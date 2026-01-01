Tutti gli appuntamenti online: Calendario di Doodle

Per molti utenti di Internet è ormai normale organizzare gli appuntamenti online. Sono ora disponibili software di calendario e calendari online gratuiti. Ma le funzioni variano a seconda del fornitore.

Se avete lavorato con diversi calendari online, probabilmente desiderate un programma che riunisca le diverse varianti. Con Doodle è possibile creare voci di calendario online, collegare i calendari Internet più diffusi e utilizzare contemporaneamente le funzioni di appuntamento e di sondaggio.

Doodle semplifica il collegamento del calendario a Google, iCloud, Outlook e iCal. Con pochi clic, avrete tutti i vostri appuntamenti in un unico calendario, comodo e sempre disponibile online.

Come funziona il calendario online Doodle?

Per utilizzare il calendario online di Doodle è necessario un account gratuito. È possibile crearlo in pochissimo tempo perché Doodle richiede solo un indirizzo e-mail.

Prova Doodle

Una volta creato l'account, si va nelle impostazioni e si collega il calendario preferito. Doodle si collega a Google Calendar, Apple Calendar e Outlook.

Dalla vostra dashboard, fate clic su "Crea una pagina di prenotazione", inserite i vostri dati e il gioco è fatto. La vostra pagina di prenotazione è pronta per essere condivisa con potenziali clienti o con chiunque vogliate incontrare.

Una pagina di prenotazione rende più facile per loro fissare un appuntamento con voi. Basta inviare loro un link e potranno prenotare un incontro in pochi secondi.

Integrazione del calendario da e verso Doodle

L'integrazione dei vostri calendari online con Doodle è molto semplice e completamente gratuita.

Prova Doodle

A seconda del calendario online a cui ci si vuole collegare, è sufficiente seguire le brevi istruzioni di Doodle. Dopo il trasferimento, avrete tutti gli appuntamenti a portata di mano.

Ora è anche possibile avviare richieste di appuntamento online direttamente nel calendario, senza dover passare da Doodle ad altri siti.

Se si desidera scambiare gli appuntamenti di Doodle con un altro calendario Internet, è sufficiente scaricare il contenuto come file ICS.

Questo formato di dati standardizzato è riconosciuto dai comuni sistemi di calendario e può trasferire gli appuntamenti senza problemi. È possibile abbonarsi alla visualizzazione in formato iCalendar con iCal, Live o Yahoo.