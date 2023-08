Todos os compromissos on-line: Calendário do Doodle

Para muitos usuários da Internet, há muito tempo é normal organizar compromissos on-line. Atualmente, há softwares de calendário e calendários on-line gratuitos disponíveis. Mas as funções variam de acordo com o provedor.

Se você já trabalhou com vários calendários on-line, provavelmente deseja um programa que reúna as diferentes variantes. Com o Doodle, você pode fazer entradas de calendário on-line, vincular os calendários mais populares da Internet e usar as funções de compromisso e enquete ao mesmo tempo.

O Doodle simplifica a conexão de sua agenda com o Google, o iCloud, o Outlook e o iCal. Com apenas alguns cliques, você tem todos os seus compromissos em um único calendário - conveniente e sempre disponível on-line.

Como funciona o calendário on-line do Doodle?

Para usar o calendário on-line do Doodle, você precisa de uma conta gratuita. Você pode configurá-la rapidamente, pois o Doodle exige apenas um endereço de e-mail.

Depois de criar uma conta, vá para as configurações e conecte o calendário de sua preferência. O Doodle se conecta ao Google Calendar, Apple Calendar e Outlook.

Em seu painel, clique em "Create a Booking Page" (Criar uma página de reserva), preencha seus dados e pronto. Sua Booking Page está pronta para ser compartilhada com clientes em potencial ou com qualquer pessoa com quem você queira se encontrar.

Uma Booking Page facilita a marcação de um horário com você. Basta enviar-lhes um link e eles poderão marcar uma reunião em segundos.

Integração de calendário de e para o Doodle

A integração de seus calendários on-line com o Doodle é muito fácil e totalmente gratuita.

Dependendo do calendário on-line ao qual você deseja se conectar, basta seguir as breves instruções do Doodle. Após a transferência, você terá todos os compromissos em um piscar de olhos.

Agora você também pode iniciar solicitações de compromissos on-line diretamente no calendário, sem precisar alternar entre o Doodle e outros sites.

Se quiser trocar os compromissos do Doodle com outro calendário da Internet, basta fazer o download do conteúdo como um arquivo ICS.

O formato de dados padronizado é reconhecido por sistemas de calendário comuns e pode transferir compromissos sem problemas. Você pode assinar a visualização no formato iCalendar com o iCal, Live ou Yahoo.