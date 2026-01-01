कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स व्यवस्थित करना लंबे समय से सामान्य हो गया है। कैलेंडर सॉफ़्टवेयर और मुफ्त ऑनलाइन कैलेंडर अब उपलब्ध हैं। लेकिन ये सुविधाएँ प्रदाता के अनुसार भिन्न होती हैं।

यदि आपने कभी कई ऑनलाइन कैलेंडर के साथ काम किया है, तो आप शायद एक ऐसा प्रोग्राम चाहेंगे जो विभिन्न संस्करणों को एक साथ लाए। Doodle के साथ, आप ऑनलाइन कैलेंडर प्रविष्टियाँ बना सकते हैं, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट कैलेंडरों को लिंक कर सकते हैं, और एक ही समय में अपॉइंटमेंट और पोल फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं।

Doodle आपके कैलेंडर को Google, iCloud, Outlook और iCal से जोड़ने को सरल बनाता है। केवल कुछ ही क्लिक में, आपकी सभी अपॉइंटमेंट्स एक ही कैलेंडर में आ जाती हैं – सुविधाजनक और हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध।

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Doodle ऑनलाइन कैलेंडर कैसे काम करता है?

Doodle कैलेंडर का ऑनलाइन उपयोग करने के लिए, आपको एक मुफ्त खाते की आवश्यकता है। आप इसे तुरंत सेटअप कर सकते हैं क्योंकि Doodle को केवल एक ई-मेल पते की आवश्यकता होती है।

एक बार जब आप खाता बना लेते हैं, तो अपनी सेटिंग्स में जाएँ और अपना पसंदीदा कैलेंडर कनेक्ट करें। Doodle गूगल कैलेंडर, एप्पल कैलेंडर और आउटलुक से जुड़ता है।

अपने डैशबोर्ड से "Create a Booking Page" पर क्लिक करें, अपनी जानकारी भरें और आपका बुकिंग पेज तैयार है। आप इसे संभावित ग्राहकों या किसी भी व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे आप मिलना चाहते हैं।

एक बुकिंग पेज उनके लिए आपके साथ अपॉइंटमेंट लेना आसान बना देता है। बस उन्हें एक लिंक भेजें और वे कुछ ही सेकंड में मीटिंग बुक कर सकते हैं।

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Doodle से और Doodle तक कैलेंडर एकीकरण

अपने कैलेंडर को Doodle के साथ ऑनलाइन एकीकृत करना बहुत आसान है और पूरी तरह से निःशुल्क है।

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आप जिस ऑनलाइन कैलेंडर से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके अनुसार बस Doodle के संक्षिप्त निर्देशों का पालन करें। ट्रांसफर के बाद, आप सभी अपॉइंटमेंट्स एक ही नजर में देख सकते हैं।

अब आप Doodle और अन्य साइटों के बीच बार-बार स्विच किए बिना सीधे कैलेंडर में ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अनुरोध शुरू कर सकते हैं।

यदि आप Doodle की अपॉइंटमेंट्स को किसी अन्य इंटरनेट कैलेंडर के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो बस इसकी सामग्री को एक ICS फ़ाइल के रूप में डाउनलोड करें।

मानकीकृत डेटा प्रारूप को सामान्य कैलेंडर प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह अपॉइंटमेंट्स को बिना किसी समस्या के स्थानांतरित कर सकता है। आप iCalendar प्रारूप में इस दृश्य की सदस्यता iCal, Live या Yahoo के साथ ले सकते हैं।