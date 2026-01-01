För många internetanvändare har det länge varit vanligt att boka möten online. Det finns numera både kalenderprogram och kostnadsfria onlinekalendrar. Funktionerna varierar dock beroende på leverantör.

Om du någonsin har arbetat med flera onlinekalendrar vill du förmodligen ha ett program som sammanför de olika alternativen. Med Doodle kan du skapa onlinekalenderposter, koppla samman de mest populära internetkalendrarna och använda funktionerna för mötesbokning och omröstning samtidigt.

Doodle förenklar kopplingen mellan din kalender och Google, iCloud, Outlook och iCal. Med bara några få klick samlas alla dina möten i en och samma kalender – smidigt och alltid tillgängligt online.

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Hur fungerar Doodles onlinekalender?

För att kunna använda Doodle-kalendern online behöver du ett gratis konto. Det går snabbt att skapa ett konto, eftersom Doodle bara kräver en e-postadress.

När du har skapat ett konto går du till inställningarna och kopplar in den kalender du föredrar. Doodle kan kopplas ihop med Google Kalender, Apple Kalender och Outlook.

Klicka på ”Skapa en Booking Page” på din instrumentpanel, fyll i dina uppgifter – och så är du klar. Din Booking Page är nu redo att delas med potentiella kunder eller vem du än vill träffa.

Booking Page gör det enkelt för dem att boka en tid hos dig. Skicka bara en länk till dem så kan de boka ett möte på några sekunder.

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Kalenderintegration från och till Doodle

Det är väldigt enkelt och helt kostnadsfritt att integrera dina kalendrar online med Doodle.

Beroende på vilken onlinekalender du vill koppla till följer du bara Doodles korta anvisningar. Efter överföringen ser du alla dina möten på ett ögonblick.

Nu kan du även skapa mötesförfrågningar online direkt i kalendern utan att behöva växla fram och tillbaka mellan Doodle och andra webbplatser.

Om du vill synkronisera Doodles möten med en annan internetkalender kan du helt enkelt ladda ner innehållet som en ICS-fil.

Det standardiserade dataformatet stöds av vanliga kalendersystem och gör det möjligt att överföra möten utan problem. Du kan prenumerera på vyn i iCalendar-format med iCal, Live eller Yahoo.