internetbrugere har det længe været normalt at organisere aftaler online. Kalendersoftware og gratis onlinekalendere er nu tilgængelige. Men funktionerne varierer afhængigt af udbyderen.

Hvis du nogensinde har arbejdet med flere onlinekalendere, vil du sikkert gerne have et program, der samler de forskellige varianter. Med Doodle kan du lave online kalenderposter, linke de mest populære internetkalendere og bruge aftale- og afstemningsfunktionerne på samme tid.

Doodle forenkler din kalenderforbindelse til Google, iCloud, Outlook og iCal. Med blot et par klik har du alle dine aftaler i én kalender - praktisk og altid tilgængelig online.

Hvordan fungerer Doodles onlinekalender?

For at bruge Doodle-kalenderen online skal du have en gratis konto. Du kan oprette den på ingen tid, for Doodle kræver kun en e-mailadresse.

Når du har oprettet en konto, skal du gå til dine indstillinger og forbinde din foretrukne kalender. Doodle kan forbindes med Google Calendar, Apple Calendar og Outlook.

Fra dit dashboard skal du klikke på "Opret en bookingside", udfylde dine oplysninger, og så er du færdig. Din bookingside er klar til at blive delt med potentielle kunder eller andre, du gerne vil mødes med.

En bookingside gør det nemt for dem at lave en aftale med dig. Send dem blot et link, og de kan booke et møde på få sekunder.

Kalenderintegration fra og til Doodle

Det er meget nemt og helt gratis at integrere dine kalendere online med Doodle.

Afhængigt af hvilken onlinekalender du vil oprette forbindelse til, skal du blot følge Doodles korte instruktioner. Efter overførslen har du alle aftaler på et øjeblik.

Nu kan du også starte anmodninger om aftaler online direkte i kalenderen uden at skulle skifte frem og tilbage mellem Doodle og andre sider.

Hvis du vil udveksle Doodles aftaler med en anden internetkalender, skal du blot downloade indholdet som en ICS-fil.

Det standardiserede dataformat genkendes af almindelige kalendersystemer og kan overføre aftaler uden problemer. Du kan abonnere på visningen i iCalendar-format med iCal, Live eller Yahoo.