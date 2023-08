Tous les rendez-vous en ligne : Calendrier de Doodle

Pour de nombreux utilisateurs d'Internet, il est depuis longtemps normal d'organiser ses rendez-vous en ligne. Des logiciels de calendrier et des calendriers en ligne gratuits sont désormais disponibles. Mais les fonctions varient selon le fournisseur.

Si vous avez déjà travaillé avec plusieurs calendriers en ligne, vous souhaitez probablement un programme qui regroupe les différentes variantes. Doodle vous permet de saisir des calendriers en ligne, de relier les calendriers Internet les plus courants et d'utiliser simultanément les fonctions de rendez-vous et de sondage.

Doodle simplifie la connexion de votre calendrier à Google, iCloud, Outlook et iCal. En quelques clics, vous avez tous vos rendez-vous dans un seul calendrier - pratique et toujours disponible en ligne.

Comment fonctionne le calendrier en ligne Doodle ?

Pour utiliser le calendrier en ligne Doodle, vous avez besoin d'un compte gratuit. Vous pouvez le créer en un rien de temps, car Doodle n'a besoin que d'une adresse e-mail.

Une fois que vous avez créé votre compte, allez dans vos paramètres et connectez votre calendrier préféré. Doodle est compatible avec Google Calendar, Apple Calendar et Outlook.

Depuis votre tableau de bord, cliquez sur "Créer une page de réservation", remplissez vos coordonnées et le tour est joué. Votre page de réservation est prête à être partagée avec des clients potentiels ou toute personne que vous souhaitez rencontrer.

Une page de réservation leur permet de prendre facilement rendez-vous avec vous. Il suffit de leur envoyer un lien pour qu'ils puissent prendre rendez-vous en quelques secondes.

Intégration du calendrier de et vers Doodle

L'intégration de vos calendriers en ligne avec Doodle est très simple et entièrement gratuite.

Selon le calendrier en ligne auquel vous souhaitez vous connecter, il vous suffit de suivre les brèves instructions de Doodle. Après le transfert, vous avez tous vos rendez-vous en un coup d'œil.

Désormais, vous pouvez également lancer des demandes de rendez-vous en ligne directement dans le calendrier, sans devoir passer de Doodle à d'autres sites.

Si vous souhaitez échanger les rendez-vous de Doodle avec un autre calendrier Internet, il vous suffit de télécharger le contenu sous forme de fichier ICS.

Ce format de données standardisé est reconnu par les systèmes de calendrier courants et permet de transférer les rendez-vous sans problème. Vous pouvez vous abonner à la vue au format iCalendar avec iCal, Live ou Yahoo.