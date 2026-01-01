Todas las citas en línea: Calendario de Doodle

Para muchos internautas, desde hace tiempo es normal organizar citas en línea. Hoy en día existen programas de calendario y calendarios en línea gratuitos. Pero las funciones varían según el proveedor.

Si alguna vez has trabajado con varios calendarios en línea, probablemente quieras un programa que reúna las distintas variantes. Con Doodle, puedes hacer entradas de calendario en línea, enlazar los calendarios más populares de Internet y utilizar las funciones de cita y sondeo al mismo tiempo.

Doodle simplifica la conexión de tu calendario con Google, iCloud, Outlook e iCal. Con unos pocos clics, tendrás todas tus citas en un solo calendario: cómodo y siempre disponible en línea.

Prueba Doodle

¿Cómo funciona el calendario en línea Doodle?

Para utilizar el calendario Doodle online, necesitas una cuenta gratuita. Puedes crearla en un abrir y cerrar de ojos, porque Doodle sólo necesita una dirección de correo electrónico.

Una vez creada la cuenta, dirígete a la configuración y conecta tu calendario preferido. Doodle se conecta con Google Calendar, Apple Calendar y Outlook.

Desde tu panel de control, haz clic en "Crear una página de reservas", rellena tus datos y listo. Tu página de reservas está lista para compartirla con clientes potenciales o con cualquier persona con la que quieras reunirte.

Una Página de Reservas les facilita concertar una cita contigo. Simplemente envíales un enlace y podrán reservar una reunión en cuestión de segundos.

Prueba Doodle

Integración con el calendario desde y hacia Doodle

Integrar tus calendarios online con Doodle es muy fácil y totalmente gratuito.

Prueba Doodle

Dependiendo del calendario online al que quieras conectarte, simplemente sigue las breves instrucciones de Doodle. Tras la transferencia, tendrás todas las citas a la vista.

Ahora también puedes iniciar solicitudes de citas online directamente en el calendario sin tener que ir y venir entre Doodle y otros sitios.

Si quieres intercambiar las citas de Doodle con otro calendario de Internet, sólo tienes que descargar el contenido como un archivo ICS.

Este formato de datos estandarizado es reconocido por los sistemas de calendario habituales y puede transferir las citas sin problemas. Puedes suscribirte a la vista en formato iCalendar con iCal, Live o Yahoo.