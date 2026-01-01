Für viele Internetnutzer ist es längst normal, Termine online zu organisieren. Mittlerweile gibt es Kalendersoftware und kostenlose Online-Kalender. Doch die Funktionen variieren je nach Anbieter.

Wenn Sie schon einmal mit mehreren Online-Kalendern gearbeitet haben, wünschen Sie sich wahrscheinlich ein Programm, das die verschiedenen Varianten zusammenführt. Mit Doodle können Sie Online-Kalendereinträge vornehmen, die gängigsten Internet-Kalender verknüpfen und gleichzeitig die Termin- und Umfragefunktionen nutzen.

Doodle vereinfacht Ihre Kalenderanbindung an Google, iCloud, Outlook und iCal. Mit wenigen Klicks haben Sie alle Ihre Termine in einem Kalender - bequem und immer online verfügbar.

Wie funktioniert der Doodle Online-Kalender?

Um den Doodle Online-Kalender nutzen zu können, benötigen Sie ein kostenloses Konto. Dieses ist im Handumdrehen eingerichtet, denn Doodle benötigt lediglich eine E-Mail Adresse.

Probier Doodle aus

Sobald Sie ein Konto erstellt haben, gehen Sie zu Ihren Einstellungen und verbinden Sie Ihren bevorzugten Kalender. Doodle lässt sich mit Google Calendar, Apple Calendar und Outlook verbinden.

Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf "Buchungsseite erstellen", geben Sie Ihre Daten ein, und schon sind Sie fertig. Ihre Buchungsseite ist nun bereit, um sie mit potenziellen Kunden oder anderen Personen, mit denen Sie sich treffen möchten, zu teilen.

Eine Buchungsseite macht es ihnen leicht, einen Termin mit Ihnen zu vereinbaren. Senden Sie ihnen einfach einen Link und sie können in Sekundenschnelle einen Termin buchen.

Kalenderintegration von und zu Doodle

Die Online-Integration Ihres Kalenders in Doodle ist sehr einfach und völlig kostenlos.

Probier Doodle aus

Je nachdem, mit welchem Online-Kalender Sie sich verbinden möchten, folgen Sie einfach der Kurzanleitung von Doodle. Nach der Übertragung haben Sie alle Termine auf einen Blick.

Nun können Sie auch Terminanfragen direkt im Kalender online starten, ohne zwischen Doodle und anderen Seiten hin- und herwechseln zu müssen.

Wenn Sie die Termine von Doodle mit einem anderen Internet-Kalender austauschen möchten, laden Sie die Inhalte einfach als ICS-Datei herunter.

Das standardisierte Datenformat wird von den gängigen Kalendersystemen erkannt und kann die Termine problemlos übertragen. Die Ansicht im iCalendar-Format können Sie mit iCal, Live oder Yahoo abonnieren.